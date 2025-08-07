Arena Națională găzduiește Arena Summer RaceFest, cel mai spectaculos eveniment auto al verii

12:50

Șoferii care doresc să călătorească între Ruse și Vidin, două orașe dunărene ale Bulgariei, au drept cea mai rapidă soluție un drum din România. Mii de bulgari descoperă că drumurile lor sunt mult mai lungi și anevoioase față de cele străine, scrie ziarul bulgar Dunav Most. Motivul acestei probleme ar fi eșecul celei mai importante axe …