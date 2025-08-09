La 80 de ani de la atacul atomic din Nagasaki, clopotul restaurat al unei biserici a bătut din nou

Un minut de reculegere s-a ţinut la Nagasaki, sâmbătă, la ora la care a avut loc explozia atomică din oraşul japonez în urmă cu 80 de ani, în timp ce clopotul restaurat al unei biserici a sunat pentru prima dată de la atac, informează news.ro. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Stiripesurse.ro