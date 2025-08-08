Dinţi de pterosaur, o descoperire rară, găsiţi de vizitatori într-un parc paleontologic din Germania
G4Media, 8 august 2025 15:30
Vizitatorii unui parc natural al dinozaurilor din sudul Germaniei au găsit dinţi ce aparţin unei specii de pterosaur, reptile zburătoare ce se hrăneau cu peşti,... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
15:40
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, pe fondul expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor arată un raport al BNR # G4Media
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la... G4Media.ro.
15:40
Tel Aviv, 8 aug /Agerpres/- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a negat vineri că ar fi avut o „discuţie cu ţipete” cu preşedintele american Donald Trump... G4Media.ro.
Acum 10 minute
15:30
Dinţi de pterosaur, o descoperire rară, găsiţi de vizitatori într-un parc paleontologic din Germania # G4Media
Vizitatorii unui parc natural al dinozaurilor din sudul Germaniei au găsit dinţi ce aparţin unei specii de pterosaur, reptile zburătoare ce se hrăneau cu peşti,... G4Media.ro.
15:30
Preşedintele columbian Gustavo Petro a respins joi revendicarea Perului asupra unei insule de pe fluviul Amazon, situată într-o regiune de frontieră, informează agenția de știri... G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:20
Ministrul Mediului: Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgență / Diana Buzoianu propune introducerea unor criterii de integritate care să permită eliminarea candidaților inculpați care se înscriu la concursurile pentru numirile în CA-uri # G4Media
Concursul și numirea recentă a noilor membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au readus în atenția publică probleme grave... G4Media.ro.
15:20
Ciprian Ciucu (PNL): Dacă ar fi să candidez, aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţă o oarecare demnitate! # G4Media
Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu... G4Media.ro.
15:20
Regatul Unit va găzdui o reuniune cu miniştri europeni de externe ce vizează pacea și stabilitatea în Balcanii Occidentali # G4Media
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord va găzdui pe 8 octombrie o reuniune cu mai mult de 15 miniştri europeni de externe... G4Media.ro.
15:20
Primarul Dominic Fritz anunţă reducerea a 43 de posturi din primărie / Urmează reorganizarea instituţiilor subordonate # G4Media
Primarul Dominic Fritz a declarat, vineri, că Primăria Municipiului Timişoara (PMT) pune în transparenţă publică proiectul de reorganizare a aparatului propriu de specialitate al primarului,... G4Media.ro.
15:20
Raport PwC: Industria de media și divertisment din România va avea o creștere constantă în următorii cinci ani / Publicitatea video online, prognozată cu cel mai mare avans # G4Media
Industria de media și divertisment din România va continua să crească în perioada 2025-2029 cu o medie de circa 2% pe an, urmând să atingă... G4Media.ro.
15:10
Care este alimentația potrivită pentru pisicile senioare: Ce schimbăm după vârsta de 10 ani / Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Pe măsură ce pisicile înaintează în vârstă, metabolismul și nevoile lor nutriționale se modifică semnificativ. După vârsta de 10 ani, multe pisici încep să manifeste... G4Media.ro.
15:10
China ar putea depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, după introducerea taxelor vamale de către administrația Trump # G4Media
China este aproape de a depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei în primul semestru din 2025, după ce exporturile germane către... G4Media.ro.
15:10
Miniștrii de Externe din România, Ucraina și Republica Moldova au discutat la Cernăuți despre contracarea războiului hibrid al Rusiei # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat pe 8 august la cea de-a patra ediție a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina... G4Media.ro.
15:10
Gigantul american din industria încălțămintei, Crocs, Inc., a raportat pentru al doilea trimestru fiscal din 2025 o pierdere operațională de 428 milioane de dolari (aproximativ... G4Media.ro.
Acum o oră
14:50
Guvernul nu a aprobat hotărârea prin care fostul președinte Traian Băsescu urma să primească o reședință oficială # G4Media
Hotărârea prin care urma să îi fie alocată o reședință oficială fostului președinte Traian Băsescu nu a fost aprobată în ședința de Guvern de vineri.... G4Media.ro.
14:50
Deputatul USR Claudiu Năsui: Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private, o formă de expropriere lentă # G4Media
Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private şi a convenţiei care a stat la baza Pilonului 2, apreciază deputatul USR Claudiu... G4Media.ro.
14:50
Noua ofensivă din Gaza este o sentinţă de condamnare la moarte pentru ostatici, susţin rudele acestora # G4Media
Rudele ostaticilor israelieni au descris extinderea războiului din Gaza, decisă de Cabinetul de securitate al guvernului israelian, drept „o condamnare la moarte” pentru ostatici, relatează... G4Media.ro.
14:40
Creşte incidenţa tumorilor cutanate maligne în Harghita / Medic: ”Mesajul meu este să vină oamenii la consultaţii, chiar daca n-au simptome” / Protecţia solară, esenţială în prevenirea cancerelor de piele # G4Media
Incidenţa tumorilor cutanate maligne a crescut, în ultimii ani, în judeţul Harghita, iar specialiştii dermatologi trag un semnal de alarmă cu privire la pericolele expunerii... G4Media.ro.
14:40
Cel puţin zece morţi şi 33 de dispăruţi în nord-vestul Chinei, în inundaţii la periferia Beijingului / Xi Jinping ordonă ”eforturi absolute” în vederea găsirii dispăruţilor şi ca toate regiunile să-şi dubleze eforturile în vederea identificării riscurilor # G4Media
Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa... G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:30
Georgia ocupă o poziție geostrategică pe care Rusia nu și-a permis niciodată să o ignore şi cu atât mai mult sã o piardă de sub... G4Media.ro.
14:30
BREAKING: UDMR respinge proiectul privind Pilonul II de pensii / Kelemen Hunor: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! # G4Media
UDMR respinge măsurile din proiectul privind Pilonul II de pensii, anunțat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor. Vom reveni G4Media.ro.
14:20
Ce știm despre pierderile certe Rusiei în Ucraina până în august 2025: 122.883 de morți, peste un sfert erau voluntari / Într-un sat din Kamceatka toți bărbații apți de luptă au plecat pe front / Cifra reală a morților ar putea ajunge la aproape 300.000 # G4Media
Pe baza datelor deschise, BBC, împreună cu publicația Mediazona și o echipă de voluntari, a reușit să stabilească numele a 122.883 de soldați ruși care... G4Media.ro.
14:10
BREAKING Șeful ASF: Limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani, propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030” # G4Media
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la... G4Media.ro.
14:00
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski # G4Media
O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski,... G4Media.ro.
14:00
Manchester United și-a găsit atacantul – Benjamin Sesko semnează cu formția de pe Old Traffod în schimbul a 85 de milioane de euro # G4Media
Manchester United a ajuns la un acord cu formația germană RB Leipzg pentru atacantul internațional sloven Benjamin Sesko. Suma transferului pentru care s-au înțeles cele... G4Media.ro.
13:50
LIVE TEXT / VIDEO Guvernul a discutat în primă lectură proiectul de plată a pensiilor private # G4Media
Guvernul a discutat în primă lectură proiectul de plată a pensiilor private, a anunțat vineri Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Principalele declarații... G4Media.ro.
13:50
Posibilă pagubă 18 mil. de dolari pentru forțele lui Putin: Un sabotor a dinamitat un elicopter de atac Mi-28 adânc în teritoriul rus # G4Media
Un elicopter de atac rus Mi-28 ar fi fost avariat într-o operațiune de sabotaj efectuată de un partizan ucrainean pe un aerodrom militar din regiunea... G4Media.ro.
13:50
Puiul românesc, un nou record pe piața britanică: Valoarea financiară din 2024, depășită cu cinci luni înainte de finalul anului, datorită unui preț mediu mai mare # G4Media
În 2024, au ajuns din România pe piața britanică 14.030,8 t de carne de pasăre, la un preț mediu de 4,21 euro/kg, potrivit datelor statistice... G4Media.ro.
13:50
Lemnul rar al pădurilor românești, transformat în produse cu valoare adăugată mare. Fabrica de instrumente muzicale „Hora” din Reghin duce lipsă de materie primă – avertizează WWF / Majoritatea lemnului din România ajunge în procesare primară # G4Media
Într-o fabrică din Reghin – oraș transilvănean din județul Mureș, cunoscut pentru tradiția sa în prelucrarea lemnului – sunetul prinde viață din materia primă rară... G4Media.ro.
13:40
Sportiva Diana Faur (ACS Living Bike) a câştigat medalia de argint la Campionatele Europene de MTB Youth din Suedia, la MTB XCO, categoria 13 ani,... G4Media.ro.
13:40
Trei adolescenţi au fost arestaţi, iar unul de 15 ani plasat în detenţie provizorie în sudul Danemarcei, după ce au planificat un atac armat într-o şcoală la Kolding # G4Media
Trei adolescenţi care voiau să comită un atac armat într-o şcoală, la Kolding, în Jutland, în sudul Danemarcei, au fost arestaţi, evitându-se astfel o dramă,... G4Media.ro.
13:40
3.850 de lei/an pentru locul de parcare dorit, în municipiul Brașov / Licitație organizată de primărie: ”unii brașoveni au preferat să ofere sume mult mai mari decât suma minimă” # G4Media
3.850 de lei/an a oferit un brașovean din Valea Cetății pentru locul de parcare dorit și nu este singurul caz. Procedurile de reatribuire sunt în... G4Media.ro.
13:40
Holocaust, Covid-19, comentarii transfobe… O fostă actriță din „Războiul Stelelor” și Disney ajung la un acord în cazul unei plângeri de concediere abuzivă # G4Media
Gina Carano, susținătoare a lui Donald Trump și fostă actriță din „The Mandalorian”, bazat pe universul Star Wars, a fost concediată de Disney în 2021... G4Media.ro.
13:40
Compania farmaceutică germană CureVac şi partenerul său britanic GSK soluţionează disputa lor cu BioNTech şi Pfizer privind brevetele asociate vaccinurilor cu ARN mesager dezvoltate împotriva COVID-19 # G4Media
Compania farmaceutică germană CureVac şi partenerul său britanic GSK au anunţat vineri că au ajuns la un acord cu BioNTech şi cu aliatul acestuia, grupul... G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:30
Ministerul Sănătății anunță un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor nosocomiale din spitale / Va fi elaborată o nouă metodologie pentru raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale # G4Media
Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță de modificare a Legii sănătății, care include un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor... G4Media.ro.
13:30
Rafale de vânt violente în Grecia / Numeroase legături de feribot din marea Egee au fost întrerupte # G4Media
Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti, printre care şi numeroşi străini, ale căror feriboturi... G4Media.ro.
13:10
Decontarea vaccinului anti-HPV pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern # G4Media
Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță care simplifică procedura de decontare a vaccinului anti-HPV, pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11... G4Media.ro.
13:10
Bernadette Szocs, victorie remarcabilă în fața lui Ying Han și pătrunde în primele 16 jucătoare la WTT Champions Yokohama 2025 # G4Media
Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs (locul 16 mondial) a pătruns în primele 16 jucătoare la WTT Champions Yokohama 2025, vineri, după ce... G4Media.ro.
13:10
Vicepremierul Tanczos Barna: În ce priveşte descentralizarea, propunem câteva elemente noi de simplificare şi de competenţă pentru autorităţile locale / În cazul jocurilor de noroc, autoritatea publică locală va avea competenţa de a stabili zonele, condiţiile de autorizare # G4Media
Primăriile vor putea avea ”un control mai riguros” în ceea ce priveşte activităţile firmelor care se ocupă cu jocurile de noroc, conform proiectului de reformă... G4Media.ro.
13:00
Bursa din Atena înregistrează cea mai bună performanţă din ultimii 25 de ani, după oferta de preluare a operatorului bursier european Euronext # G4Media
Oferta operatorului bursier european Euronext pentru achiziţionarea tuturor acţiunilor Bursei din Atena (ATHEX) a stimulat activitatea de tranzacţionare, ducând la a doua cea mai bună... G4Media.ro.
13:00
Proiectul de reformă administrativă: Autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local / Tanczos Barna: Sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc impozite, amenzi # G4Media
Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local. Prevederea în acest... G4Media.ro.
13:00
Trump cere excluderea imigranţilor fără acte din recensământ şi exercită presiuni asupra multor oficiali să redeseneze harta electorală, înaintea alegerilor de la jumătate de mandat în 2026 / Constituţia prevede înregistrarea „tuturor persoanelor” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump cere ca următorul recensământ să nu înregistreze ”persoane prezente ilegal” în Statele Unite, în timp ce Casa Albă exercită presiuni asupra... G4Media.ro.
12:50
Gheţarul Perito Moreno din Argentina, considerat cel mai faimos din lume, se retrage într-un ritm mai rapid decât se credea anterior # G4Media
După mai multe decenii de relativă stabilitate, faimosul gheţar Perito Moreno din sudul Argentinei se retrage mai rapid decât s-a crezut anterior, potrivit unui studiu... G4Media.ro.
12:50
Guvernul britanic a anunţat miercuri o serie de măsuri menite să reglementeze mai bine intervenţiile estetice cu risc ridicat, pentru a combate practicile operatorilor care... G4Media.ro.
12:50
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County (SUA) / Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone / Cetăţenilor români li se recomandă să manifeste precauţie # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Statele Unite ale Americii, în contextul unui incendiu de mari proporţii în Ventura şi... G4Media.ro.
12:40
Avem sau nu voie să îngrijim pisicile fără stăpân? Ce spune șefa Biroului pentru Protecția Animalelor din Sectorul 1 (VIDEO) # G4Media
Deși sunt mereu înconjurate de oameni, pisicile fără stăpân sunt singuratice. Sunt ignorate, ocolite și nu multe persoane sunt dispuse să se oprească să le... G4Media.ro.
12:40
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde, 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei/ Trebuie să ne concentrăm pe proiectele care pot fi finanţate # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional... G4Media.ro.
12:40
Ministrul britanic al persoanelor fără adăpost demisionează în urma unor dezvăluiri potrivit cărora a crescut preţul unei chirii după ce a reziliat contractul, contrar unei reforme pe care o promova # G4Media
Secretara de stat britanică însărcinată cu persoanele fără adăpost Rushanara Ali a demisionat din Guvernul laburist în urma unor dezvăluiri potrivit cărora şi-a crescut în... G4Media.ro.
12:30
Primul accelerator regional de investiții este gata de lansare / Administratorul fondului de investiții cu o valoare de 14 milioane de euro este consorțiul internațional Grow Wise Collective # G4Media
Regiunea Vest a semnat acordul pentru primul accelerator regional de investiții, finanțat prin Programul Regional Vest, ceea ce marchează o premieră și un pas curajos... G4Media.ro.
12:30
SURSE „Vrăjitoarea Claudia” și „vrăjitoarea Maria”, reținute și anchetate pentru înșelăciune / Ar fi pretins că dețin puteri supranaturale și realizează ritualuri oculte / O persoană a fost păcălită cu un „ritual de împreunare cu persoana iubită” # G4Media
Mărgeanu Claudia Florina și Bornea Mădălina au fost reținute pentru înșelăciune, cele două femei fiind acuzate că ar fi păcălit o persoană că, prin vrăjitorie,... G4Media.ro.
12:20
Wall Street Journal: Putin ar putea formula pretenții teritoriale nerezonabile pentru Ucraina și UE în discuțiile cu Trump # G4Media
Vladimir Putin s-ar putea oferi să recunoască controlul Rusiei asupra unei părți din teritoriul ucrainean ocupat în schimbul retragerii trupelor din alte regiuni ale Ucrainei,... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.