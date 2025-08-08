BREAKING Președintele Trump anunță că negociază ”schimburi de teritorii” între Ucraina și Rusia / Președintele Zelenski a respins constant cedarea de teritorii
G4Media, 9 august 2025 00:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seară la Casa Albă că negocierile pentru un acord de pace în Ucraina sunt „foarte aproape” de finalizare... G4Media.ro.
• • •
Acum 30 minute
00:00
Acum 2 ore
23:00
Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat vineri că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar trebuie organizate alegeri parţiale şi a... G4Media.ro.
22:50
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, transmite News.ro. Într-o postare pe X, NASA... G4Media.ro.
Acum 4 ore
22:10
Ciprian Ciucu (PNL): PSD nu face gesturi simbolice, sper să nu fie un calcul de genul ”căutăm un pretext să ieşim de la guvernare” / Lucrurile stau economic mai prost decât se știe # G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un... G4Media.ro.
21:50
Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor la stat, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) # G4Media
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar... G4Media.ro.
21:40
Bosch și VW anunță un parteneriat istoric pentru a lansa un software de conducere autonomă „Made in Europe” # G4Media
Bosch și Volkswagen au anunțat un parteneriat major pentru a aduce condusul automatizat de la un produs de nișă la un produs de masă, începând... G4Media.ro.
21:40
Pisicile ne-au păcălit ani la rând. Descoperirea făcută de cercetători ar putea schimba tot ce știam până acum despre feline # G4Media
Pisicile au o aură misterioasă. Sunt animale inteligente, cu personalități marcate de o doză semnificativă de independență și o fascinație constantă pentru rutină. Felinelor le place... G4Media.ro.
21:40
Românii din Cernăuţi i-au cerut ministrului de Externe să intervină pentru salvarea învăţământului în limba română # G4Media
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ... G4Media.ro.
21:30
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente... G4Media.ro.
21:10
Avertismentul presei germane: Întâlnirea Trump – Putin poate duce la redesenarea Europei de Est, nu doar a Ucrainei # G4Media
Nikolas Busse, editorialistul influentului ziar german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), a lansat un avertisment la adresa liderilor europeni înainte de posibila întâlnire dintre președintele american... G4Media.ro.
21:10
Un poliţist de la Serviciul Rutier din Sebeş, aflat în concediu în Creta, a salvat de la înec o tânără româncă luată de valuri şi... G4Media.ro.
21:00
Britanicii fentează Legea privind Siguranța Online / Traficul proxy din Regat a crescut cu 65%, ca urmare a folosirii tot mai răspândite a soluțiilor de VPN # G4Media
Pe fondul furorii generate de creșterea utilizării VPN-urilor în Marea Britanie, mulți utilizatori privesc proxy-urile ca o alternativă potențială la acest serviciu. The Register expune aceste tendințe,... G4Media.ro.
20:40
Pompierii români din Grecia participă la prima misiune de stingere a unui incendiu de vegetaţie # G4Media
Pompierii români aflaţi în Grecia intervin vineri la un incendiu de vegetaţie izbucnit în apropierea localităţii Charvalo, în regiunea Attica de Est, transmite Agerpres. ”În... G4Media.ro.
20:40
O nouă pastilă pentru slăbit oferă o alternativă „convenabilă” la tratamentele injectabile (studiu) # G4Media
Un studiu în cadrul căruia a fost evaluată o nouă pastilă pentru slăbit cu administrare zilnică a constatat că persoanele care iau acest medicament pot... G4Media.ro.
Acum 6 ore
20:30
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de şah AI (inteligenţă... G4Media.ro.
20:10
Premierul Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a cerut vineri tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună... G4Media.ro.
20:00
Astronomii au găsit dovezi solide ale existenței unei planete gigant gazoase în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru – Alpha Centauri, situat la... G4Media.ro.
20:00
Întâlnirea Trump-Putin de săptămâna viitoare ar putea avea loc în Ungaria, Italia, Elveția sau Emirate # G4Media
O întrevedere la nivel înalt între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este planificată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat un... G4Media.ro.
19:40
Creșterea vânzărilor de autoturisme în China încetinește în luna iulie / Cererea pentru mașini hibride este, și ea, în scădere # G4Media
Creșterea de autovehicule noi în China a încetinit în luna iulie, parțial din cauza scăderii cererii pentru vehicule hibride. Reuters relatează că acest declin vine pe fondul... G4Media.ro.
19:40
Pastele de vineri seara / Farfalle cu fructe de mare și mazăre congelate și roșii cherry de sezon. O rețetă cu care te poți simți la mare chiar dacă ai rămas acasă # G4Media
Pentru cine și-a făcut un obicei din a prepara în fiecare vineri seara, adică repede și bun, un fel de paste diferit, iată o rețetă... G4Media.ro.
19:20
VIDEO Afișe instigatoare la ură care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați instruiți în tabere rusești de gherilă din Serbia și Bosnia # G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, a reținut doi cetățeni străini care lipeau în Chișinău afișe cu conținut de chemare la ură socială,... G4Media.ro.
19:10
Autoritatea Aeronautică Civilă, acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei # G4Media
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de... G4Media.ro.
19:10
Afișe care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, lipite pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați care au intrat vineri dimineață în Republica Moldova # G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Chișinău, afișe cu conținut de chemare la ură socială,... G4Media.ro.
18:50
Acces liber pentru alpinişti pe 97 de vârfuri din Nepal pentru a atenua presiunea asupra Everestului # G4Media
Nepalul oferă, pentru următorii doi ani, acces liber pe 97 de vârfuri himalayene izolate în încercarea de a diversifica turismul montan şi de a atenua... G4Media.ro.
18:50
Corpul de Control al Ministerului Mediului: Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva / Raportul a fost trimis la Parchetul General # G4Media
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024, relevă... G4Media.ro.
Acum 8 ore
18:30
Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează, oferind Moscovei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe front (surse) # G4Media
Washingtonul și Moscova încearcă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea cimenta anexarea de către Rusia a... G4Media.ro.
18:20
Lamine Yamal și Robert Lewandowski, sancționați de UEFA pentru nerespectarea regulilor la un control antidoping # G4Media
UEFA i-a sancționat pe Lamine Yamal și Robert Lewandowski cu câte 5.000 de euro amendă pentru că au încălcat Regulamentul Antidoping după ultimul meci al... G4Media.ro.
18:20
Grădina Cetății Medievale Râșnov și Turnul Bathory vor putea fi vizitate, începând cu 13 august, doar pe bază de bilet de acces, anunță Primăria Râșnov,... G4Media.ro.
18:10
Un nou val de caniculă a pus stăpânire pe Franţa / Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius în weekend # G4Media
Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile... G4Media.ro.
18:00
Michael Storer susține că Tadej Pogacar a renunțat la o victorie de etapă în Turul Franței pentru a nu atrage antipatia fanilor francezi # G4Media
În podcastul „Hotseat” de la Domestique, ciclistul australian Michael Storer (Tudor) a susținut că Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), câștigătorul Turului Franței 2025, a renunțat... G4Media.ro.
18:00
Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj / Statul rămâne beneficiarul licenței # G4Media
Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, anunță că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier... G4Media.ro.
18:00
Strâmtoarea Dardanele, închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie / Mai multe persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei # G4Media
Un incendiu forestier cu propagare rapidă, izbucnit în nord-vestul Turciei, a condus vineri la evacuarea populaţiei din zonă şi la suspendarea temporară a traficului maritim... G4Media.ro.
18:00
Republica Moldova, câmp de testare pentru noile rețele de influență AUR: rețeaua de site-uri care preia propaganda partidului extremist # G4Media
Analiză realiză de think-tank-ul Watchdog.md, semnată de Rodica Pîrgari: Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin decisiv, care va contura direcția de dezvoltare a țării.... G4Media.ro.
17:50
FOTO Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului printr-un proiect european de referință # G4Media
Consiliul Județean Hunedoara a organizat vineri, 8 august, evenimentul „Ziua Porților Deschise” la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Evenimentul a marcat redeschiderea... G4Media.ro.
17:40
Ce înseamnă MIAU: Nașterea unei relații, dar și a unei campanii pentru primul sanctuar pentru pisici din țară # G4Media
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii (8 august), Asociația de protecție a animalelor Sache aduce în prim-plan complexitatea relației dintre pisici și oameni – o... G4Media.ro.
17:40
Victoria Stoiciu (PSD), despre intenția de plafonare a retragerilor de la Pilonul II: „Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă # G4Media
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu critică intenția guvernului Bolojan de a plafona la 25% retragerile din Pilonul II de pensii, acuzând o “sensibilitate” a executivului “lobby-ul... G4Media.ro.
17:40
Coco Gauff, declarație de război înainte de US Open: „Dacă e un turneu pentru care să mor, ăsta este” # G4Media
Coco Gauff (locul 2 WTA) a mărturisit că va da totul la ultimul Grand Slam al anului, US Open, pentru a repeta performanța din 2023,... G4Media.ro.
17:20
Îndemn la vot pentru George Simion pe rețeaua ilegală a fugarului pro-rus Ilan Șor din Republica Moldova. Procurorii moldoveni au găsit mesajele la percheziții # G4Media
Membrii rețelei ilegale a lui Ilan Șor din Republica Moldova au mobilizat electoratul moldovean la vot masiv pentru candidatul extremist George Simion la alegerile prezidențiale... G4Media.ro.
17:10
Bulgarii ocupă locul al treilea în Europa în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, potrivit datelor Eurostat # G4Media
Bulgaria ocupă locul al treilea între 30 de ţări europene în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, conform datelor Eurostat publicate vineri, transmite Agerpres. Bulgarii au... G4Media.ro.
17:10
Ministerul Culturii: Muzeele „Enescu” şi „Kalinderu”, finalizate până în 2029 / 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană vor fi realizate sau restaurate cu 280 de milioane de euro # G4Media
Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu” – Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu” vor fi finalizate până la... G4Media.ro.
17:00
Hamas afirmă că decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza înseamnă „sacrificarea” ostaticilor # G4Media
Israelul se pregătește să comită o „nouă crimă de război” prin planul său de a prelua controlul asupra orașului Gaza, „o aventură criminală care îl... G4Media.ro.
17:00
Protest în Piața Victoriei, pe 10 august, anunțat de comunitatea „Corupția ucide”: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor” # G4Media
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la... G4Media.ro.
17:00
Tânăra de 19 ani moartă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov la o săptămână după ce a născut / Legiștii au stabilit că avea o infecţie bacteriană # G4Media
Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o... G4Media.ro.
16:50
După ani de prudență în marketing, tot mai multe branduri revin la reclame centrate pe sex. Diferența față de trecut? Strategiile includ acum creatori de... G4Media.ro.
16:50
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter din Anglia urmăreşte toate meciurile dintr-un copac # G4Media
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări... G4Media.ro.
16:50
Pentru o zi, Palatul Cotroceni a fost al lor. Foști lideri PSD – Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu – s-au așezat cuminți... G4Media.ro.
16:50
Preşedinta Comisiei Europene cere Israelului să revină asupra planului său privind continuarea operațiunilor militare în Fâşia Gaza # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să ”revină” asupra planului său privitor la continuarea operaţiunii militare în Fâşia Gaza, transmit... G4Media.ro.
16:40
Italia se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile din mai multe oraşe putând atinge şi chiar depăşi 40 de grade Celsius în următoarele... G4Media.ro.
16:40
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că guvernul de la Berlin nu va aproba niciun export de armament care ar putea fi folosit în... G4Media.ro.
Acum 12 ore
16:30
EXCLUSIV MApN: Toate bateriile MIM-23 Hawk achiziționate de România sunt în serviciu activ / Nu s-a stabilit o dată pentru scoaterea din serviciu / Aceste sisteme sunt foarte dorite de Ucraina # G4Media
Toate bateriile de sisteme de apărare aeriană MIM-23 Hawk achiziționate de România sunt în serviciu activ și nu a fost stabilită o dată pentru retragerea acestora din serviciu,... G4Media.ro.
