Muzeul Hărţilor, găzduit într-o vilă interbelică din Bucureşti, va fi consolidat, restaurat şi extins. A fost finalizată documentaţia tehnică din fondul Timbrul Monumentelor Istorice

În octombrie anul trecut, Nicuşor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidenţiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu candidatul PRM Corneliu Vadim Tudor. ”Mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, relata Nicuşor Dan, în toamna anului trecut, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV. Ales între timp preşedinte, Nicuşor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, primul şef al statului din perioada post-decembristă. Nicuşor Dan a fost prezent la Palatul Cotroceni, dar a urmărit procesiunea din biroul său prezidenţial, fără a coborî la catafalcul lui Ion Iliescu, susţin surse politice pentru News.ro. Nicuşor Dan a mai făcut referiri la Ion Iliescu şi cu alte ocazii, invocând termenul „democraţie originală” consacrat de acesta, dar şi când a fost întrebat într-un interviu ce ar prelua de la foştii preşedinţi ai României.