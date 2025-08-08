România va relua exploatarea grafitului din zăcămintele proprii
Veridica.ro, 8 august 2025 19:50
Ministrul Economiei Radu Miruță a semnat hotărârea de guvern pentru licența de exploatare de la Baia de Fier.
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane după tarifele impuse de Trump # Veridica.ro
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei oficiali indieni familiarizați cu situația, acesta fiind primul semn concret de nemulțumire al Indiei după ce tarifele impuse exporturilor sale de către președintele Donald Trump au adus relațiile cu India la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.
Atacurie au avut loc înainte de expirarea ultimatumului dat Moscovei de președintele Trump
19:30
Adoptat de Parlamentul European la data de 11 aprilie 2024, acest regulament are aplicabilitate directă în toate statele membre, fără a necesita o lege națională de transpunere.
Decizia intervine în urma planurilor israeliene de a prelua controlul asupra orașului Gaza.
18:30
O întâlnire Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina este așteptată pentru săptămâna viitoare
Situaţia a survenit prin demisia lui Dragoș Anastasiu.
Opoziția israeliană, familiile ostaticilor și ONU condamnă decizia
Potrivit documentului, profesorii și elevii vor fi sancționați pentru xenofobie, rasism sau antisemitism.
Rusia, cunoscută pentru democrația sa vibrantă, este îngrijorată de lipsa de democrație a Moldovei, dar există o speranță: oligarhul Plahotniuc se întoarce și o va salva. Moldova nu e singurul subiect abordat de presa pro-Kremlin, care nu uită nici săptămâna aceasta de obsesiile sale cu agresivitatea Occidentului și pericolul fascist.
El ar fi solicitat Administraţiei Prezidenţiale și indemnizația de fost președinte.
Țițeiul amestecat cu clorină putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de combustibil în România.
Ministra afacerilor externe a mai avut întrevederi şi cu omologul său Andrii Sybiha, şi președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk.
Curtea de Casaţie din Franţa a anulat decizia care bloca extrădarea lui Paul Philip al României.
Casa Albă respinge afirmațiile Kremlinului privind un acord între Trump și Putin privind o întâlnire # Veridica.ro
Casa Albă a respins joi afirmațiile Kremlinului conform cărora o întâlnire între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin a fost convenită și locația a fost asigurată.
Reținerile au avut loc miercuri, în momentul în care migranții au sosit la Dover, prima zi în care programul pilot a intrat în vigoare.
Beijingul construiește în Londra, lângă centrul financiar, o clădire impresionantă destinată misiunii sale diplomatice în capitala regatului.
DNSC avertizează asupra unui email care duce către un site compromis.
Legătura feroviară directă va fi făcută prin Moldova, cu vagoane atașate trenului Prietenia București - Chişinău.
Rusia și India discută despre un „parteneriat strategic” după majorarea tarifelor vamale de către Trump # Veridica.ro
Rusia și India și-au subliniat angajamentul față de un „parteneriat strategic” în cadrul discuțiilor bilaterale pe teme de securitate de la Moscova, la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat tarife mai mari la importurile din India din cauza achizițiilor de petrol rusesc.
Aproape 70% dintre ucraineni vor ca războiul să se încheie imediat ce se poate ajunge la un acord prin negocieri # Veridica.ro
Conform unui sondaj realizat de Institutul American Gallup, în perioada 1-14 iulie, 69% dintre ucraineni spun că sunt în favoarea încheierii războiului cât mai repede posibil prin negocieri.
„România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre.”
Preşedintele american a anunţat şi discuţii în trei cu Volodimir Zelenski
Întâlnirea ar transmite un mesaj de distanţare faţă de Moscova a celor două foste republici sovietice.
România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.
Cele mai afectate zone din Europa sunt estul continentului și regiunea Balcanilor.
Acesta definește clar dezinformarea, informarea corectă sau conținutul ilegal.
Măsura Rosselhoznadzor vine pe fondul focarelor de variolă descoperite pe teritoriile celor două state.
Trump spune că taxele vor aduce ţării miliarde de dolari.
Ziua de astăzi a fost declarată zi de doliu național.
Planul prevede ocuparea etapizată a enclavei şi distrugerea completă a grupării Hamas
Trump întrevede o întîlnire cu Putin şi Zelenski după vizita emisarului său la Moscova # Veridica.ro
Preşedintele american spune că nu s-a confirmat locul, dar că summitul va avea loc foarte curând.
O decizie în acest sens ar tensiona și mai mult relația premierului spaniol cu Donald Trump
Aproape două treimi dintre ucrainenii din Germania nu sunt angajați și nici nu fac cursuri pentru angajare.
Canalul românesc Sulina a fost folosit ca alternativă de transport al cerealelor.
Încercarea de subordonare a procurorilor anticorupție a provocat proteste îngrijorătoare pentru liderul ucrainean
Trump impune Rusiei primele sancțiuni indirecte în timp ce emisarul său îl întâlnește pe Putin # Veridica.ro
Discuțiile de la Moscova au avut loc în apropierea termenului limită pentru ca Rusia să accepte un armistițiu.
Aproape 2.000 de pompieri francezi se luptă să stingă un incendiu care se extinde rapid și care a mistuit o zonă mai mare decât Parisul și a ucis o femeie în vârstă.
O asociație locală de transport a declarat că 26 de camioane transportau mărfuri pentru comercianții din Gaza – după ce Israelul a fost de acord să permită importurile private pentru prima dată în ultimele luni.
Decizia cu privire la primarul pro-rus al Chișinăului a fost luată de România în urmă cu aproape o lună.
În prezent, trecerea frontierei la Isaccea se face anevoios, cu bacul.
La ceremoniile dedicate comemorării evenimentului, primarul Hiroshimei face apel la liderii lumii să nu abandoneze descurajarea nucleară.
Kremlinul a anunțat că trimisul lui Trump s-a întâlnit cu Putin înainte de termenul limită pentru pacea dintre Rusia și Ucraina # Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat miercuri la Moscova discuții cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, cu câteva zile înainte de termenul limită stabilit de Casa Albă pentru Rusia de a ajunge la un acord de pace cu Ucraina, în caz contrar putând fi supusă unor sancțiuni economice severe, care ar putea afecta și țările care cumpără petrol rusesc.
Karol Nawrocki, un istoric conservator și susținător al mișcării MAGA a lui Donald Trump, a depus jurământul miercuri ca președinte al Poloniei, pregătind terenul pentru un conflict cu guvernul centrist și o posibilă răcire a relațiilor cu Ucraina.
Social-democraţii cer USR să dea dovadă de "maturitate politică".
Nava M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” este a doua de acest tip, livrată prin acordul încheiat între România și Marea Britanie.
Exercițiile vor implica zboruri în regim supersonic și la înălțimi mici.
IGSU a a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.
Cetățenii își pot prezenta condoleanțele astăzi, între 13:00 și 18:00.
Sindicaliştii strâng semnături pentru declanşarea unei greve generale în economie.
