Zeljko Kopic, dezamăgit de prestația din a doua repriză a lui Dinamo cu Metaloglobus: „Nu am avut reacție!”
Fanatik, 9 august 2025 00:30
Dinamo a obținut al doilea succes consecutiv din SuperLiga, scor 1-0 cu Metaloglobus. Ce a declarat Zeljko Kopic la finalul partidei.
Acum 5 minute
00:40
Marian Iancu, atac frontal după ce „câinii” s-au chinuit cu Metaloglobus: „Voi sunteți Dinamo doar cu FCSB” # Fanatik
Marian Iancu a dat de pământ cu Dinamo după victoria cu Metaloglobus 1-0. Fostul patron al lui Poli Timișoara n-a avut milă de „câini”
Acum 10 minute
00:30
Acum 30 minute
00:20
Cătălin Cîrjan exultă după victoria din Metaloglobus – Dinamo 0-1: ”Avem un lot mai bun decât sezonul trecut și putem face lucruri mari” # Fanatik
Deși victoria din meciul Metaloglobus - Dinamo 0-1 a fost una chinuită, Cătălin Cîrjan este convins că ”roș-albii” pot face un sezon mare.
Acum o oră
00:00
Suporterii Stelei, mesaje macabre în Ghencea după moartea lui Ion Iliescu: „Păcatele iertate un sfert sau jumătate, dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!”. Foto # Fanatik
Suporterii Stelei au avut o serie de mesaje macabre la adresa fostului președinte Ion Iliescu. Ce versuri au compus fanii „militarilor”.
00:00
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute # Fanatik
O boală rară a ajutat-o pe o femeie să înțeleagă ce este moartea. Cum arată lumea „de dincolo” și ce trăiri a experimentat vreme de 8 minute.
Acum 2 ore
23:40
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași # Fanatik
A fost descoperită una dintre cele mai importante așezări mayașe. Ce a găsit o echipă de arheologii în „Ținutul Jaguarului Alb”.
23:40
Alexandru Musi nu se așteaptă niciodată să fie primit atât de bine de către suporterii lui Dinamo. Ce a spus fostul jucător al FCSB.
23:30
Danny Armstrong, steag personalizat după hattrick-ul cu FCSB! Surpriză pentru scoțianul de la Dinamo. Foto # Fanatik
Danny Armstrong a devenit un adevărat idol la Dinamo după ce a marcat trei goluri în derby-ul cu FCSB, iar fanii i-au făcut un steag special.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 9 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru U Cluj – Petrolul # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 9 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul U Cluj - Petrolul Ploiești.
23:20
A murit astronautul Jim Lovell, cunoscut pentru celebra misiune Apollo 13. Cosmonautul NASA s-a stins din viață la 97 de ani # Fanatik
A murit comandantul celebrei misiuni Apollo 13. Astronautul Jim Lovell și-a dat ultima suflare la vârsta de 97 de ani. Mesajul reprezentanților NASA
22:50
Scandal sângeros într-un cuplu de pensionari din Argeș. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată în piept de propriul soț # Fanatik
O femeie de 76 de ani din Argeș a fost atacată de propriul soț, cu un an mai în vârstă. Cei doi nu sunt la primul scandal
Acum 4 ore
22:40
Ea este femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic. Părea job-ul perfect, însă pentru ea s-a transformat într-o adevărată frustrare # Fanatik
O femeie a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic la locul de muncă. Pentru mulți poate părea job-ul perfect, dar pentru ea a fost o perioadă dezamăgitoare.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 9 august 2025, poate aduce un câștig de 422 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Eredivisie.
22:40
Ioan Becali știe prețul corect pentru Ștefan Baiaram, perla lui Mihai Rotaru: “E numărul 1 pentru export” # Fanatik
Se face transferul lui Ștefan Baiaram? Giovanni Becali a spus totul despre talentatul jucător de la Universitatea Craiova și i-a pus prețul corect.
22:30
PCH și-a dat în petec la Metaloglobus – Dinamo! Galeria ”câinilor” a cântat ”Imnul Golanilor” și l-a înjurat pe Ion Iliescu. Video # Fanatik
Suporterii lui Dinamo domină fundalul sonor la meciul cu Metaloglobus, însă PCH a avut și câteva scandări controversate.
22:10
Imagini incredibile de la Clinceni, acolo unde se dispută meciul dintre Metaloglobus și Dinamo. Vezi cum arată gazonul de pe arena ilfoveană.
22:00
Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali ar putea rata returul cu Drita: „Dacă îți arăt piciorul…” # Fanatik
FCSB va avea parte de un retur dificil în Kosovo contra celor de la Drita. Ce a declarat Mihai Stoica legat de problema medicală a lui Juri Cisotti.
22:00
Ilie Bolojan a decis: premierul face apel la miniștri. Ce le cere acestora. „Este un gest de responsabilitate în faţa cetăţenilor” # Fanatik
Premierul Ilie Bolojan a luat o hotărâre importantă, în ceea ce-i privește pe miniștri, dar și pe alți demnitari. Ce le-a cerut acestora și care este motivul din spatele deciziei
21:40
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte # Fanatik
Doi hoți au dat lovitura la loto cu un bilet cumpărat cu un card furat. Care a fost reacția păgubitului când a aflat cât noroc au avut infractorii.
21:40
Zeljko Kopic nici n-a coborât bine din autocar și a fost luat prin surprindere de un fan. Imagini virale postate chiar înainte de Metaloglobus – Dinamo. Video # Fanatik
Dinamo joacă pe terenul lui Metaloglobus, iar antrenorul Zeljko Kopic a fost surprins de reacția unui fan când a ajuns la stadion.
21:30
Alexandru Băluță nu mai este jucătorul celor de la FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul în direct la TV.
21:30
A vrut să își scape soțul de chinuri, dar a ajuns pe mâna polițiștilor. Povestea cutremurătoare a unei foste contabile de 81 de ani din București # Fanatik
O femeie din Capitală, în vârstă de 81 de ani, nu a mai suportat să-și vadă soțul bolnav, așa că a recurs la un gest extrem. Cum a vrut să-l scape pe acesta de suferință
21:10
AS Monaco – Inter Milano 1-0, live video, meci amical de lux. Formația lui Cristi Chivu ia gol în startul jocului # Fanatik
AS Monaco și Inter Milano se înfruntă vineri, 8 august, într-un meci amical. Vezi pe FANATIK.RO tot ce face echipa lui Cristi Chivu în Principat
21:00
FCSB – Drita, peste finala Champions League! Audiență remarcabilă la „remontada” campioanei în cupele europene # Fanatik
FCSB a obținut o victorie cu emoții în fața kosovarilor de la Drita, în turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Vezi aici audiența fabuloasă înregistrată de jocul disputat pe Arena Națională.
21:00
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa # Fanatik
Politicienii tranziției au fost ”săraci” dar cu multe camere acasă, prin generozitatea statului român reprezentat, în anii '90, de Ion Iliescu.
Acum 6 ore
20:40
O femeie s-a transformat într-un adevărat detectiv. Ce s-a întâmplat la scurt timp după ce a căutat numele soțului ei pe Google.
20:40
„Antrenamentele de la Dinamo sunt mai tari decât cele de la FCSB!” Alex Musi, despre declaraţia care i-a iritat pe roş-albaştri # Fanatik
Alexandru Musi, lămuriri după declarația care a încins atmosfera la derby-ul Dinamo - FCSB. Ce a vrut mijlocașul să spună.
20:20
Mirel Rădoi a fost pedepsit de cei de la UEFA, după returul câștigat de Universitatea Craiova cu FK Sarajevo, scor 4-0. Ce sancțiune a primit antrenorul oltenilor.
20:10
„S-a curățat într-o lună și jumătate!” Dezvăluiri cutremurătoare despre Robert Vișan, colaboratul lui Giovanni Becali. Familia e în stare de șoc # Fanatik
Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea subită a lui Robert Vișan, unul dintre colaboratorii lui Giovanni Becali. Apropiaților nu le vine să creadă
19:50
Tânără de 19 ani din Gorj, terorizată de fostul iubit. Bărbatul, cu ordin de protecție, a intrat peste ea în casă și i-a lovit părinții # Fanatik
O tânără de 19 ani s-a trezit cu fostul iubit în casa ei, chiar dacă avea ordin de protecție. Orbit de gelozie, a împărțit pumni și picioare întregii familii prezente
19:50
Înainte de Drita – FCSB, Voyo transmite meciul care dă startul sezonului fotbalistic în Anglia # Fanatik
Voyo este locul unde se va vedea în țara noastră fotbalul din Anglia din acest sezon, iar primul meci transmis pe platforma de streaming va avea loc în weekend.
19:40
Câinii de la Cerbobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din cauza radiațiilor # Fanatik
Ce s-a întâmplat cu toți câinii de la Cernobîl, la aproape patru decenii de la dezastrul nuclear. Modificările pe care le-au suferit animalele expuse radiațiilor.
19:40
Câți bani încasează Universitatea Craiova pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, dacă trece de Spartak Trnava # Fanatik
Universitatea Craiova este cu un pas în play-off-ul UEFA Conference League, după 3-0 în partida tur cu Spartak Trnava. Câți bani pot încasa aceștia pentru calificare.
19:30
„Vând meciul la unguri!”. Emeric Ienei și Ladislau Boloni, bănuiți de trădare la meciul istoric Steaua – Honved din Cupa Campionilor # Fanatik
Momentul delicat cu care s-au confruntat Emeric Ienei și Ladislau Boloni, la meciul istoric Steaua - Honved din Cupa Campionilor. Video
19:10
Tânărul din Maramureș care a înjunghiat mortal un proaspăt tătic și-a aflat sentința: decizia neașteptată a magistraților # Fanatik
Adolescentul de 17 ani din Maramureș care a înjunghiat mortal un tânăr de 19 ani în fața unui bar și-a aflat sentința. Decizia magistraților este neașteptată.
19:10
Infirmeria plină la Rapid! Care sunt jucătorii care revin cu FCSB: “Cu puţin efort, vor putea evolua în derby!” # Fanatik
Care e jucătorul de la Rapid care ar putea reveni pe teren chiar la derby-ul cu FCSB din etapa cu numărul 6 din Superliga.
19:00
A vrut să aibă noroc în dragoste, dar a rămas fără 30.000 de euro. Cum a fost păcălită o femeie din București de două „vrăjitoare” # Fanatik
O femeie din București a fost păcălită și a rămas fără 30.000 de euro după ce a apelat la „vrăjitoare”, în speranța că va avea noroc în dragoste. Cum au acționat cele două
19:00
Marian Ceaușescu explică scena șampaniei din fața spitalului în care a murit Ion Iliescu. Cine l-a pus pe lista neagră pentru înmormântare # Fanatik
Marian Ceaușescu lovește din nou după ce a băut șampanie când a aflat că a murit Ion Iliescu. Ce a spus celebrul protestatar?
19:00
Iubita lui Erling Haaland și-a afișat geanta de peste 350.000 de euro, în vacanța de la Roma: „Trăiește pe picior mare”. Foto # Fanatik
Erling Haaland și Isabel Haugseng încă se bucură de vacanță și au fost recent la Roma pentru a vizita orașul. Partenera startului de la Manchester City s-a afișat cu o geantă de o valoarea uriașă.
19:00
Imagini dramatice cu un bărbat lovit cu bestialitate de un recidivist. Scenele violente au avut loc în plină zi, în Caraș-Severin. Video # Fanatik
Un bărbat a fost băgat în spital de un recidivist. Agresorul ieșise din închisoare în luna martie. Momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere
Acum 8 ore
18:40
Metaloglobus - Dinamo va avea loc în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul formației din Ștefan cel Mare.
18:40
Camioanele lui Elon Musk din oțel inoxidabil, folosite la testele de lansare a rachetelor. Decizia neașteptată luată de Forțele Aeriene ale SUA privind Tesla # Fanatik
Camioanele lui Elon Musk ar putea fi folosite de Forțele Aeriene ale SUA. Cum ar putea arăta viitorul Tesla și care este planul?
18:40
Pată pe emblema Barcelonei! Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA pentru că au încălcat regulile antidoping # Fanatik
Lamine Yamal și Robert Lewandowski au fost pedepsiți de UEFA, după ce au încălcat regulile antidoping în sezonul trecut. Ce sancțiuni au primit jucătorii Barcelonei .
18:30
Dan Petrescu renunță la un fotbalist transferat cu surle și trâmbițe de CFR Cluj. Nu a fost folosit nici măcar un minut! # Fanatik
Kosovarul Drilon Islami, fost căpitan de FK Priștina, nu mai e dorit de Dan Petrescu, deși a fost transferat în luna iunie
18:20
Ce au descoperit medicii după moartea tinerei de 19 ani din Brașov. De ce a murit la o săptămână după naștere: doi copii au rămas fără mamă # Fanatik
O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut. Femeia mai avea acasă un copilaș de doar un an. Care este cauza tragediei?
18:10
Tragedie în fotbalul românesc! A murit Robert Vișan, unul dintre agenții apropiați de frații Becali # Fanatik
Robert Vișan, unul dintre acționarii firmei Becali Sport, a murit pe data de 8 august. Care a fost principala cauză a decesului.
17:50
Ce audiențe au făcut posturile TV cu înmormântarea lui Ion Iliescu. Surpriza din clasament # Fanatik
Peste 1,6 milioane de români au urmărit funeraliile lui Ion Iliescu la TV. Vezi ce audiență au avut cele mai cunoscute posturi TV din România.
17:50
Revenire completă la FCSB! Gigi Becali a „țipat”, iar FRF și LPF au modificat regulamentul de urgență: „Se poate spune că i-am trezit” # Fanatik
Veste excelentă pentru FCSB. Doleanțele lui Gigi Becali au fost ascultate, iar FRF și LPF au modificat regulamentul în regim de urgență
17:40
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei # Fanatik
Cel mai lung pod suspendat de pe glob se construiește cu 14 miliarde de euro. Are rolul de a uni Sicilia de restul Italiei.
17:30
Vești proaste pentru Mircea Lucescu. Viitoarea adversară a României din preliminariile CM 2026 are echipe neînvinse în cupele europene # Fanatik
Cele patru formații din Cipru, angrenate în preliminariile competițiilor continentale, au obținut trei victorii și un egal în meciurile din această săptămână
