Medicii ieșeni se luptă să salveze un bebeluș născut cu o afecțiune gravă la Spitalul Rădăuți
TeleM Iași , 9 august 2025 14:10
Misiune contracronometru pentru medicii ieseni care se lupta sa salveze o fetita nascuta azi noapte... Articolul Medicii ieșeni se luptă să salveze un bebeluș născut cu o afecțiune gravă la Spitalul Rădăuți apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 10 minute
14:10
Medicii ieșeni se luptă să salveze un bebeluș născut cu o afecțiune gravă la Spitalul Rădăuți # TeleM Iași
Acum 2 ore
13:00
Accident aviatic la Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea Astra Vagoane # TeleM Iași
Tragedie in aceasta dimineata la Arad, dupa ce, un avion de mici dimensiuni, in care... Articolul Accident aviatic la Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea Astra Vagoane apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Podu Iloaiei și-a propus să devină independent energetic. Licitație pentru un parc fotovoltaic la marginea orașului # TeleM Iași
Primaria Podu Iloaiei a scos la licitatie contractul pentru infiintarea unei capacitati de producere a... Articolul Podu Iloaiei și-a propus să devină independent energetic. Licitație pentru un parc fotovoltaic la marginea orașului apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Vrancea | Primăria Garoafa a concesionat unei firme din Capitală peste 300 de hectare de teren în vederea construirii unui parc fotovoltaic # TeleM Iași
La sediul Primăriei Garoafa a fost semnat un contract pentru concesiunea unui teren în suprafață... Articolul Vrancea | Primăria Garoafa a concesionat unei firme din Capitală peste 300 de hectare de teren în vederea construirii unui parc fotovoltaic apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
12:10
Deputatul Bogdan Cojocaru: „Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională!” # TeleM Iași
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, critică ferm măsurile din Pachetul II promovat de administrația... Articolul Deputatul Bogdan Cojocaru: „Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională!” apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Un elev de la Colegiul National Iași a obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială # TeleM Iași
Opt medalii au fost obtinute de echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială... Articolul Un elev de la Colegiul National Iași a obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Două săptămâni de mobilizare la Maternitatea Elena Doamna după incendiul de la Cuza Voda # TeleM Iași
Cele două săptămâni care au trecut de la incendiul izbucnit la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie... Articolul Două săptămâni de mobilizare la Maternitatea Elena Doamna după incendiul de la Cuza Voda apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Bacău | Intervenții chirurgicale în premieră la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși # TeleM Iași
Intervenții chirurgicale în premieră, specialitatea otorinolaringologie la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, deviație de... Articolul Bacău | Intervenții chirurgicale în premieră la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
10:10
Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de... Articolul Ilie Bolojan solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
22:20
Palatul Culturii din Iași va desfășura în această toamnă o serie de evenimente culturale care aduc în prim-plan atât trecutul său istoric, cât și deschiderea spre parteneriate internaționale. Complexul Muzeal Național Moldova anunță două momente importante: aniversarea unui secol de la inaugurarea oficială a Palatului și organizarea, în premieră națională, a Balului Prințului de Monaco. Primul eveniment major va avea loc pe 11 octombrie, dată la care se împlinesc exact 100 de ani de la inaugurarea... Articolul Palatul Culturii marchează 100 de ani de la inaugurare prin evenimente internaționale apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
România încă nu are un centru național pentru mari arși, în stare critică sunt adesea transportați în străinătate, pentru că spitalele de aici nu au capacitatea necesară să îi trateze. Deși autoritățile discută de ani bunidespre înființarea unui astfel de centru, proiectele bat pasulpe loc. În tot acest timp, viețile unor pacienți depind de transferuri externe și de banii statului cheltuiți în spitale din afara țării. La Iași există o clinică specializată, dar are doar cinci paturi, mult prea puține pentru volumul de cazuri care ajung aici din toată Moldova și nu numai. Tara noastră are nevoie urgentă de o strategie aplicată, princare marile orașe ale țării, Cluj, Timișoara, București, Iași, Brașov, Constanța să fie dotate cu centre moderne pentrutratamentul marilor arși. Fără aceste investiții, viețilepacienților atârnă de un fir de păr. Petru Movilă – Președinte PMP Iași: ,, În 2019, s-a instalat,... Articolul România încă nu are un centru pentru marii arși apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Explicațiile lui Alexandru Petrescu, șeful ASF despre legea pensiilor private: „În 2030, sute de mii de oameni vor întruni condiţiile să iasă la pensie!” # TeleM Iași
Statul impune un prag minim pentru pensiile private plătite lunar, forțând astfel ca beneficiarii să... Articolul Explicațiile lui Alexandru Petrescu, șeful ASF despre legea pensiilor private: „În 2030, sute de mii de oameni vor întruni condiţiile să iasă la pensie!” apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Un tanar politist in varsta de 22 de ani din Vrancea, a murit la Spitalul... Articolul Tânărul polițist din Vrancea a murit la Spitalul de Neurochirurgie Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Statul impune un prag minim pentru pensiile private plătite lunar, forțând astfel ca beneficiarii să... Articolul Pilonul II: Noi forme de plată a pensiilor, aliniate la modelul european apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Un tanar politist in varsta de 22 de ani din Vrancea, a murit la Spitalul... Articolul Vrancea | Un polițist a murit după un accident stupid apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Guvernul a ratificat acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei... Articolul Finanțare pentru noul sediu al Operei Naționale Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Lucrările pe tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani al Autostrăzii A7 rămân suspendate încă o... Articolul Lucrările pe Autostrada A7, blocate din cauza lipsei finanțării apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
În urma inundațiilor care au afectat puternic localitățile de pe Valea Bistriței, compania Antibiotice Iași a... Articolul Antibiotice Iași a donat medicamente pentru sinistrații din Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
După inundațiile devastatoare din iulie și august, județul Suceava continuă eforturile de sprijin pentru populația... Articolul Daune de peste 5,6 milioane de euro la Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Începând cu data de 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV va fi asigurat gratuit pentru fetele... Articolul Ministerul Sănătății extinde vaccinarea gratuită anti-HPV apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Kelemen Hunor despre pilonul 2 de pensii: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!” # TeleM Iași
Liderul UDMR, Kelemen Hunor a reactionat dur fata de proiectul de modificare a pilonului 2... Articolul Kelemen Hunor despre pilonul 2 de pensii: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!” apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Statul român continuă, sub masca protecției sociale, să atenteze la drepturile fundamentale ale cetățenilor –... Articolul Când statul își bagă mâna murdară în buzunarul tău privat. Un jaf cu legea în mână! apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
13:50
La nivelul județului Iași, în vederea susținerii probelor pentru sesiunea august a examenului de Bacalaureat, s-au... Articolul 1000 de candidați s-au înscris în județul Iași pentru a doua sesiune a Bacalaureatului apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Ieri, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea... Articolul Vaslui | 30.000 de euro ascunși sub scaunul șoferului, confiscați la Albița apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
După ani de promisiuni neonorate și proiecte rămase pe hârtie, Piatra-Neamț face în sfârșit un... Articolul În Piatra Neamț se amenajează primele dog parkuri din istoria orașului apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Pompierii au fost solicitați să intervină in aceasta dimineata, în municipiul Roman pentru deblocarea căii... Articolul Neamț | Bărbat găsit fără suflare într-un apartament din Roman apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Raport oficial: Costurile pentru reconstrucția celor 308 locuințe avariate în urma inundațiilor depășesc 5,6 milioane de euro # TeleM Iași
În urma fenomenelor meteo extreme care au afectat județul Suceava în lunile iulie și august... Articolul Raport oficial: Costurile pentru reconstrucția celor 308 locuințe avariate în urma inundațiilor depășesc 5,6 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Guvernul modifica Legea privind plata pensiilor private pe care o considera „un demers esențial, necesar... Articolul Guvernul aduce modificări majore sistemului de pensii private Pilon II apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Reformă amplă în administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc DOCUMENT # TeleM Iași
Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect de lege ce propune o serie... Articolul Reformă amplă în administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc DOCUMENT apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
România a angajat un fost șef al instituției care acordă Visa Waiver pentru a ne face lobby la Washington. Cât este onorariul # TeleM Iași
România va plăti un onorariu de 25.000 de dolari pe lună unei firme americane pentru... Articolul România a angajat un fost șef al instituției care acordă Visa Waiver pentru a ne face lobby la Washington. Cât este onorariul apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că Biroul Permanent Național al partidului se va reuni,... Articolul PSD decide luni dacă iese sau nu de la guvernare. Grindeanu anunţă reuniune de urgenţă apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Autoritățile județene au vizitat joi santierul de la podul de pe Drumul Național 15 din... Articolul Podul de la Pângărați – măsuri pentru fluidizarea traficului și continuarea lucrărilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Ministrul Sănătății: Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi seară că în perioada următoare va prezenta peste... Articolul Ministrul Sănătății: Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Garda de Mediu Iași a aplicat amenzi usturătoare pentru deșeuri din construcții, îngropate ilegal în zona metropolitană # TeleM Iași
Urmare a unor sesizări privind depozitarea/abandonarea/îngroparea de deșeuri diverse provenite din construcții și amenajări, pe... Articolul Garda de Mediu Iași a aplicat amenzi usturătoare pentru deșeuri din construcții, îngropate ilegal în zona metropolitană apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Impozit dublu timp de 5 ani pentru clădirile construite fără autorizație, conform noului proiect fiscal # TeleM Iași
Ministerul Dezvoltării a propus modificări privind impozitul pe proprietate, ca parte a unui pachet fiscal... Articolul Impozit dublu timp de 5 ani pentru clădirile construite fără autorizație, conform noului proiect fiscal apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
România a decis să se retragă din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), un acord internațional... Articolul România iese din Tratatul Energiei după pierderi de zeci de milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
Blocaj financiar prelungește pauza lucrărilor pe tronsonul Focșani – Pașcani al Autostrăzii A7 # TeleM Iași
Muncitorii de la UMB, care lucrează pe tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani al Autostrăzii... Articolul Blocaj financiar prelungește pauza lucrărilor pe tronsonul Focșani – Pașcani al Autostrăzii A7 apare prima dată în TeleM Regional.
7 august 2025
16:00
Starețul Mănăstirii Cozancea a pedalat 145 de kilometri să ajungă la slujba canonizării Sfinților Cleopa și Paisie # TeleM Iași
Starețul Mănăstirii Cozancea a pedalat 145 de kilometri să ajungă la slujba canonizării Sfinților Cleopa... Articolul Starețul Mănăstirii Cozancea a pedalat 145 de kilometri să ajungă la slujba canonizării Sfinților Cleopa și Paisie apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari, aflați în misiune de patrulare... Articolul Captura de țigări pe râul Prut după ce contrabandiștii au fugit în pădure apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Azi noapte, în jurul orei 03.55, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – ITPF... Articolul Vaslui | Un ucrainean căutat pentru omor în Cehia prins la Albița apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Peste 100 de camere video monitorizează circulația pe drumurile naționale și pe autostrăzile din România.... Articolul Rovinieta se scumpește din septembrie. Unde sunt amplasate camerele de monitorizare apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
În România, terapia pentru persoanele cu tulburare de spectru autist este, teoretic, decontată de stat.... Articolul Terapia pentru autism, blocată de stat. Doar 3% din bani au fost folosiți apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
La Iași, medicina intră în era digitală. Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu”... Articolul Digitalizare în timp real la Spitalul de Neurochirurgie din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte medicale din România prinde contur la Iași. Spitalul Regional... Articolul Proiectul Spitalului Regional de Urgență Iași avansează apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Neamt | Doua femei și doi copii au fost răniți intr-un accident rutier produs în comuna Doljesti # TeleM Iași
La ora 12:12, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe... Articolul Neamt | Doua femei și doi copii au fost răniți intr-un accident rutier produs în comuna Doljesti apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Azi noapte, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu... Articolul Bătrână tâlhărită azi noapte în comuna Focuri apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
În urmă cu puțin timp, un accident rutier s-a produs în municipiul Iași, pe bulevardul... Articolul Accident între două autoturisme în Bvd. Tudor Vladimirescu apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
MAE despre vizita Oanei Țoiu la Kiev: „Un semnal puternic al solidărității noastre cu Ucraina!” # TeleM Iași
Ministrul de Externe a Romaniei, Oana Toiu a început prima vizită bilaterală la Kiev de... Articolul MAE despre vizita Oanei Țoiu la Kiev: „Un semnal puternic al solidărității noastre cu Ucraina!” apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
România a solicitat Comisiei Europene un împrumut de 10 miliarde de euro pentru apărare # TeleM Iași
Programul SAFE al UE: 18 State solicită 127 Miliarde € pentru Apărare. România vizează 10... Articolul România a solicitat Comisiei Europene un împrumut de 10 miliarde de euro pentru apărare apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Președintele american Donald Trump a cerut administrației sale să organizeze de urgență o întâlnire cu... Articolul Trump vrea să se întâlnească cu Putin și Zelenski cât mai curând posibil apare prima dată în TeleM Regional.
