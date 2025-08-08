Dezvăluirile barmanului din Cluj care i-a făcut cinste artistului Post Malone, înainte de Untold: ”A stat trei ore la băut”
Fanatik, 8 august 2025 15:30
Post Malone a ieșit la plimbare pe străzile din Cluj Napoca înainte să urce pe scena de la Untold. Ce a mâncat și ce a băut?
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
15:30
Dezvăluirile barmanului din Cluj care i-a făcut cinste artistului Post Malone, înainte de Untold: ”A stat trei ore la băut” # Fanatik
Post Malone a ieșit la plimbare pe străzile din Cluj Napoca înainte să urce pe scena de la Untold. Ce a mâncat și ce a băut?
Acum 10 minute
15:40
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat # Fanatik
Un adolescent în vârstă de doar 15 ani a devenit milionar peste noapte. A avut o idee genială la doar 7 ani, iar acum se bucură de un succes uriaș.
15:40
Laurentiu Reghecampf, răspuns caustic după ce a fost criticat de Anamaria Prodan: “Oamenii care nu au ce face vor să iasă în evidență” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf, răspuns tare pentru Anamaria Prodan. Ce a spus după ce a acceptat oferta de a antrena la „Real Madridul Africii”.
Acum 15 minute
15:20
Laurentiu Reghecampf, intervenție în direct din Sudan. Prima reacție după ce a semnat cu Al-Hilal: “Bonus cu 6 zerouri” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman din Sudan.
Acum 30 minute
15:10
Nicușor Dan, criticat că a lipsit de la funeraliile lui Iliescu. Antonescu: „Nu are curaj să aprindă o lumânare” # Fanatik
Crin Antonescu îl critică dur pe Nicușor Dan pentru că nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu, deși era in incinta Palatului Cotroceni: „a stat ascuns în birou”.
Acum o oră
15:00
Guvernul României a decis să nu aprobe astăzi modificările aduse la Pilonul 2 de pensii ce prevede limitarea sumelor retrase
15:00
Drama familiei studentului înecat în Alaska se amplifică: „Îl aducem acasă abia peste 10 săptămâni!” Ce voia să facă băiatul cu banii strânși în SUA # Fanatik
Ce planuri avea cu banii studentul român care a decedat în Alaska în timp ce se afla la paddleboarding alături de prieteni. De ce va dura repatrierea 10 săptămâni?
15:00
Adrian Mutu, verdict ferm dupa FCSB – Drita 3-2: “Au fost loviți în orgoliu”. Cine sunt evidențiații “Briliantului” # Fanatik
Adrian Mutu, concluzii după FCSB - Drita 3-2. Pe cine a scos „Briliantul” în evidență după remontada de pe Arena Națională.
14:50
Ștefan Baiaram, chemat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din septembrie: “Unul dintre vârfurile generației sale” # Fanatik
Ştefan Baiaram este surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie cu Canada şi Cipru. Ce jucători de la Universitatea Craiova vor fi convocaţi.
14:50
Guvernul a aprobat un serviciu medical gratuit pentru tineri între 11 și 26 de ani. Măsura face parte din reforma sistemului sanitar.
14:40
Un bărbat a murit chiar în ziua nunții sale. Ce declarații a făcut aleasa inimii lui, care a rămas văduvă la câteva ore după ce și-au jurat iubire eternă.
Acum 2 ore
14:30
Gino Iorgulescu i-a dat mesaj de urgență lui Gigi Becali în problema Edjouma la FCSB: “A zis că încearcă să rezolve problema” # Fanatik
Gigi Becali, ajutat de Gino Iorgulescu. Ce se întâmplă cu problema lui Malcom Edjouma, cel care nu este trecut pe lista jucătorilor eligibili de la FCSB pentru SuperLiga.
14:20
Laurențiu Reghecampf a analizat din Sudan FCSB – Drita 3-2: “Aveau nevoie de remontada asta” # Fanatik
Laurenţiu Reghecampf a urmărit FCSB - Drita 3-2 din Sudan, unde a semnat cu Al Hilal. Antrenorul a analizat la FANATIK SUPERLIGA duelul de pe Arena Naţională.
14:10
Românii care primesc ajutor social ar putea primi mai puțini bani de la stat. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească pentru suma întreagă # Fanatik
Românii care primesc ajutor social și care nu îndeplinesc o anumită condiție vor pierde o parte din sumă. Măsura face parte din pachetul de reforme administrative.
14:00
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore # Fanatik
La cât au ajuns cheltuielile lunare pentru o familie cu doi adulți și un copil de doi ani, la o săptămână de la majorările din 1 august 2025. Analiză detaliată a scumpirilor.
14:00
Gigi Becali, discurs războinic despre Daniel Birligea după FCSB – Drita 3-2: “A fost hingherit!” # Fanatik
Gigi Becali a fost încântat de prestația lui Daniel Bîrligea din FCSB - Drita 3-2, dar și de lacrimile sale de la final. Patronul „roș-albaștrilor” l-a comparat cu un mare războinic
13:40
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse # Fanatik
Cazul unui pescar care a dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani a făcut înconjurul lumii, iar de abia acum, autoritățile au găsit un răspuns.
13:40
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu se uită la meciurile Universității Craiova din cauza lui Mirel Rădoi: “Ca să nu fiu ordinar!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că nu se uită la meciurile Universităţii Craiova pentru că îşi doreşte mereu să piardă rivala. Iar acest lucru nu este moral faţă de finul Mirel Rădoi.
Acum 4 ore
13:30
Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu. Nu a fost însă la înmormântarea lui: ”Un om echilibrat” # Fanatik
Nicușor Dan a declarat că l-a votat pe Ion Iliescu în 2000. Acum, în calitate de președinte, nu a fost prezent la funeraliile fostului șef de stat.
13:20
Jucătorii care l-au dat pe spate pe Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Și-a revenit George Popescu, asta e echipă”. Cine frâna jocul # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care au fost jucătorii ce l-au impresionat în FCSB - Drita 3-2, din turul 3 UEFA Europa League.
13:10
Gigi Becali a dezvăluit în direct ce a vorbit cu Meme Stoica la pauza din FCSB – Drita 3-2: “Mihai nu zicea niciodată așa ceva” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit dialogul pe care l-a avut cu Mihai Stoica la pauza meciului FCSB - Drita 3-2. Cum a ajuns Edjouma să schimbe soarta partidei.
13:00
Analiza după remontada spectaculoasă din FCSB – Drita 3-2: “Au arătat parțial ca sezonul trecut” # Fanatik
FCSB a revenit de la 0-2 cu Drita și a câștigat cu 3-2. Specialiștii Fanatik au analizat remontada „roș-albaștrilor” și au tras câteva concluzii.
13:00
Mai începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ce se întâmplă cu profesorii și elevii la început de an școlar: „Se va boicota” # Fanatik
Sindicatele din educație amenință cu boicotarea anului școlar și grevă generală! Ce se întâmplă cu elevii și profesorii din septembrie?
12:50
Ce valoare vor avea bursele în anul școlar 2025 – 2026. Află câți bani vor primi lunar elevii de la stat, în contextul reducerii cheltuielilor statului.
12:40
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de lire sterline # Fanatik
Cum au aflat copiii unui bărbat, care a suferit de cancer, că au câștigat la loto. Au dobândit suma de un milion de lire sterline.
12:40
Gigi Becali, euforic după remontada din FCSB – Drita 3-2: „Vreau să câştigăm Europa League!” Ce a simţit la 0-2 pentru kosovari. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali şi-a schimbat discursul după FCSB - Drita 3-2. Patronul roş-albaştrilor a stabilit un obiectiv extrem în acest sezon european: câştigarea Europa League.
12:30
Ioan Becali nu l-a menajat pe Nicușor Dan după absența la funeraliile lui Ion Iliescu: “Bă, să nu te duci la catafalc” # Fanatik
Ioan Becali a răbufnit la adresa lui Nicușor Dan după ce Președintele României a absentat de la funeraliile lui Ion Iliescu: „Am rămas șocat”
12:20
O bătrână a murit, după ce mașina pe care o conducea a căzut într-o râpă, în Breaza. Alte trei pensionare au fost rănite # Fanatik
O bătrână a murit pe loc, după ce a căzut cu mașina într-o râpă din Breaza, județul Prahova. Alte trei pensionare au fost rănite
12:10
Polițist din Vrancea, mort la 22 de ani după un gest inconștient. Cum s-a transformat o glumă într-o tragedie # Fanatik
Alexandru Muraru, tânăr polițist din Vrancea, a murit la 22 de ani. A căzut de pe capota unei mașini, din cauza unui joc inconștient.
12:10
Căpitanul Rapidului a aflat verdictul medicilor, după accidentarea cu Botoșani. Un alt jucător ajunge pe masa de operație # Fanatik
Vești proaste pentru Costel Gâlcă. Răzvan Onea a aflat verdictul după accidentarea cu Botoșani, iar un alt fotbalist al giuleștenilor se va opera.
12:00
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața americană. Ce a scris Bujor Sion în notele de la Securitate # Fanatik
Mihai Bujor Sion, care l-a avut ca tutore pe Ion Iliescu, a fost recrutat de Securitate de trei ori înainte de Revoluția din 1989.
11:50
“E cea mai frumoasă seară din viaţa mea!” Cum explică “câinele” Musi declaraţia din urmă cu 10 luni când marca pentru FCSB în poarta lui Dinamo # Fanatik
Musi a rememorat golul în poarta lui Dinamo din sezonul trecut. Cum a explicat declarația făcută după meciul din urmă cu 10 luni, când considera că este cea mai frumoasă seară din cariera lui.
11:40
Mauro Pederzoli l-a auzit pe Cristi Manea că vrea să plece de la Rapid și nu s-a ferit de cuvinte: „Nimeni nu este mai presus de club” # Fanatik
Mauro Pederzoli a reacționat imediat ce Cristi Manea a anunțat că își dorește să meargă la un club unde să fie titular meci de meci și să se lupte pentru un loc la națională
11:40
Tabără cu final tragic pentru un băiat de 13 ani. S-a plâns de crampe la picioare, iar câteva ore mai târziu a intrat în comă. „L-am sărutat pe frunte de rămas bun” # Fanatik
Viața unui băiat de 13 ani s-a schimbat după ce a participat la o tabară de sport. Ce diagnostic l-a băgat direct în comă.
Acum 6 ore
11:30
Dragoș Anastasiu a plecat oficial din Guvernul României, după scandalul ANAF. Nicușor Dan a semnat demisia fostului vicepremier # Fanatik
Demisia lui Dragoș Anastasiu a fost semnată de președintele Nicușor Dan. Vicepremierul a plecat din Guvern după ce a recunoscut că a dat mită timp de opt ani.
11:10
Meteorologii ANM anunță weekend de foc în România. Cod portocaliu și galben de caniculă în aproape toată țara # Fanatik
Meteorologii ANM au anunțat un cod galben și portocaliu de caniculă în acest weekend. Urmează două zile cu temperaturi de aproape 40 de grade.
11:10
Cum a trăit Giovanni Becali meciul de infarct al lui FCSB cu Drita, de pe Arena Națională: „La 2-0 am schimbat pe Craiova”
11:00
Accident grav în Dâmbovița, unde două mașini și un camion s-au ciocnit violent. Patru persoane au fost rănite. Video # Fanatik
Un grav accident de circulație a avut loc în dimineața zilei de vineri în Găești. Două mașini și un camion s-au ciocnit violent
10:50
Zeljko Kopic pune presiune pe jucătorii lui Dinamo după victoria din derby-ul cu FCSB: „Pretențiile cresc” # Fanatik
Zeljko Kopic a dezvăluit ce i-a transmis noii vedete de la Dinamo după prestația sa de vis din victoria cu FCSB, scor 4-3
10:40
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau” # Fanatik
Un pilot a refuzat să decoleze de pe aeroport, deși avionul era plin cu pasageri. Cum a motivat căpitanul aeronavei decizia și cum au reacționat persoanele de la bord.
10:40
Raportul Wyscout după remontada din FCSB – Drita. Cum a întors campioana României meciul de pe Arena Națională # Fanatik
FCSB a obținut prima victorie după 4 meciuri consecutive în care a pierdut. Cum a reușit campioana României să revină pe tabelă, deși era condusă cu 2-0 în minutul 64
10:30
Kremlinul se pregătește de schimbare: cine va prelua puterea după Putin. Lista făcută de experți cu succesorii favoriți # Fanatik
Kremlinul se pregătește de preluarea puterii după Putin. Experți ruși și occidentali au întocmit lista cu cei mai preferați succesori
10:20
Tatăl lui Assad Al Hamalawi, interviu după U Craiova – Trnava 3-0: „Va fi golgheterul echipei”. Video exclusiv # Fanatik
Tatăl lui Assad Al Hamalawi, interviu emoționant despre noul golgheter al Universității Craiova. Cum l-a convins să vină în România și alte dezvăluiri inedite.
10:20
Coaliția de guvernare, în pericol. PSD decide luni, 11 august, dacă rămâne în Guvern. Grindeanu anunță ședință de urgență # Fanatik
Sorin Grindeanu a convocat Biroul Permanent Național al PSD pentru luni, 11 august. Partidul va decide dacă iese sau nu de la guvernare, după tensiunile din Coaliție.
10:10
Editorial Cristian Măciucă: Malcom Edjouma, pedigree european. De ce Gigi Becali nu trebuie să renunțe la fotbalistul care îl făcea să exclame: „Bă, tu ai 7 picioare!” # Fanatik
Mulți au ridicat din sprâncele când „renegatul” Malcom Edjouma a apărut pe teren în FCSB - Drita 3-2. Nu și eu. Pesemne că nici Gigi Becali. Francezul chiar se transformă în Europa
10:00
Tatăl și copilul electrocutați în Sibiu au murit în câteva secunde. Greșeala fatală care le-a luat viața # Fanatik
Cum s-a produs tragedia din Sibiu unde un copil de nouă ani și tatăl său au murit electrocutați lângă o piscina gonflabilă. O greșeală banală le-a luat viața.
09:50
Moment special după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0! Ce cadou a primit Mirel Rădoi din partea suporterilor. Foto # Fanatik
Mirel Rădoi a primit un cadou de suflet din partea grupului „Supporters UCV” după victoria obținută de Universitatea Craiova, 3-0 cu Spartak Trnava.
09:40
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentra a hrăni prădătorii din captivitate # Fanatik
O grădină zoologică din Europa a făcut un anunț uimitor. De ce le cere proprietarilor de animale de companie să le doneze pentru prădătorii din captivitate.
09:40
Prostituatele sub acoperire, „arma secretă” a armatei ucrainene. Cum ajung cele mai sensibile informații la inamici # Fanatik
Prostituatele au ajuns să lucreze și sub acoperire, devenind armele secrete ale armatei ucrainene în războiul cu armata rusă
Acum 8 ore
09:30
Aryna Sabalenka, topless spre deliciul fanilor! Cum s-a afișat numărul 1 mondial din tenisul feminin # Fanatik
Aryna Sabalenka a uitat complet de înfrângerea din seminfinalele de la Wimbledon. frumoasa sportivă din Belarus s-a pozat topless, fără griji, din vacanță
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.