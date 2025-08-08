„Dar de ce n-a avut dricul numere de București?”- dezbaterea dimineții pe internet. Discuțiile rămân complexe și după înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu

19:30

Mai mulți tineri din București au fost păcăliți de o școală auto: după ce au plătit și au făcut câteva ore de condus, școala a dispărut, iar ei nu au mai putut susține examenele. Acum, […] Articolul Metoda „Școala de șoferi”: Mai mulți tineri din București au rămas și fără bani, și fără permis. Înainte de a susține examenul, școala la care erau înscriși a dispărut apare prima dată în B365.