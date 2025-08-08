Dezvăluirile barmanului din Cluj care i-a făcut cinste artistului Post Malone, înainte de Untold: ”A stat trei ore la băut”

Fanatik, 8 august 2025 15:30

Post Malone a ieșit la plimbare pe străzile din Cluj Napoca înainte să urce pe scena de la Untold. Ce a mâncat și ce a băut?

Acum 5 minute
15:30
Dezvăluirile barmanului din Cluj care i-a făcut cinste artistului Post Malone, înainte de Untold: "A stat trei ore la băut"
Post Malone a ieșit la plimbare pe străzile din Cluj Napoca înainte să urce pe scena de la Untold. Ce a mâncat și ce a băut?
Acum 10 minute
15:40
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat
Un adolescent în vârstă de doar 15 ani a devenit milionar peste noapte. A avut o idee genială la doar 7 ani, iar acum se bucură de un succes uriaș.
15:40
Laurentiu Reghecampf, răspuns caustic după ce a fost criticat de Anamaria Prodan: "Oamenii care nu au ce face vor să iasă în evidență"
Laurențiu Reghecampf, răspuns tare pentru Anamaria Prodan. Ce a spus după ce a acceptat oferta de a antrena la „Real Madridul Africii”.
Acum 15 minute
15:20
Laurentiu Reghecampf, intervenție în direct din Sudan. Prima reacție după ce a semnat cu Al-Hilal: "Bonus cu 6 zerouri"
Laurențiu Reghecampf a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman din Sudan.
Acum 30 minute
15:10
Nicușor Dan, criticat că a lipsit de la funeraliile lui Iliescu. Antonescu: „Nu are curaj să aprindă o lumânare"
Crin Antonescu îl critică dur pe Nicușor Dan pentru că nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu, deși era in incinta Palatului Cotroceni: „a stat ascuns în birou”.
Acum o oră
15:00
Guvernul nu aprobă azi modificările aduse la Pilonul 2 de pensii. UDMR respinge proiectul
Guvernul României a decis să nu aprobe astăzi modificările aduse la Pilonul 2 de pensii ce prevede limitarea sumelor retrase
15:00
Drama familiei studentului înecat în Alaska se amplifică: „Îl aducem acasă abia peste 10 săptămâni!" Ce voia să facă băiatul cu banii strânși în SUA
Ce planuri avea cu banii studentul român care a decedat în Alaska în timp ce se afla la paddleboarding alături de prieteni. De ce va dura repatrierea 10 săptămâni?
15:00
Adrian Mutu, verdict ferm dupa FCSB – Drita 3-2: "Au fost loviți în orgoliu". Cine sunt evidențiații "Briliantului"
Adrian Mutu, concluzii după FCSB - Drita 3-2. Pe cine a scos „Briliantul” în evidență după remontada de pe Arena Națională.
14:50
Ștefan Baiaram, chemat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din septembrie: "Unul dintre vârfurile generației sale"
Ştefan Baiaram este surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie cu Canada şi Cipru. Ce jucători de la Universitatea Craiova vor fi convocaţi.
14:50
Serviciul medical la care pacienții vor avea acces gratuit. Decizia luată de Guvern
Guvernul a aprobat un serviciu medical gratuit pentru tineri între 11 și 26 de ani. Măsura face parte din reforma sistemului sanitar.
14:40
S-a prăbușit în noaptea nunții. Povestea bărbatului care a murit în brațele soției
Un bărbat a murit chiar în ziua nunții sale. Ce declarații a făcut aleasa inimii lui, care a rămas văduvă la câteva ore după ce și-au jurat iubire eternă.
Acum 2 ore
14:30
Gino Iorgulescu i-a dat mesaj de urgență lui Gigi Becali în problema Edjouma la FCSB: "A zis că încearcă să rezolve problema"
Gigi Becali, ajutat de Gino Iorgulescu. Ce se întâmplă cu problema lui Malcom Edjouma, cel care nu este trecut pe lista jucătorilor eligibili de la FCSB pentru SuperLiga.
14:20
Laurențiu Reghecampf a analizat din Sudan FCSB – Drita 3-2: "Aveau nevoie de remontada asta"
Laurenţiu Reghecampf a urmărit FCSB - Drita 3-2 din Sudan, unde a semnat cu Al Hilal. Antrenorul a analizat la FANATIK SUPERLIGA duelul de pe Arena Naţională.
14:10
Românii care primesc ajutor social ar putea primi mai puțini bani de la stat. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească pentru suma întreagă
Românii care primesc ajutor social și care nu îndeplinesc o anumită condiție vor pierde o parte din sumă. Măsura face parte din pachetul de reforme administrative.
14:00
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore
La cât au ajuns cheltuielile lunare pentru o familie cu doi adulți și un copil de doi ani, la o săptămână de la majorările din 1 august 2025. Analiză detaliată a scumpirilor.
14:00
Gigi Becali, discurs războinic despre Daniel Birligea după FCSB – Drita 3-2: "A fost hingherit!"
Gigi Becali a fost încântat de prestația lui Daniel Bîrligea din FCSB - Drita 3-2, dar și de lacrimile sale de la final. Patronul „roș-albaștrilor” l-a comparat cu un mare războinic
13:40
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse
Cazul unui pescar care a dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani a făcut înconjurul lumii, iar de abia acum, autoritățile au găsit un răspuns.
13:40
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu se uită la meciurile Universității Craiova din cauza lui Mirel Rădoi: "Ca să nu fiu ordinar!"
Gigi Becali a dezvăluit că nu se uită la meciurile Universităţii Craiova pentru că îşi doreşte mereu să piardă rivala. Iar acest lucru nu este moral faţă de finul Mirel Rădoi.
Acum 4 ore
13:30
Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu. Nu a fost însă la înmormântarea lui: "Un om echilibrat"
Nicușor Dan a declarat că l-a votat pe Ion Iliescu în 2000. Acum, în calitate de președinte, nu a fost prezent la funeraliile fostului șef de stat.
13:20
Jucătorii care l-au dat pe spate pe Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: "Și-a revenit George Popescu, asta e echipă". Cine frâna jocul
Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care au fost jucătorii ce l-au impresionat în FCSB - Drita 3-2, din turul 3 UEFA Europa League.
13:10
Gigi Becali a dezvăluit în direct ce a vorbit cu Meme Stoica la pauza din FCSB – Drita 3-2: "Mihai nu zicea niciodată așa ceva"
Gigi Becali a dezvăluit dialogul pe care l-a avut cu Mihai Stoica la pauza meciului FCSB - Drita 3-2. Cum a ajuns Edjouma să schimbe soarta partidei.
13:00
Analiza după remontada spectaculoasă din FCSB – Drita 3-2: "Au arătat parțial ca sezonul trecut"
FCSB a revenit de la 0-2 cu Drita și a câștigat cu 3-2. Specialiștii Fanatik au analizat remontada „roș-albaștrilor” și au tras câteva concluzii.
13:00
Mai începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ce se întâmplă cu profesorii și elevii la început de an școlar: „Se va boicota"
Sindicatele din educație amenință cu boicotarea anului școlar și grevă generală! Ce se întâmplă cu elevii și profesorii din septembrie?
12:50
Ce valoare vor avea bursele elevilor în anul școlar 2025-2026. Sumele acordate de stat
Ce valoare vor avea bursele în anul școlar 2025 – 2026. Află câți bani vor primi lunar elevii de la stat, în contextul reducerii cheltuielilor statului.
12:40
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de lire sterline
Cum au aflat copiii unui bărbat, care a suferit de cancer, că au câștigat la loto. Au dobândit suma de un milion de lire sterline.
12:40
Gigi Becali, euforic după remontada din FCSB – Drita 3-2: „Vreau să câştigăm Europa League!" Ce a simţit la 0-2 pentru kosovari. Exclusiv
Gigi Becali şi-a schimbat discursul după FCSB - Drita 3-2. Patronul roş-albaştrilor a stabilit un obiectiv extrem în acest sezon european: câştigarea Europa League.
12:30
Ioan Becali nu l-a menajat pe Nicușor Dan după absența la funeraliile lui Ion Iliescu: "Bă, să nu te duci la catafalc"
Ioan Becali a răbufnit la adresa lui Nicușor Dan după ce Președintele României a absentat de la funeraliile lui Ion Iliescu: „Am rămas șocat”
12:20
O bătrână a murit, după ce mașina pe care o conducea a căzut într-o râpă, în Breaza. Alte trei pensionare au fost rănite
O bătrână a murit pe loc, după ce a căzut cu mașina într-o râpă din Breaza, județul Prahova. Alte trei pensionare au fost rănite
12:10
Polițist din Vrancea, mort la 22 de ani după un gest inconștient. Cum s-a transformat o glumă într-o tragedie
Alexandru Muraru, tânăr polițist din Vrancea, a murit la 22 de ani. A căzut de pe capota unei mașini, din cauza unui joc inconștient.
12:10
Căpitanul Rapidului a aflat verdictul medicilor, după accidentarea cu Botoșani. Un alt jucător ajunge pe masa de operație
Vești proaste pentru Costel Gâlcă. Răzvan Onea a aflat verdictul după accidentarea cu Botoșani, iar un alt fotbalist al giuleștenilor se va opera.
12:00
Cum a vrut "fiul secret" al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața americană. Ce a scris Bujor Sion în notele de la Securitate
Mihai Bujor Sion, care l-a avut ca tutore pe Ion Iliescu, a fost recrutat de Securitate de trei ori înainte de Revoluția din 1989.
11:50
"E cea mai frumoasă seară din viaţa mea!" Cum explică "câinele" Musi declaraţia din urmă cu 10 luni când marca pentru FCSB în poarta lui Dinamo
Musi a rememorat golul în poarta lui Dinamo din sezonul trecut. Cum a explicat declarația făcută după meciul din urmă cu 10 luni, când considera că este cea mai frumoasă seară din cariera lui.
11:40
Mauro Pederzoli l-a auzit pe Cristi Manea că vrea să plece de la Rapid și nu s-a ferit de cuvinte: „Nimeni nu este mai presus de club"
Mauro Pederzoli a reacționat imediat ce Cristi Manea a anunțat că își dorește să meargă la un club unde să fie titular meci de meci și să se lupte pentru un loc la națională
11:40
Tabără cu final tragic pentru un băiat de 13 ani. S-a plâns de crampe la picioare, iar câteva ore mai târziu a intrat în comă. „L-am sărutat pe frunte de rămas bun"
Viața unui băiat de 13 ani s-a schimbat după ce a participat la o tabară de sport. Ce diagnostic l-a băgat direct în comă.
Acum 6 ore
11:30
Dragoș Anastasiu a plecat oficial din Guvernul României, după scandalul ANAF. Nicușor Dan a semnat demisia fostului vicepremier
Demisia lui Dragoș Anastasiu a fost semnată de președintele Nicușor Dan. Vicepremierul a plecat din Guvern după ce a recunoscut că a dat mită timp de opt ani.
11:10
Meteorologii ANM anunță weekend de foc în România. Cod portocaliu și galben de caniculă în aproape toată țara
Meteorologii ANM au anunțat un cod galben și portocaliu de caniculă în acest weekend. Urmează două zile cu temperaturi de aproape 40 de grade.
11:10
Giovanni Becali, replică fabuloasă după FCSB – Drita 3-2: "Mă gândeam la o nenorocire"
Cum a trăit Giovanni Becali meciul de infarct al lui FCSB cu Drita, de pe Arena Națională: „La 2-0 am schimbat pe Craiova”
11:00
Accident grav în Dâmbovița, unde două mașini și un camion s-au ciocnit violent. Patru persoane au fost rănite. Video
Un grav accident de circulație a avut loc în dimineața zilei de vineri în Găești. Două mașini și un camion s-au ciocnit violent
10:50
Zeljko Kopic pune presiune pe jucătorii lui Dinamo după victoria din derby-ul cu FCSB: „Pretențiile cresc"
Zeljko Kopic a dezvăluit ce i-a transmis noii vedete de la Dinamo după prestația sa de vis din victoria cu FCSB, scor 4-3
10:40
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau"
Un pilot a refuzat să decoleze de pe aeroport, deși avionul era plin cu pasageri. Cum a motivat căpitanul aeronavei decizia și cum au reacționat persoanele de la bord.
10:40
Raportul Wyscout după remontada din FCSB – Drita. Cum a întors campioana României meciul de pe Arena Națională
FCSB a obținut prima victorie după 4 meciuri consecutive în care a pierdut. Cum a reușit campioana României să revină pe tabelă, deși era condusă cu 2-0 în minutul 64
10:30
Kremlinul se pregătește de schimbare: cine va prelua puterea după Putin. Lista făcută de experți cu succesorii favoriți
Kremlinul se pregătește de preluarea puterii după Putin. Experți ruși și occidentali au întocmit lista cu cei mai preferați succesori
10:20
Tatăl lui Assad Al Hamalawi, interviu după U Craiova – Trnava 3-0: „Va fi golgheterul echipei". Video exclusiv
Tatăl lui Assad Al Hamalawi, interviu emoționant despre noul golgheter al Universității Craiova. Cum l-a convins să vină în România și alte dezvăluiri inedite.
10:20
Coaliția de guvernare, în pericol. PSD decide luni, 11 august, dacă rămâne în Guvern. Grindeanu anunță ședință de urgență
Sorin Grindeanu a convocat Biroul Permanent Național al PSD pentru luni, 11 august. Partidul va decide dacă iese sau nu de la guvernare, după tensiunile din Coaliție.
10:10
Editorial Cristian Măciucă: Malcom Edjouma, pedigree european. De ce Gigi Becali nu trebuie să renunțe la fotbalistul care îl făcea să exclame: „Bă, tu ai 7 picioare!"
Mulți au ridicat din sprâncele când „renegatul” Malcom Edjouma a apărut pe teren în FCSB - Drita 3-2. Nu și eu. Pesemne că nici Gigi Becali. Francezul chiar se transformă în Europa
10:00
Tatăl și copilul electrocutați în Sibiu au murit în câteva secunde. Greșeala fatală care le-a luat viața
Cum s-a produs tragedia din Sibiu unde un copil de nouă ani și tatăl său au murit electrocutați lângă o piscina gonflabilă. O greșeală banală le-a luat viața.
09:50
Moment special după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0! Ce cadou a primit Mirel Rădoi din partea suporterilor. Foto
Mirel Rădoi a primit un cadou de suflet din partea grupului „Supporters UCV” după victoria obținută de Universitatea Craiova, 3-0 cu Spartak Trnava.
09:40
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentra a hrăni prădătorii din captivitate
O grădină zoologică din Europa a făcut un anunț uimitor. De ce le cere proprietarilor de animale de companie să le doneze pentru prădătorii din captivitate.
09:40
Prostituatele sub acoperire, „arma secretă" a armatei ucrainene. Cum ajung cele mai sensibile informații la inamici
Prostituatele au ajuns să lucreze și sub acoperire, devenind armele secrete ale armatei ucrainene în războiul cu armata rusă
Acum 8 ore
09:30
Aryna Sabalenka, topless spre deliciul fanilor! Cum s-a afișat numărul 1 mondial din tenisul feminin
Aryna Sabalenka a uitat complet de înfrângerea din seminfinalele de la Wimbledon. frumoasa sportivă din Belarus s-a pozat topless, fără griji, din vacanță
