Dinţi de pterosaur, o descoperire rară, găsiţi de vizitatori într-un parc paleontologic din Germania

G4Media, 8 august 2025 15:30

Vizitatorii unui parc natural al dinozaurilor din sudul Germaniei au găsit dinţi ce aparţin unei specii de pterosaur, reptile zburătoare ce se hrăneau cu peşti,...   G4Media.ro.

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
15:40
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, pe fondul expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor arată un raport al BNR G4Media
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la...   G4Media.ro.
15:40
Netanyahu neagă că a avut o „discuţie cu ţipete” cu Trump despre foametea din Fâşia Gaza G4Media
Tel Aviv, 8 aug /Agerpres/- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a negat vineri că ar fi avut o „discuţie cu ţipete” cu preşedintele american Donald Trump...   G4Media.ro.
Acum 10 minute
15:30
Dinţi de pterosaur, o descoperire rară, găsiţi de vizitatori într-un parc paleontologic din Germania G4Media
Vizitatorii unui parc natural al dinozaurilor din sudul Germaniei au găsit dinţi ce aparţin unei specii de pterosaur, reptile zburătoare ce se hrăneau cu peşti,...   G4Media.ro.
15:30
Columbia respinge revendicarea Perului asupra unei insule de pe fluviul Amazon G4Media
Preşedintele columbian Gustavo Petro a respins joi revendicarea Perului asupra unei insule de pe fluviul Amazon, situată într-o regiune de frontieră, informează agenția de știri...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:20
Ministrul Mediului: Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgență / Diana Buzoianu propune introducerea unor criterii de integritate care să permită eliminarea candidaților inculpați care se înscriu la concursurile pentru numirile în CA-uri G4Media
Concursul și numirea recentă a noilor membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au readus în atenția publică probleme grave...   G4Media.ro.
15:20
Ciprian Ciucu (PNL): Dacă ar fi să candidez, aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţă o oarecare demnitate! G4Media
Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu...   G4Media.ro.
15:20
Regatul Unit va găzdui o reuniune cu miniştri europeni de externe ce vizează pacea și stabilitatea în Balcanii Occidentali G4Media
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord va găzdui pe 8 octombrie o reuniune cu mai mult de 15 miniştri europeni de externe...   G4Media.ro.
15:20
Primarul Dominic Fritz anunţă reducerea a 43 de posturi din primărie / Urmează reorganizarea instituţiilor subordonate G4Media
Primarul Dominic Fritz a declarat, vineri, că Primăria Municipiului Timişoara (PMT) pune în transparenţă publică proiectul de reorganizare a aparatului propriu de specialitate al primarului,...   G4Media.ro.
15:20
Raport PwC: Industria de media și divertisment din România va avea o creștere constantă în următorii cinci ani / Publicitatea video online, prognozată cu cel mai mare avans G4Media
Industria de media și divertisment din România va continua să crească în perioada 2025-2029 cu o medie de circa 2% pe an, urmând să atingă...   G4Media.ro.
15:10
Care este alimentația potrivită pentru pisicile senioare: Ce schimbăm după vârsta de 10 ani / Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea G4Media
Pe măsură ce pisicile înaintează în vârstă, metabolismul și nevoile lor nutriționale se modifică semnificativ. După vârsta de 10 ani, multe pisici încep să manifeste...   G4Media.ro.
15:10
China ar putea depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, după introducerea taxelor vamale de către administrația Trump G4Media
China este aproape de a depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei în primul semestru din 2025, după ce exporturile germane către...   G4Media.ro.
15:10
Miniștrii de Externe din România, Ucraina și Republica Moldova au discutat la Cernăuți despre contracarea războiului hibrid al Rusiei G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat pe 8 august la cea de-a patra ediție a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina...   G4Media.ro.
15:10
Crocs, Inc. trece de la profit la pierderi: minus 428 milioane de dolari în T2 G4Media
Gigantul american din industria încălțămintei, Crocs, Inc., a raportat pentru al doilea trimestru fiscal din 2025 o pierdere operațională de 428 milioane de dolari (aproximativ...   G4Media.ro.
Acum o oră
14:50
Guvernul nu a aprobat hotărârea prin care fostul președinte Traian Băsescu urma să primească o reședință oficială G4Media
Hotărârea prin care urma să îi fie alocată o reședință oficială fostului președinte Traian Băsescu nu a fost aprobată în ședința de Guvern de vineri....   G4Media.ro.
14:50
Deputatul USR Claudiu Năsui: Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private, o formă de expropriere lentă G4Media
Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private şi a convenţiei care a stat la baza Pilonului 2, apreciază deputatul USR Claudiu...   G4Media.ro.
14:50
Noua ofensivă din Gaza este o sentinţă de condamnare la moarte pentru ostatici, susţin rudele acestora G4Media
Rudele ostaticilor israelieni au descris extinderea războiului din Gaza, decisă de Cabinetul de securitate al guvernului israelian, drept „o condamnare la moarte” pentru ostatici, relatează...   G4Media.ro.
14:40
Creşte incidenţa tumorilor cutanate maligne în Harghita / Medic: ”Mesajul meu este să vină oamenii la consultaţii, chiar daca n-au simptome” / Protecţia solară, esenţială în prevenirea cancerelor de piele G4Media
Incidenţa tumorilor cutanate maligne a crescut, în ultimii ani, în judeţul Harghita, iar specialiştii dermatologi trag un semnal de alarmă cu privire la pericolele expunerii...   G4Media.ro.
14:40
Cel puţin zece morţi şi 33 de dispăruţi în nord-vestul Chinei, în inundaţii la periferia Beijingului / Xi Jinping ordonă ”eforturi absolute” în vederea găsirii dispăruţilor şi ca toate regiunile să-şi dubleze eforturile în vederea identificării riscurilor G4Media
Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:30
ANALIZĂ 17 ani de ocupație a Rusiei în Georgia / Ce au însemnat pentru Europa  G4Media
Georgia ocupă o poziție geostrategică pe care Rusia nu și-a permis niciodată să o ignore şi cu atât mai mult sã o piardă de sub...   G4Media.ro.
14:30
BREAKING: UDMR respinge proiectul privind Pilonul II de pensii / Kelemen Hunor: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! G4Media
UDMR respinge măsurile din proiectul privind Pilonul II de pensii, anunțat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor. Vom reveni G4Media.ro.
14:20
Ce știm despre pierderile certe Rusiei în Ucraina până în august 2025: 122.883 de morți, peste un sfert erau voluntari / Într-un sat din Kamceatka toți bărbații apți de luptă au plecat pe front / Cifra reală a morților ar putea ajunge la aproape 300.000 G4Media
Pe baza datelor deschise, BBC, împreună cu publicația Mediazona și o echipă de voluntari, a reușit să stabilească numele a 122.883 de soldați ruși care...   G4Media.ro.
14:10
BREAKING Șeful ASF: Limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani, propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030” G4Media
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la...   G4Media.ro.
14:00
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski G4Media
O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski,...   G4Media.ro.
14:00
Manchester United și-a găsit atacantul – Benjamin Sesko semnează cu formția de pe Old Traffod în schimbul a 85 de milioane de euro G4Media
Manchester United a ajuns la un acord cu formația germană RB Leipzg pentru atacantul internațional sloven Benjamin Sesko. Suma transferului pentru care s-au înțeles cele...   G4Media.ro.
13:50
LIVE TEXT / VIDEO Guvernul a discutat în primă lectură proiectul de plată a pensiilor private G4Media
Guvernul a discutat în primă lectură proiectul de plată a pensiilor private, a anunțat vineri Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Principalele declarații...   G4Media.ro.
13:50
Posibilă pagubă 18 mil. de dolari pentru forțele lui Putin: Un sabotor a dinamitat un elicopter de atac Mi-28 adânc în teritoriul rus G4Media
Un elicopter de atac rus Mi-28 ar fi fost avariat într-o operațiune de sabotaj efectuată de un partizan ucrainean pe un aerodrom militar din regiunea...   G4Media.ro.
13:50
Puiul românesc, un nou record pe piața britanică: Valoarea financiară din 2024, depășită cu cinci luni înainte de finalul anului, datorită unui preț mediu mai mare G4Media
În 2024, au ajuns din România pe piața britanică 14.030,8 t de carne de pasăre, la un preț mediu de 4,21 euro/kg, potrivit datelor statistice...   G4Media.ro.
13:50
Lemnul rar al pădurilor românești, transformat în produse cu valoare adăugată mare. Fabrica de instrumente muzicale „Hora” din Reghin duce lipsă de materie primă – avertizează WWF / Majoritatea lemnului din România ajunge în procesare primară G4Media
Într-o fabrică din Reghin – oraș transilvănean din județul Mureș, cunoscut pentru tradiția sa în prelucrarea lemnului – sunetul prinde viață din materia primă rară...   G4Media.ro.
13:40
Ciclism: Junioara Diana Faur, vicecampioană europeană la MTB XCO G4Media
Sportiva Diana Faur (ACS Living Bike) a câştigat medalia de argint la Campionatele Europene de MTB Youth din Suedia, la MTB XCO, categoria 13 ani,...   G4Media.ro.
13:40
Trei adolescenţi au fost arestaţi, iar unul de 15 ani plasat în detenţie provizorie în sudul Danemarcei, după ce au planificat un atac armat într-o şcoală la Kolding G4Media
Trei adolescenţi care voiau să comită un atac armat într-o şcoală, la Kolding, în Jutland, în sudul Danemarcei, au fost arestaţi, evitându-se astfel o dramă,...   G4Media.ro.
13:40
3.850 de lei/an pentru locul de parcare dorit, în municipiul Brașov / Licitație organizată de primărie: ”unii brașoveni au preferat să ofere sume mult mai mari decât suma minimă” G4Media
3.850 de lei/an a oferit un brașovean din Valea Cetății pentru locul de parcare dorit și nu este singurul caz. Procedurile de reatribuire sunt în...   G4Media.ro.
13:40
Holocaust, Covid-19, comentarii transfobe… O fostă actriță din „Războiul Stelelor” și Disney ajung la un acord în cazul unei plângeri de concediere abuzivă G4Media
Gina Carano, susținătoare a lui Donald Trump și fostă actriță din „The Mandalorian”, bazat pe universul Star Wars, a fost concediată de Disney în 2021...   G4Media.ro.
13:40
Compania farmaceutică germană CureVac şi partenerul său britanic GSK soluţionează disputa lor cu BioNTech şi Pfizer privind brevetele asociate vaccinurilor cu ARN mesager dezvoltate împotriva COVID-19 G4Media
Compania farmaceutică germană CureVac şi partenerul său britanic GSK au anunţat vineri că au ajuns la un acord cu BioNTech şi cu aliatul acestuia, grupul...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:30
Ministerul Sănătății anunță un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor nosocomiale din spitale / Va fi elaborată o nouă metodologie pentru raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale G4Media
Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță de modificare a Legii sănătății, care include un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor...   G4Media.ro.
13:30
Rafale de vânt violente în Grecia / Numeroase legături de feribot din marea Egee au fost întrerupte G4Media
Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti, printre care şi numeroşi străini, ale căror feriboturi...   G4Media.ro.
13:10
Decontarea vaccinului anti-HPV pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern G4Media
Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță care simplifică procedura de decontare a vaccinului anti-HPV, pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11...   G4Media.ro.
13:10
Bernadette Szocs, victorie remarcabilă în fața lui Ying Han și pătrunde în primele 16 jucătoare la WTT Champions Yokohama 2025 G4Media
Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs (locul 16 mondial) a pătruns în primele 16 jucătoare la WTT Champions Yokohama 2025, vineri, după ce...   G4Media.ro.
13:10
Vicepremierul Tanczos Barna: În ce priveşte descentralizarea, propunem câteva elemente noi de simplificare şi de competenţă pentru autorităţile locale / În cazul jocurilor de noroc, autoritatea publică locală va avea competenţa de a stabili zonele, condiţiile de autorizare G4Media
Primăriile vor putea avea ”un control mai riguros” în ceea ce priveşte activităţile firmelor care se ocupă cu jocurile de noroc, conform proiectului de reformă...   G4Media.ro.
13:00
Bursa din Atena înregistrează cea mai bună performanţă din ultimii 25 de ani, după oferta de preluare a operatorului bursier european Euronext G4Media
Oferta operatorului bursier european Euronext pentru achiziţionarea tuturor acţiunilor Bursei din Atena (ATHEX) a stimulat activitatea de tranzacţionare, ducând la a doua cea mai bună...   G4Media.ro.
13:00
Proiectul de reformă administrativă: Autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local / Tanczos Barna: Sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc impozite, amenzi G4Media
Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local. Prevederea în acest...   G4Media.ro.
13:00
Trump cere excluderea imigranţilor fără acte din recensământ şi exercită presiuni asupra multor oficiali să redeseneze harta electorală, înaintea alegerilor de la jumătate de mandat în 2026 / Constituţia prevede înregistrarea „tuturor persoanelor” G4Media
Preşedintele american Donald Trump cere ca următorul recensământ să nu înregistreze ”persoane prezente ilegal” în Statele Unite, în timp ce Casa Albă exercită presiuni asupra...   G4Media.ro.
12:50
Gheţarul Perito Moreno din Argentina, considerat cel mai faimos din lume, se retrage într-un ritm mai rapid decât se credea anterior G4Media
După mai multe decenii de relativă stabilitate, faimosul gheţar Perito Moreno din sudul Argentinei se retrage mai rapid decât s-a crezut anterior, potrivit unui studiu...   G4Media.ro.
12:50
Regatul Unit doreşte să combată abuzurile din medicina estetică G4Media
Guvernul britanic a anunţat miercuri o serie de măsuri menite să reglementeze mai bine intervenţiile estetice cu risc ridicat, pentru a combate practicile operatorilor care...   G4Media.ro.
12:50
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County (SUA) / Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone / Cetăţenilor români li se recomandă să manifeste precauţie G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Statele Unite ale Americii, în contextul unui incendiu de mari proporţii în Ventura şi...   G4Media.ro.
12:40
Avem sau nu voie să îngrijim pisicile fără stăpân? Ce spune șefa Biroului pentru Protecția Animalelor din Sectorul 1 (VIDEO) G4Media
Deși sunt mereu înconjurate de oameni, pisicile fără stăpân sunt singuratice. Sunt ignorate, ocolite și nu multe persoane sunt dispuse să se oprească să le...   G4Media.ro.
12:40
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde, 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei/ Trebuie să ne concentrăm pe proiectele care pot fi finanţate G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional...   G4Media.ro.
12:40
Ministrul britanic al persoanelor fără adăpost demisionează în urma unor dezvăluiri potrivit cărora a crescut preţul unei chirii după ce a reziliat contractul, contrar unei reforme pe care o promova G4Media
Secretara de stat britanică însărcinată cu persoanele fără adăpost Rushanara Ali a demisionat din Guvernul laburist în urma unor dezvăluiri potrivit cărora şi-a crescut în...   G4Media.ro.
12:30
Primul accelerator regional de investiții este gata de lansare / Administratorul fondului de investiții cu o valoare de 14 milioane de euro este consorțiul internațional Grow Wise Collective G4Media
Regiunea Vest a semnat acordul pentru primul accelerator regional de investiții, finanțat prin Programul Regional Vest, ceea ce marchează o premieră și un pas curajos...   G4Media.ro.
12:30
SURSE „Vrăjitoarea Claudia” și „vrăjitoarea Maria”, reținute și anchetate pentru înșelăciune / Ar fi pretins că dețin puteri supranaturale și realizează ritualuri oculte / O persoană a fost păcălită cu un „ritual de împreunare cu persoana iubită” G4Media
Mărgeanu Claudia Florina și Bornea Mădălina au fost reținute pentru înșelăciune, cele două femei fiind acuzate că ar fi păcălit o persoană că, prin vrăjitorie,...   G4Media.ro.
12:20
Wall Street Journal: Putin ar putea formula pretenții teritoriale nerezonabile pentru Ucraina și UE în discuțiile cu Trump G4Media
Vladimir Putin s-ar putea oferi să recunoască controlul Rusiei asupra unei părți din teritoriul ucrainean ocupat în schimbul retragerii trupelor din alte regiuni ale Ucrainei,...   G4Media.ro.
