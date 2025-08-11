23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă
Primanews.ro, 11 august 2025 18:00
23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 15 minute
18:00
Acum o oră
17:20
GRAFIC. Salariul minim în Europa: România, peste Letonia, Ungaria şi Bulgaria
Acum 2 ore
16:30
VIDEO. Au început săpăturile pentru lansarea „cârtiţelor” în subteran la metroul din Cluj
16:20
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil
16:20
Războiul declanşat împotriva lui Gino Iorgulescu, analizat în emisiunea SuperLiga Show
Acum 4 ore
16:00
„F1” revine în cinematografele Imax după ce a devenit filmul lui Brad Pitt cu cele mai mari încasări de până acum
15:30
Financial Times: România riscă încă un colaps
15:00
De ce a fost aleasă Alaska pentru summitul Trump-Putin? Inconvenientele sunt reciproce
15:00
Gino Iorgulescu, prima reacţie după atacul lui Dan Şucu: Ştiu şi eu câteva lucruri despre el, dar nu sunt prăduitor
14:30
VIDEO. S-a încheiat şedinţa BPN al PSD. Care sunt condiţiile pentru ca partidul să revină la şedinţele coaliţiei
Acum 6 ore
13:40
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, înainte de BPN: PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni
13:30
Dan Şucu cere demisia preşedintelui LPF: Se deplasează la palat pentru a pupa inelul
13:20
JD Vance: SUA doresc să programeze o întâlnire Trump-Putin-Zelenski
13:20
VIDEO. Sindicaliştii din Educaţie, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan: Vom boicota începutul anului şcolar
Acum 8 ore
11:40
Primarul general interimar al Capitalei: Reducerea indemnizaţiilor directorilor din companiile municipale duce la o economie de peste 4 milioane de lei anual
11:30
Dezvoltarea explozivă a inteligenţei artificiale creează miliardari într-un ritm record
10:30
Teritoriul Ucrainei va fi probabil un subiect în apropiatele discuţii din Alaska, afirmă secretarul general al NATO
10:30
Şedinţa BPN al PSD va începe la ora 11. Social-democraţii stabilesc poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale
10:30
Ilie Bolojan, despre Pilonul II: Să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat
10:20
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal
10:20
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului
Acum 12 ore
10:10
Caniculă în cea mai mare parte a ţării
10:10
Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la preşedinţia PSD
10:10
Bolojan, întrebat ce se va întâmpla dacă PSD decide să iasă de la guvernare: Sper să nu avem astfel de situaţie
Acum 24 ore
19:00
Concurs PRIMA TV. “Şi tu eşti câştigător 50 50!”
Ieri
18:00
”Economia răsfăţului”: Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică
17:20
Deputatul Budăi (PSD): Votăm o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
16:40
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
16:00
Braga - CFR Cluj se vede joi pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie
15:00
ANPC pe litoral: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi închise temporar
13:20
Budescu nu se retrage. A bătut palma cu o nouă echipă şi îşi va continua cariera în Liga 2
11:20
Nicuşor Dan a participat la un festival în Orheiul Vechi, alături de Maia Sandu
11:20
Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
11:10
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deşeuri
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren
17:00
Preşedintele Zelenski insistă că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei
16:00
Toate cifrele transferului lui Dennis Man la PSV. Internaţionalul român va fi plătit regeşte la campioana Olandei
15:00
Liberalul Ciprian Ciucu, despre şedinţa de luni a social-democraţilor: Sper să nu fie un calcul de genul căutăm un pretext să ieşim de la guvernare
14:00
Trump a menţionat un posibil schimb de teritorii în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina
13:00
VIDEO. Mai multe persoane rănite după focuri de armă trase în Time Square din New York
12:50
UPDATE. Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit
12:30
Trump a anunţat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska
12:30
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului semnează la Casa Albă un acord de pace
12:30
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit
8 august 2025
18:40
Revine canicula în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 39 de grade şi nopţi tropicale în weekend
18:30
Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii a fost corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional
18:00
Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului şi doar el decide cum dispune de suma depusă
17:30
Petrescu (ASF): Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar
17:00
Proiectul prin care Băsescu urma să primească o locuinţă de protocol nu s-a aprobat
16:30
George Simion, singurul lider român prezent la învestirea noului preşedinte al Poloniei
