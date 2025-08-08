Protest pe 10 august în Piața Victoriei la 7 ani distanță de la violențele Jandarmeriei. „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026”

20:00

Tot mai mulți artiști se retrag de la Untold. După șase ani, trupa VAMA anunță, cu regret, că nu va participa la ediția din acest an, invocând neînțelegeri și diferențe de viziune cu organizatorii. În aceeași zi și trupa PARAZIȚII a făcut un anunț asemănător care a șocat fanii.