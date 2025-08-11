Teritoriul Ucrainei va fi probabil un subiect în apropiatele discuţii din Alaska, afirmă secretarul general al NATO

Primanews.ro, 11 august 2025 10:30

Acum 10 minute
10:30
10:30
Şedinţa BPN al PSD va începe la ora 11. Social-democraţii stabilesc poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale Primanews.ro
10:30
Ilie Bolojan, despre Pilonul II: Să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat Primanews.ro
Acum 30 minute
10:20
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal Primanews.ro
10:20
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului Primanews.ro
10:10
Caniculă în cea mai mare parte a ţării Primanews.ro
10:10
Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la preşedinţia PSD Primanews.ro
10:10
Bolojan, întrebat ce se va întâmpla dacă PSD decide să iasă de la guvernare: Sper să nu avem astfel de situaţie Primanews.ro
Acum 24 ore
19:00
Concurs PRIMA TV. “Şi tu eşti câştigător 50 50!” Primanews.ro
18:00
”Economia răsfăţului”: Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică Primanews.ro
17:20
Deputatul Budăi (PSD): Votăm o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi Primanews.ro
16:40
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi Primanews.ro
16:00
Braga - CFR Cluj se vede joi pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie Primanews.ro
15:00
ANPC pe litoral: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi închise temporar Primanews.ro
13:20
Budescu nu se retrage. A bătut palma cu o nouă echipă şi îşi va continua cariera în Liga 2 Primanews.ro
11:20
Nicuşor Dan a participat la un festival în Orheiul Vechi, alături de Maia Sandu Primanews.ro
11:20
Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska Primanews.ro
11:10
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deşeuri Primanews.ro
Ieri
18:00
Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren Primanews.ro
17:00
Preşedintele Zelenski insistă că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei Primanews.ro
16:00
Toate cifrele transferului lui Dennis Man la PSV. Internaţionalul român va fi plătit regeşte la campioana Olandei Primanews.ro
15:00
Liberalul Ciprian Ciucu, despre şedinţa de luni a social-democraţilor: Sper să nu fie un calcul de genul căutăm un pretext să ieşim de la guvernare Primanews.ro
14:00
Trump a menţionat un posibil schimb de teritorii în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina Primanews.ro
13:00
VIDEO. Mai multe persoane rănite după focuri de armă trase în Time Square din New York Primanews.ro
12:50
UPDATE. Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit Primanews.ro
12:30
Trump a anunţat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska Primanews.ro
12:30
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului semnează la Casa Albă un acord de pace Primanews.ro
12:30
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit Primanews.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Revine canicula în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 39 de grade şi nopţi tropicale în weekend Primanews.ro
18:30
Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii a fost corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional Primanews.ro
18:00
Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului şi doar el decide cum dispune de suma depusă Primanews.ro
17:30
Petrescu (ASF): Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar Primanews.ro
17:00
Proiectul prin care Băsescu urma să primească o locuinţă de protocol nu s-a aprobat Primanews.ro
16:30
George Simion, singurul lider român prezent la învestirea noului preşedinte al Poloniei Primanews.ro
16:20
S-a aflat data la care va avea loc întâlnirea dintre Trump şi Putin Primanews.ro
16:20
BNR a menţinut dobânda cheie şi se aşteaptă la un „amplu salt” al inflaţiei Primanews.ro
16:00
Opt medalii pentru România la Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială 2025 Primanews.ro
15:30
Ţările care produc cel mai mult plastic Primanews.ro
15:00
SpaceX semnează un parteneriat fără precedent cu Italia în vederea explorării planetei Marte Primanews.ro
14:20
Bolojan a cerut amânarea proiectului privind plata banilor din pensii private, pentru noi consultări Primanews.ro
14:00
Idee originală a FRF. Ce echipament al tricolorilor au pus în vânzare Primanews.ro
13:30
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde. 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei Primanews.ro
13:00
STUDIU. Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice Primanews.ro
12:00
Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerităţii Primanews.ro
11:50
Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu Primanews.ro
11:50
Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington Primanews.ro
10:30
Noul Cod al Conţinutului Audiovizual intră în vigoare şi se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online Primanews.ro
10:20
Grindeanu a convocat pentru luni BPN pentru a decide dacă PSD mai rămâne cu USR în guvern Primanews.ro
10:10
Donald Trump se răzgândeşte şi spune că se va întâlni cu Putin şi fără ca liderul de la Kremlin să promită că va discuta cu Zelenski Primanews.ro
10:00
Putin respinge o întâlnire cu Zelenski Primanews.ro
