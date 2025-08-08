Reuters: O fabrică de explozibili din Rusia a achiziționat echipamente Siemens prin intermediari chinezi, în ciuda sancțiunilor occidentale

G4Media, 8 august 2025 07:40

O fabrică de explozibili deținută de statul rus a reușit să achiziționeze echipamente Siemens pentru automatizarea utilajelor, ocolind sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele...

• • •

Acum 10 minute
07:40
Republica Moldova, prezentată ca un teritoriu rusesc, în manualele de liceu din Rusia, conform unei analize Watchdog G4Media
Manualele rusești după care li se predă istoria elevilor de liceu, scrise sub coordonarea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin și unul dintre...   G4Media.ro.
07:40
Reuters: FBI-ul îşi continuă epurările / Au fost demiși fostul director interimar şi agenţii care au lucrat la dosare ce l-au nemulţumit pe Trump G4Media
FBI concediază o nouă serie de angajaţi, printre care şi fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri luate împotriva oficialilor care...   G4Media.ro.
07:40
Reuters: O fabrică de explozibili din Rusia a achiziționat echipamente Siemens prin intermediari chinezi, în ciuda sancțiunilor occidentale G4Media
O fabrică de explozibili deținută de statul rus a reușit să achiziționeze echipamente Siemens pentru automatizarea utilajelor, ocolind sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:30
Medicament în studiu clinic: O pastilă zilnică ar putea ajuta la pierderea a 12% din greutatea corporală / Scade nivelul zahărului din sânge, reduce pofta de mâncare şi încetineşte digestia G4Media
O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic, citate...   G4Media.ro.
07:30
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a ocupa Gaza City / Se pregătește ”controlul de securitate israelian în enclavă” G4Media
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN....   G4Media.ro.
07:20
Taiwanul a primit din SUA primele drone kamikaze Altius-600M, capabile să lovească la distanțe mari G4Media
Taiwan a recepționat primul lot de drone kamikaze Altius-600M din Statele Unite, în cadrul unui proiect realizat într-un interval scurt. Ministrul Apărării Naționale, Chiu Kuo-cheng,...   G4Media.ro.
Acum o oră
07:10
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro / „Recompensa este patetică” – răspunsul Venezuelei G4Media
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl...   G4Media.ro.
07:10
The Guardian: Refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski ar putea compromite summitul cu Trump / Liderul rus a declarat că nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski G4Media
Eforturile de a organiza o întâlnire faţă în faţă între Donald Trump şi Vladimir Putin ar putea fi zădărnicite de refuzul liderului de la Kremlin...   G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:20
Producătorul de mobilă TANDEM, 10 ani pe piața din România. Compania mizează pe design multifuncțional și parteneriate cu arhitecți de top G4Media
Producătorul de mobilier TANDEM aniversează un deceniu de activitate pe piața din România, perioadă în care a deschis cinci showroom-uri în marile orașe și a...   G4Media.ro.
00:00
Universitatea Craiova, victorie fără emoții cu Spartak Trnava, scor 3-0, și este aproape de play-off-ul Conference League G4Media
Universitatea Craiova a câștigat fără emoții primul duel din dubla manșă cu Spartak Trnava din turul trei preliminar Conference League, joi seară, scor 3-0, și...   G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
FCSB revine de la 0-2 și câștigă primul duel din turul trei preliminar Europa League cu Drita, scor 3-2 G4Media
FCSB a învins-o pe Drita, joi seară, scor 3-2, în primul duel din turul trei preliminar Europa League, după ce a fost condusă cu 0-2...   G4Media.ro.
23:20
BREAKING Guvernul a pregătit al doilea pachet de măsuri pentru administrația publică. Dispar mii de posturi, se limitează salarii, reducerea membrilor din consiliile de administrație/ Funcționarii publici vor fi evaluați după performanță G4Media
Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică al doilea pachet de măsuri pentru reforma administrației publice. Acesta prevede tăieri de mii de posturi la cabinetele...   G4Media.ro.
23:20
Mutare neașteptată la Barcelona – Inigo Martinez își reziliază contractul și pleacă gratis la Al-Nassr G4Media
Inigo Martinez își va rezilia contractul cu FC Barcelona pentru a se alătura formației arabe Al-Nassr. Fundașul ar urma să semneze un contrat pe un...   G4Media.ro.
23:00
Ministra de Externe anunță că Ucraina vrea să celebreze Ziua Limbii Române G4Media
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunțat joi în cadrul unei vizite la Kiev că autoritățile din Ucraina vor să celebreze pe 31 august Ziua...   G4Media.ro.
22:40
Premierul Greciei blochează o anchetă a Parchetului European (EPPO) privind miniștrii implicați în fraude masive cu fonduri europene pentru agricultură G4Media
Miniștrii și înalții oficiali ai guvernului grec sunt suspectați de complicitate într-o escrocherie masivă cu ajutoare agricole pentru a frauda Uniunea Europeană cu sute de...   G4Media.ro.
22:30
Ministrul Sănătății: Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi seară că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative în domeniul sanitar, el subliniind...   G4Media.ro.
22:10
Jaqueline Cristian, eliminată în puțin peste o oră de Vondrousova în primul tur de la Cincinnati G4Media
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (locul 52 WTA) a fost eliminată, joi seară, de către sportiva cehă Marketa Vondrousova (locul 63 WTA) în primul...   G4Media.ro.
22:00
Înfrângere pentru echipa lui Edi Iordănescu, Legia Varșovia, în Europa League cu AEK Larnaca, scor 1-4 G4Media
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca,...   G4Media.ro.
21:50
Honda RoadSync: Ce este și cum funcționeaza / Aplicația care conectează motocicleta la smartphone G4Media
Producătorul japonez Honda a anunțat extinderea funcționalității aplicației Honda RoadSync, destinată utilizatorilor de motociclete și scutere echipate cu sistemul Honda Smartphone Voice Control. Aplicația este compatibilă cu dispozitivele Android (versiunea...   G4Media.ro.
21:50
Google alocă 1 miliard de dolari pentru formarea în domeniul inteligenței artificiale în universitățile din SUA G4Media
Google, companie deținută de Alphabet, a anunțat, o investiție de 1 miliard de dolari într-un program de sprijin destinat instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor...   G4Media.ro.
21:50
NY Post: Trump se va întâlni cu Putin doar dacă președintele rus se întâlnește și cu Volodimir Zelenski / Ce spune Rusia G4Media
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin doar dacă dictatorul se întâlnește și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie New...   G4Media.ro.
21:40
Cele mai periculoase jucării pentru câini: Ce NU ar trebui să-i dai niciodată patrupedului tău, potrivit instructorului canin G4Media
De multe ori, din dragoste pentru câinii noștri, suntem tentați să le oferim diferite obiecte cu care să se joace sau produse comestibile pe care...   G4Media.ro.
21:40
Ce mi-a povestit tata despre Iliescu. Tata, golanul G4Media
M-am născut în 2001, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Ion Iliescu și la aproape doi ani după cea de-a șasea și...   G4Media.ro.
21:30
Premierul Cambodgiei anunță că l-a nominalizat pe Donald Trump pentru Premiul Nobel G4Media
Prim-ministrul Cambodgiei a anunţat joi că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului...   G4Media.ro.
21:30
CFR Cluj, înfrângere la limită cu Sporting Braga în prima manșă a dublei din turul trei preliminar, scor 1-2 G4Media
CFR Cluj a cedat în fața portughezilor de la Sporting Braga, joi seară, scor 1-2, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în primul meci al dublei...   G4Media.ro.
21:30
Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi Floreasca a afirmat că i-a pătat imaginea: Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o aşa-zisă închipuită şi poate exagerată stimă de sine pe care domnul doctor o are G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la...   G4Media.ro.
21:20
Transnistria intră în colaps, regimul separatist de la Tiraspol a rămas fără bani după ce Rusia a refuzat să mai pompeze fonduri G4Media
În regiunea separatistă Transnistria nu mai sunt bani pentru pensii, salariile sunt plătite în rate, cu întârziere. Băncile au rămas fără lichidități. Bani pentru achitarea...   G4Media.ro.
21:20
Trafic oprit pe Transfăgărăşan, în judeţul Argeş G4Media
Traficul rutier este complet blocat, joi seară, pe DN 7C – Transfăgărăşan – în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea,...   G4Media.ro.
21:20
China, mesaj de condoleanţe la două zile după moartea lui Ion Iliescu: „A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România” / Doar Rusia a mai transmis un mesaj similar G4Media
China regretă profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo...   G4Media.ro.
21:10
OpenAI a lansat oficial GPT-5 G4Media
Lansarea oficială a GPT-5 de către OpenAI, confirmată astăzi și anticipată încă din această dimineață de TechRider după o scurgere de informații pe GitHub, marchează un nou pas major...   G4Media.ro.
21:10
Țările de Jos exclud recunoașterea statului palestinian deocamdată G4Media
Guvernul Țărilor de Jos a exclus joi recunoașterea unui stat palestinian deocamdată, în ciuda îngrijorării publice crescânde cu privire la Fâșia Gaza, dar a declarat...   G4Media.ro.
20:50
Prăjiți, fierți, copți sau piure / Ce cartofi cresc riscul de diabet de tip 2, potrivit unui studiu G4Media
Consumul a trei porții de cartofi prăjiți pe săptămână ar putea crește riscul de a dezvolta diabet de tip 2 cu 20%, potrivit unui nou...   G4Media.ro.
20:40
Sorana Cîrstea, debut de senzație în turneul de la Cincinnati: Românca a eliminat-o pe numărul 53 mondial G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (numărul 138 WTA) a debutat, joi, în turneul WTA 1000 de la Cincinnati și a eliminat-o pe croata Donna...   G4Media.ro.
20:40
METEO Cod portocaliu de averse torenţiale pentru localităţi din judeţul Argeş G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi seara, o avertizare Cod portocaliu de averse torenţiale pentru localităţi din judeţul Argeş, şi o atenţionare Cod galben...   G4Media.ro.
20:30
Premierul Netanyahu spune că vrea ca Israelul să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar nu să o guverneze G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări, într-un interviu difuzat joi pe canalul Fox News, că Israelul „intenţionează” să preia controlul asupra Fâşiei Gaza, dar...   G4Media.ro.
20:30
VIDEO Ion Iliescu, ignorat de români la funeralii. Zeci de mii de oameni la funeraliile lui Corneliu Coposu și Regelui Mihai, străzi pustii la Iliescu G4Media
Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile Bucureștiului la înmormântarea liderului țărănist Corneliu Coposu (14 noiembrie 1995) și a Regelui Mihai I (16...   G4Media.ro.
20:20
Un startup lituanian a dezvoltat muniție inteligentă pentru drone, care nu utilizează GPS-ul G4Media
Un startup lituanian numită PDKinematics a dezvoltat un nou modul inteligent de țintire pentru muniția lansată din aer, un sistem cunoscut sub numele de „Padūkėlis”,...   G4Media.ro.
20:20
Presa germană despre Ion Iliescu: o tranziție eșuată ”voit și planificat” G4Media
Moartea lui Ion Iliescu oferă presei de limbă germană ocazia de a comenta controversele ultimelor decenii ale României: între acuzații de continuitate post-comunistă și o...   G4Media.ro.
20:10
„Arta poate schimba vieţi”: De Bruyne scoate la licitaţie un tablou în beneficiul unei asociaţii pentru copii bolnavi G4Media
Noul mijlocaș al celor de la Napoli Kevin De Bruyne a scos la licitaţie un tablou din colecţia sa personală, încasările urmând să fie donate...   G4Media.ro.
20:10
Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip Al României G4Media
Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip Al României, cunoscut ca prinţul Paul, după ce Curtea de...   G4Media.ro.
20:00
Ținta atacului rusesc de marți aproape de granița cu România a fost o instalație industrială esențială pentru aprovizionarea cu gaze a Ucrainei. Izolarea energetică a Kievului e una din armele Moscovei G4Media
Atacul rusesc cu drone din noaptea de 5 spre 6 august asupra infrastructurii energetice din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România, a vizat...   G4Media.ro.
19:40
China face un pas major spre aselenizarea cu echipaj uman prin testarea modulului Lanyue G4Media
China a desfăşurat miercuri primul test al unui modul de aselenizare despre care speră că ar putea să-i ducă pe Lună pe primii taikonauţi până...   G4Media.ro.
19:30
VIDEO „Imnul golanilor” din nou în Piața Universității: Câteva zeci de persoane la protestul organizat de comunitatea „Corupția ucide” față de declararea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu / Jandarmeria a anunțat că manifestația nu este autorizată G4Media
UPDATE Ora 19.25: Jandarmeria Bucureşti atrage atenţia că protestul din Piaţa Universităţii anunţat pentru joi, de la ora 19:00, nu are autorizaţiile necesare, transmite Agerpres. „Subliniem...   G4Media.ro.
19:20
Combinații interesante alături de piept de pui în tigaia grill: cu mango, piersici sau struguri G4Media
O salată ca fel unic vara, comod, răcoros, gustos și complet nutrițional, este de foarte multe ori o soluție binevenită. Gătim doar minimal, e chiar ...   G4Media.ro.
19:20
FOTO&VIDEO Cum arată casa care ar urma să-i fie alocată fostului președinte Traian Băsescu G4Media
Guvernul va discuta, vineri, un proiect de hotărâre privind atribuirea unei reședințe de protocol pentru persoane care au avut calitatea de șef de stat. Secretariatul...   G4Media.ro.
19:00
CSM Bucureşti, victorie cu Nykøbing în primul meci de la Cupa Dunărea G4Media
Campioana CSM Bucureşti a învins joi, în primul meci de la Cupa Dunărea, formaţia daneză Nykøbing Falster Håndboldklub, scor 37-30 (20-16). În a doua partidă...   G4Media.ro.
18:50
SURSE Rusia, suspectată că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene. Țițeiul amestecat cu clorină putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de combustibil în România G4Media
Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid, o cantitate mare de petrol azer livrat...   G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:40
Japonia presează SUA să reducă tarifele pentru automobilele exportate / Solicită clarificări cu privire la aplicarea tarifelor vamale G4Media
Japonia a presat administrația Casei Albe să pună în aplicare mai repede reducerea convenită a tarifelor pentru automobile, și a solicitat clarificări cu privire la...   G4Media.ro.
18:30
Thailanda şi Cambodgia îşi prelungesc armistiţiul G4Media
După trei zile de tratative la Kuala Lumpur, Thailanda şi Cambodgia au convenit joi să prelungească armistiţiul încheiat în 28 iulie, informează AFP, preluată de...   G4Media.ro.
18:20
O femeie a primit 150.000 de lire despăgubire după ce un telefon LG a provocat un incendiu în casa ei G4Media
O femeie a dat în judecată fostul producător de telefoane LG și a obținut despăgubiri în valoare de aproape 150.000 de lire sterline, după ce...   G4Media.ro.
