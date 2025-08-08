Muzeul Hărţilor, găzduit într-o vilă interbelică din Bucureşti, va fi consolidat, restaurat şi extins. A fost finalizată documentaţia tehnică din fondul Timbrul Monumentelor Istorice
News.ro, 8 august 2025 15:30
Muzeul Hărţilor din Bucureşti, găzduit într-o vilă interbelică în stil mediteraneean cu influenţe gotic - hispanice şi Neo-Mudéjar, a început să se deterioreze şi are nevoie de intervenţii atât pentru consolidarea şi restaurarea imobilului, cât şi pentru extindere şi reorganizare. Primul pas spre toate acestea este realizarea unor cercetări, evaluări şi propunerea unor soluţii tehnice care vor fi finanţate din fondul Timbrului Monumentelor Istorice.
Maramureş: Acţiune a Salvamont pentru recuperarea unui cetăţean ucrainean rătăcit în munţi. Tânărul este deshidratat şi nu are provizii # News.ro
Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş participă, vineri după-amiază, la o acţiune de recuperare a unui cetăţean ucrainean rătăcit în munţi. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 23 de ani, care este deshidratat şi nu are provizii.
Hamasul ameninţă că decizia Israelului de a ocupa oraşul Gaza înseamnă ”sacrificarea” ostaticilor # News.ro
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas denunţă vineri un plan al Israelului de preluarea controlului oraşului Gaza drept ”o nouă crimă de război”, o ”aventură criminală care-l va costa scump” şi care va conduce la ”sacrificarea ostaticilor”, relatează AFP.
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis vineri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.
Bucureşti: Bărbat de 75 de ani, arestat preventiv după ce a agresat sexual o copilă, în autobuz # News.ro
Un bărbat de 75 de ani a fost arestat preventiv de Judecătoria Sectorului 5 după ce a agresat sexual o fată de 13 ani, într-un autobuz din Capitală.
MOL Group a obţinut în al doilea trimestru al anului un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari, în scădere de 56% # News.ro
Profitul înainte de impozitare al MOL Group a atins 236 milioane dolari în al doilea trimes-tru al anului, în scădere cu 56% faţă de anul precedent, din cauza scăderii profiturilor ope-raţionale, dar susţinut de câştigurile financiare, anunţă grupul.
World Stage Design 2025 - Se caută creatori în arte performative, regie artistică, scenografie, new media, sound şi lighting design # News.ro
Artiştii emergenţi interesaţi de artele performative, regie artistică, scenografie, new media, sound şi lighting design sunt invitaţi să aplice, până în 14 august, pentru „Transcendent Renaissance - Emerging Talents”. Proiectul porneşte de la invitaţia artistului Călin Ţopa de a participa în cadrul World Stage Design 2025, creând o oportunitate pentru tinerii creatori multidisciplinari să se afirme şi să se conecteze cu reţele artistice internaţionale. Proiectul este coordonat de Asociaţia IOTA, organizaţie culturală independentă.
Modificări substanţiale în ceea ce priveşte pensiile private din România/ Contribuabilii nu vor mai putea retrage integral suma cotizată, potrivit unui proiect de act normativ/ Ce spune vicepremierul Tanczos Barna # News.ro
Guvernul pregăteşte modificări substanţiale în ceea ce priveşte administrarea pensiilor private şi plata acestora. Una dintre cele mai importante constă în faptul că, dacă până în prezent contribuabilii la pilonul de pensii administrate privat puteau solicita retragerea integrală a sumei cotizate de-a lungul anilor, propunerile discutate în Guvern sunt ca beneficiarul să poată solicita doar 25% din suma cotizată, urmând ca restul să fie plătit în tranşe lunare.
Kelemen: UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetăţenilor care contribuie la fondurile private de pensii # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetăţenilor care contribuie la fondurile private de pensii, subliniind că în coaliţie nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare.
INTERVIU - Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL: Dacă ar fi să candidez, aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţă o oarecare demnitate! # News.ro
Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu un sondaj comun PNL-USR, care să decidă cine rămâne în cursă, propune Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele liberalilor şi primarul Sectorului 6. Într-un interviu acordat News.ro, Ciucu nu-şi ascunde intenţia de a candida la alegerile pentru poziţia lăsată vacantă de Nicuşor Dan – care între timp a devenit preşedintele României – ceea ce l-ar aduce în competiţie cu Cătălin Drulă, de la USR, care deja şi-a anunţat candidatura.
Sepsi OSK a anunţat, vineri, că a ajuns la o înţelegere pe un sezon, cu opţiune de prelungire, cu atacantul muntenegrean Boris Cmiljanić.
Cel puţin zece morţi şi 33 de dispăruţi în nord-vestul Chinei, în inundaţii la periferia Beijingului. Xi Jinping ordonă ”eforturi absolute” în vederea găsirii dispăruţilor şi ca toate regiunile să-şi dubleze eforturile în vederea identificării riscurilor # News.ro
Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa de stat, relatează AFP.
Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială care mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (după cum nu am solicitat şi nu am beneficiat de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru)/ E o modestă formă de solidaritate # News.ro
Fostul candidat al coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale Crin Antonescu afirmă că nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând că nu a beneficiat nici de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru. ”Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toţi cei chemaţi azi cu japca la austeritate”, susţine el.
Trump prezintă statistici economice ”alternative” şi-l atacă pe Biden. ”Sunt nişte date incredibile. Stăm foarte bine”, se felicită el. ”În primele cinci luni de mandat ale domnului Trump, venitul mediu al gospodăriilor, ajustat cu inflaţia, a crescut cu # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a prezentat statistici economice ”alternative” care dovedesc, în opinia sa, că datele oficiale au fost falsificate ”voit” în favoarea predecesorului său Joe Biden, la puţin timp după ce a destituit-o pe directoarea principalei Agenţii publice de statistică a locurilor de muncă, BLS, Erika McEntarfer, relatează AFP.
Rugby: Selecţionat pentru prima dată în All Blacks pentru Rugby Championship, Leroy Carter a trăit momente stresante: câinele i-a mâncat paşaportul # News.ro
Selectat pentru prima dată în reprezentativa All Blacks pentru Rugby Championship, neozeelandezul Leroy Carter a fost la un pas de a rata zborul din cauza câinelui său, relatează Le Figaro.
Rogobete: Creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice. Managerii vor fi obligaţi să publice pe site-ul spitalului date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că managerii de spitale publice vor fi obligaţi să ofere pe site-ul unităţii medicale ”date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie”. Astfel, vor fi făcute publice numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor.
Peste 400 de posturi în creşele finalizate în cadrul programului guvernamental ”Sfânta Ana”, scoase la concurs # News.ro
Peste 400 de posturi în creşele deja finalizate în cadrul programului guvernamental ”Sfânta Ana” vor fi scoase la concurs în perioada următoare, anunţă Ministerul Educaţiei. Aceste creşe moderne vor fi deschise în 18 localităţi.
Trei adolescenţi arestaţi, iar unul de 15 ani plasat în detenţie provizorie în sudul Danemarcei, după ce planifică un atac armat într-o şcoală privată la Kolding # News.ro
Trei adolescenţi care voiau să comită un atac armat într-o şcoală, la Kolding, în Jutland, în sudul Danemarcei, au fost arestaţi, evitându-se astfel o dramă, potrivit Danmarks Radio, relatează AFP.
Rogobete anunţă că a fost aprobat cadrul normativ pentru extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieţi, cu vârste între 11 şi 26 de ani/ Au fost aprobate norme pentru controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că Guvernul a aprobat, vineri, cadrul normativ pentru extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieţi, cu vârste între 11 şi 26 de ani. Totodată, au fost aprobate patru categorii de norme pentru controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale
Tanczos: Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor/ Cei care au fost gospodari şi nu s-au dus la plafonul maxim de costuri nu trebuie să dea afară pe nimeni # News.ro
Proiectul privind reforma administraţiei publice formulează propuneri care vizează creşterea eficienţei în administraţia publică locală, una dintre acestea fiind reducerea cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri în funcţionarea primăriilor. Aceeaşi ”regulă” de reducere a cheltuielilor cu 20 de procente va fi aplicată şi în cazul prefecturilor şi la cabinetele miniştrilor şi la cele ale primarilor şi viceprimarilor. Vicepremierul Tanczos Barna a arătat că, prin implementarea acestei măsuri, ”se vor reduce schemele de personal cu mii de posturi la nivel naţional”.
Sportiva Diana Faur (ACS Living Bike) a câştigat medalia de argint la Campionatele Europene de MTB Youth din Suedia, la MTB XCO, categoria 13 ani.
Tanczos: Avem o propunere cu privire la degrevarea de anumite sarcini care nu ar trebui să fie neapărat în curtea administraţiei locale/ Pachetul de servicii sociale sau ajutoare sociale să treacă la autorităţile deconcentrate de la Ministerul Muncii # News.ro
Serviciile sociale precum asistenţa socială sau ajutoarele sociale care funcţionează în prezent la nivelul primăriilor ar urma să treacă în subordinea instituţiilor deconcentrate care funcţionează la nivelul Ministerului Muncii, conform unei propuneri din proiectul de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că aceste sarcini ”nu ar trebui să fie neapărat în curtea administraţiei locale”.
Primul sezon din noua producţie „Străina: Sânge din sângele meu” („Outlander: Blood of My Blood”) are premiera pe HBO Max în 9 august. Primul episod este deja disponibil pe platformă, iar un nou episod va fi disponibil în fiecare sâmbătă până la finalul seriei, în 11 octombrie.
Tanczos: În ce priveşte descentralizarea, propunem câteva elemente noi de simplificare şi de competenţă pentru autorităţile locale/ În cazul jocurilor de noroc, autoritatea publică locală va avea competenţa de a stabili zonele, condiţiile de autorizare # News.ro
Primăriile vor putea avea ”un control mai riguros” în ceea ce priveşte activităţile firmelor care se ocupă cu jocurile de noroc, conform proiectului de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă, că, potrivit propunerilor formulate în proiectul de act normativ, primăriile vor avea competenţe în ceea ce priveşte stabilirea zonelor în care casele de pariuri vor putea funcţiona, dar şi condiţiile în care activitatea acestora va putea fi autorizată.
Proiectul de reformă administrativă: Autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local/ Tanczos: Sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc impozite, amenzi # News.ro
Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local. Prevederea în acest sens apare în proiectul de reformă administrativă propus de Ministerul Dezvoltării şi pus în dezbatere publică. Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că măsura este propusă în condiţiile în care ”sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi” şi anunţă că administraţiile locale vor avea şi alte instrumente prin care îi vor putea constrânge pe contribuabili să achite datoriile către bugetele locale.
Liderul WTA, Arina Sabalenka, a vorbit la Cincinnati despre sezonul său şi despre performanţele sale la primele trei turnee de Grand Slam. Deşi a recunoscut că a avut parte de câteva dezamăgiri, jucătoarea din Belarus se declară mulţumită de constanţa de care a dat dovadă pe teren, relatează L'Equipe.
Trump cere excluderea imigranţilor fără acte din recensământ şi exercită presiuni asupra multor oficiali să redeseneze, prin ”gerrymandering”, harta electorală, înaintea alegerilor de la jumătate de mandat în 2026. Constituţia prevede înregistrarea ”tutur # News.ro
Preşedintele american Donald Trump cere ca următorul recensământ să nu înregistreze ”persoane prezente ilegal” în Statele Unite, în timp ce Casa Albă exercită presiuni asupra multor oficiali locali să redeseneze harta electorală - în favoarea Partidului Republican -, relatează AFP.
Fotbal: Un fost internaţional german a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru fraudă # News.ro
Eike Immel, fost portar al echipei Manchester City şi câştigător al Euro 1980 cu Germania, a fost condamnat la doi ani şi două luni de închisoare pentru fraudă, relatează RMC Sport.
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County (SUA)/ Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone/ Cetăţenii români să manifeste precauţie # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Statele Unite ale Americii, în contextul unui incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County. Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone, iar cetăţenii români aflaţi acolo sunt îndemnaţi să manifeste precauţie.
Accident în care au fost implicate cinci maşini pe A2, sensul Constanţa - Bucureşti. Traficul este îngreunat # News.ro
Un accident în care au fost implicate cinci maşini s-a produs vineri pe A2, sensul Constanţa - Bucureşti, în zona localităţii Cernavodă.
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde, 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei/ Trebuie să ne concentrăm pe proiectele care pot fi finanţate # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). El arată că, în condiţiile în care instituţii precum Apele Române au ratat deja toate proiectele propuse spre finanţare prin PNRR, entităţile care au proiecte în derulare trebuie să se concentreze asupra acelora care pot fi finalizate la termen.
Ministrul britanic al persoanelor fără adăpost Rushanara Ali demisionează în urma unor dezvăluiri potrivit cărora a crescut preţul unei chirii după ce a reziliat contractul, contrar unei reforme pe care o promova # News.ro
Secretara de stat britanică însărcinată cu persoanele fără adăpost Rushanara Ali a demisionat din Guvernul laburist în urma unor dezvăluiri potrivit cărora şi-a crescut în mod considerabil chiria unei locuinţe a cărei proprietară este, a anunţat Downing Street, relatează AFP.
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Grupul Maragro de către East Grain SA, ambele active în sectorul agricol # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care East Grain SA intenţionează să preia Grupul Maragro, ambele cu activităţi în sectorul agricol.
Două femei care au înşelat cu peste 30.000 de euro o persoană, pretinzând că sunt ”vrăjitoare”, reţinute de poliţiştii din Bucureşti # News.ro
Două femei care se prezentau ca ”vrăjitoarea Claudia” şi "vrăjitoarea Maria” au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un ”ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de ”farmece şi blesteme” din trecut. În acest fel, cele două au obţinut de la persoana vătămată peste 30.000 de euro şi o constrângeau să le dea în continuare sume de bani.
SpaceX semnează un parteneriat fără precedent cu Italia în vederea explorării planetei Marte # News.ro
Întreprinderea SpaceX al multimiliardarului Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) în vederea trimiterii pe marte a unor instrumente ştiinţifice, anunţă părţile, relatează AFP.
STUDIU: Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice. Un procent similar este reprezentat de cei care se tem că va adânci prăpastia socială # News.ro
Aproape o treime dintre români (36%) cred că efectele Inteligenţei Artificiale (AI) vor depinde de politicile guvernamentale, 24,7% sunt de părere că aceste tehnologii pot contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice, iar 23,4% se tem că vor adânci prăpastia socială şi vor favoriza un cerc restrâns de oameni care controlează sau înţeleg foarte bine tehnologia, arată un studiu realizat de RoCoach şi Novel Research. Potrivit studiului, mai mult de jumătate dintre români (56,4%) consideră că autorităţile ar trebui să creeze mecanisme clare de reglementare şi control pentru utilizarea AI, iar aproape 48% susţin că guvernul ar trebui să asigure acces egal la tehnologie şi instruire digitală. Percepţia dominantă este că, fără intervenţii sistemice, beneficiile AI riscă să devină privilegii rezervate unei minorităţi, nu un sprijin pentru majoritate.
OX2, dezvoltator în domeniul energiei regenerabile, a vândut un parc eolian de 96 MW, din estul ţării, aflat în stadiul „ready-to-build”, către HELLENiQ Renewables # News.ro
OX2, dezvoltator în domeniul energiei regenerabile, anunţă că a vândut un parc eolian de 96 MW, aflat în stadiul „ready-to-build”, către Helleniq Renewables, o subsidiară deţinută în totalitate de Helleniq Energy Holdings. Punerea în funcţiune este prevăzută pentru anul 2027. Parcul eolian Ansthall, situat în estul României, va avea 15 turbine Vestas de ultimă generaţie, fiecare cu o capacitate de 6,4 MW.
Concurenţă la admiterea studenţilor internaţionali la UMF ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca/ Aproape 13 candidaţi pe un loc la Medicină dentară în limba franceză # News.ro
Concursul de admitere pentru candidaţii internaţionali la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca s-a încheiat, fiind înregistraţi peste 3.100 de doritori pentru cele circa 600 de locuri scoase la concurs. La Medicină dentară în limba franceză concurenţa a afost de aproape 13 candidaţi pe un loc.
Surprinzătoarea reconversie a lui Johannes Boe: legenda biatlonului se lansează în fotbal în liga a şasea norvegiană # News.ro
Legendarul Johannes Boe, care şi-a încheiat cariera de biatlonist la sfârşitul sezonului 2024-2025, şi-a găsit deja o nouă ocupaţie. Norvegianul în vârstă de 32 de ani tocmai s-a alăturat clubului de fotbal Vinger FK, din divizia a şasea norvegiană, pentru suma de... 80 de euro, relatează RMC Sport.
Ministrul Transporturilor anunţă că are loc un control la Metrorex, la care participă reprezentanţi ai ministerului ai, ASFR şi ai ITM # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că reprezentanţi ai ministerului, ai Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă fac un control la Metrorex pentru a verifica modul în care sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă şi instruirea profesională a personalului, gestionarea incidentelor.
ONU cere Guvernului israelian să oprească ”imediat” planul de preluare a controlului militar al Fâşiei Gaza ocupate, contrat hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie # News.ro
Planul Guvernului israelian de ”preluare a controlului militar complet al Fâşiei Gaza ocupate trebuie să fie oprit imediat”, cere vineri Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Türk, relatează AFP.
Trump anunţă un acord de pace ”istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. Acordul prevede amenajarea de către SUA a unui coridor de 43 km în Armenia, ”Calea Trump a Păcii şi Prosperităţii Internaţionale” (TRIPP) # News.ro
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului urmează să semneze vineri, la Washington, un acord de pace ”istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice vechi de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, care-i va primi separat pe liderii celor două ţări şi va semna câte un acord bilateral cu fiecare, iar apoi vor semna un acord tripartit, relatează AFP.
Argeş: Cei doi turişti rătăciţi pe munte, în apropierea vârfului Moldoveanu, recuperaţi de salvamontişti şi jandarmi montani - VIDEO # News.ro
Cei doi turişti rătăciţi pe munte, în apropierea vârfului Moldoveanu, au fost recuperaţi de salvamontiştii şi jandarmii montani din Argeş, după o acţiune care a durat toată noaptea de joi spre vineri. Salvatorii au plecat în căutarea celor doi după ce restul grupului din care făceau parte a anunţat că ei nu au ajuns la maşină.
Primarul unei comune din Teleorman, cercetat de DNA după ce ar fi primit mită 145.000 de lei de la mai multe persoane, pentru atribuirea preferenţială de contracte şi achiziţionarea de bunuri # News.ro
Primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat, sub control judiciar, de procurorii DNA pentru şase fapte de luare de mită, el fiind suspectat că a primit, în total, 145.000 de lei pentru atribuirea preferenţială a unor contracte privind reabilitarea unei şcoli, a unor străzi sau achiziţionare de bunuri de la o anumită firmă.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea acesteia.
Mercato: Pus sub acuzare pentru viol şi agresiune sexuală, Thomas Partey a semnat cu Villarreal după ce a fost eliberat pe cauţiune # News.ro
Clubul Villarreal a anunţat joi că a obţinut serviciile fotbalistului Thomas Partey. Confruntat cu cinci capete de acuzare de viol şi un cap de acuzare de agresiune sexuală de către poliţia londoneză, mijlocaşul în vârstă de 32 de ani, eliberat pe cauţiune în urmă cu două zile, era fără club de la expirarea contractului cu Arsenal.
În toamna anului trecut, Nicuşor Dan recunoştea că l-a votat pe Ion Iliescu: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”. Joi a lipsit de la funeraliile acestuia - VIDEO # News.ro
În octombrie anul trecut, Nicuşor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidenţiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu candidatul PRM Corneliu Vadim Tudor. ”Mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, relata Nicuşor Dan, în toamna anului trecut, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV. Ales între timp preşedinte, Nicuşor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, primul şef al statului din perioada post-decembristă. Nicuşor Dan a fost prezent la Palatul Cotroceni, dar a urmărit procesiunea din biroul său prezidenţial, fără a coborî la catafalcul lui Ion Iliescu, susţin surse politice pentru News.ro. Nicuşor Dan a mai făcut referiri la Ion Iliescu şi cu alte ocazii, invocând termenul „democraţie originală” consacrat de acesta, dar şi când a fost întrebat într-un interviu ce ar prelua de la foştii preşedinţi ai României.
Trump anunţă un acord de pace ”istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. ”Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, mulţumită lui TRUMP” # News.ro
Liderii Armeniei şi Azrbaidjanului urmează să semneze vineri, la Washington, un acord de pace ”istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice vechi de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
Cod galben de caniculă, sâmbătă, în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei/ Cod portocaliu de temperaturi ridicate, duminică, în Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj/ Cod galben în alte 24 de judeţe şi în Capitală # News.ro
Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru judeţe din Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor ajunge la 35-37 de grade şi, izolat, 38 de grade. Duminică, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală, în timp ce judeţele Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub incidenţa unui Cod portocaliu. Acolo temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar noaptea va fi tropicală. În Capitală, canicula se va intensifica duminică.
