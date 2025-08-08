Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde. 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei
Primanews.ro, 8 august 2025 13:30
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde. 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 5 minute
14:00
Idee originală a FRF. Ce echipament al tricolorilor au pus în vânzare
Acum 30 minute
13:30
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde. 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei # Primanews.ro
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde. 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei
Acum o oră
13:00
STUDIU. Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice # Primanews.ro
STUDIU. Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice
Acum 2 ore
12:00
Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerităţii # Primanews.ro
Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerităţii
Acum 4 ore
11:50
Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu
11:50
Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington # Primanews.ro
Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington
10:30
Noul Cod al Conţinutului Audiovizual intră în vigoare şi se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online # Primanews.ro
Noul Cod al Conţinutului Audiovizual intră în vigoare şi se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online
10:20
Grindeanu a convocat pentru luni BPN pentru a decide dacă PSD mai rămâne cu USR în guvern # Primanews.ro
Grindeanu a convocat pentru luni BPN pentru a decide dacă PSD mai rămâne cu USR în guvern
10:10
Donald Trump se răzgândeşte şi spune că se va întâlni cu Putin şi fără ca liderul de la Kremlin să promită că va discuta cu Zelenski # Primanews.ro
Donald Trump se răzgândeşte şi spune că se va întâlni cu Putin şi fără ca liderul de la Kremlin să promită că va discuta cu Zelenski
10:00
Putin respinge o întâlnire cu Zelenski
Acum 6 ore
09:00
Guvernul reduce lista cu informaţii considerate secret fiscal / Fiscul va publica liste cu persoane care nu au datorii pentru a beneficia de „recunoaştere publică” # Primanews.ro
Guvernul reduce lista cu informaţii considerate secret fiscal / Fiscul va publica liste cu persoane care nu au datorii pentru a beneficia de „recunoaştere publică”
Acum 24 ore
23:00
VIDEO. Adrian Negrescu şi Radu Nechita analizează la Prima News draftul de măsuri fiscale din pachetul 2 # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Negrescu şi Radu Nechita analizează la Prima News draftul de măsuri fiscale din pachetul 2
22:40
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, întâlnire cu Zelenski: Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina # Primanews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, întâlnire cu Zelenski: Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina
22:40
Pachetul 2 de măsuri fiscale pentru administraţia publică e gata: Dispar peste 6.000 de posturi, se reduc mandatele pentru funcţiile de conducere / Noi reguli la numiri şi la evaluarea angajaţilor # Primanews.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale pentru administraţia publică e gata: Dispar peste 6.000 de posturi, se reduc mandatele pentru funcţiile de conducere / Noi reguli la numiri şi la evaluarea angajaţilor
19:40
Traian Băsescu cere casă de la Stat, în calitate de fost preşedinte
19:30
Absentă de la funeralii, Nina Iliescu le mulţumeşte celor care au participat: Aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire # Primanews.ro
Absentă de la funeralii, Nina Iliescu le mulţumeşte celor care au participat: Aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire
19:30
Traian Băsescu cere casă de la RAPPS, în calitate de fost şef de stat
18:40
Nina Iliescu le mulţumeşte celor care au participat la funeralii: Aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire # Primanews.ro
Nina Iliescu le mulţumeşte celor care au participat la funeralii: Aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire
18:40
Traian Băsescu cere RAPPS o locuinţă, în calitate de fost şef de stat.
16:50
Zelenski cere ca Europa să participe la negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina
16:20
Oficiali din PE cer statelor membre să pună în aplicare legea europeană privind libertatea mass-media # Primanews.ro
Oficiali din PE cer statelor membre să pună în aplicare legea europeană privind libertatea mass-media
16:00
VIDEO. Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949
15:30
Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect privind prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură # Primanews.ro
Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect privind prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură
15:00
Oana Ţoiu, vizită la Kiev: Nu rămânem indiferenţi la suferinţă şi barbarie
14:50
Antrenorul celor de la Drita, despre FCSB: Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija! # Primanews.ro
Antrenorul celor de la Drita, despre FCSB: Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija!
14:50
Germania va prelungi din nou controalele la frontiere
14:30
Antrenorul celor de la Drita, înaintea partidei cu FCSB: Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija! # Primanews.ro
Antrenorul celor de la Drita, înaintea partidei cu FCSB: Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija!
Ieri
13:50
Funeralii Ion Iliescu. Fostul preşedinte a fost înmormântat cu onoruri militare
13:00
Luna iulie a fost a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ
12:20
ULTIMA ORĂ. Întâlnirea dintre Trump şi Putin a fost anunţată oficial
12:10
Daniel David, după întâlnirea cu studenţii: Universităţile pot oferi burse din venituri proprii # Primanews.ro
Daniel David, după întâlnirea cu studenţii: Universităţile pot oferi burse din venituri proprii
12:10
Slujba de înmormântare a fostului preşedinte, oficiată la Biserica Cotroceni
11:50
Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia sunt principalele destinaţii de vacanţă pentru români # Primanews.ro
Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia sunt principalele destinaţii de vacanţă pentru români
11:00
Se construieşte cel mai lung pod suspendat din lume
11:00
Funeralii Ion Iliescu. Sicriul fostului preşedinte a părăsit Palatul Cotroceni
10:30
Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională # Primanews.ro
Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
10:30
Răzvan Patriche a semnat. Fostul căpitan al lui Dinamo îşi începe aventura în antrenorat # Primanews.ro
Răzvan Patriche a semnat. Fostul căpitan al lui Dinamo îşi începe aventura în antrenorat
10:00
Zi de doliu naţional. Slujba de înmormântare pentru Ion Iliescu începe la 10.30, la biserica Palatului Cotroceni # Primanews.ro
Zi de doliu naţional. Slujba de înmormântare pentru Ion Iliescu începe la 10.30, la biserica Palatului Cotroceni
10:00
Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin 'foarte curând'. Rubio temperează aşteptările # Primanews.ro
Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin 'foarte curând'. Rubio temperează aşteptările
00:10
VIDEO. Cine şi-a luat adio de la Ion liescu / Înmormântarea va avea loc joi dimineaţă / Joi, doliu naţional - Programul complet al funeraliilor # Primanews.ro
VIDEO. Cine şi-a luat adio de la Ion liescu / Înmormântarea va avea loc joi dimineaţă / Joi, doliu naţional - Programul complet al funeraliilor
6 august 2025
23:40
VIDEO. Victor Negrescu: În 1995 Ion Iliescu a dat o direcţie clară euro-atlantică României. Fără declaraţia de la Snagov România poate nu era în Uniunea Europeană # Primanews.ro
VIDEO. Victor Negrescu: În 1995 Ion Iliescu a dat o direcţie clară euro-atlantică României. Fără declaraţia de la Snagov România poate nu era în Uniunea Europeană
23:00
UPDATE. O noua discuţie telefonică Zelenski - Trump / Zelenski: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, presiunea asupra lor funcţionează” # Primanews.ro
UPDATE. O noua discuţie telefonică Zelenski - Trump / Zelenski: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, presiunea asupra lor funcţionează”
19:50
Simona Halep revine pe teren la Wimbledon: „Încă nu sunt pregătită mental”
19:50
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său Witkoff a discutat cu Putin la Moscova # Primanews.ro
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său Witkoff a discutat cu Putin la Moscova
19:30
Sebastian Burduja a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan
17:00
Întâlnirea lui Witkoff cu Putin s-a încheiat, după aproximativ trei ore
17:00
Ovidiu Perianu pleacă de la FCSB şi semnează cu o rivală la titlu
16:50
Ucraina a redeschis canalul Bâstroe pentru traficul naval
16:30
Finalul restricţiilor privind lichidele pe aeroporturile din UE şi al taxelor pentru bagaje suplimentare? Nu chiar atât de repede # Primanews.ro
Finalul restricţiilor privind lichidele pe aeroporturile din UE şi al taxelor pentru bagaje suplimentare? Nu chiar atât de repede
16:00
Reuters: Donald Trump face presiuni asupra Chinei şi Indiei să oprească achiziţiile de petrol rusesc ieftin # Primanews.ro
Reuters: Donald Trump face presiuni asupra Chinei şi Indiei să oprească achiziţiile de petrol rusesc ieftin
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.