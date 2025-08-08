Două variante de despăgubire pentru imobilele confiscate de comuniști: o plată unică, de 40%, sau 7 tranșe anuale

03:00

E cea mai dificilă etapă a războiului dintre Israel și Hamas, care se dă pe frontul moral și în care imaginile devastatoare ale copiilor înfometați din Gaza, chiar și scoțând de aici fotografia copilului care suferă de o boală neurologică, sunt confruntate cu imaginea ostaticului răpit de Hamas, grav înfometat și care este filmat săpând … The post De ce imaginile cu ostaticul din Gaza care-și sapă mormântul nu le contrazic pe cele ale copiilor înfometați appeared first on spotmedia.ro.