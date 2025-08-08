Prețul șocant de mic pe care îl pot plăti pentru parcare cei care pleacă cu avionul din București

14:50

În imaginile ce au apărut pe internet cu crucea lui Ion Iliescu se poate observa că de pe această lipsesc inscripții importante. Mai precis, pe aceasta nu sunt notate literele „INRI”, acronimul ce se inscripționează […] Articolul FOTO | Detaliul bizar de pe crucea lui Ion Iliescu: lipsește inscripția-simbol, prezentă pe toate crucile de la Iisus încoace apare prima dată în B365.