Jucării sexuale aruncate pe teren la meciuri din WNBA. Cum gestionează situaţia liga americană? Totul despre arestări şi securitate

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că pentru coaliţie este important, ”după această săptămână dificilă” să se întoarcă la muncă pentru cetăţeni. Fritz a precizat că este o perioadă de doliu pentru PSD, dar că USR a luat decizia corectă de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte, Ion Iliescu. Reacţia sa vine după anunţul PSD privind convocarea forurilor de conducere pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică.