Calendarul evenimentelor, 8 august – selecțiuni

Peste 650 de metri cubi de deşeuri din plastic şi masă lemnoasă au fost scoşi, până acum, din râul Bistriţa şi din lacul Bicaz, după viiturile din judeţul Neamţ. Însă, potrivit corespondentei noastre Gianina Buftea, acţiunea de ecologizare este departe de a se încheia, după ce ieri în lac au ajuns cadavre de animale. Specialiştii […]