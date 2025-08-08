Neamț | Bărbat găsit fără suflare într-un apartament din Roman
TeleM Iași , 8 august 2025 10:30
Pompierii au fost solicitați să intervină in aceasta dimineata, în municipiul Roman pentru deblocarea căii...
Acum 15 minute
10:40
După ani de promisiuni neonorate și proiecte rămase pe hârtie, Piatra-Neamț face în sfârșit un...
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:20
Raport oficial: Costurile pentru reconstrucția celor 308 locuințe avariate în urma inundațiilor depășesc 5,6 milioane de euro # TeleM Iași
În urma fenomenelor meteo extreme care au afectat județul Suceava în lunile iulie și august...
10:20
Guvernul modifica Legea privind plata pensiilor private pe care o considera „un demers esențial, necesar...
10:00
Reformă amplă în administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc DOCUMENT # TeleM Iași
Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect de lege ce propune o serie...
10:00
România a angajat un fost șef al instituției care acordă Visa Waiver pentru a ne face lobby la Washington. Cât este onorariul # TeleM Iași
România va plăti un onorariu de 25.000 de dolari pe lună unei firme americane pentru...
10:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că Biroul Permanent Național al partidului se va reuni,...
Acum 2 ore
09:50
Autoritățile județene au vizitat joi santierul de la podul de pe Drumul Național 15 din...
09:50
Ministrul Sănătății: Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi seară că în perioada următoare va prezenta peste...
Acum 4 ore
08:50
Garda de Mediu Iași a aplicat amenzi usturătoare pentru deșeuri din construcții, îngropate ilegal în zona metropolitană # TeleM Iași
Urmare a unor sesizări privind depozitarea/abandonarea/îngroparea de deșeuri diverse provenite din construcții și amenajări, pe...
08:40
Impozit dublu timp de 5 ani pentru clădirile construite fără autorizație, conform noului proiect fiscal # TeleM Iași
Ministerul Dezvoltării a propus modificări privind impozitul pe proprietate, ca parte a unui pachet fiscal...
08:30
România a decis să se retragă din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), un acord internațional...
08:30
Blocaj financiar prelungește pauza lucrărilor pe tronsonul Focșani – Pașcani al Autostrăzii A7 # TeleM Iași
Muncitorii de la UMB, care lucrează pe tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani al Autostrăzii...
Acum 24 ore
16:00
Starețul Mănăstirii Cozancea a pedalat 145 de kilometri să ajungă la slujba canonizării Sfinților Cleopa și Paisie # TeleM Iași
Starețul Mănăstirii Cozancea a pedalat 145 de kilometri să ajungă la slujba canonizării Sfinților Cleopa...
15:50
Poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari, aflați în misiune de patrulare...
15:50
Azi noapte, în jurul orei 03.55, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – ITPF...
15:40
Peste 100 de camere video monitorizează circulația pe drumurile naționale și pe autostrăzile din România....
15:40
În România, terapia pentru persoanele cu tulburare de spectru autist este, teoretic, decontată de stat....
15:30
La Iași, medicina intră în era digitală. Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu"...
15:30
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte medicale din România prinde contur la Iași. Spitalul Regional...
15:00
Neamt | Doua femei și doi copii au fost răniți intr-un accident rutier produs în comuna Doljesti # TeleM Iași
La ora 12:12, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe...
13:50
Azi noapte, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu...
13:30
În urmă cu puțin timp, un accident rutier s-a produs în municipiul Iași, pe bulevardul...
13:20
MAE despre vizita Oanei Țoiu la Kiev: „Un semnal puternic al solidărității noastre cu Ucraina!” # TeleM Iași
Ministrul de Externe a Romaniei, Oana Toiu a început prima vizită bilaterală la Kiev de...
12:50
România a solicitat Comisiei Europene un împrumut de 10 miliarde de euro pentru apărare # TeleM Iași
Programul SAFE al UE: 18 State solicită 127 Miliarde € pentru Apărare. România vizează 10...
12:30
Președintele american Donald Trump a cerut administrației sale să organizeze de urgență o întâlnire cu...
12:10
Procurorii DIICOT Iași au reținut șase bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 31 de...
12:10
Neamț | 21 de persoane au fost asistate medical la slujba canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria # TeleM Iași
In aceste momente la Mănăstirea Sihăstria, unde se desfășoară Slujba de Proclamare a Canonizării Sfinților...
12:00
Reforma lui „pește prăjit”. Doi din cei patru membri noi ai Consiliului de Administrație Romsilva au fost inculpați # TeleM Iași
Reforma Romsilva, anunțată cu surle și trâmbițe atat de Mircea Fechet cat si de Diana...
Ieri
10:30
Mugur Cozmanciuc numit în CA Romsilva. A fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență # TeleM Iași
Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), a anunțat miercuri numirea lui Mugur Cozmanciuc (PNL) și a...
10:10
Creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri și a profitului la Compania de Apă Bacău. Tarifele continuă să urce # TeleM Iași
Compania de Apă din Bacău a înregistrat o creștere semnificativă a performanțelor financiare în ultimii...
10:00
Botosani | Bătrân dispărut de la domiciliu, găsit de câinele Poliției de Frontieră Dorohoi # TeleM Iași
In urma unei solicitări primite de la Poliția Municipiului Dorohoi, un polițist de frontieră din...
10:00
Transportul județean de persoane se reia treptat în Neamț. 42 de trasee sunt din nou funcționale # TeleM Iași
Consiliul Județean Neamț a anunțat reluarea graduală a transportului județean de persoane prin curse regulate,...
09:50
Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineata la Tomesti, in care au fost...
09:50
Acces liber în Parcul Național Ceahlău de hram: autoritățile asigură protecția turiștilor # TeleM Iași
Cu ocazia hramului Mănăstirii „Schimbarea la Față a Domnului" și a fenomenului natural cunoscut sub...
09:50
Am traversat a treia cea mai caldă lună iulie din istorie. Iar încălzirea va continua, avertizează Copernicus # TeleM Iași
Luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe...
09:50
Polițist din Gura Humorului, reținut alături de doi suspecți într-un dosar privind infracțiuni grave # TeleM Iași
Un agent de poliție din Gura Humorului, Vasile Moroșan, a fost reținut pentru 24 de...
09:00
Fostul președinte Ion Iliescu, primul lider al României post-comuniste, este condus, astăzi, pe ultimul drum,...
07:40
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, anunță un nou pachet de reforme administrative,...
07:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România are potențialul de a reduce prețul energiei...
07:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o...
6 august 2025
21:30
În dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iași, prin SNUAU 112, a fost anunțat un accident rutier între...
19:20
S-au facut pasi concreti pentru deblocarea transportului interjudetean din Neamt datorate contestațiilor aflate pe rolul...
19:20
Ministerul Mediului: „Au fost semnate contractele de mandat pentru noii membri ai Consiliului de Administrație al Romsilva…Nu suntem mulțumiți de procedura care s-a derulat!” # TeleM Iași
Ministerul Mediului anunță semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administrație...
19:10
Un jandarm sucevean aflat in concediu a ajutat autoritățile spaniole sa prindă niște fugari în aeroportul din Barcelona # TeleM Iași
Plutonier adjutant Boicu Ionuț, din cadrul Detașamentului Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, se...
19:10
Tot mai mulți pacienți din țară și străinătate aleg Spitalul „Parhon” pentru tratamente renale de top # TeleM Iași
Spitalul Parhon din Iași este astăzi unul dintre cele mai importante centre medicale din Europa...
18:40
Se închide un capitol cheie din istoria României. Ce spun foștii lideri politici ieșeni despre dispariția lui Ion Iliescu? # TeleM Iași
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață marți după-amiază, la Spitalul Agrippa...
18:30
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a 6 inculpați, cu vârste cuprinse între 21 și...
18:10
O intervenție medicală a avut loc în aceasta dupa amiaza în Pădurea Ciric, după primirea...
18:00
Clubul de fotbal FC Politehnica Iași anunță că, începând de astăzi, a fost declanșată procedura...
