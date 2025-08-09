Partidul stat a sucombat. De ce PSD nu va ieși de la guvernare și care a fost adevăratul motiv al supărării de la înmormântarea lui Ion Iliescu
SportMedia, 9 august 2025 01:10
Trei zile s-au chinuit seniorii FSN-ului să inducă o stare de emoție în rândul publicului. Dar răspunsul a fost o nepăsare care a reprezentat un duș rece pentru ei, devenind martorii unui sfârșit de epocă. Inițial, Marcel Ciolacu a văzut în plecarea lui Ion Iliescu o oportunitate politică pentru el, o posibilitate de a reveni … The post Partidul stat a sucombat. De ce PSD nu va ieși de la guvernare și care a fost adevăratul motiv al supărării de la înmormântarea lui Ion Iliescu appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
01:10
SUA și Rusia lucrează la împărțirea teritoriilor ucrainene, înainte de întâlnirea Trump – Putin. Zelenski vrea referendum – presă # SportMedia
SUA și Rusia încearcă să ajungă la un acord pentru încetarea războiului în Ucraina și care ar cimenta ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate sub controlul armatei ruse, scrie vineri Bloomberg News, în timp ce postul Fox News relatează că președintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză să cedeze teritorii către Rusia fără un referendum, … The post SUA și Rusia lucrează la împărțirea teritoriilor ucrainene, înainte de întâlnirea Trump – Putin. Zelenski vrea referendum – presă appeared first on spotmedia.ro.
01:10
A murit Jim Lovell, legendarul comandant al misiunii Apollo 13, un simbol al curajului și ingeniozității # SportMedia
Jim Lovell, astronautul american care a condus dramatica misiune Apollo 13 și unul dintre cei mai respectați veterani ai programului spațial NASA, a murit la vârsta de 97 de ani. NASA a transmis un omagiu emoționant pe platforma X (fosta Twitter): „Suntem îndurerați de moartea lui Jim Lovell, comandantul Apollo 13 și veteran al patru … The post A murit Jim Lovell, legendarul comandant al misiunii Apollo 13, un simbol al curajului și ingeniozității appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Un nou studiu arată că genele mamei pot avea un impact asupra sănătăţii copilului nu doar prin moştenirea genetică directă, ci şi indirect, în perioada următoare, așa cum este sarcina, de exemplu. Dar genele tatălui cât contează? Se consideră că obezitatea este cauzată de o combinaţie de factori ereditari şi de mediu. Genele transmise de la … The post Copiii moștenesc obezitatea. Dar cine „cântărește” mai mult: mama sau tatăl? appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Harta pe care negociază Trump și Putin. Ce zone ar putea fi obiectul unui schimb de teritorii între Rusia și Ucraina # SportMedia
O hartă publicată de site-ul american de știri și analize Newsweek ilustrează regiunile care ar putea intra în discuție într-un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina, în contextul în care schimbul de teritorii ar putea fi negociat la viitorul summit dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Kremlinul a anunțat, joi, că Rusia și … The post Harta pe care negociază Trump și Putin. Ce zone ar putea fi obiectul unui schimb de teritorii între Rusia și Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Partidul stat a sucombat. De ce PSD nu va ieși de la guvernare și care a fost adevăratul motiv al supărării de la înmormântarea lui Ion Iliescu # SportMedia
Trei zile s-au chinuit seniorii FSN-ului să inducă o stare de emoție în rândul publicului. Dar răspunsul a fost o nepăsare care a reprezentat un duș rece pentru ei, devenind martorii unui sfârșit de epocă. Inițial, Marcel Ciolacu a văzut în plecarea lui Ion Iliescu o oportunitate politică pentru el, o posibilitate de a reveni … The post Partidul stat a sucombat. De ce PSD nu va ieși de la guvernare și care a fost adevăratul motiv al supărării de la înmormântarea lui Ion Iliescu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 9 si 10 august 2025. The post Horoscop de weekend: 9 – 10 august appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Transferul lui Dennis Man se va finaliza în scurt timp. Potrivit jurnaliștilor Fabrizio Romano și Gianluca Di Marzio, Dennis Man se va transfera la PSV Eindhoven. PSV ar urma să plătească Parmei nouă milioane de euro. Campioana Olandei l-a ales pe fotbalistul român să-i ia locul lui Johan Bakayoko, care a fost vândut la RB … The post Acord total pentru transferul lui Dennis Man: Mutarea e ca și făcută appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Primul jucător care pleacă de la FCSB după victoria cu Drita: „Va semna în străinătate” # SportMedia
FCSB a anunțat despărțirea de un jucător după victoria cu Drita. Roș-albaștrii au reziliat contractul cu mijlocașul ofensiv Alexandru Băluță. Acesta nu a fost inclus în lotul pentru acest sezon și și-a reziliat contractul la 2 luni după ce a fost trecut pe lista neagră. „Băluță a încheiat contractul cu noi. În seara asta a … The post Primul jucător care pleacă de la FCSB după victoria cu Drita: „Va semna în străinătate” appeared first on spotmedia.ro.
23:10
FAZ: O întâlnire Putin – Trump ar putea redesena nu doar Ucraina, ci și viitorul Europei de Est # SportMedia
Într-un articol de opinie publicat de Frankfurter Allgemeine Zeitung, jurnalistul Nikolas Busse atrage atenția asupra mizei unei posibile întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump: nu este vorba doar despre o eventuală reorganizare a Ucrainei, ci și despre viitorul întregii Europe de Est. „Europenii trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a … The post FAZ: O întâlnire Putin – Trump ar putea redesena nu doar Ucraina, ci și viitorul Europei de Est appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente de ei nu vor putea participa la eveniment. „După şase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediţia de anul acesta a festivalului … The post Trupele Vama și Paraziții se retrag de la ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD appeared first on spotmedia.ro.
23:10
O femeie a fost înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Aparent fără motiv # SportMedia
O femeie a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, fiind dusă spital. Agresorul, care conform primelor informaţii a atacat-o din senin, a fost reţinut de către procurori, fiind acuzat de tentativă de omor. Un bărbat a atacat o femeie şi a înjunghiat-o, pe o stradă din Sectorul 3 al … The post O femeie a fost înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Aparent fără motiv appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:10
Două variante de despăgubire pentru imobilele confiscate de comuniști: o plată unică, de 40%, sau 7 tranșe anuale # SportMedia
Românii care au de primit despăgubiri pentru imobilele confiscate de regimul comunist vor putea alege între două modalități de plată: 7 tranșe anuale egale sau o plată unică de 40% din valoarea stabilită, dacă renunță la plata eșalonată. Măsurile sunt prevăzute într-o ordonanță adoptată vineri de Guvern, care modifică procedura de acordare a despăgubirilor, în … The post Două variante de despăgubire pentru imobilele confiscate de comuniști: o plată unică, de 40%, sau 7 tranșe anuale appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Timișoara: Dominic Fritz anunță economii de peste 7,3 milioane de lei pe an din reorganizarea administrației # SportMedia
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, propune o nouă reorganizare a aparatului administrativ, care ar aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local. Măsura face parte dintr-un pachet mai larg de reforme ce vizează eficientizarea administrației publice și echilibrarea cheltuielilor de personal. „Trecem de la o administrație centrată pe hârtii, la una … The post Timișoara: Dominic Fritz anunță economii de peste 7,3 milioane de lei pe an din reorganizarea administrației appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Premierul Bolojan cere miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și interese, în ciuda deciziei CCR: „Este o obligație morală și politică” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut public tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României. Mai mult, premierul îi îndeamnă pe membrii cabinetului să publice aceste documente și pe site-urile oficiale ale ministerelor pe care le … The post Premierul Bolojan cere miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și interese, în ciuda deciziei CCR: „Este o obligație morală și politică” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:10
Lille OSC și Paris Saint-Germain au ajuns la un acord pentru transferului portarului francez Lucas Chevalier la campioana en titre a Europei, informează AFP. Conform unor surse aflate la curent cu negocierile, PSG urmează să achite aproximativ 40 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile goalkeeper-ului în vârstă de 23 de ani. Lucas Chevalier … The post PSG a transferat un nou portar pentru 40 de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Federația Română de Fotbal a schimbat regulamentul privind componența loturilor din competițiile interne, la scurt timp după ce Gigi Becali a criticat public situația lui Malcom Edjouma. Astfel, francezul poate fi folosit de FCSB și în campionat. Timp de două zile, Becali a contestat prevederea care interzicea reintroducerea mijlocașului francez în lotul pentru campionat, deoarece … The post FCSB a scăpat de o mare problemă appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Brașov: Tânăra de 19 ani a murit, la o săptămână după naștere, din cauza unei infecții bacteriene # SportMedia
Tânăra de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o infecţie bacteriană, potrivit rezultatului necropsiei transmis procurorilor care anchetează cazul. Informațiile au fost comunicate vineri de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov. „În urma efectuării necropsiei, s-a stabilit infecţia bacteriană … The post Brașov: Tânăra de 19 ani a murit, la o săptămână după naștere, din cauza unei infecții bacteriene appeared first on spotmedia.ro.
19:10
AURSF: Nu este acceptabil să nu existe nicio excepție la plata pensiilor private, măcar pentru cazuri grave, și nici dublarea perioadei de plată # SportMedia
Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) critică proiectul de lege care reglementează modul de plată a pensiilor private din Pilonul II și III. Dacă se va aplica, românii vor avea acces mai greu și mai lent la propriile economii de pensie, chiar și în situații critice și având în vedere speranța redusă de viață, … The post AURSF: Nu este acceptabil să nu existe nicio excepție la plata pensiilor private, măcar pentru cazuri grave, și nici dublarea perioadei de plată appeared first on spotmedia.ro.
19:10
S-a redeschis Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după o amplă restaurare (Foto) # SportMedia
Începând de vineri, 8 august, Amfiteatrul roman din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa este din nou deschis publicului, după finalizarea lucrărilor de conservare și restaurare realizate printr-un proiect european. Cu această ocazie, vizitatorii au avut acces gratuit, au putut participa la tururi ghidate și au aflat informații direct de la specialiștii care au lucrat … The post S-a redeschis Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după o amplă restaurare (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:10
Un jucător va fi titular la FCSB după 4 luni de pauză. Mihai Toma va primi o nouă șansă la FCSB, după ce nu a mai fost titular în ultimele luni. El va fi titularizat în partida cu Unirea Slobozia programată duminică. Asta deoarece Valentin Crețu a insistat să fie folosit titular, după ce a … The post Revenire spectaculoasă la FCSB: Va fi titular după 4 luni appeared first on spotmedia.ro.
17:10
UDMR contestă limitarea retragerilor din Pilonul II de pensii: Fiecare decide cum își folosește banii # SportMedia
UDMR respinge ferm noul proiect de lege privind plata pensiilor private din Pilonul II, discutat în primă lectură de Guvern. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, acuză lipsa consultărilor în coaliție și avertizează că orice măsură care restricționează accesul cetățenilor la banii lor este inacceptabilă. „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!”, a … The post UDMR contestă limitarea retragerilor din Pilonul II de pensii: Fiecare decide cum își folosește banii appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Claudiu Năsui explică cine câștigă și cine pierde prin eșalonarea pensiei din Pilonul II # SportMedia
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică dur intenția Guvernului de a limita retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Într-o postare pe Facebook, Năsui susține că Executivul condus de Ilie Bolojan ar pregăti o reglementare prin care românii să nu mai poată retrage decât 25% din economiile acumulate, restul de 75% urmând … The post Claudiu Năsui explică cine câștigă și cine pierde prin eșalonarea pensiei din Pilonul II appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Fostul candidat al coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, critică dur modul în care fostul președinte Traian Băsescu și actualii lideri politici se raportează la moștenirea fostului regim și la austeritatea cerută populației. Într-o postare pe Facebook, Antonescu anunță că nu a solicitat pensia specială care i s-ar cuveni legal și ironizează administrația … The post Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială. E o modestă formă de solidaritate appeared first on spotmedia.ro.
17:10
FCSB a decis viitorul lui Octavian Popescu după meciul cu Drita. Tavi Popescu a început meciul ca mijlocaș în spatele atacantului, dar ulterior a fost mutat în stânga. În cele din urmă, FCSB a decis ca Tavi Popescu să joace doar în banda stângă. „Aseară și-au revenit doi jucători, Bîrligea și Tavi Popescu. Au strălucit. … The post FCSB a decis viitorul lui Octavian Popescu appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Banca Naţională a României (BNR) anunţă că inflaţia va înregistra o creştere semnificativă în trimestrul III al anului, ca urmare a doi factori principali: expirarea plafonării preţurilor la energie electrică şi majorarea TVA şi a accizelor începând cu 1 august 2025. Potrivit raportului BNR, această creştere va fi urmată de o scădere relativ lentă a … The post BNR avertizează: Inflația urcă puternic din august și va scădea abia în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Merită să le porți zilnic, nu doar la ocazii speciale. Sandalele din piele naturală sunt un simbol al bunului gust, al atenției pentru detalii. Nu ai nevoie de ochi format, nu ai nevoie de cursuri de specialitate să-ți dai seama că persoana de lângă tine poartă astfel de sandale. Îți plac și ție, așa-i? Oare … The post Ghid de îngrijire pentru sandalele din piele naturală appeared first on spotmedia.ro.
15:10
FCSB a anunțat că a suferit o pierdere grea după ce a învins-o pe Drita în turul 3 preliminar din Europa League. Roș-albaștrii au revenit de la 0-2 și au câștigat cu 3-2, dar l-au pierdut pe Juri Cisotti. Italianul a părăsit accidentat terenul în repriza a doua și ar putea absenta în următoarele meciuri. … The post FCSB a suferit o pierdere grea după victoria cu Drita appeared first on spotmedia.ro.
15:10
De azi, magazinele din Bulgaria sunt obligate să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro # SportMedia
Toți retailerii din Bulgaria sunt obligați, începând din 8 august, să afișeze prețurile mărfurilor atât în leva, cât și în euro. Reglementarea face parte din măsurile de pregătire a aderării Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, informează Novinite. Măsurile anti-speculative menite să limiteze creșterile incorecte de prețuri, în contextul introducerii euro, vor fi … The post De azi, magazinele din Bulgaria sunt obligate să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Francezul Antoine Griezmann, atacantul echipei de fotbal Atletico Madrid, a intrat în vizorul formației mexicane Monterrey CF, care a participat în această vară la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, anunță mass-media din Mexic. Conform ziarului Record, Monterrey încearcă să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor, după ce a reușit să-l atragă pe … The post Destinație neașteptată pentru Antoine Griezmann appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Guvernul a aprobat vineri extinderea gratuității vaccinării anti-HPV pentru tineri cu vârste între 11 și 26 de ani, inclusiv pentru băieți. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că vaccinul va fi decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), ceea ce va permite un acces mai rapid și … The post Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV și pentru băieți appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Ziua 1262 Trump și Putin pregătesc un summit fără Zelenski. Miniștrii din Ucraina, România și Moldova discută securitatea regională. Soldați ruși capturați a doua oară # SportMedia
În ziua 1262 de război, situația din Ucraina continuă să fie extrem de tensionată, atât pe front, cât și pe scena diplomatică. Donald Trump a anunțat că este gata să se întâlnească doar cu Vladimir Putin, renunțând la ideea unei întâlniri trilaterale care să-l includă și pe Zelenski. Kremlinul a salutat această schimbare și a … The post Ziua 1262 Trump și Putin pregătesc un summit fără Zelenski. Miniștrii din Ucraina, România și Moldova discută securitatea regională. Soldați ruși capturați a doua oară appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Banii din Pilonul II nu mai sunt ai tăi când vrei. Întrebări fără răspuns pentru șeful ASF (Video) # SportMedia
Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a ieşit, vineri, după şedinţa de guvern, pentru a da explicaţii despre legea care schimbă complet modul în care se face plata pensiilor private din Pilonul II şi III. A prezentat ce au de gând să facă, dar a lăsat şi multe întrebări fără răspuns, legate de motivul pentru care statul … The post Banii din Pilonul II nu mai sunt ai tăi când vrei. Întrebări fără răspuns pentru șeful ASF (Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:10
La 13 zile de la demisie, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind vacantarea funcţiei vicepremierului Dragoş Anastasiu. Conform anunţului postat vineri de Administraţia Prezidenţială, preşedintele a semnat ”decretul pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru”. Vicepremierul Dragoș Anastasiu, aflat în centrul unui scandal care vizează implicarea … The post După 13 zile, Nicușor Dan a semnat decretul pentru plecarea lui Anastasiu din Guvern appeared first on spotmedia.ro.
13:10
CNA trimite noul Cod Audiovizual la Monitorul Oficial: Platformele video, reglementate la fel ca TV. Fără vedete în reclamele la păcănele # SportMedia
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a transmis către Monitorul Oficial noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual, un document esențial pentru modernizarea reglementării audiovizuale din România. Ce aduce nou Codul Prevederi cheie 12 mesaje de interes public vor fi promovate, precum: Perioada de tranziție Codul intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea … The post CNA trimite noul Cod Audiovizual la Monitorul Oficial: Platformele video, reglementate la fel ca TV. Fără vedete în reclamele la păcănele appeared first on spotmedia.ro.
13:10
USR reacționează la acuzațiile PSD, care a criticat lipsa reprezentanților partidului de la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, spune că formațiunea sa a respectat toate obligațiile legale, dar s-a opus declarării unei zile de doliu național. „Legea în România prevede că, în cazul unui deces al unui fost … The post USR răspunde PSD: E o dovadă de maturitate politică să participi la actul de guvernare appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Tânăra jucătoare canadiană de tenis Victoria Mboko (18 ani) a câștigat turneul WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în finala căruia a învins-o în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-1, pe japoneza Naomi Osaka, fostul lider al clasamentului mondial. Încurajată de un public înflăcărat, Mboko a reușit performanța de a … The post Câștigătoare surpriză în turneul WTA de la Montreal appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Un summit între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin este vehiculat de ceva vreme de ambele părți. Dar de ce și-ar dori acum fiecare ca întâlnirea să aibă loc? Este întrebarea la care încearcă să răspundă jurnalistul britanic Nick Paton Walsh, într-o amplă analiză pentru CNN. Trump dorește să-și impună voinţa într-o … The post Cinci moduri în care s-ar putea încheia războiul Rusia-Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Bătălie dură pentru un loc la Medicină Dentară în limba franceză: aproape 13 candidați pe loc # SportMedia
A fost concurență acerbă anul acesta la UMF Cluj. Medicină Dentară în franceză a fost cea mai căutată specializare în 2025, cu aproape 13 candidați pe loc. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a încheiat concursul de admitere pentru candidații internaționali, înregistrând 3.152 de înscrieri pentru 605 locuri la programele în limba … The post Bătălie dură pentru un loc la Medicină Dentară în limba franceză: aproape 13 candidați pe loc appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă # SportMedia
Un fost ambasador american în Ucraina susține că Trump ar trebui să evite o întâlnire cu Putin în absența Ucrainei, în timp ce Departamentul de Stat susține că este „mai preocupat de acțiuni decât de încredere”. Fostul ambasador al SUA în Ucraina, William Taylor, are un mesaj clar pentru președintele Donald Trump, înaintea mult discutatei … The post Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:00
PSD amenință cu ieșirea de la guvernare: reuniune de urgență după scandalul USR-Iliescu # SportMedia
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru luni, în contextul tensiunilor apărute în coaliția de guvernare după reacțiile mai multor parteneri politici față de ceremoniile oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu. Şedinţa de luni va stabili poziția clară a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale. Amintim … The post PSD amenință cu ieșirea de la guvernare: reuniune de urgență după scandalul USR-Iliescu appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Andrei Rațiu a publicat un mesaj misterios după ce viitorul său a fost stabilit de Rayo Vallecano. Clubul spaniol a cumpărat și cele 50% din drepturile federative deținute de Villarreal. Conform presei din Spania, Rayo a plătit 3,5 milioane de euro, la care se mai pot adăuga bonusuri de 1,5 milioane de euro. Totuși, Rațiu … The post Andrei Rațiu, mesaj misterios după ce viitorul său a fost stabilit appeared first on spotmedia.ro.
11:00
ANM a emis noi alerte meteo de tip cod galben și portocaliu valabile în weekend, când România va fi afectată de caniculă. Primul cod galben este valabil de sâmbătă, de la ora 12, până duminică, la ora 10. În Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime … The post Iar ne topim. Cod galben și portocaliu de caniculă în weekend appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Mii de camioane sunt blocate în puncte vamale din România după lansarea unui nou sistem informatic „mai performant” # SportMedia
Mii de camioane de mare tonaj, cu mărfuri aduse din afara spațiului comunitar, sunt blocate de câteva zile în punctele vamale românești. Asta, după ce un nou sistem informatic, menit să proceseze mai repede actele pentru importuri, a început să dea rateuri, la câteva zile după lansare. „Nu l-au testat suficient”, îi acuză ministrul Finanțelor … The post Mii de camioane sunt blocate în puncte vamale din România după lansarea unui nou sistem informatic „mai performant” appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Ianis Hagi poate fi protagonistul unui transfer neașteptat în această vară. Deși își dorea să prindă un contract în străinătate, Ianis s-ar putea să fie nevoit să revină în Superliga. Ianis Hagi s-a pregătit recent alături de Farul, însă Gigi Becali îl aștepta la FCSB. Conform informațiilor de pe 3minute.ro, fotbalistul ar putea ajunge în … The post Transfer neașteptat pentru Ianis Hagi: E dorit de o forță din Superliga appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB a anunțat că a încasat o lovitură grea după victoria cu Drita. Roș-albaștrii l-au introdus pe teren pe Malcom Edjouma, după ce francezul a ratat startul sezonului pentru că a fost trecut pe lista de transferuri. Totuși, cei de la FCSB au anunțat că nu se vor putea baza pe Edjouma și în meciurile … The post FCSB încasează o lovitură grea după victoria cu Drita appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Donald Trump își pune din nou amprenta inconfundabilă asupra Casei Albe, de această dată printr-un proiect controversat: construirea unei săli de bal de 200 de milioane de dolari. Proiectul este unul dintre cele mai ample demarate la Casa Albă în peste un secol şi va transforma radical fațada clădirii. Noul spațiu este destinat recepțiilor oficiale … The post Trump, o bilă de demolat cu ambiții de lux. Când grandomania lovește Casa Albă appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Sorana Cîrstea a debutat cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, în timp ce Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au pierdut în prima rundă. Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus după două ore și 20 de minute în fața croatei Donna Vekic … The post Rezultatele de la Cincinnati: O veste bună și două proaste pentru românce appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Meciul dintre CFR Cluj și Braga, din turul 3 preliminar al Europa League, nu a fost lipsit de momente tensionate. În repriza secundă, CFR Cluj a cerut penalty după ce Boșec a fost împins în careu. Arbitrul a lăsat jocul să continue și nu a dorit să revadă reluarea. În schimb, fostul arbitru Ion Crăciunescu … The post Verdictul lui Ion Crăciunescu după arbitrajul controversat de la CFR Cluj – Braga appeared first on spotmedia.ro.
09:00
România face lobby la Washington ca să scăpăm de vize – 25.000 dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie din Homeland Security # SportMedia
Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanţă specializată în securitate şi siguranţă publică, ce a furnizat asistenţă Qatarului în demersul încununat de succes al ţării din Orientul Mijlociu de a fi admisă de către autorităţile de … The post România face lobby la Washington ca să scăpăm de vize – 25.000 dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie din Homeland Security appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Reforma administrației anunță tăieri, descentralizare și reguli fiscale stricte. 20% mai puține posturi și noi standarde de performanță # SportMedia
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparență decizională, propunerile privind eficientizarea administrației publice locale și centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul. Cele trei documente puse în dezbatere publică: proiectul de lege, nota de fundamentare și anexele. Reducerea numărului de posturi prevăzute în finanțele publice locale Se … The post Reforma administrației anunță tăieri, descentralizare și reguli fiscale stricte. 20% mai puține posturi și noi standarde de performanță appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.