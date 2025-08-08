FOTO | Cinci ispite de la Insula Iubirii sunt în seara asta la Summer Well. Bucureștenii și nu numai vor simți căldura bonfire-ului chiar în inima festivalului
B365.ro, 8 august 2025 13:30
Cinci dintre ispitele sezonului 9 „Insula Iubirii" ajung, în această seară, la festivalul Summer Well, pentru o întâlnire directă cu fanii. Festivalul va avea loc la Domeniul Știrbey, Buftea din Capitală. Cinci ispite de la
• • •
Acum 5 minute
14:00
ALERTĂ | Accident cu trei mașini pe A0, în zona localității Ciorogârla. Centrul Infotrafic: Se circulă dirijat pe prima bandă și pe cea de urgență # B365.ro
Un accident în care au fost implicate trei mașini a avut loc cu puțin timp în urmă pe Autostrada A0, în zona localității Ciorogârla din Ilfov. La acest moment, traficul este îngreunat, iar polițiștii anunță
Acum 30 minute
13:30
FOTO | Cinci ispite de la Insula Iubirii sunt în seara asta la Summer Well. Bucureștenii și nu numai vor simți căldura bonfire-ului chiar în inima festivalului # B365.ro
Cinci dintre ispitele sezonului 9 „Insula Iubirii" ajung, în această seară, la festivalul Summer Well, pentru o întâlnire directă cu fanii. Festivalul va avea loc la Domeniul Știrbey, Buftea din Capitală. Cinci ispite de la
13:30
FOTO | Șantiere în 12 intersecții din București, unde șinele de tramvai au nevoie de intervenții urgente. Lista lucrărilor de acum și ce alte bulevarde sunt pe listă # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că vor începe noi lucrări la liniile de tramvai din 12 intersecții din București. Până în acest moment, au fost efectuate lucrări de reabilitare în 10 intersecții de
Acum o oră
13:20
BREAKING | Control complex la Metrorex, acum. O echipă trimisă de MT verifică dacă se respectă normele de siguranță la metrou # B365.ro
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor a anunțat că se face un control complex la Metrorex pentru verifica dacă sunt respectate normele în ceea ce privește siguranța și exploatarea tunelurilor. La acesta iau parte reprezentanți ai ministerului,
13:20
Trafic ALERT | Primul mare blocaj de vineri pe A2. Carambol cu 5 mașini pe Autostrada Soarelui, sensul spre București. „Se circulă îngrozitor, mai mult stăm decât să mergem” # B365.ro
5 mașini au fost implicate într-un carambol, vineri la prânz, 8 august, pe Autostrada A2, sensul de mers dinspre Constanța spre București. Se circulă dirijat, traficul este îngreunat, anunță Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General
13:00
FOTO Un ghem de cățel de-un alb imaculat rătăcește prin Bucureștii Noi. O doamnă l-a zărit pe la Piața 16 Februarie și acum îi caută stăpânii. „Se ține după toți oamenii” # B365.ro
Un ghem de blană mic și drăgălaș a fost observat de o bucureșteancă pierdut și dezorientat în zona Piața 16 Februarie din Sectorul 1. În încercarea de a da de stăpânii acestuia, femeia a postat
Acum 2 ore
12:40
METEO preview | Încă un weekend cu vreme călduroasă în București. ANM a emis cod galben de caniculă pentru Capitală # B365.ro
Vineri ne bucurăm de temperaturi normale în București, dar ANM anunță că avem parte de un nou weekend cu vreme călduroasă. Canicula se întoarce, iar ANM a emis cod galben de căldură pentru Capitală și
12:40
ESENȚIAL | Tramvaiele 4 și 40 se suspendă, încep reparațiile la șinele distruse de pe Bd. Basarabia. STB: De luni, ies pe traseu liniile navetă 14 și 640 # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) a anunțat că începând cu data de 11.08.2025, liniile 4 și 40 vor fi suspendate. Vor fi reînființate liniile 14 și 640. Iar liniile STB liniile 4 și 40 de
12:10
FOTO | Trotuarul de lângă Parcul Cișmigiu redevine ce era, și nu „parcare” improvizată. E acaparat de mașini de un deceniu # B365.ro
O veste bună pentru bucureșteni este că acum trotuarul din zona Parcului Cișmigiu este liber de mașini. Astfel, trecătorii se pot plimba în voie fără să trebuiască să treacă pe carosabil ca să se plimbe
Acum 4 ore
11:50
FOTO | Băluță, despre șantierul de la Planșeul Unirii: „Lucrăm ca la manual!” Au fost testați primii piloți forați, acum sunt așteptate rezultatele # B365.ro
Daniel Băluță are vești despre șantierul de la Planșeul Unirii și mai anunță că aici se lucrează „ca la manual". Edilul spune că nu se sare nicio etapă, nu se fac compromisuri, iar toată lumea
11:30
Accident îngrozitor la Piața Progresul, cu auto vs moto. Motocicleta s-a proptit, în final, într-un bolțar de pe trotur. Trafic îngreunat în zonă # B365.ro
Un accident grav, auto vs moto, a avut loc în urmă cu scurt timp la Piața Progresul din Sectorul 4 al Capitalei. Motocicleta s-a oprit pe marginea drumului, într-un bolțar de pe trotuar. Traficul este
11:10
FOTO | Stâlpul STB care stă să pice peste bucureșteni, într-o stație din Ferentari. „Era să cadă peste un copil de doi ani dintr-un căruț” # B365.ro
Un bucureștean semnalează că un stâlp cu indicator de stație STB poate fi un pericol pentru cei care așteaptă acolo și poate cauza incidente grave. Obiectul nu este fixat în asfalt și era să cadă
11:00
Sprinten este! Președintele Nicușor Dan a semnat, după vreo două săptămâni, demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, părintele „Șpagii de Supraviețuire” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan, a semnat azi, cu o întârziere de aproape două săptțmțni de cțnd s-a produs, demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu. Anunțul este făcut de către Administrația Prezidențială Dragoș Anastasiu a demisionat din funcția de
10:40
„Dar de ce n-a avut dricul numere de București?”- dezbaterea dimineții pe internet. Discuțiile rămân complexe și după înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu # B365.ro
În mod destul de firesc, ieri n-a prea fost loc de discuții și dezbateri despre acest amănunt de la înmormântarea lui Ion Iliescu, și anume acela că dricul n-a avut numere de București. ieri s-a
10:30
Restricții de circulație, azi, pe Autostrada A1 București – Pitești. Se fac lucrări pe două porțiuni diferite de drum # B365.ro
Șoferii care circulă pe Autostrada A1 trebuie să știe că azi, 8 august, sunt restricții de circulație pe sensul București – Pitești, pe două porțiuni diferite de drum. Într-un loc se fac lucrări pentru așternerea
10:00
FOTO | Pasajul Lujerului, blocat. „Câțiva metri în 7 minute!”. Zi de vineri clasic-infernală în zonă: cozi nesfârșite pe Iuliu Maniu, spre tunel, e deosebit de rău și pe Uverturii # B365.ro
Dimineața în București este caracterizată de aglomerația din trafic. Șoferii stau cu mult peste medie în cozile de mașini, mai ales dacă este vineri, când mulți pleacă din oraș înafara Capitalei. Un astfel și acum
Acum 6 ore
09:30
Start Cinema Sub Stele 2025 Distracția în aer liber începe azi și continuă în weekend, filmele sunt proiectate până în septembrie, în 5 parcuri din Sectorul 6 # B365.ro
Cinema Sub Stele 2025 începe azi, iar bucureștenii sunt așteptați să vizioneze filme și în weekend. Pentru cei care nu apucă acum, nu-i nicio problemă, distracția continuă până în septembrie, iar filmele sunt proiectate în
09:20
VIDEO | Viitorul pasaj de la Apărătorii Patriei prinde contur. Băluță: S-a terminat de săpat, acum se armează și se betonează # B365.ro
Lucrările de la Pasajul din zona Apărătorii Patriei, din Sectorul 4 avansează conform planului. Daniel Băluță a publicat un nou video cum a evoluat șantierul din această zonă a Capitalei. Administrația locală a promis că
09:00
Noul The Bagel Bar din București: covrigi ca pe America, cu cașcavea de pe Valea Doftanei și alte nebunii # B365.ro
The Bagel Bar este cel mai nou local cu bagels, covrigi/colăcei americani, deschis în București, pe strada Regina Elisabeta nr.59, un pic mai acana de Primăria Municipiului București. Bagelul e noul panini, noul matcha și
08:40
București, fii gata să plătești! Urmează amenda pentru amenzile rutiere neplătite la timp, plus suspendarea automată a permisului, dacă întârzii prea mult # B365.ro
Sunteți pregătiți? Urmează noi schimbări, printre care și amenda pentru amenzile rutiere neplătite. Cei care nu-și plătesc datoriile către stat nu vor mai putea să vândă sau să cumpere locuințe ori mașini. Totodată, amenzile care
08:40
Dl. Băsescu cere oficial o locuință de protocol în București, după ce din precedenta a fost dat afară, dar s-a judecat și a câștigat. Ar urma să se mute pe strada Emile Zola # B365.ro
Traian Băsescu cere RAAPPS o locuință în calitate de fost șef de stat. Această solicitare este pe agenda ședinței de vineri a Guvernului. Conducerea va dezbate un proiect de hotărâre pentru a schimba destinația unui
08:30
VIDEO | Scrum s-a făcut un fost club din Mamaia, cândva magnet pentru bucureșteni. Belaggio era de peste 10 ani în paragină, iar incendiul l-a distrus complet # B365.ro
Clubul Bellagio din Mamaia, care e scrum acum cupă incendiul care l-a mistuit, era cândva o destinație extrem de populară inclusiv printre bucureștenii care fugea în weekend la mare. Era locul în care se distrau
Acum 8 ore
07:20
Noapte și dimineață bară la bară în București, pe DN1, la ieșirea din oraș. De la volan, reparațiile la podul de la Jandarmeriei se simt acut. Și va fi așa vreo lună! # B365.ro
A fost bară la bară pe DN1 și azi noapte, și azi dimineață, și e foarte probabilă aglomerație similară și în nopatea care urmează, când vor continua reparațiile la podul de la Jandarmeriei. Imaginea de
Acum 12 ore
03:10
Prețul șocant de mic pe care îl pot plăti pentru parcare cei care pleacă cu avionul din București # B365.ro
Înainte de a ajunge la prețul șocant de mic pe care îl pot plăti pentru parcare cei care pleacă cu avionul din București, vreau să vă spun că sufletul meu, greu încercat în ultimele zeci
Acum 24 ore
19:40
Centrale fotovoltaice pentru 34 de școlii din Sectorul 5. Proiectul depășește 9 milioane de lei, iar Primăria a semnat azi contractul pentru finanțare # B365.ro
Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a semnat contractul de finanțare pentru instalarea de centrale fotovoltaice pe 34 unități de învățământ. Valoarea proiectului depășește 9 milioane de lei. Centrale fotovoltaice pentru 34 de școlii din
19:20
Revolta mai multor șoferi bucureșteni, care reclamă că au fost introduse benzi unice pentru STB fără ca autobuzele să circule mai des, mai rapid sau mai civilizat # B365.ro
Tot mai mulți șoferi bucureșteni sunt deranjați de introducerea benzilor STB pe arterele principale, sau foarte aglomerate, ale Capitalei. Un astfel de conducător autor și-a exprimat opinia pe internet, spunând că deși există benzi dedicate,
18:50
VIDEO | Scrisoarea de dragoste a Mihaelei Rădulescu, într-un prim mesaj după lunga tăcere de la moartea lui Felix Baumgartner: ”L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui, iar el a făcut la fel pentru mine” # B365.ro
La trei săptămâni după moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a publicat un mesaj emoționant, însoțit de un videoclip cu ei doi. Mihaela cântă în mașină alături de Felix pe melodia „Walking in the Sunshine"
18:40
VIDEO | Mihaela Rădulescu, mesaj în memoria lui Felix Baumgartner: ”L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui, iar el a făcut același lucru pentru mine” # B365.ro
La trei săptămâni după moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a publicat un mesaj emoționant, însoțit de un videoclip cu ei doi. Mihaela cântă în mașină alături de Felix pe melodia „Walking in the Sunshine"
18:00
️ Articol susținut de Storia ️ În luna iulie, cererea pe segmentul chiriilor din țară a crescut cu 27% față de luna iunie Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a
17:30
VIDEO | Blocul ARO de pe Magheru va fi reabiltat la anul, la fel și Cinema Patria. Lucrările vor dura 24 de luni, iar locatarii vor fi mutați temporar în locuințe asigurate de PS1 # B365.ro
Blocul ARO, unul dintre cele mai cunoscute simboluri arhitecturale ale Bulevardului Magheru din București, va intra în reabilitare începând cu anul 2026, a anunțat primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță. Lucrările includ consolidarea clădirii cu
17:20
„Cea mai grea zi din viața mea…” Nina Iliescu, prima declarație după înmormântarea soțului e. A scris pe blogul fostului președinte # B365.ro
Nina Iliescu, soția fostului președinte al României, a publicat cu puțin timp în urmă , primul său mesaj după moartea și înmormântarea soțului ei. Nina Iliescu, despre cea mai grea zi din viața sa Soția
16:50
FOTO | Noi imagini de pe șantierul de la Cinematograful Favorit. Primăria anunță că lucrările au intrat într-o nouă etapă: A început montarea arcelor de lemn stratificat # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat că lucrările la Cinematograful Favorit au intrat într-o nouă etapă. Mai precis, acesta a fost acoperit, aproape complet, cu „pânză" de metal ce servește drept structură, iar din această săptămână
16:10
Un nou weekend cu „Străzi deschise” pe Calea Victoriei. Bucureștenii se vor putea bucura de două expoziții la Casa Filipescu-Cesianu, dar au parte și de restricții de circulație # B365.ro
Weekendul acesta Calea Victoriei redevine pietonală. Bucureștenii se vor putea bucura de vizite la Casa Filipescu-Cesianu. Vor avea loc două expoziții la Casa Filipescu-Cesianu – Muzeul Municipiului București. „Străzi deschise – București, Promenadă urbană" revine
15:50
Ce avere lasă în urmă președintele sărac și cinstit. Începem lista cu vila din București, din exclusivistul cartier Primăverii. Proprietate, cel puțin 1 milion de euro # B365.ro
Pe parcursul vieții sale, Ion Iliescu s-a autodescris ca fiind „sărac și cinstit", cu toate astea, acesta a strâns o avere semnificativă, având în proprietate chiar și o vilă în Capitală, în unul dintre cele
15:40
FOTO | Cățelușa Natalia e bucuroasă să vă cunoască Așteaptă la ASPA Bragadiru să vină un nou stăpân cu care să meargă prin parc sau la film # B365.ro
Zâmbetul cățeilor este instant când cunosc oameni noi și mai ales când e acea conexiune cu un nou stăpân. Asta ar vrea orice patruped, așa este și cățelușa Natalia de la ASPA. Are doi ani
15:10
10 blănoși vin duminică în fața bucureștenilor, la un târg de adopții la Maxi Pet Vitan, sperând să își găsească familii. Va fi și un seminar despre adopția responsabilă # B365.ro
Weekendul acesta, cățelușii vor fi din nou în atenția bucureștenilor la un nou târg de adopții. Acesta va fi găzduit la magazinul Maxi Pet din Sectorul 3 al Capitalei. Intrarea este liberă. Târg de adopții
14:50
Ce-a făcut Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu? A stat în biroul lui din Palatul Cotroceni (surse) # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a fost absent de la toate ceremoniile pe care le-au presupus Funeraliile de Stat organizate pentru Ion Iliescu, care s-a încheiat cu puțin timp în urmă cu înmormântarea de la Cimitirul Militar
14:40
Au început înscrierile în programul before și afterschool din Sectorul 5, pentru următorul an școlar, pentru care sunt disponibile 650 de locuri. Lista actelor necesare # B365.ro
Primăria din Sectorul 5 le transmite părinților că s-a dat startul înscrierilor în programul de tip „Before and Afterschool" pentru anul școlar 2025-2026. Astfel că, cei pentru care un astfel de program este de ajutor
14:10
Nou episod horror cu ambrozia în București. „A venit iar?”, întreabă, pe Reddit, un bucureștean hiper alergic, oamenii îi sfătuiesc cum să treacă cu bine peste sezon # B365.ro
Ambrozia este o plantă extrem de enervantă pentru o mulțime de bucureșteni care sunt alergici la ea, iar un internau a decis să-i întrebe pe cei de pe Reddit dacă a sosit deja în București
14:00
Analiză Storia: Cererea de locuințe a explodat în luna iulie, pe fondul creșterii TVA de la 1 august: +24% față de iulie 2024, +79% pentru ansamblurile rezidențiale # B365.ro
️ Articol susținut de Storia ️ În luna iulie, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe ale României au înregistrat o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform analizei Storia,
Ieri
13:50
Dl. Negoiță iese la cumpărături spectaculoase: 10 milioane de euro pentru 140 de vehicule electrice de tot felul. Spune că dăm banii ăștia mulți ca să fim mai antipoluanți # B365.ro
Primăria Sectorului 3 vrea să cumpere peste 100 de autovehicule electrice. Acestea vor fi pentru transportul de persoane și mărfuri, printr-un contract de peste 52 de milioane de lei. Administrația locală motivează această achiziție prin
13:20
FOTO | Un incendiu de vegetație a provocat iadul pe autostrada A2, pe sensul dinspre spre București. Focul a fost stins, au rămas cozile de la Fetești, de peste 10 km # B365.ro
Un incendiu de vegetație ce a avut loc în această dimineață pe A2, pe sensul de mers Constanța – București, a provocat un trafic infernal pe autostradă. Deși circulația a fost reluată în jurul orei
13:00
FOTO | Caz de Premiile Darwin la București. O doamnă a aruncat în stradă fotolii, canapea și uși cu tot cu acte cu nume și adresă. Poliția i-a sunat la ușă cu o amendă de 8.000 de lei # B365.ro
O familie din Sectorul 6, care locuia undeva pe strada Brașov a abandonat piese de mobilier în spatele blocului., După cum se cunoaște acest lucru este ilegal. Polițiștii au descoperit care este proprietarul acestora într-un
12:50
VIDEO | Noutăți de pe Șantierul pentru M6, magistrala de metrou de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni. Metrorex anunță cât s-a mai săpat, ce se întâmplă cu stațiile # B365.ro
Metrorex a transmis un nou jurnal de șantier în care ne anunță care este progresul, la finalul lunii iulie, în ceea ce privește lucrările ce sunt efectuate pentru Magistrala M6. Compania a oferit informații atât
12:30
Priza Domnului la Arhiepiscopia Bucureștilor. Instituția își face propria centrală fotovoltaică, de la care să alimenteze și mașinile electrice # B365.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor vrea să construiască o centrală fotovoltaică, dotată cu stație de reîncarcare pentru mașini electrice, în localitatea Vidra, din Ilfov. Momentan s-a lan
12:20
FOTO | Parcul Herăstrău devine cimitirul propriilor copaci. Tot mai mulți se usucă și cad din picioare, în vreme ce alții se prăbușesc în lac, cu tot cu maluri # B365.ro
Degradarea din Parcul Herăstrău continuă dramatic, în vara asta cu un număr tot mai mare de copaci care se usucă și mor. Marele plămân verde din nordul Bucureștiului, care se întinde pe 187 de hectare, […] Articolul FOTO | Parcul Herăstrău devine cimitirul propriilor copaci. Tot mai mulți se usucă și cad din picioare, în vreme ce alții se prăbușesc în lac, cu tot cu maluri apare prima dată în B365.
12:10
Restricții de circulație în București, pe traseul pe unde trece cortegiul funerar al lui Ion Iliescu. 4 linii STB sunt blocate # B365.ro
Cortegiul funerar al lui Ion Iliescu a pornit de la Palatul Cotroceni spre Cimitirul Militar Ghencea III, iar șoferii trebuie să știe că în București sunt restricții de circulație. STB îi anunță pe călători că […] Articolul Restricții de circulație în București, pe traseul pe unde trece cortegiul funerar al lui Ion Iliescu. 4 linii STB sunt blocate apare prima dată în B365.
12:00
Demisul șef al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că îl dă în judecată pe ministrul Rogobete, pe care îl acuză de atac la persoană. Îl somează să-și retragă cuvintele # B365.ro
Situație cel puțin stânjenitoare, după ce coordonatorul Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca a fost demis, din cauza infecțiilor periculoase care au dus la carantină, scoase la iveală de sora unei paciente ce a […] Articolul Demisul șef al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că îl dă în judecată pe ministrul Rogobete, pe care îl acuză de atac la persoană. Îl somează să-și retragă cuvintele apare prima dată în B365.
11:30
Cea mai spectaculoasă ploaie de stele de vara asta se vede și din București Perseide 2025, o extraordinară reprezentație a Universului, e săptămâna viitoare # B365.ro
Săptămâna viitoare va avea loc un nou fenomen astronomic, Perseidele. Oamenii vor putea vedea curentul de meteoriți, ca niște stele căzătoare, în nopțile de 11 spre 12 august și 12 spre 13 august. Pereidele vor […] Articolul Cea mai spectaculoasă ploaie de stele de vara asta se vede și din București Perseide 2025, o extraordinară reprezentație a Universului, e săptămâna viitoare apare prima dată în B365.
11:00
Autobuzele Summer Well 2025 au un nou punct de plecare: Străulești, la Piața Chibrit fiind restricții pentru M6. Festivalul de la Domeniul Știrbey e între 8 și 10 august # B365.ro
Atenție, festivalieri! Autobuzele Summer Well 2025 au un nou punct de plecare din București: Străulești. Motivul: în zona Piața Chibrit/stația Clăbucet sunt restricții de circulație pentru lucrările la viitoarea magistrală de metrou M6, iar organizatorii […] Articolul Autobuzele Summer Well 2025 au un nou punct de plecare: Străulești, la Piața Chibrit fiind restricții pentru M6. Festivalul de la Domeniul Știrbey e între 8 și 10 august apare prima dată în B365.
