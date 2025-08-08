Ministrul român de externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski
Rador, 8 august 2025 07:40
Ministrul de externe, Oana Țoiu, s-a aflat ieri la Kiev, unde a avut întrevederi cu mai mulți oficiali ucraineni, între care președintele Volodimir Zelenski, premierul Iuliia Svîrîdenko și ministrul de externe, Andrii Sybiha. Șefa diplomației de la București a reiterat sprijinul României pentru Ucraina, iar printre temele abordate în cadrul discuțiilor au fost proiectele comune […]
• • •
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Şedinţă de guvern – ora 11:00, la Palatul Victoria – Ministere * Ministerul Finanţelor organizează licitaţii pentru două emisiuni suplimentare de obligaţiuni în valoare 30 milioane lei, respectiv 75 milioane lei * Oradea: Conferinţă de presă organizată de Instituţia Prefectului Judeţului Bihor – ora 11:00. Participă viceprim-ministrul Tanczos Barna […]
Guvernul îi va reda fostului președinte Traian Băsescu o vilă de protocol, subiectul fiind pe agenda de astăzi a Executivului. Băsescu și-a cerut înapoi privilegiile de fost șef al statului, după ce judecătorii de la CCR au declarat neconstituționale modificările legislative în baza cărora le pierduse. El ar urma să primească din nou indemnizația de […]
American Airlines va lansa un zbor zilnic direct între Budapesta și Philadelphia începând cu luna mai 2026, a anunțat joi ministrul economiei pe pagina sa de Facebook. Márton Nagy a scris în postarea sa: „În ultimele luni, s-a depus eforturi mari pentru a restabili conexiunile aeriene directe între Ungaria și Statele Unite. Aceasta înseamnă nu […]
Şeful Administrației Militare Regionale Kiev, Mikola Kalașnik, a raportat că, în noaptea de joi spre vineri, armata rusă a lansat un atac cu drone asupra raionului Bucea. Potrivit oficialului, trei persone au fost rănite. Este voba despre o tânără de 16 ani şi alte două femei de 56 și 80 de ani. De asemenea, au […]
Taxele vamale ale lui Donald Trump, perspectivele păcii în Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu se află din nou pe primele pagini ale presei internaționale. Taxele vamale cu care tot ameninţa Donald Trump au intrat astăzi în vigoare pentru mai mult de 90 de ţări, transmite BBC. „Ele variază mult, între 15% pentru Coreea de […]
POLITICO: Un bolșevic care-și schimbă părul dar năravul ba: Paradoxalul Ion Iliescu al României # Rador
Iliescu lasă în urmă o moștenire complexă. Va rămâne în amintire deopotrivă drept primul conducător democratic al țării, dar și pentru reprimarea brutală a dizidenței în 1990. POLITICO (Belgia), 6 august 2025 – Pe 25 decembrie 1989 președintele român Nicolae Ceaușescu și soția lui, Elena, erau executați de un pluton de execuție în timp ce […]
Guvernul urmează să aprobe în ședința de mâine un proiect de lege privind plata pensiilor private, în urma unei recomandări prioritare în acest sens a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa. Conform proiectului, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, care vor fi administrate de societăţi […]
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Ucrainei, căruia i-a trimis un nou mesaj de susținere din partea țării noastre./ctuluc/dsirbu RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 7 august
În urma unei „discuții îndelungate” cu Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, președintele francez Emmanuel Macron a reafirmat joi sprijinul deplin al Franței pentru un armistițiu în Ucraina și pentru începerea unor discuțiilor care să vizeze încheierea unei păci durabile și solide. „I-am reiterat președintelui ucrainean sprijinul deplin al Franței pentru stabilirea unui armistițiu și […]
Hamas a descris cele mai recente declaraţii ale lui Benjamin Netanyahu despre Gaza ca pe „o lovitură de stat” # Rador
Hamas a precizat într-un comunicat emis joi că declaraţia premierului israelian Benjamin Netanyahu conform căreia Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza reprezintă „o lovitură de stat” în contextul negocierilor privind încetarea focului în Gaza. Planurile lui Netanyahu de a extinde ofensiva israeliană în Gaza arată că scopul său este de a […]
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan, au convenit menţinerea contactelor regulate, se afirmă într-un comunicat al Ministerului rus de Externe după încheierea convorbirii telefonice dintre cei doi miniștri. „S-a convenit menţinerea contactelor regulate” – au anunţat surse din cadrul MAE rus. Convorbirea telefonică a avut loc la inițiativa părții […]
Condiţiile pentru o întâlnire cu Volodimir Zelenski nu au fost încă îndeplinite, a spus Vladimir Putin # Rador
Preşedintele Vladimir Putin a declarat că condiţiile pentru o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, nu au fost încă îndeplinite. Liderul rus a vorbit înaintea unei întâlniri directe cu preşedintele Trump, care ar urma să aibă loc în următoarele câteva zile. Până acum nu au fost confirmate nici data, nici locul desfăşurării acelei întâlniri, […]
Volodimir Zelenski a discutat cu Kristalina Georgieva despre noul program al FMI pentru Ucraina # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că a discutat despre un nou program de asistență financiară din partea Fondului Monetar Internațional pentru Ucraina cu directoarea generală a Fondului, Kristalina Georgieva. „Am discutat despre un nou program de asistență financiară care îi va întări pe ucraineni acum și în perioada postbelică„, a scris dl Zelenski […]
Peste 650 de metri cubi de deşeuri din plastic şi masă lemnoasă, scoşi din râul Bistriţa şi din lacul Bicaz, după viiturile din judeţul Neamţ # Rador
Peste 650 de metri cubi de deşeuri din plastic şi masă lemnoasă au fost scoşi, până acum, din râul Bistriţa şi din lacul Bicaz, după viiturile din judeţul Neamţ. Însă, potrivit corespondentei noastre Gianina Buftea, acţiunea de ecologizare este departe de a se încheia, după ce ieri în lac au ajuns cadavre de animale. Specialiştii […]
Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu, a murit în această dimineaţă. După decesul fratelui lor, Rodica şi sora ei au înfiinţat fundaţia ce îi poartă numele acestuia şi care promovează principiile creştin democrate. În 2009, cele două surori au fost decorate cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga […]
Ministrul de externe, Oana Ţoiu, se află la Kiev, într-o primă vizită a unui şef al diplomaţiei de la Bucureşti, de la începutul invaziei ruseşti din 2022. Ea a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina, arătând că autorităţile române nu rămân indiferente la suferinţă şi barbarie. „Nu este doar corect, ci şi în interesul […]
Fâşia Gaza a înregistrat cel mai mare număr lunar de copii care suferă de malnutriție acută, decesele legate de foamete fiind în creștere în enclavă, a declarat joi directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. „În iulie, aproape 12.000 de copii sub cinci ani au fost identificați ca având malnutriție acută […]
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că nu este împotriva unei întâlniri cu Volodimir Zelenski. Cu toate acestea, trebuie create condiții pentru astfel de contacte, a declarat șeful statului rus într-o discuţie cu jurnaliștii, după încheierea întâlnirii de la Kremlin cu liderul Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. „Am spus deja de multe […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost condus astăzi pe ultimul drum către Cimitirul Ghencea III. Cortegiul funerar a fost întâmpinat şi de zeci de oameni care au venit să-şi ia rămas bun de la primul preşedinte al României după căderea regimului comunist. La intrarea în Cimitirul Militar este şi reporterul RRA […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Prima locomotivă Traxx, din cele 16 contractate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a ajuns în ţară şi va începe o serie de teste pentru autorizare. Prototipul locomotivei electrice care poate atinge viteze de până la 200 de kilometri pe oră a fost prezentat astăzi publicului în Gara de Nord de constructorul […]
Şefa diplomaţiei române, Oana Țoiu, a efectuat, joi, o deplasare la Kiev, unde a vizitat un spital bombardat de armata rusă. Potrivit publicației Evropeiska Pravda, care citează o postare a Oanei Țoiu pe rețeaua X, şefa diplomaţiei române a sosit în capitala Ucrainei și a vizitat spitalul de copii „Ohmatdit”, afectat în iulie anul trecut […]
Realizator: Nicoleta Turcu – La ora 11:54 s-au închis definitiv porţile Palatului Cotroceni pentru fostul preşedinte Ion Iliescu. Cortegiul funerar a părăsit Platoul Marinescu, locul unde sunt întâmpinaţi şefii de stat, după ce Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 „Mihai Viteazul”, a prezentat ultimul onor. În prima parte a zilei, funeraliile de […]
Introducere Pe 7 august 2025, România a pierdut o figură discretă, dar emblematică pentru memoria rezistenței anticomuniste și pentru cultul demnității naționale: Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mică a lui Corneliu Coposu și ultima urmașă directă a unei familii care a scris istorie. Biografie și formare Steluța Lucia Rodica Coposu s-a născut pe 26 […]
7 august 1743: Tratatul de la Åbo: când Finlanda a schimbat harta puterii nordice Introducere În perioada 1741–1743, Suedia și Rusia s-au confruntat în Războiul ruso-suedez, alimentat de ambiții teritoriale în Marea Baltică. Rusia, sub conducerea Ecaterinei sau, după accesul la tron, a împărătesei Elisabeta, încerca să securizeze frontiera rusă și să extindă controlul asupra […]
UE salută numirea noului director al Biroului pentru Securitate Economică din Ucraina și cere continuarea reformelor # Rador
Comisia Europeană a transmis un mesaj pozitiv cu privire la numirea lui Volodimir Ţivinski în fruntea Biroului pentru Securitate Economică (BEB) din Ucraina, subliniind importanța reformelor în domeniul statului de drept, esențiale pentru parcursul european al țării. „Salutăm numirea directorului BEB. Aceasta a fost realizată în urma unui proces transparent și bazat pe merite, cu […]
Este cod galben de vânt la Constanţa. Turiştii nu au voie să intre în apa mării, din cauza valurilor foarte mari. Salvamarii au arborat steagul roşu. Codul este valabil până diseară, la ora 20:00. Marea este foarte agitată şi se formează valuri mari, iar turiştii trebuie să respecte indicaţiile salvamarilor prezenţi, pentru că, fiind curenţi […]
Universităţile vor putea să le acorde studenţilor, din fonduri proprii, burse şi suport, indiferent că aceştia sunt pe locuri finanţate de la buget sau cu taxă, pe tot parcursul anului universitar. Ministerul Educaţiei precizează, într-un comunicat, că situaţia economică nu permite această flexibilitate şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului. Daniel David a precizat că va […]
Jazzmanul Eddie Palmieri, primul artist latino care a câştigat un premiu Grammy, a încetat din viaţă, la vârsta de 88 de ani. Născut la New York, cu părinţi portoricani, pianistul legendar a debutat la o vârstă foarte fragedă şi a devenit cunoscut pentru combinarea muzicii afro-caraibiene cu jazz, funk şi soul./aionita/asalar (BBC SERVICIUL MONDIAL – […]
Vicepremierul și ministrul ucrainean al transformării digitale, Mihailo Fedorov, a anunțat lansarea AI Factory, prima infrastructură tehnologică de stat dedicată dezvoltării și implementării serviciilor bazate pe inteligență artificială (AI). „Misiunea noastră este ca, până în 2030, să intrăm în top 3 țări ale lumii în ceea ce privește dezvoltarea și aplicarea AI. Un factor esențial […]
La Biserica Palatului Cotroceni are loc slujba de înmormântare a fostului şef de stat Ion Iliescu # Rador
La Biserica Palatului Cotroceni are loc, la această oră, slujba de înmormântare a fostului şef de stat Ion Iliescu, primul preşedinte al ţării după înlăturarea regimului comunist. Sicriul cu trupul neînsufleţit a fost ridicat de pe catafalcul din Sala Unirii şi a fost transportat de opt militari către ieșirea din Palatul Cotroceni. Slujba este săvârşită […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Președintele Volodimir Zelenski a declarat că ziua de 7 august marchează un moment important în eforturile internaționale pentru obținerea unei păci durabile și garantarea independenței Ucrainei. Într-un mesaj transmis pe Telegram, liderul ucrainean a subliniat intensificarea contactelor diplomatice și lansarea unui nou format de negocieri la nivel înalt. „Astăzi […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Pe litoralul românesc apar tot mai multe unităţi de cazare care oferă pachete cu toate mesele incluse, căutate, în principal, de familiile cu copii. Hotelierii spun că preferă acest sistem în detrimentul turiştilor care vor doar cazare sau cazare cu mic dejun. […]
Ucrainenii preferă planul european pentru pace, respingând capitularea și privind cu rezerve propunerile SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că majoritatea cetățenilor ucraineni resping categoric planul de pace propus de Rusia, care presupune capitularea Ucrainei, și privesc cu rezerve propunerile venite din partea Statelor Unite. Singurul plan care se bucură de o susținere relativă este cel […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – ASPA Bucureşti foloseşte o metodă nouă de capturare a câinilor fără stăpân, un ţarc-capcană monitorizat de la distanţă. Sistemul permite capturarea simultană a mai multor câini, fără a-i speria, informează Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor. „Echipajele de intervenţie ASPA folosesc o metodă nouă de capturare a câinilor fără […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Autorităţile de la Casa Albă au anunţat că Apple a promis investiţii suplimentare de încă 100 de miliarde de dolari în SUA. Gigantul tehnologic anunţase deja că va investi o jumătate de trilion de dolari în următorii patru ani. Anunţul oficial va fi făcut astăzi, la un eveniment oficial […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 august) – Realizator: Cristian Bâcâin – Informaţiile din trafic acum: sunt probleme pe Drumul Naţional 22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi, unde se circulă pe un singur fir. Acolo s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un biciclist. Dalia State, de la Centrul […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 august) – Realizator: Cristian Bâcâin – România a activat în premieră mecanismul european RESTORE de intervenţii rapide în caz de dezastru pentru situaţia din judeţele Suceava şi Neamţ. Viiturile şi furtunile puternice de la finalul lunii trecute au distrus 41 de locuinţe şi au avariat aproape 700 în Suceava, iar alte […]
Un zvon care a circulat în anii pandemiei a fost din nou diseminat în presă şi pe reţelele sociale. Se vorbeşte despre pulverizarea în aer a unui vaccin anti-COVID prin inhalare, pregătit de cercetătorii canadieni. Informaţia este falsă. CONTEXT Active News a publicat pe 4 august 2025 un articol cu titlul: „AeroVax: Când Bill Gates […]
Une rumeur qui circulait pendant les années de pandémie a été relayée dans la presse et sur les réseaux sociaux. On parle de pulvériser dans l’air un vaccin anti-COVID par inhalation, préparé par des chercheurs canadiens. L’information est fausse. CONTEXTE Active News a publié un article le 4 août 2025 intitulé : « AeroVax : Quand Bill Gates […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Administrația Militară Regională Sumi raportează că, în urma unor atacuri efectuate de ruşi în seara zilei de miercuri, un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost rănit, iar cel puțin şapte case au fost avariate. În Sumi, atacul a afectat grav cartierul Kovpakivsk, unde au fost avariate […]
Organizarea funeraliilor de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu a provocat tensiuni în coaliţia de guvernare # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Organizarea funeraliilor de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, principalul personaj al tranziţiei postdecembriste şi acuzat în dosarele Revoluţiei şi Mineriadelor, evenimente în care au murit oameni, a provocat tensiuni serioase în coaliţie. Liderii PSD s-au supărat pe cei ai USR, după ce aceştia s-au opus instituirii doliului naţional. […]
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie Zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte al României Ion Iliescu, decedat marţi 5 august 2025. Se vor respecta prevederile legale privind zilele de doliu naţional pe teritoriul naţional şi la misiunile diplomatice ale României * Programul funeraliilor de stat: ora 9:00 – 9:50 – Sosirea invitaţiilor – la […]
Acum 161 de ani (1864) era înfiinţată Primăria oraşului Bucureşti, după modelul francez. Prin aplicarea noii Legi comunale a domnitorului Alexandru Ioan Cuza – prin care Bucureştiul a fost declarat „Comuna urbană a judeţului Ilfov” -, vechiul sfat orăşenesc este înlocuit cu un Consiliu comunal, iar în locul „Magistratului” se instituie Primăria. Practic, fostul preşedinte […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Steagul naţional este arborat în bernă la toate instituţiile şi autorităţile publice, în aeroporturi, gări şi autogări, la sediile partidelor şi ale sindicatelor. Este zi de doliu naţional pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, ce va înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Taxele comerciale impuse de Statele Unite intră în vigoare joi pentru zeci de ţări, printre care cele din UE, Africa de Sud, Japonia şi Coreea de Sud. Miercuri, India a primit încă o taxă de 25% pentru achiziţionarea petrolului rusesc. Aceasta va ajunge astfel la un total de 50% […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Au fost furtuni miercuri seară în nord-estul ţării. Meteorologii au emis avertizări de fenomene severe imediate în mai multe judeţe. În municipiul Suceava, în Fălticeni şi în alte 15 comune a fost chiar cod roşu timp de o oră. Ploaia torenţială a inundat demisolului Centrului Cultural ”Bucovina”, iar pompierii […]
Pacienţii cu afecţiuni cronice nu mai au nevoie de trimitere de la medicul de familie pentru a ajunge la specialist # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 august) – Pacienţii cu afecţiuni cronice nu mai au nevoie de trimitere de la medicul de familie pentru a ajunge la specialist, dacă sunt înscrişi în anumite programe naţionale de sănătate. Măsura este prevăzută într-un ordin comun semnat de ministrul sănătăţii şi preşedintele CNAS. Ministrul Alexandru Rogobete a explicat că astfel […]
