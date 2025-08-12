VIDEO. Constantin Toma (PSD): Sorin Grindeanu va fi greu de învins, dar suntem mulţi în ţară care îl susţinem pe Titus Corlăţean. Este tot ce trebuie pentru resetarea partidului. Cu actuala echipă vom avea soarta PNŢCD
Primanews.ro, 12 august 2025 00:50
Acum 2 ore
00:50
00:40
VIDEO. Primarul PSD al Buzăului: PSD nu va ieşi de la guvernare atât timp cât Grindeanu este preşedinte interimar pentru că încearcă să-şi creeze toate condiţiile astfel încat să aibă prima şansă la şefia partidului # Primanews.ro
VIDEO. Primarul PSD al Buzăului: PSD nu va ieşi de la guvernare atât timp cât Grindeanu este preşedinte interimar pentru că încearcă să-şi creeze toate condiţiile astfel încat să aibă prima şansă la şefia partidului
Acum 4 ore
23:30
Trump decretează starea de urgenţă la Washington şi desfăşoară 800 de militari din Garda Naţională: ”A devenit o situaţie de anarhie completă şi totală, iar noi vom scăpa de mahalale” # Primanews.ro
Trump decretează starea de urgenţă la Washington şi desfăşoară 800 de militari din Garda Naţională: ”A devenit o situaţie de anarhie completă şi totală, iar noi vom scăpa de mahalale”
Trump, noi dezvăluiri despre summitul cu Putin. Veste pentru Zelenski: „Îl voi suna” / Liderul american a spus de două ori: „Plec în Rusia” # Primanews.ro
Trump, noi dezvăluiri despre summitul cu Putin. Veste pentru Zelenski: „Îl voi suna” / Liderul american a spus de două ori: „Plec în Rusia”
Ministrul Dezoltării, Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi; economie de 2,2 miliarde de lei pe an # Primanews.ro
Ministrul Dezoltării, Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi; economie de 2,2 miliarde de lei pe an
Acum 8 ore
19:50
Sindicaliştii din învăţământ anunţă că nu renunţă la proteste, ba chiar vor lua amploare # Primanews.ro
Sindicaliştii din învăţământ anunţă că nu renunţă la proteste, ba chiar vor lua amploare
Europa este afectată de o caniculă „excepţională” cu temperaturi de peste 42°C
Donald Trump a mobilizat Garda Naţională în Washington şi a preluat controlul asupra poliţiei: Va avea voie să-şi facă treaba cum trebuie # Primanews.ro
Donald Trump a mobilizat Garda Naţională în Washington şi a preluat controlul asupra poliţiei: Va avea voie să-şi facă treaba cum trebuie
Acum 12 ore
23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă # Primanews.ro
23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă
GRAFIC. Salariul minim în Europa: România, peste Letonia, Ungaria şi Bulgaria
VIDEO. Au început săpăturile pentru lansarea „cârtiţelor” în subteran la metroul din Cluj # Primanews.ro
VIDEO. Au început săpăturile pentru lansarea „cârtiţelor” în subteran la metroul din Cluj
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil # Primanews.ro
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil
Războiul declanşat împotriva lui Gino Iorgulescu, analizat în emisiunea SuperLiga Show # Primanews.ro
Războiul declanşat împotriva lui Gino Iorgulescu, analizat în emisiunea SuperLiga Show
„F1” revine în cinematografele Imax după ce a devenit filmul lui Brad Pitt cu cele mai mari încasări de până acum # Primanews.ro
„F1” revine în cinematografele Imax după ce a devenit filmul lui Brad Pitt cu cele mai mari încasări de până acum
Financial Times: România riscă încă un colaps
De ce a fost aleasă Alaska pentru summitul Trump-Putin? Inconvenientele sunt reciproce # Primanews.ro
De ce a fost aleasă Alaska pentru summitul Trump-Putin? Inconvenientele sunt reciproce
Gino Iorgulescu, prima reacţie după atacul lui Dan Şucu: Ştiu şi eu câteva lucruri despre el, dar nu sunt prăduitor # Primanews.ro
Gino Iorgulescu, prima reacţie după atacul lui Dan Şucu: Ştiu şi eu câteva lucruri despre el, dar nu sunt prăduitor
VIDEO. S-a încheiat şedinţa BPN al PSD. Care sunt condiţiile pentru ca partidul să revină la şedinţele coaliţiei # Primanews.ro
VIDEO. S-a încheiat şedinţa BPN al PSD. Care sunt condiţiile pentru ca partidul să revină la şedinţele coaliţiei
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, înainte de BPN: PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni # Primanews.ro
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, înainte de BPN: PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni
Dan Şucu cere demisia preşedintelui LPF: Se deplasează la palat pentru a pupa inelul
JD Vance: SUA doresc să programeze o întâlnire Trump-Putin-Zelenski
VIDEO. Sindicaliştii din Educaţie, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan: Vom boicota începutul anului şcolar # Primanews.ro
VIDEO. Sindicaliştii din Educaţie, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan: Vom boicota începutul anului şcolar
Acum 24 ore
Primarul general interimar al Capitalei: Reducerea indemnizaţiilor directorilor din companiile municipale duce la o economie de peste 4 milioane de lei anual # Primanews.ro
Primarul general interimar al Capitalei: Reducerea indemnizaţiilor directorilor din companiile municipale duce la o economie de peste 4 milioane de lei anual
Dezvoltarea explozivă a inteligenţei artificiale creează miliardari într-un ritm record # Primanews.ro
Dezvoltarea explozivă a inteligenţei artificiale creează miliardari într-un ritm record
Teritoriul Ucrainei va fi probabil un subiect în apropiatele discuţii din Alaska, afirmă secretarul general al NATO # Primanews.ro
Teritoriul Ucrainei va fi probabil un subiect în apropiatele discuţii din Alaska, afirmă secretarul general al NATO
Şedinţa BPN al PSD va începe la ora 11. Social-democraţii stabilesc poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale # Primanews.ro
Şedinţa BPN al PSD va începe la ora 11. Social-democraţii stabilesc poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale
Ilie Bolojan, despre Pilonul II: Să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat # Primanews.ro
Ilie Bolojan, despre Pilonul II: Să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal # Primanews.ro
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului # Primanews.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului
Caniculă în cea mai mare parte a ţării
Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la preşedinţia PSD
Bolojan, întrebat ce se va întâmpla dacă PSD decide să iasă de la guvernare: Sper să nu avem astfel de situaţie # Primanews.ro
Bolojan, întrebat ce se va întâmpla dacă PSD decide să iasă de la guvernare: Sper să nu avem astfel de situaţie
Ieri
Concurs PRIMA TV. “Şi tu eşti câştigător 50 50!”
”Economia răsfăţului”: Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică # Primanews.ro
”Economia răsfăţului”: Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică
Deputatul Budăi (PSD): Votăm o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi # Primanews.ro
Deputatul Budăi (PSD): Votăm o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi # Primanews.ro
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
Braga - CFR Cluj se vede joi pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie # Primanews.ro
Braga - CFR Cluj se vede joi pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie
ANPC pe litoral: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi închise temporar
Budescu nu se retrage. A bătut palma cu o nouă echipă şi îşi va continua cariera în Liga 2 # Primanews.ro
Budescu nu se retrage. A bătut palma cu o nouă echipă şi îşi va continua cariera în Liga 2
Nicuşor Dan a participat la un festival în Orheiul Vechi, alături de Maia Sandu
Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deşeuri # Primanews.ro
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deşeuri
Mai mult de 2 zile în urmă
Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren
Preşedintele Zelenski insistă că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei
Toate cifrele transferului lui Dennis Man la PSV. Internaţionalul român va fi plătit regeşte la campioana Olandei # Primanews.ro
Toate cifrele transferului lui Dennis Man la PSV. Internaţionalul român va fi plătit regeşte la campioana Olandei
Liberalul Ciprian Ciucu, despre şedinţa de luni a social-democraţilor: Sper să nu fie un calcul de genul căutăm un pretext să ieşim de la guvernare # Primanews.ro
Liberalul Ciprian Ciucu, despre şedinţa de luni a social-democraţilor: Sper să nu fie un calcul de genul căutăm un pretext să ieşim de la guvernare
Trump a menţionat un posibil schimb de teritorii în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina # Primanews.ro
Trump a menţionat un posibil schimb de teritorii în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina
VIDEO. Mai multe persoane rănite după focuri de armă trase în Time Square din New York # Primanews.ro
VIDEO. Mai multe persoane rănite după focuri de armă trase în Time Square din New York
UPDATE. Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit # Primanews.ro
UPDATE. Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit
Trump a anunţat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska
