A decedat un cunoscut impresar român, colaborator al fraților Becali

Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formaţiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost "corectă", întrucât "doar vreo mie de oameni" au fost prezenţi, ceea ce arată că USR a procedat "la fel ca 99,9%" dintre români.