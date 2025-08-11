Europenii insistă că pacea din Ucraina nu poate fi decisă în absenţa Kievului

Veridica.ro, 11 august 2025 10:30

Washingtonul nu a exclus încă participarea preşedintelui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 15 minute
10:30
Europenii insistă că pacea din Ucraina nu poate fi decisă în absenţa Kievului Veridica.ro
Washingtonul nu a exclus încă participarea preşedintelui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska
Acum o oră
09:50
Trump izgonește oamenii fără adăpost din Washington Veridica.ro
Președintele SUA amenință cu preluarea controlului federal asupra capitalei americane.
Acum 2 ore
09:30
O nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc Veridica.ro
Aceasta vizează procedura de extrădare în cadrul a trei noi cauze penale.
Acum 8 ore
03:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia trebuie să anexeze Ucraina Veridica.ro
Rusia trebuie să ocupe întreaga Ucraină pentru a elimina definitiv amenințarea militară NATO și pentru a rusifica total populația ucraineană, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Acum 24 ore
20:10
Adelu vrea să închidă Antold din cauza doliului național Veridica.ro
19:00
Ceremonie de certificare a detașamentului german de Poliţie Aeriană din România Veridica.ro
Germania a preluat responsabilitatea acestei misiuni de la Forţele Aeriene Italiene, la 1 august.
16:00
Intervenţie reală a militarilor români în timpul unui exerciţiu Veridica.ro
Forţele Aeriene executau un zbor de instrucție cu specific de căutare-salvare și evacuare medicală.
14:20
Valoarea alocațiilor pentru copii plătite în iunie 2025 a depăşit 1,2 miliarde de lei Veridica.ro
De acest ajutor au beneficiat peste 3,6 milioane de copii.
14:10
PSD se reuneşte mâine în şedinţă pentru a analiza "situaţia din interiorul coaliţiei" Veridica.ro
Social-democraţii sunt nemulţumiţi de decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu, şi opoziţia faţă de instituirea zilei de doliu naţional.
12:20
Grupul de Luptă al NATO, condus de Franța în România, pregătit pentru toate scenariile Veridica.ro
Franța a adus în România temutele tancuri Leclerc.
Ieri
09:30
România, printre țările europene cu număr mare de decese prin înec Veridica.ro
Decesele prin înec în UE au scăzut cu aproape 4% în 2022.
08:40
Protest în Piața Victoriei, la 7 ani de la intervenția brutală a jandarmeriei Veridica.ro
„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026!”
08:00
Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova Veridica.ro
Președintele României a participat, alături de Maia Sandu, la un festival organizat în țara vecină.
07:40
Veridica.md: Ce învățăminte a tras Plahotniuc? Veridica.ro
Reținerea lui Plahotniuc în Grecia este una din surprizele mari ale acestei campanii electorale. Pe unii i-a bucurat, pe alții i-a întristat, considerând-o prevestitoare de rău, însă toată lumea e intrigată: ce va urma?
9 august 2025
11:10
Acord de pace armeano-azer semnat la Casa Albă Veridica.ro
Liderii celor două ţări spun că vor suţine nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel pantru Pace
10:50
Israelul pregăteşte ocuparea oraşului Gaza Veridica.ro
Planul este dezaprobat internaţional, iar Consiliul ONU de Securitate se întruneşte de urgenţă
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Trump şi Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru a discuta despre războiul din Ucraina Veridica.ro
Preşedintele american spune că va exista un schimb de teritorii pentru pace în beneficiul ambelor părţi
08:10
Prima intervenție a pompierilor români dislocați în Grecia Veridica.ro
Aceștia intervin la stingerea unui incendiu de vegetație în regiunea Attica de Est.
08:10
Premierul Bolojan solicită miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese Veridica.ro
În motivarea cererii, prim-ministrul invocă principiile transparenței și integrității.
8 august 2025
22:20
Noi semne ale unei planete gazoase gigantice descoperite în „vecinătatea Pământului” Veridica.ro
Oamenii de știință au descoperit dovezi solide ale unei planete gazoase gigantice în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru.
22:10
Românii din Cernăuți, apel pentru salvarea învățământului în limba română Veridica.ro
Ministra de Externe Oana Țoiu s-a aflat astăzi în mijlocul comunității românești din Cernăuți.
20:20
Liderul belarus se declară gata să găzduiască discuții între Putin, Trump și Zelenski Veridica.ro
Fidelul Kremlinului susține că întâlnirea ar putea avea loc peste o lună.
19:50
România va relua exploatarea grafitului din zăcămintele proprii Veridica.ro
Ministrul Economiei Radu Miruță a semnat hotărârea de guvern pentru licența de exploatare de la Baia de Fier.
19:40
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane după tarifele impuse de Trump Veridica.ro
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei oficiali indieni familiarizați cu situația, acesta fiind primul semn concret de nemulțumire al Indiei după ce tarifele impuse exporturilor sale de către președintele Donald Trump au adus relațiile cu India la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.
19:30
Rușii lovesc orașele ucrainene Harkov și Sumî Veridica.ro
Atacurie au avut loc înainte de expirarea ultimatumului dat Moscovei de președintele Trump
19:30
A intrat în vigoare Regulamentul european privind libertatea mass media Veridica.ro
Adoptat de Parlamentul European la data de 11 aprilie 2024, acest regulament are aplicabilitate directă în toate statele membre, fără a necesita o lege națională de transpunere.
19:00
Germania oprește livrările de arme către Israel Veridica.ro
Decizia intervine în urma planurilor israeliene de a prelua controlul asupra orașului Gaza.
18:30
Premierul Poloniei spune că invazia rusă din Ucraina ar putea fi înghețată în curând Veridica.ro
O întâlnire Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina este așteptată pentru săptămâna viitoare
12:10
Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a unei funcții de vicepremier Veridica.ro
Situaţia a survenit prin demisia lui Dragoș Anastasiu.
11:50
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de ocupare a orașului Gaza Veridica.ro
Opoziția israeliană, familiile ostaticilor și ONU condamnă decizia
11:00
Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică noul Cod de Conduită în şcoli Veridica.ro
Potrivit documentului, profesorii și elevii vor fi sancționați pentru xenofobie, rasism sau antisemitism.
09:30
Rusia, apărătoarea democrației Veridica.ro
Rusia, cunoscută pentru democrația sa vibrantă, este îngrijorată de lipsa de democrație a Moldovei, dar există o speranță: oligarhul Plahotniuc se întoarce și o va salva. Moldova nu e singurul subiect abordat de presa pro-Kremlin, care nu uită nici săptămâna aceasta de obsesiile sale cu agresivitatea Occidentului și pericolul fascist.
09:00
Fostul preşedinte Traian Băsescu va reprimi locuință de la stat Veridica.ro
El ar fi solicitat Administraţiei Prezidenţiale și indemnizația de fost președinte.
08:30
Rusia, suspectată că a contaminat intenționat petrol azer destinat unor țări europene Veridica.ro
Țițeiul amestecat cu clorină putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de combustibil în România.
07:30
Oana Ţoiu, întâlnire cu Volodimir Zelenski Veridica.ro
Ministra afacerilor externe a mai avut întrevederi şi cu omologul său Andrii Sybiha, şi președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk.
05:20
Justiţia franceză va rejudeca cererea României de extrădare a prinţului Paul Veridica.ro
Curtea de Casaţie din Franţa a anulat decizia care bloca extrădarea lui Paul Philip al României.
7 august 2025
21:00
Casa Albă respinge afirmațiile Kremlinului privind un acord între Trump și Putin privind o întâlnire Veridica.ro
Casa Albă a respins joi afirmațiile Kremlinului conform cărora o întâlnire între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin a fost convenită și locația a fost asigurată.
19:50
Primii migranți reținuți în baza noului acord de deportare cu Franța Veridica.ro
Reținerile au avut loc miercuri, în momentul în care migranții au sosit la Dover, prima zi în care programul pilot a intrat în vigoare.
19:20
Dispută diplomatică între Marea Britanie și China Veridica.ro
Beijingul construiește în Londra, lângă centrul financiar, o clădire impresionantă destinată misiunii sale diplomatice în capitala regatului.
15:30
Campanie de phishing care imită comunicări oficiale din partea Romarg Veridica.ro
DNSC avertizează asupra unui email care duce către un site compromis.
15:20
Se reintroduce în circulație trenul București - Kiev Veridica.ro
Legătura feroviară directă va fi făcută prin Moldova, cu vagoane atașate trenului Prietenia București - Chişinău.
14:50
Rusia și India discută despre un „parteneriat strategic” după majorarea tarifelor vamale de către Trump Veridica.ro
Rusia și India și-au subliniat angajamentul față de un „parteneriat strategic” în cadrul discuțiilor bilaterale pe teme de securitate de la Moscova, la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat tarife mai mari la importurile din India din cauza achizițiilor de petrol rusesc.
14:30
Aproape 70% dintre ucraineni vor ca războiul să se încheie imediat ce se poate ajunge la un acord prin negocieri Veridica.ro
Conform unui sondaj realizat de Institutul American Gallup, în perioada 1-14 iulie, 69% dintre ucraineni spun că sunt în favoarea încheierii războiului cât mai repede posibil prin negocieri.
13:10
Ministra de externe Oana Țoiu, vizită la Kiev Veridica.ro
„România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre.”
12:10
Kremlinul confirmă apropiata întâlnire dintre Putin şi Trump Veridica.ro
Preşedintele american a anunţat şi discuţii în trei cu Volodimir Zelenski
11:40
Summit armeano-azer la Washington în vederea încheierii unui acord de pace Veridica.ro
Întâlnirea ar transmite un mesaj de distanţare faţă de Moscova a celor două foste republici sovietice.
11:30
FAKE NEWS: România nu a atacat Transnistria doar pentru că e prea slabă Veridica.ro
România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.
11:20
Secetă alarmantă în mai mult de jumătate din teritoriul României Veridica.ro
Cele mai afectate zone din Europa sunt estul continentului și regiunea Balcanilor.
10:30
Noul cod de reglementare în audiovizual intră în vigoare astăzi Veridica.ro
Acesta definește clar dezinformarea, informarea corectă sau conținutul ilegal.
10:10
Rusia a interzis importul de ovine și caprine din România și Bulgaria Veridica.ro
Măsura Rosselhoznadzor vine pe fondul focarelor de variolă descoperite pe teritoriile celor două state.
