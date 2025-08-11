Europenii insistă că pacea din Ucraina nu poate fi decisă în absenţa Kievului
Veridica.ro, 11 august 2025 10:30
• • •
10:30
Washingtonul nu a exclus încă participarea preşedintelui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska
09:50
Președintele SUA amenință cu preluarea controlului federal asupra capitalei americane.
09:30
Aceasta vizează procedura de extrădare în cadrul a trei noi cauze penale.
03:30
Rusia trebuie să ocupe întreaga Ucraină pentru a elimina definitiv amenințarea militară NATO și pentru a rusifica total populația ucraineană, potrivit propagandei pro-Kremlin.
19:00
Germania a preluat responsabilitatea acestei misiuni de la Forţele Aeriene Italiene, la 1 august.
16:00
Forţele Aeriene executau un zbor de instrucție cu specific de căutare-salvare și evacuare medicală.
14:20
De acest ajutor au beneficiat peste 3,6 milioane de copii.
14:10
Social-democraţii sunt nemulţumiţi de decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu, şi opoziţia faţă de instituirea zilei de doliu naţional.
12:20
Grupul de Luptă al NATO, condus de Franța în România, pregătit pentru toate scenariile # Veridica.ro
Franța a adus în România temutele tancuri Leclerc.
09:30
Decesele prin înec în UE au scăzut cu aproape 4% în 2022.
08:40
„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026!”
08:00
Președintele României a participat, alături de Maia Sandu, la un festival organizat în țara vecină.
07:40
Reținerea lui Plahotniuc în Grecia este una din surprizele mari ale acestei campanii electorale. Pe unii i-a bucurat, pe alții i-a întristat, considerând-o prevestitoare de rău, însă toată lumea e intrigată: ce va urma?
9 august 2025
11:10
Liderii celor două ţări spun că vor suţine nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel pantru Pace
10:50
Planul este dezaprobat internaţional, iar Consiliul ONU de Securitate se întruneşte de urgenţă
09:50
Trump şi Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru a discuta despre războiul din Ucraina # Veridica.ro
Preşedintele american spune că va exista un schimb de teritorii pentru pace în beneficiul ambelor părţi
08:10
Aceștia intervin la stingerea unui incendiu de vegetație în regiunea Attica de Est.
08:10
Premierul Bolojan solicită miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese # Veridica.ro
În motivarea cererii, prim-ministrul invocă principiile transparenței și integrității.
8 august 2025
22:20
Oamenii de știință au descoperit dovezi solide ale unei planete gazoase gigantice în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru.
22:10
Ministra de Externe Oana Țoiu s-a aflat astăzi în mijlocul comunității românești din Cernăuți.
20:20
Fidelul Kremlinului susține că întâlnirea ar putea avea loc peste o lună.
19:50
Ministrul Economiei Radu Miruță a semnat hotărârea de guvern pentru licența de exploatare de la Baia de Fier.
19:40
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane după tarifele impuse de Trump # Veridica.ro
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei oficiali indieni familiarizați cu situația, acesta fiind primul semn concret de nemulțumire al Indiei după ce tarifele impuse exporturilor sale de către președintele Donald Trump au adus relațiile cu India la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.
19:30
Atacurie au avut loc înainte de expirarea ultimatumului dat Moscovei de președintele Trump
19:30
Adoptat de Parlamentul European la data de 11 aprilie 2024, acest regulament are aplicabilitate directă în toate statele membre, fără a necesita o lege națională de transpunere.
19:00
Decizia intervine în urma planurilor israeliene de a prelua controlul asupra orașului Gaza.
18:30
O întâlnire Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina este așteptată pentru săptămâna viitoare
12:10
Situaţia a survenit prin demisia lui Dragoș Anastasiu.
11:50
Opoziția israeliană, familiile ostaticilor și ONU condamnă decizia
11:00
Potrivit documentului, profesorii și elevii vor fi sancționați pentru xenofobie, rasism sau antisemitism.
09:30
Rusia, cunoscută pentru democrația sa vibrantă, este îngrijorată de lipsa de democrație a Moldovei, dar există o speranță: oligarhul Plahotniuc se întoarce și o va salva. Moldova nu e singurul subiect abordat de presa pro-Kremlin, care nu uită nici săptămâna aceasta de obsesiile sale cu agresivitatea Occidentului și pericolul fascist.
09:00
El ar fi solicitat Administraţiei Prezidenţiale și indemnizația de fost președinte.
08:30
Țițeiul amestecat cu clorină putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de combustibil în România.
07:30
Ministra afacerilor externe a mai avut întrevederi şi cu omologul său Andrii Sybiha, şi președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk.
05:20
Curtea de Casaţie din Franţa a anulat decizia care bloca extrădarea lui Paul Philip al României.
7 august 2025
21:00
Casa Albă respinge afirmațiile Kremlinului privind un acord între Trump și Putin privind o întâlnire # Veridica.ro
Casa Albă a respins joi afirmațiile Kremlinului conform cărora o întâlnire între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin a fost convenită și locația a fost asigurată.
19:50
Reținerile au avut loc miercuri, în momentul în care migranții au sosit la Dover, prima zi în care programul pilot a intrat în vigoare.
19:20
Beijingul construiește în Londra, lângă centrul financiar, o clădire impresionantă destinată misiunii sale diplomatice în capitala regatului.
15:30
DNSC avertizează asupra unui email care duce către un site compromis.
15:20
Legătura feroviară directă va fi făcută prin Moldova, cu vagoane atașate trenului Prietenia București - Chişinău.
14:50
Rusia și India discută despre un „parteneriat strategic” după majorarea tarifelor vamale de către Trump # Veridica.ro
Rusia și India și-au subliniat angajamentul față de un „parteneriat strategic” în cadrul discuțiilor bilaterale pe teme de securitate de la Moscova, la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat tarife mai mari la importurile din India din cauza achizițiilor de petrol rusesc.
14:30
Aproape 70% dintre ucraineni vor ca războiul să se încheie imediat ce se poate ajunge la un acord prin negocieri # Veridica.ro
Conform unui sondaj realizat de Institutul American Gallup, în perioada 1-14 iulie, 69% dintre ucraineni spun că sunt în favoarea încheierii războiului cât mai repede posibil prin negocieri.
13:10
„România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre.”
12:10
Preşedintele american a anunţat şi discuţii în trei cu Volodimir Zelenski
11:40
Întâlnirea ar transmite un mesaj de distanţare faţă de Moscova a celor două foste republici sovietice.
11:30
România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.
11:20
Cele mai afectate zone din Europa sunt estul continentului și regiunea Balcanilor.
10:30
Acesta definește clar dezinformarea, informarea corectă sau conținutul ilegal.
10:10
Măsura Rosselhoznadzor vine pe fondul focarelor de variolă descoperite pe teritoriile celor două state.
