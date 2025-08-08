Jucării sexuale aruncate pe teren la meciuri din WNBA. Cum gestionează situaţia liga americană? Totul despre arestări şi securitate
News.ro, 8 august 2025 23:00
WNBA se confruntă cu o serie de incidente legate de jucării sexuale, în ultima săptămână şi jumătate astfel de obiecte fiind aruncate pe teren în timpul meciurilor din Atlanta, la 29 iulie, Chicago, la 1 august, Los Angeles, la 5 august, şi din nou Chicago, joi seara, cel mai recent obiect lovind terenul în ultimele secunde ale victoriei echipei Atlanta Dream în faţa Sky, relatează AP.
• • •
Jucării sexuale aruncate pe teren la meciuri din WNBA. Cum gestionează situaţia liga americană? Totul despre arestări şi securitate
Timiş: Permise de conducere reţinute şi amenzi pentru doi şoferi care au depăşit o coloană de maşini care aştepta la barieră # News.ro
Poliţiştii din Timiş au identificat doi şoferi care au depăşit o coloană de maşini care aştepta la o trecere la nivel cu calea ferată şi unde bariera era coborâtă. Cei doi au fost filmaţi, fiind sancţionaţi de către poliţişti.
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, anunţă The Associated Press.
Peste un milion de migranţi au părăsit SUA din proprie iniţiativă începând din ianuarie şi ”niciun străin ilegal” nu a intrat în ţară în ultimele trei luni / Kristi Noem: Prima dată în istoria acestei naţiuni când vedem un astfel de nivel de securitate # News.ro
Peste un milion de migranţi fără documente au părăsit Statele Unite din proprie iniţiativă de când preşedintele Donald Trump a preluat funcţia, a declarat, vineri, secretarul pentru Securitate internă, Kristi Noem, transmite AFP.
Echipa Gloria Bistriţa a învins vineri, la un turneu amical în Cehia, formaţia germană Thüringer HC, scor 34-27.
Liberalul Ciprian Ciucu, despre şedinţa de luni a social-democraţilor: PSD nu face gesturi simbolice, doar aşa ca să le facă / Sper să nu fie un calcul de genul - căutăm un pretext să ieşim de la guvernare # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un partid abil şi nu face gesturi simbolice gratuite. Totodată, Ciucu speră ca social-democeraţii să nu caute pretexte pentru a ieşi de la guvernare.
SUA: Incident grav la un spital din Charleston. Un bărbat agresiv, care a atacat un angajat şi a ameninţat cu un cuţit mai multe persoane, a fost împuşcat mortal de poliţie # News.ro
Poliţia din Virginia de Vest a împuşcat mortal, vineri, un bărbat care era agresiv şi îi ameninţa cu un cuţit pe cei din jur în unitatea de primiri urgenţe a unui spital din Charleston, au declarat autorităţile, potrivit AP.
Femeie înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei / Victima este la spital, agresorul fiind reţinut / El este acuzat de tentativă de omor # News.ro
O femeie a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, fiind dusă spital. Agresorul, care conform primelor informaţii a atacat-o din senin, a fost reţinut de către procurori, fiind acuzat de tentativă de omor.
Fotbal: Vitesse Arnhem va dispărea după 133 de ani: „Oraşul şi-a pierdut o parte din ADN-ul său” # News.ro
Instanţa civilă olandeză a respins vineri apelul înaintat de clubul olandez Vitesse Arnhem, care şi-a pierdut astfel statul profesional şi va fi desfiinţat.
Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren: “Am ajuns la destinaţia finală!” / El aşteaptă acum distincţia The World's First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge # News.ro
Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren.
Preşedinte USR, despre alegerile pentru primar general: Legea spune că, în timp de 90 de zile după ce se vacantează un post de primar, trebuie făcute alegeri parţiale/ Îl avem pe Cătălin Drulă, care este bine pregătit / Posibilă candidatură comună a drept # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz a subliniat că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar, trebuie organizate alegeri parţiale şi a adăugat că, pentru Primăria Bucureşti, USR îl are pe deputatul Cătălin Drulă care este bine pregătit pentru un astfel de post.
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente de ei nu vor putea participa la eveniment.
Echipa Steaua Bucureştti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a doua din Liga 2.
Hansi Flick, antrenorul german al clubului spaniol FC Barcelona, a fost suspendat un meci de către UEFA, pentru contestarea unor decizii de arbitraj în sezonul trecut, a anunţat vineri forul european.
Fritz: Vrem să încurajam oamenii să participe într-un sistem de pensii private, nu să descurajăm # News.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, vineri seară, că proiectul privind Pilonul 2 de pensii este de mai mult timp pe masa Guvernului, dar că a fost retras după ce a stârnit mai multe discuţii. Fritz spune că oamenii trebuie încurajaţi să participe la un sistem de pensii private, dar că există unele standarde care trebuie îndeplinite pentru ca România să intre în OECD.
Handbal feminin: Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen, victorii în prima zi a Turneului Memorial ”Constantin Tită” # News.ro
Echipele de handbal feminin Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen au obţinut victorii, vineri, în prima zi a Turneului Memorial ”Constantin Tită”, de la Râmnicu Vâlcea.
Dominic Fritz îi răspunde deputatului PSD de Alba Voicu Vuşcan: Din păcate, nu este singura înjurătură pe care ne-am luat-o şi nu de la nişte anonimi pe Facebook, ci de la politicieni asumaţi/ Cred că este timpul să ne întoarcem la un ton normal # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a răspuns, vineri seară, deputatului PSD de Alba Voicu Vuşcan care i-a numit pe membrii USR ”neterminaţi”, într-o postare pe Facebook. Liderul USR spune că aceasta nu este singura ”înjurătură” primită de USR de la politicieni şi consideră că ”este timpul să ne întoarcem la un ton normal”.
Ilie Bolojan cere miniştrilor publicarea declaraţiilor de avere şi de interese: Transparenţa este un principiu care stă la baza funcţionării acestui Guvern / O dovadă de respect faţă de valorile democratice # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut, vineri, miniştrilor şi altor demnitari să publice declaraţiile de avere şi interese, ca o dovadă de transparenţă, principiu care doreşte să stea la baza funcţionării acestui Guvern. Bolojan consideră că publicarea voluntată a acestor documente este ”o dovadă de respect faţă de valorile democratice”.
Doi străini care lipeau în Chişinău afişe cu imaginea Maiei Sandu şi a mitropolitului Basarabiei, reţinuţi / Ar fi fost instruiţi în tabere din Serbia, Bosnia şi Herţegovina / Autorităţile suspectează că ar urmări perturbarea procesului electoral # News.ro
Doi bărbaţi originari din Helsinki şi Sevastopol au fost reţinuţi, vineri, la Chişinău, fiind suspectaţi că au lipit afişe cu conţinut de chemare la ură socială, interetnică şi religioasă. Afişele foloseau imaginea Maiei Sandu şi a mitropolitului Basarabiei. Autorităţile suspectează că scopul lor era perturbarea procesului electoral, transmite Ziarul de Gardă.
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România, despre modificările propuse: Proiectul de lege aflat în dezbatere este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din UE şi OECD / Aduce o serie de avantaje pentru român # News.ro
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunţă, printr-un comunicat, că salută apariţia proiectului de lege de plată a pensiilor private şi precizează că proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana şi OECD, cu principii clare şi rezonabile de organizare a sistemului de plată a pensiilor private.
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de şah AI (inteligenţă artificială), relatează BBC.
Dominic Fritz, întrebat dacă ia în calcul scenariul retragerii PSD de la guvernare: PSD tocmai a semnat un acord de coaliţie foarte clar / Nu s-a întâmplat nimic ce ar contraveni acestui acord / A fost o săptămână emoţională pentru întreaga ţară # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, vineri seară, că PSD a semnat de curând un acord de constituire a coaliţiei şi nu s-a întâmplat nimic care contravine acestui document, de aceea nu crede în scenariul retragerii social-democraţilor de la guvernare. Fritz crede că ”ţara aşteaptă reforme” şi ”este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans”, legat de disputa dintre USR şi PSD în legătură cu funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu. În plus, preşedintele USR a afirmat că ”a fost o săptămână emoţională pentru întreaga ţară”, dar are încedere că PSD va da dovadă de maturitate.
Ce se schimbă pentru profesori din anul şcolar 2025-2026. Fost secretar de stat: „Societatea nu mai respectă profesorii aşa cum o făcea” # News.ro
Măsurile anunţate de Ministerul Educaţiei cresc norma didactică cu 2-4 ore, aduc clase mai numeroase şi reorganizează reţeaua şcolară. Marina Manea şi Iulian Cristache avertizează: fără studiu de impact şi fără dialog real, reforma riscă să bulverseze sistemul.
Elevi de liceu despre schimbările din educaţie: ”Nu cred că orele în plus sunt soluţia” / ”Dacă se schimbă doar din pix, nu cred că va merge” # News.ro
Anamaria Năstase şi Andrei Ştefan Puiu, elevi la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Bucureşti, atrag atenţia că reforma educaţiei trebuie să ţină cont şi de perspectiva celor care învaţă în sistem.
Alba: Bretea a autostrăzii A 10, închisă traficului din cauza unei deteriorări apărute la o culee / Lucrarea va fi realizată pe banii constructorului, fiind în garanţie # News.ro
O bretea a autostrăzii A 10, care face legătura cu Autostrada A 1, în judeţul Alba, este închisă circulaţiei din cauza unei probleme apărute la o culee. Oficialii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Cluj susţin că problema va fi remediată până în a doua jumătate a lunii noiembrie, pe banii companiei care a realizat tronsonul de drum, firma italiană Pizzarotti.
Echipa FC Bihor a dispus vineri, în deplasare, scor 4-1, de formaţia Olimpia Satu Mare, în primul meci al etapei a doua din Liga 2.
Modificări în procedura de despăgubire pentru imobilele confiscate de comunişti - 7 tranşe anuale sau plată unică de 40% pentru cei care renunţă la eşalonare/ Între 2013–2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 mld. lei pentru 67.500 de dosare # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, vineri, adoptarea unei ordonanţe care aduce modificări în procedura de despăgubire pentru imobilele confiscate în perioada comunistă. Vot fi 7 tranşe anuale sau o plată unică de 40% pentru cei care renunţă la eşalonare. Nazare anunţă că, între 2013–2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 mld. lei pentru 67.500 de dosare. 7,5 mld. lei urmează să fie achitate eşalonat până în 2029.
Planul Israelului de a ”prelua controlul” oraşului Gaza, denunţat unanim pe scena internaţională # News.ro
Comunitatea internaţională denunţă în unanimitate un plan al premierului israelian Benjamin Netanyahu, aprobat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul său de Securitate, în vederea preluării controlului oraşului Gaza, în timp ce Hamasul ameninţă că acest plan înseamnă ”sacrificarea” ostaticilor, relatează AFP
Handbal feminin: Campioana CSM Bucureşti câştigă în faţa vicecampioanei Corona Braşov, la Cupa Dunărea # News.ro
Campioana CSM Bucureşti obţine a doua victorie la Cupa Dunărea, în partida cu vicecampioana Corona Braşov, scor 31-28 (19-14).
Atletism: Daria Vrînceanu, medalie de argint la triplusalt, la Campionatele Europene U20, cu cea mai bună performanţă din carieră # News.ro
Atleta Daria Vrînceanu a obţinut, vineri, medalia de argint în finala probei de triplusalt, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.
Tânărul atacant englez Ethan Nwaneri a semnat vineri prelungirea contractului său cu gruparea londoneză Arsenal, au anunţat „tunarii” pe site-ul oficial.
Ministrul Economiei anunţă că a semnat hotărârea de Guvern prin care România primeşte licenţa pentru exploatarea grafitului din judeţul Gorj # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă, vineri, că a semnat o hotărâre de Guvern care permite României să exploateze zăcămintele de grafit din judeţul Gorj. El afirmă că exploatările de la Baia de Fier vor fi făcute în interesul României şi vor aduce locuri de muncă.
Arbitrii Radu Petrescu şi Rareş George Vidican vor conduce la centru partidele UTA Arad – Farul şi Universitatea Cluj – Petrolul, programate sâmbătă, în etapa a cincea a Superligii.
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului , la finalul unui prociect în valoare de 22 de milioane de lei - FOTO # News.ro
Consiliul Judeţean Hunedoara anunţă, vineri, redeschiderea oficială a unuia dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului naţional - Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după finalizarea lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în valoare.
Dominic Fritz propune o nouă reorganizare a Primăriei Timişoara, care ar aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local # News.ro
Primarul din Timişoara, Dominic Fritz, propune o nouă reorganizare a aparatului administraţiei locale, în urma căreia s-ar face o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local. ”Trecem de la o administraţie centrată pe hârtii, la una centrată pe rezultate şi pe nevoile cetăţenilor şi a mediului de afaceri”, a declarat Fritz. Această reorganizare prevede desfiinţarea a patru funcţii publice de conducere, dintre care două ocupate în prezent, şi reducerea a 39 de funcţii de execuţie, 30 dintre acestea fiind în prezent ocupate.
Caraş-Severin: Un recidivist care a lovit cu bestialitate un bărbat pe o stradă din Reşiţa, inclusiv după ce victima a căzut la pământ, arestat preventiv / Mai multe persoane au fpst de faţă, unele încercând să intervină, însă fără succes – VIDEO # News.ro
Un bărbat de 35 de ani, care a ieşit din penitenciar în luna amrtie, a fost arestat preventiv de magistraţii din Reşiţa, fiind acuzat de lovire sau alte violenţe. În 31 iulie, recidivistul a fost filmat când loveşte cu bestialitate un bărbat, inclusiv după ce victima cade la pământ. Incidentul s-a produs în plină zi, pe stradă, de faţă fiind mai multe persoane. Deşi unele au încercat să intervină, nu au reuşit, agresorul lovind repetat victima.
Oana Ţoiu, la a patra reuniune a Trilateralei miniştrilor de Externe din România-Ucraina-Republica Moldova: Contribuim la asigurarea unei conectivităţi transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina şi Republica Moldova # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, vineri, la a patra ediţie a formatului trilateral al miniştrilor de Externe din România, Ucraina şi Republica Moldova, că acest format contribuie la asigurarea unei conectivităţi transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina şi Republica Moldova şi la o bază solidă pentru prosperitatea comună.
Prahova: Intervenţie urgenţă a Poliţiei după ce un tânăr care avea montată o brăţară de monitorizare întrucât şi-a agresat bunica a rupt dispozitivul # News.ro
Poliţiştii din Prahova au intervenit de urgenţă, vineri, pentru căutarea unui tânăr care avea montată o brăţară de monitorizare şi care a rupt dispozitivul. În paralel, un echipaj s-a deplasat la locuinţa victimei bărbatului, care este bunica acestuia, pentru a se asigura că femeia nu este atacată din nou.
Doi turişti vietnamezi morţi pe Insula greacă Milos, la Marea Egee, unde rafale puternice de vânt perturbă legături cu insule turistice în plin sezon estival. Grădina Naţională din Atena, închisă după ce un arbore a căzut pe o alee # News.ro
Doi turişti vietnamezi au murit pe Insula Milos, la Marea Egee, în Grecia, unde rafale violente de vânt au perturbat vineri legături maritime cu insule în plin sezon turistic, anunţă poliţia portuară, relatează AFP.
Ministerul Culturii - Muzeele „Enescu” şi „Kalinderu”, finalizate până în 2029/ 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană, realizate sau restaurate cu 280 de milioane de euro # News.ro
Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu” - Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu” vor fi finalizate până la 30 iunie 2029, după ce Guvernul a adoptat vineri o hotărâre care permite extinderea cu încă patru ani a programului de investiţii în patrimoniul cultural cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).
Braşov: Tânăra de 19 ani moartă în spital la o săptămână după ce a născut avea o infecţie bacteriană, au stabilit legiştii # News.ro
Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o infecţie bacteriană, arată rezultatul necropsiei transmis procurorilor care anchetează împrejurările în care a survenit decesul. Femeia, mamă a doi copii, a ajuns de la Maternitate la Spitalul de Urgenţă în şoc toxico-septic.
Bucureşti: Bărbat anchetat pentru viol, victima având 14 ani. Procurorii spun că i-a oferit cadouri şi bani şi a violat-o timp de mai multe luni # News.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Bucureşti este anchetat pentru de viol, victima fiind o adolescentă de 14 ani cu care a întreţinut relaţii sexuale timp de mai multe luni. Procurorii susţin că, profitând de vârsta fragedă a fetei, a convins-o pe aceasta să aibă relaţii intime cu el, oferindu-i în schimb cadouri şi bani.
Anglia: Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter urmăreşte toate meciurile dintr-un copac # News.ro
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări toate meciurile echipei sale favorite dintr-un copac, relatează L'Equipe.
Ministrul Mediului: Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgenţă/ Cazul Romsilva arată limpede că legislaţia actuală nu protejează interesul public şi obligă chiar la numiri controversate # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că va propune modificarea legii companiilor de stat pentru introducerea unor criterii de integritate care să permită depunctarea sau eliminarea candidaţilor inculpaţi ori trimişi în judecată, dar şi posibilitatea reluării procedurii de selecţie atunci când nu există concurenţă reală. ”Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar”, afirmă Buzoianu. Ea argumentează prin numirile recente în Consiliul de Administraţie al Romsilva. ”Cazul Romsilva arată limpede că legislaţia actuală nu protejează interesul public şi obligă chiar la numiri controversate”, arată ministrul.
Domninic Fritz: Pentru coaliţie, e important să ne întoarcem la muncă pentru cetăţeni/ Decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă/ Înţeleg că pentru PSD e o perioadă de doliu posibil dificil de gestionat inclusiv emoţional # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că pentru coaliţie este important, ”după această săptămână dificilă” să se întoarcă la muncă pentru cetăţeni. Fritz a precizat că este o perioadă de doliu pentru PSD, dar că USR a luat decizia corectă de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte, Ion Iliescu. Reacţia sa vine după anunţul PSD privind convocarea forurilor de conducere pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică.
Compania Antibiotice a donat medicamente de 250.000 de lei pentru sinistraţii din judeţul Suceava afectaţi de inundaţii. Peste 7.000 de oameni vor beneficia de aceste medicamente # News.ro
Societatea Antibiotice Iaşi a donat medicamente în valoare de aproape de 250.000 de lei pentru localităţile din judeţul Suceava afectate de inundaţii.
Proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe pentru Traian Băsescu, în calitate de fost şef de stat, nu se află pe lista celor adoptate în şedinţa de vineri a Guvernului # News.ro
Proiectul de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil, pentru atribuirea unei locuinţe pentru Traian Băsescu, în calitate de fost şef de stat, nu se află pe lista celor adoptate în şedinţa de vineri a Guvernului.
