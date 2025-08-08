A decedat un cunoscut impresar român, colaborator al fraților Becali
Adevarul.ro, 8 august 2025 21:30
Agentul avea o fetiță în vârstă de numai trei ani.
Acum 5 minute
21:45
Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic. Au loc arestări în România # Adevarul.ro
O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie.
Acum 15 minute
21:30
21:30
Plata eșalonată pe 10 ani a pensiilor private – avantaje și dezavantaje. Ce spun experții # Adevarul.ro
Proiectul de lege privind plata eșalonată pe 10 ani a pensiilor private a stârnit ample controverse, economiștii și avocații consultați de „Adevărul” prezentând principalele avantaje și dezavantaje ale actului normativ.
21:30
Summitul Trump - Putin ar putea redesena harta Europei de Est, avertizează presa germană # Adevarul.ro
Un editorialist al unei publicații germane avertizează că posibila întrevedere dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea consecințe majore asupra granițelor din Europa de Est, nu doar asupra Ucrainei.
21:30
Lovitură inedită pe teritoriul Rusiei. Ucrainenii au aruncat în aer un pod cu ajutorul muniției rusești # Adevarul.ro
Ucrainenii ar reușit să arunce în aer un pod de pe teritoriul Rusiei detonând mine amplasate chiar de ruși, o premieră pe front, relatează publicația de specialitate Militarnyi.
Acum 30 minute
21:15
Ucraineni evacuați din orașul bombardat Herson. Kievul lovește o brigadă rusă în Krasnodar: 12 soldați uciși # Adevarul.ro
Ucraina evacuează civili din Herson sub bombardamente rusești. În același timp, forțele ucrainene au lansat un atac asupra regiunii Krasnodar, ucigând 12 soldați ruși.
21:15
Misiune de urgență în Grecia: Pompierii români au fost mobilizați pentru a stinge incendii greu de controlat în regiunea Attica # Adevarul.ro
Pompierii români au intervenit vineri pentru prima dată în misiunea de stingere a unui incendiu de vegetație izbucnit în regiunea Attica de Est, Grecia. Cu șapte autospeciale și un rezervor de 30.000 de litri, echipele se confruntă cu un teren dificil și condiții meteo nefavorabile.
Acum o oră
21:00
Ilie Bolojan le-a dat ordin miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și interese, pentru transparență totală # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a cerut tuturor miniștrilor să transmită și să publice pe site-urile oficiale ale ministerelor declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, în cadrul unui apel pentru transparență și integritate în Guvern.
20:45
„Înghețarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, susține Donald Tusk, înainte de întâlnirea între Trump și Putin # Adevarul.ro
O posibilă „înghețare” a războiului din Ucraina ar putea fi iminentă, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, în condițiile în care Casa Albă și Kremlinul fac demersuri pentru organizarea, în următoarele zile, a unui summit la nivel înalt între Donald Trump și Vladimir Putin.
Acum 2 ore
20:30
Zeci de voluntari sud-americani se îndreaptă spre frontul din Ucraina. Ce îi motivează să lupte # Adevarul.ro
Numărul voluntarilor străini care se înrolează în armata ucraineană este în creștere, 40% dintre aceștia provenind doar din America de Sud, potrivit unor cifre dezvăluite de presa ucraineană.
20:30
O pastilă revoluționară pentru slăbit schimbă lupta împotriva obezității. Pacienții pierd până la 12 kilograme în câteva săptămâni # Adevarul.ro
Un nou medicament dezvoltat de compania farmaceutică Eli Lilly promite să revoluționeze tratamentul obezității. Pastila oferă pacienților o alternativă la injecțiile pentru slăbit. Studiile clinice au arătat că orforglipron, administrat zilnic, poate determina o pierdere în greutate medie de 12 kg.
20:15
Dominic Fritz a vorbit despre relația complicată cu PSD din coaliție: „Nu este singura înjurătură pe care ne-am luat-o” # Adevarul.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare, în special despre relația dificilă cu PSD. El a subliniat nevoia urgentă de reforme și a criticat tonul agresiv folosit în dezbaterile politice.
20:15
Donald Trump ar fi autorizat acțiuni militare secrete împotriva cartelurilor de droguri din America Latină # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care permite Pentagonului să folosească forța militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină.
20:00
Încă un abandon la Untold. Trupa VAMA își anunță retragerea. Cresc tensiunile dintre artiști și organizatorii festivalului # Adevarul.ro
Tot mai mulți artiști se retrag de la Untold. După șase ani, trupa VAMA anunță, cu regret, că nu va participa la ediția din acest an, invocând neînțelegeri și diferențe de viziune cu organizatorii. În aceeași zi și trupa PARAZIȚII a făcut un anunț asemănător care a șocat fanii.
20:00
Kosovarii i-au dat peste nas lui Becali, după ce patronul „s-a fălit” cu FCSB și a ironizat fotbalul din provincia sârbească # Adevarul.ro
Replica a venit după ce campioana din Kosovo a condus o mare parte din meci.
20:00
Remontada aparține galeriei. Mihai Stoica, mesaj pentru suporteri după victoria FCSB-ului # Adevarul.ro
Miracolul s-a produs în teren, iar FCSB merge cu un avantaj psihologic în manșa retur cu Drita, din Europa League.
19:45
Aleksandr Lukaşenko, la un pas să renunțe la putere. Dictatorul de la Minsk nu vrea un nou mandat și respinge ideea unui succesor din familie # Adevarul.ro
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994, a declarat într-un interviu acordat revistei Time că mandatul său actual ar putea fi ultimul. Totodată, liderul de la Minsk neagă că îl pregăteşte ca succesor pe fiul său cel mai mic, Nikolai.
19:45
Theodor Paleologu, despre posibilitatea unei coaliții PSD-AUR: „Ar fi exact același lucru ca patrulaterul roșu din vremea lui Iliescu” # Adevarul.ro
Profesorul și fost ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a comentat posibilele scenarii politice în contextul tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare, afirmând că există doar două variante: actuala formulă cu PSD, PNL, USR și UDMR sau o alianță PSD-AUR.
19:45
Germania a oprit exporturile de arme care ar putea fi folosite în Gaza împotriva Israelului. Anunțul cancelarului Merz # Adevarul.ro
Cancelarul Germaniei a indicat o schimbare semnificativă în sprijinul ferm al Berlinului pentru Israel, oprind exportul de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Gaza, în timp ce partenerii internaționali au condamnat planurile Israelului de a prelua controlul asupra acestui oraș.
Acum 4 ore
19:15
Ce va coordona Sebastian Burduja la Guvern. Consilierul onorific al premierului Bolojan: „Mă voi ocupa de energie, externe și relația cu SUA” # Adevarul.ro
Sebastian Burduja, numit recent consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, a explicat, în exclusivitate, care vor fi atribuțiile sale în noua poziție. Deși mandatul său nu este formal definit, Burduja a precizat că va avea un rol strategic în anumite domenii unde are experiență.
19:15
O femeie medic militar, decorată de Zelenski, a fost ucisă de o dronă rusească. „A dovedit devotament și curaj” # Adevarul.ro
Marina Grițenko, medic militar care a salvat numeroase vieți pe câmpul de luptă, a fost ucisă pe 7 august în urma unui atac cu dronă efectuat de forțele rusești. Alături de ea și-au pierdut viața doi camarazi.
19:00
Un bărbat de 77 de ani și-a înjunghiat soția. Femeia avusese în trecut ordin de protecție împotriva lui # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 77 de ani din Pitești și-a înjunghiat soția, cu un an mai tânără, în casa în care locuiau.
19:00
Sindicaliștii acuză „management defectuos” și avertizează asupra colapsului Poștei Române. Reacția directorului general: „Este o chestie naturală” # Adevarul.ro
Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Florin Ghiorgiu, susține că Poșta Română este împinsă spre colaps din cauza managementului defectuos al directorului general, Valentin Ștefan.
18:45
Peste 30 de femei, ucise de la începutul anului. De la relații toxice la femicid: un psiholog explică primele semnale de alarmă # Adevarul.ro
„O relație toxică începe înainte de a fi începută”, spune Diana Pîrje, psiholog clinician, autor și trainer pentru femei, într-un interviu pentru Adevărul. Afirmația ei ar putea părea abstractă, dar descrie perfect punctul de pornire al unei traume colective tăcute în România.
18:45
Premierul ungar Viktor Orban consideră că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta despre încetarea conflictului din Ucraina.
18:30
Putin a vorbit cu Xi Jinping și Lukașenko înainte de summitul cu Trump. Ce le-a transmis liderul rus # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu președintele chinez Xi Jinping și cu dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea așteptată cu președintele american Donald Trump, au relatat presa de stat din Rusia.
18:30
Recidivist arestat după ce a bătut cu bestialitate un bărbat în plină stradă. Trecătorii asistau neputincioși # Adevarul.ro
Un bărbat de 35 de ani, eliberat din penitenciar în luna martie, a fost arestat preventiv după ce a agresat un alt bărbat, în plină zi, pe o stradă din Reșița.
18:30
Singura comună din județul Bistrița-Năsăud care anulează zilele localității din cauza austerității # Adevarul.ro
O comună din județul Bistrița-Năsăud a anunțat că renunță la organizarea Zilelor localității, programate la mijlocul lunii august, din cauza măsurilor de austeritate.
18:15
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi # Adevarul.ro
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt la zi cu toate plățile către stat, avertizează contabilii, enumerând câteva exemple concrete.
18:15
Cutremur la Untold. Trupa Paraziții se retrage de la festival. Artiștii anunță că își anulează toate concertele. Reacția fanilor # Adevarul.ro
Trupa Paraziții a anunțat, pe neașteptate, retragerea de la ediția din acest an a Untold Festival și anularea tuturor concertelor viitoare. Decizia survine după controversa lui Cheloo, implicat recent într-un incident tensionat în București. Anchetele sunt în desfășurare.
18:00
Tânara de 19 ani din Brașov care a murit după naștere suferea de o infecție severă. Medicii legiști au terminat necropsia # Adevarul.ro
O tânără de 19 ani, mamă a doi copii, a murit la Spitalul Județean de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut natural la Maternitatea Brașov. Necropsia a arătat că decesul a fost cauzat de o infecție bacteriană, iar femeia a ajuns la Urgențe în șoc toxico-septic.
18:00
Doi turiști au murit înecați pe o insula grecească. Rafale puternice de vânt cresc riscul de incendii # Adevarul.ro
Doi turiști vietnamezi au murit înecați vineri pe insula Milos, în Grecia, în timp ce rafale violente de vânt perturbau transportul maritim în plin sezon turistic.
17:45
Șeful Senatului, despre proiectul privind pensiile private: „Banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului” # Adevarul.ro
Fondurile acumulate în Pilonul II de pensii private rămân în proprietatea contribuabililor, iar noua opțiune de retragere inițială de 25% este mai avantajoasă decât prevederile din multe sisteme similare din Uniunea Europeană, declară președintele Senatului, Mircea Abrudean.
Acum 6 ore
17:30
Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump # Adevarul.ro
Negocierile dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc în zilele următoare. Presa internațională dezvăluie o hartă care ar prezenta posibile scenarii de schimb de teritorii între cele două țări.
17:30
România, destinația „exclusivistă” a Europei. Puținii turiști cheltuie aici pe vacanță mai mult ca în Elveția sau Italia # Adevarul.ro
România este vizitată de cei mai puțini turiști străini din Uniunea Europeană, dar conduce clasamentul la cheltuiala medie pe vacanță.
17:30
In data de 4 august 1995, în timpul unei operațiuni militare coordonate de armata croată și aliații săi, au avut loc evenimente care au lăsat o amprentă adâncă asupra istoriei Balcanilor.
17:15
Tânără româncă arestată în Italia, suspectată că droga și jefuia vârstnici din Genova. Cum acționa femeia # Adevarul.ro
O româncă de 20 de ani a fost arestată în Italia, fiind acuzată că a drogat și jefuit mai mulți vârstnici în orașul Genova. Anchetatorii cred că aceasta nu a acționat singură și caută doi posibili complici, printre care se numără și o altă româncă.
17:15
Un balon cu aer cald aproape s-a răsturnat, după ce s-a lovit de acoperișul unei școli, în timpul unui festival # Adevarul.ro
Un balon cu aer cald a fost la un pas să se răstoarne după ce s-a lovit de acoperișul unei școli primare din Bristol.
17:00
Un tânăr din Giurgiu, prins aruncând deșeuri ilegal: amendă de 30.000 de lei și mașină reținută # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani din Bolintin-Vale, Giurgiu, a fost surprins de polițiști în timp ce abandona ilegal deșeuri pe un câmp din afara localității. El a primit o amendă uriașă și i-a fost reținută autoutilitara.
17:00
Noile măsuri fiscal-bugetare, cuprinse în pachetul 2 de măsuri de austeritate, prevăd, printre altele, obligativitatea Ministerului Apărării de a suporta cheltuielile privind pregătirea populaţiei pentru apărare, inclusiv cele de recrutare-încorporare suportate de autoritățile locale.
16:45
Administratorii de pensii private: plata în 120 de rate permite reinvestirea sumelor din sold # Adevarul.ro
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a făcut vineri o serie de precizări legate de proiectul de lege privind plata eșalonată a pensiilor private, subliniind doar avantajele acestui sistem.
16:45
Fiecare român aruncă zilnic o porție de mâncare la gunoi. 6.000 de tone de alimente sunt pierdute, pe zi, în toată țara # Adevarul.ro
Românii aruncă, în medie, o porție de mâncare pe zi, ceea ce înseamnă 6.000 de tone de alimente irosite zilnic la nivel național. Potrivit Asociației Lanțul Alimentar Scurt, gospodăriile sunt campioane la risipă, urmate de HoReCa și retail.
16:30
„Această aventură criminală va costa scump”. Hamas acuză Israelul că „sacrifică” ostaticii prin planul de ocupare a orașului Gaza # Adevarul.ro
Hamas denunță planul Israelului de a prelua controlul orașului Gaza, acuzând „o nouă crimă de război” și amenințând că acțiunea va avea consecințe grave.
16:30
Prețul mâncării a explodat la nivel global în iulie. Ce alimente s-au scumpit cel mai mult și ce s-a ieftinit # Adevarul.ro
Prețurile produselor alimentare au crescut la nivel global în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).
16:30
Profesorii cer anularea măsurilor Guvernului și demisia ministrului Daniel David: „Noi începem activitățile în septembrie” # Adevarul.ro
Vineri a fost a opta zi de proteste în fața Ministerului Educației, unde zeci de profesori i-au cerut demisia ministrului Daniel David.
16:30
Cristian Ghinea (USR) pune paie pe focul din coaliție: „Cineva stă bosumflat pe motiv de Iliescu” # Adevarul.ro
Senatorul Cristian Ghinea a reacționat joi în scandalul funeraliilor lui Ion Iliescu, explicând că USR a respectat legea, dar nu a vrut să intre „în hora grețoasă a parastasului omagial în stil sovietic”.
16:15
AMEPIP a răspuns criticilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a exprimat nemulțumirea față de rezultatele concursului pentru Consiliul de Administrație al Romsilva.
16:15
Dominic Fritz consideră corectă decizia luată în cazul funeraliilor lui Ion Iliescu. „USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe” # Adevarul.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formaţiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost "corectă", întrucât "doar vreo mie de oameni" au fost prezenţi, ceea ce arată că USR a procedat "la fel ca 99,9%" dintre români.
16:15
Partizan ucrainean, surprins în timp ce plasează explozibili la o bază aeriană din Rusia # Adevarul.ro
O înregistrare video surprinde un partizan efectuând un act îndrăzneț de sabotaj în adâncul teritoriul rus. Atacul a avut loc la o bază aeriană aflată la 550 km nord de Ucraina și a vizat un elicopter de atac.
16:00
E ca o lume paralelă. Odată ce pășești acolo, timpul se comprimă, grijile dispar, muzica devine coloana sonoră a unei povești pe care o trăiești pe viu.
