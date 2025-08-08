Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului şi doar el decide cum dispune de suma depusă

Primanews.ro, 8 august 2025 18:00

Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului şi doar el decide cum dispune de suma depusă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 5 minute
18:30
Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii a fost corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional Primanews.ro
Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii a fost corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional
Acum o oră
18:00
Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului şi doar el decide cum dispune de suma depusă Primanews.ro
Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului şi doar el decide cum dispune de suma depusă
Acum 2 ore
17:30
Petrescu (ASF): Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar Primanews.ro
Petrescu (ASF): Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar
17:00
Proiectul prin care Băsescu urma să primească o locuinţă de protocol nu s-a aprobat Primanews.ro
Proiectul prin care Băsescu urma să primească o locuinţă de protocol nu s-a aprobat
Acum 4 ore
16:30
George Simion, singurul lider român prezent la învestirea noului preşedinte al Poloniei Primanews.ro
George Simion, singurul lider român prezent la învestirea noului preşedinte al Poloniei
16:20
S-a aflat data la care va avea loc întâlnirea dintre Trump şi Putin Primanews.ro
S-a aflat data la care va avea loc întâlnirea dintre Trump şi Putin
16:20
BNR a menţinut dobânda cheie şi se aşteaptă la un „amplu salt” al inflaţiei Primanews.ro
BNR a menţinut dobânda cheie şi se aşteaptă la un „amplu salt” al inflaţiei
16:00
Opt medalii pentru România la Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială 2025 Primanews.ro
Opt medalii pentru România la Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială 2025
15:30
Ţările care produc cel mai mult plastic Primanews.ro
Ţările care produc cel mai mult plastic
15:00
SpaceX semnează un parteneriat fără precedent cu Italia în vederea explorării planetei Marte Primanews.ro
SpaceX semnează un parteneriat fără precedent cu Italia în vederea explorării planetei Marte
Acum 6 ore
14:20
Bolojan a cerut amânarea proiectului privind plata banilor din pensii private, pentru noi consultări Primanews.ro
Bolojan a cerut amânarea proiectului privind plata banilor din pensii private, pentru noi consultări
14:00
Idee originală a FRF. Ce echipament al tricolorilor au pus în vânzare Primanews.ro
Idee originală a FRF. Ce echipament al tricolorilor au pus în vânzare
13:30
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde. 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei Primanews.ro
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde. 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei
13:00
STUDIU. Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice Primanews.ro
STUDIU. Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice
Acum 8 ore
12:00
Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerităţii Primanews.ro
Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerităţii
11:50
Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu Primanews.ro
Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu
11:50
Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington Primanews.ro
Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington
Acum 12 ore
10:30
Noul Cod al Conţinutului Audiovizual intră în vigoare şi se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online Primanews.ro
Noul Cod al Conţinutului Audiovizual intră în vigoare şi se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online
10:20
Grindeanu a convocat pentru luni BPN pentru a decide dacă PSD mai rămâne cu USR în guvern Primanews.ro
Grindeanu a convocat pentru luni BPN pentru a decide dacă PSD mai rămâne cu USR în guvern
10:10
Donald Trump se răzgândeşte şi spune că se va întâlni cu Putin şi fără ca liderul de la Kremlin să promită că va discuta cu Zelenski Primanews.ro
Donald Trump se răzgândeşte şi spune că se va întâlni cu Putin şi fără ca liderul de la Kremlin să promită că va discuta cu Zelenski
10:00
Putin respinge o întâlnire cu Zelenski Primanews.ro
Putin respinge o întâlnire cu Zelenski
09:00
Guvernul reduce lista cu informaţii considerate secret fiscal / Fiscul va publica liste cu persoane care nu au datorii pentru a beneficia de „recunoaştere publică” Primanews.ro
Guvernul reduce lista cu informaţii considerate secret fiscal / Fiscul va publica liste cu persoane care nu au datorii pentru a beneficia de „recunoaştere publică”
Acum 24 ore
23:00
VIDEO. Adrian Negrescu şi Radu Nechita analizează la Prima News draftul de măsuri fiscale din pachetul 2 Primanews.ro
VIDEO. Adrian Negrescu şi Radu Nechita analizează la Prima News draftul de măsuri fiscale din pachetul 2
22:40
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, întâlnire cu Zelenski: Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina Primanews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, întâlnire cu Zelenski: Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina
22:40
Pachetul 2 de măsuri fiscale pentru administraţia publică e gata: Dispar peste 6.000 de posturi, se reduc mandatele pentru funcţiile de conducere / Noi reguli la numiri şi la evaluarea angajaţilor Primanews.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale pentru administraţia publică e gata: Dispar peste 6.000 de posturi, se reduc mandatele pentru funcţiile de conducere / Noi reguli la numiri şi la evaluarea angajaţilor
19:40
Traian Băsescu cere casă de la Stat, în calitate de fost preşedinte Primanews.ro
Traian Băsescu cere casă de la Stat, în calitate de fost preşedinte
19:30
Absentă de la funeralii, Nina Iliescu le mulţumeşte celor care au participat: Aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire Primanews.ro
Absentă de la funeralii, Nina Iliescu le mulţumeşte celor care au participat: Aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire
19:30
Traian Băsescu cere casă de la RAPPS, în calitate de fost şef de stat Primanews.ro
Traian Băsescu cere casă de la RAPPS, în calitate de fost şef de stat
18:40
Nina Iliescu le mulţumeşte celor care au participat la funeralii: Aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire Primanews.ro
Nina Iliescu le mulţumeşte celor care au participat la funeralii: Aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire
18:40
Traian Băsescu cere RAPPS o locuinţă, în calitate de fost şef de stat. Primanews.ro
Traian Băsescu cere RAPPS o locuinţă, în calitate de fost şef de stat.
Ieri
16:50
Zelenski cere ca Europa să participe la negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina Primanews.ro
Zelenski cere ca Europa să participe la negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina
16:20
Oficiali din PE cer statelor membre să pună în aplicare legea europeană privind libertatea mass-media Primanews.ro
Oficiali din PE cer statelor membre să pună în aplicare legea europeană privind libertatea mass-media
16:00
VIDEO. Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949 Primanews.ro
VIDEO. Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949
15:30
Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect privind prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură Primanews.ro
Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect privind prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură
15:00
Oana Ţoiu, vizită la Kiev: Nu rămânem indiferenţi la suferinţă şi barbarie Primanews.ro
Oana Ţoiu, vizită la Kiev: Nu rămânem indiferenţi la suferinţă şi barbarie
14:50
Antrenorul celor de la Drita, despre FCSB: Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija! Primanews.ro
Antrenorul celor de la Drita, despre FCSB: Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija!
14:50
Germania va prelungi din nou controalele la frontiere Primanews.ro
Germania va prelungi din nou controalele la frontiere
14:30
Antrenorul celor de la Drita, înaintea partidei cu FCSB: Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija! Primanews.ro
Antrenorul celor de la Drita, înaintea partidei cu FCSB: Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija!
13:50
Funeralii Ion Iliescu. Fostul preşedinte a fost înmormântat cu onoruri militare Primanews.ro
Funeralii Ion Iliescu. Fostul preşedinte a fost înmormântat cu onoruri militare
13:00
Luna iulie a fost a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ Primanews.ro
Luna iulie a fost a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ
12:20
ULTIMA ORĂ. Întâlnirea dintre Trump şi Putin a fost anunţată oficial Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. Întâlnirea dintre Trump şi Putin a fost anunţată oficial
12:10
Daniel David, după întâlnirea cu studenţii: Universităţile pot oferi burse din venituri proprii Primanews.ro
Daniel David, după întâlnirea cu studenţii: Universităţile pot oferi burse din venituri proprii
12:10
Slujba de înmormântare a fostului preşedinte, oficiată la Biserica Cotroceni Primanews.ro
Slujba de înmormântare a fostului preşedinte, oficiată la Biserica Cotroceni
11:50
Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia sunt principalele destinaţii de vacanţă pentru români Primanews.ro
Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia sunt principalele destinaţii de vacanţă pentru români
11:00
Se construieşte cel mai lung pod suspendat din lume Primanews.ro
Se construieşte cel mai lung pod suspendat din lume
11:00
Funeralii Ion Iliescu. Sicriul fostului preşedinte a părăsit Palatul Cotroceni Primanews.ro
Funeralii Ion Iliescu. Sicriul fostului preşedinte a părăsit Palatul Cotroceni
10:30
Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională Primanews.ro
Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
10:30
Răzvan Patriche a semnat. Fostul căpitan al lui Dinamo îşi începe aventura în antrenorat Primanews.ro
Răzvan Patriche a semnat. Fostul căpitan al lui Dinamo îşi începe aventura în antrenorat
10:00
Zi de doliu naţional. Slujba de înmormântare pentru Ion Iliescu începe la 10.30, la biserica Palatului Cotroceni Primanews.ro
Zi de doliu naţional. Slujba de înmormântare pentru Ion Iliescu începe la 10.30, la biserica Palatului Cotroceni
10:00
Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin 'foarte curând'. Rubio temperează aşteptările Primanews.ro
Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin 'foarte curând'. Rubio temperează aşteptările
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.