Anual, România plătește salarii de peste 250 milioane de euro pentru consilierii personali

România încă nu are un centru național pentru mari arși, în stare critică sunt adesea transportați în străinătate, pentru că spitalele de aici nu au capacitatea necesară să îi trateze. Deși autoritățile discută de ani bunidespre înființarea unui astfel de centru, proiectele bat pasulpe loc. În tot acest timp, viețile unor pacienți depind de transferuri externe și de banii statului cheltuiți în spitale din afara țării. La Iași există o clinică specializată, dar are doar cinci paturi, mult prea puține pentru volumul de cazuri care ajung aici din toată Moldova și nu numai. Tara noastră are nevoie urgentă de o strategie aplicată, princare marile orașe ale țării, Cluj, Timișoara, București, Iași, Brașov, Constanța să fie dotate cu centre moderne pentrutratamentul marilor arși. Fără aceste investiții, viețilepacienților atârnă de un fir de păr. Petru Movilă – Președinte PMP Iași: ,, În 2019, s-a instalat,...