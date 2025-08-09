Condamnarea bașcanei Găgăuziei: tăcerea Turciei și viitorul Găgăuziei între geopolitică și identitate
Contributors.ro, 9 august 2025 09:30
Pe 5 august, justiția moldovenească a condamnat-o pe bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare. Verdictul a declanșat reacții imediate la Moscova, dar a fost primit cu o tăcere surprinzătoare la Ankara. Ce semnificație are această lipsă de reacție într-un context în care Turcia s-a prezentat mereu drept aliat și protector istoric […]
• • •
Acum 10 minute
09:30
Condamnarea bașcanei Găgăuziei: tăcerea Turciei și viitorul Găgăuziei între geopolitică și identitate # Contributors.ro
Acum 30 minute
09:10
Flash de capăt de cursă. După două „bazine" înotate în patruzeci și șase și ceva de secunde, brațul de Goliat al americanului Jack Alexy, un colos de peste doi metri și 100 de kile, bate cuba cu brațul firav, de două ori mai subțire, al românului David, învingătorul său din finala „sutei". O imagine aproape […]
Ieri
08:50
România este angajată în cateva investiții importante în industria de apărare dar nu va fi în stare să acopere cererea mare de energie a acestora. De asemenea există planuri de ajutorare energetică a Republicii Moldova care sunt puse sub semnul întrebării. Lipsa capacităților de producție, disfuncționalitatea piețelor, legislația privind achizițiile ce este greoaie și neprofesionalismul […]
08:50
Nupțialitatea în România în perioada 1871-2023. Schimbări, factori determinanți, implicații # Contributors.ro
Introducere ● Evoluția nupțialității ● Nupțialitatea pe medii, 1930-2023 ● Câteva remarci finale ● Introducere Căsătoriile și divorțurile sunt evenimente demografice ale mișcării naturale a populației, alături de nașteri și decese. Celor patru tipuri de evenimente le corespund fenomenele demografice de nupțialitate, divorțialitate natalitate și mortalitate. Mișcarea naturală se referă la schimbările care au loc […]
08:20
Aflu că presa de peste Ocean ar fi fost cum nu se poate mai critică la adresa coproducției americano-cipriote Bride Hard care povestește cum era să se ducă pe apa Sâmbetei căsătoria dintre frumoasa Betsy (Anna Camp) și inițial cam prostuțul Ryan ( Sam Huntigton), parcă programatic mirat și încântat de toate, însă drastic maturizat […]
7 august 2025
17:40
„Iliescu a fost un Ceaușescu fără Ceaușescu. Românii l-au dorit și l-au avut.” Interviu cu profesorul Ioan Stanomir # Contributors.ro
Contributors.ro: A fost Ion Iliescu un om politic viclean? Cât de bine se potrivește acest cuvânt folosit de Tom Gallagher în titlul unui articol pe Contributors.ro, dar și de Financial Times, pentru a-l caracteriza pe Ion Iliescu? Ioan Stanomir: Ion Iliescu a fost în primul rând un om politic care a creat un sistem și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Cu un aer cât se poate de serios și parcă, în același timp, șugubăț, de pre-concediu, Nicușor Dan se și ne întreba despre debandada din magistratură. Este debandadă într-adevăr pe acolo, deși pe noi ăștia mai Decreței părinții și bunicii ne-au învățat că judecătorul, dascălul și doctorul sunt învățații care trebuie să aibă tot respectul […]
6 august 2025
06:30
Am mai făcut apel în cronicile mele, fie ele de carte, de film sau de teatru, la excelentul studiu al profesorului Antoine Compagnon, La vie derrière. Fins de la littérature. Concretizare editorială a ultimului curs ținut de acesta la Universitate. Cursul de dinaintea pensionării. Început în anul 2020, întrerupt din cauza pandemiei, reluat și continuat […]
5 august 2025
18:00
La întoarcerea de la Cluj în octombrie 1988 la București, socrul meu, Andrei Caracostea, profesor la Institutul de Construcții și Inginerie, mi‑a oferit oportunitatea neașteptată de a‑l cunoaște pe Ion Iliescu. Iliescu era, la acea vreme, director al Editurii Tehnice, cu care socrul meu avea un contract pentru publicarea Manualului pentru calculul construcțiilor, ediție a […]
18:00
De la bun început vreau să subliniez faptul că în acest text nu am de gând să livrez o caracterizare a omului politic Ion Iliescu și a activității sale politice. Am făcut-o de atâtea ori de-a lungul timpului astfel încât poziția mea este clară. In schimb mă voi folosi de acest prilej pentru a rememora […]
18:00
Felul cum Ion Iliescu a dobândit și și-a menținut puterea reprezintă o confirmare deprimantă a faptului că România continuă să fie victima unui progres întârziat sau a unei dezvoltări frânate. Un vârtej de schimbări a cuprins Europa de Est în urmă cu aproape patru decenii, iar soarta deloc de invidiat a României a fost aceea […]
08:30
Mozaicul vârstelor la imigranții români din Europa 2024:comparații în și între câmpuri de migrație[1] # Contributors.ro
Întrebările În materialul anterior[1] asupra avatarurilor migrației românești în Europa, din perioada pandemiei COVID-19 și după, operam cu distincții între țări de destinație principale pentru emigrația românească din „hexagonul de atracție", Sudul Global, Nordul Global al Europei, cu mai mulți sau mai puțini migranți care renunță la cetățenia română etc. Dar dacă, menținând câmpurile de […]
08:10
În luna iunie a.c., președintele Nicușor Dan a formulat un nou obiectiv de politică externă: România să devină națiunea gazdă a viitorului Hub de securitate maritimă de la Marea Neagră al Uniunii Europene. Hubul urmează să fie operaționalizat ca parte a implementării abordării strategice lansate de Comisia Europeană în această vară, care propune o viziune […]
4 august 2025
06:10
Binecunoscut în România în calitate de scriitor de literatură dramatică (în absența unor statistici riguroase, pot doar aproxima că e cel mai jucat dramaturg american de azi, în spațiul românesc, desigur), Neil LaBute a descins la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu în chip de regizor. A montat acolo un text clasic (dacă l-aș numi […]
3 august 2025
21:10
Ce va face Trump peste 4 zile, când expiră ultimatumul dat Rusiei? De ce spune Putin că Europa este un pitic politic? Interviu cu istoricul Armand Goșu # Contributors.ro
Contributors: Subiectul interviului nostru de azi este răspunsul pe care i l-a dat Putin lui Trump vineri, 1 august. Cum poate fi interpretat acest discurs și la ce ne putem aștepta din partea Kremlinului, după ce expiră ultimatumul lui Trump? Cum s-au întâmplat lucrurile: președintele american a declarat pe 28 iunie că reduce termenul privind […]
08:10
Încă dinaintea acestui tur de scrutin, numeroase sondaje de opinie arătau faptul că sprijinul publicului pentru coaliția de guvernare formată din Partidul Liberal Democrat (LDP) și Kōmeitō (NKP) este în scădere. În 14 iulie, un sondaj coordonat de NHK scotea în evidență faptul că doar 31% din respondenți susțin guvernul condus de Shigeru Ishiba. Continuând […]
07:40
Avizul consultativ al Curții de la Haga privind clima din 23 iulie 2025 între politică și justiție # Contributors.ro
În iulie 2025 a fost un record de temperatură în Turcia (50 de grade plus), tot în această lună, în Finlanda a fost depășită perioada de trei săptămâni de temperaturi peste 30 de grade, Marea Mediterană fierbe (pe alocuri apa mării atinge și 29/30 de grade), furtuni violente au distrus localități în România, în Europa […]
2 august 2025
13:50
Nu pot uita ziua când niște ciobani, indignați de politica împuținării câinilor ciobănești în favoarea vânătorii, au sărit gardurile clădirii Parlamentului ca să-și apere „dreptul" de a ține dulăi pentru a-și proteja turmele. Când s-a întâmplat pentru prima dată, coboram pe jos Calea 13 Septembrie, așa că am urmărit pe viu efectul nervozității oamenilor exasperați. […]
13:40
Reforma economică a președintelui argentinian Javier Milei: un model demn de urmat # Contributors.ro
Înainte de Primul Război Mondial, Argentina a fost una dintre cele mai bogate țări din lume, cu un venit mediu pe cap de locuitor apropiat de cel al SUA. În ultima jumătate de secol, țara a fost subminată de inflație, recesiune și ineficacitatea instituțiilor statului. Cauza este politica economică dusă de guvernele argentiniene din perioada […]
1 august 2025
08:00
Inspirat din romanul lui Lois Duncan, filmul de tip slasher Știu ce-ai făcut astă- vară, regizat de Jim Gillpset și lansat pe marile ecrane în 1997, a avut parte de o primire amestecată din partea criticii de specialitate. Conform unor statistici cam 36% dintre cronici au fost pozitive. Poate chiar mai semnificativ decât părerea criticilor […]
31 iulie 2025
08:40
Politica externă românească este prinsă între nevoia schimbării și imperativul continuității # Contributors.ro
Politica externă românească se află la o răspântie de drumuri. Alegerea lui Nicușor Dan drept președinte și numirea Oanei Țoiu în funcția de ministru de externe deschid o fereastră de oportunitate pentru o schimbare paradigmatică în politica noastră externă într-un context extern și intern aflat într-o plină metamorfoză. Însă aceasta vine în condițiile existenței unui […]
08:30
Introducere La tema migrației românilor în străinătate este util să revenim, teoretic sau aplicat, dată fiind importanța temei, în total contrast cu fragilitatea datelor, oficiale sau de sondaj, prin care este abordată. Fiecare categorie de date are, desigur, avantaje și dezavantaje. Optăm, în acest cadru, în principal, pentru date referitoare la cetățenii români rezidenți în […]
08:30
România se spală pe mâini de Ceban, dar ignoră pericolul AUR pentru relația cu Moldova # Contributors.ro
După ani de complicități cu personaje toxice precum Plahotniuc sau Ion Ceban, Bucureștiul face, în sfârșit, un gest corect, dar târziu și cu prea puține explicații. Interzicerea lui Ceban vine după ani în care a fost tratat ca un partener privilegiat, în ciuda semnalelor de alarmă. Între timp, un pericol nou, mai vocal și mai […]
30 iulie 2025
14:20
La un moment dat, în curprinsul cărții "Am inventat Păltinișul" Scrisori, amintiri,evocări , apărută în ultima parte a anului trecut la editura bucureșteană Humanitas, unul dintre cei trei autori, și anume Gabriel Liiceanu (ceilalți doi fiind Constantin Noica și Andrei Pleșu), istorisește cu lux de amănunte cum s-a născut și cum s-a concretizat ideea Jurnalului […]
11:10
Suntem în anul 2050. Sunt unul dintre ultimii supraviețuitori ai unei specii intelectuale dispărute: matematicianul. Privesc în jurul meu, dintr-un birou al unei biblioteci abandonate, unde rafturile pline de tratate matematice sunt acoperite de praf, iar serverele de AI șușotesc formule într-o limbă pe care nimeni nu o mai înțelege. Nu mai am cui să explic […]
10:10
„Turul este tot – pur și simplu tot. E mai mult decât ciclism. (…) Nici măcar nu e vorba despre istorie – e mai mult despre cât de unic e ca eveniment sportiv anual. Nu mai e nimic asemănător. Nu e doar un joc și gata, nu e Super Bowl. Sunt trei săptămâni. Este cel […]
08:40
Războiul de agresiune din Ucraina a accelerat transformarea totalitară a Rusiei: regimul de la Moscova este un angrenaj criminal destinat unui singur obiectiv, terorizarea populaţiei civile prin lansarea de atacuri barbare ce înseamnă tot atâte crime de război. Economia Rusiei este o economie de război, în vreme ce misiunea acoliţilor lui Putin este aceea de […]
08:20
29 iulie 2025
09:20
Pe 18 iulie 2025, agenția Reuters publica o știre aparent banală: în Spania, autoritățile sanitare au confirmat un focar de gripă aviară H5N1 într-o fermă de curcani din provincia Guadalajara (Reuters, 2025). Păsările infectate au fost eutanasiate, iar zona a intrat sub supraveghere veterinară strictă. O măsură firească într-un caz care, la prima vedere, nu […]
09:10
Fie că ne place sau nu, trebuie să recunoaștem că masteratul didactic în forma supusă dezbaterii, într-un moment complet neinspirat, de altfel, nu este creația actualului ministru al Educației, profesorul Daniel David, chiar dacă acum, prin prisma deciziilor promovate de domnia-sa, o bună parte dintre cei din sistemul de educație, între care mă număr și […]
28 iulie 2025
15:40
Demisia unuia dintre cei 5 vicepremieri ai guvernului Bolojan ocupă de câteva zile prima pagină a ziarelor. Faptul că prezența omului de afaceri în guvern ar aduce pierderi de imagine pentru o guvernare care cere sacrificii și solidaritate e evident. Mai puțin transparentă mi se pare natura avantajului politic consecvent mediatizării critice a mecanismelor succesului […]
10:10
Ce au în comun un fost ofițer de securitate, un baron local, un director numit politic într-o companie de stat și o „
08:30
Masteratul didactic nu-i ajută cu nimic – dar absolut cu nimic – pe cei ce doresc să devină profesori. În schimb oferă locuri de muncă și extinde exponențial aria de activitate a unor funcționari care nu sunt în stare decât de niște ridicole teorii ale chibritului citite de pe power-point-uri, de așa manieră că – în câțiva ani – resturile învățământului se vor identifica cu această castă de impostori. Articolul Instituționalizarea imposturii: masteratul didactic apare prima dată în Contributors.
06:30
O serie întreagă de festivaluri desfășurate în mai toate zonele din țară. Unele cu nume englezite, însă fără profiluri și identități clare. Cu selecționeri remunerați, pe alocuri chiar cu salarii nesimțite și în disprețul legii, însă cu selecții aproximative în care producții de dată recentă se amestecă de-a valma cu altele de dinainte de pandemie. […] Articolul Stagiunea 2024/2025. Un pas înainte, doi pași înapoi apare prima dată în Contributors.
27 iulie 2025
10:30
Ne este dat, în ultima vreme, să trăim sentimentul că datoria față de cetate și față de semeni a cam rămas pe ultimul loc. Mai mult, odată cu naufragiul cuviinței, a-i pretinde dreptății să rămână rațională, fără a recunoaște riscurile mâniei generale, pare o ingenuitate îndrăzneață, dacă nu complet deplasată. „Suntem hipnotizați de zeități derizorii, […] Articolul Aproapele apare prima dată în Contributors.
26 iulie 2025
10:50
Într-o lume în care tehnologia nu mai este doar un instrument, ci un partener de conversație, spațiul domestic devine scena unei transformări subtile, dar radicale. Inteligența artificială nu mai sălășuiește doar în laboratoare sau servere îndepărtate, ci și în camerele sau mașinile noastre, în vocile care ne răspund la comenzile verbale, în traseele automate care ne înlesnesc […] Articolul Postumanismul domestic: AI, roboți și intimitatea algoritmică apare prima dată în Contributors.
10:40
Liberalismul din România ultimilor zeci de ani a avut un parcurs sinuos: mai întâi pentru că a renăscut în umbra ”sfârșitului ideologiilor”, idee reevaluată între timp chiar de către autorul ei, dar puternic susținută de intelectualii noștri publici – cei care plecând la începutul anilor ’90 spre vestul democratic să caute modernitatea în starea ei […] Articolul Liberalismul recent din România și a patra putere în stat apare prima dată în Contributors.
24 iulie 2025
11:50
Una dintre foarte puținele chestiuni care suscită un larg consens între români e calitatea slabă a educației naționale. Diferă adjectivele – de la ”deplorabil”, ”scandalos” etc. până la ”nesatisfăcător”, ”mediocru” etc. – dar perspectiva negativă rămâne convergentă. Diferă și ”punerea în istorie” a acestei insatisfacții. Mulți vorbesc despre ”prăbușirea” învățământului nostru, neținând cont că e […] Articolul Formarea și perfecționarea profesorilor: cronica unui nou viitor eșec apare prima dată în Contributors.
10:10
Ar fi util să discuți, într-un sondaj să zicem, despre costul vieții sau despre importanța de a dezbate tema în spațiul public? M-am întrebat și am interogat în acest sens și datele unui sondaj de tip Eurobarometru [1]. Am aflat, după cum mă așteptam, că răspunsul este pozitiv, tema costului vieții fiind una importantă în […] Articolul De unde vin diferențele sociale legate de costul perceput al vieții ? apare prima dată în Contributors.
10:00
Într-un articol recent, filosoful Gabriel Liiceanu a împărtășit un lung dialog virtual cu ChatGPT, un LLM (Large Language Model) alintat ironic-duios cu numele Belze. Dintre numeroasele întrebări formulate de cei doi interlocutori, una este clasică în astfel de cazuri de interacțiuni: „Cine poate ghici dacă în spate a fost un om?” Un prim posibil răspuns […] Articolul ChatGPT și Teoria Minții (ToM) apare prima dată în Contributors.
09:00
„Această poveste mă duce cu gândul la o amintire din copilărie a tatălui meu. Avea o dădacă austriacă, deoarece tatăl lui voia să învețe nemțește. Ea era catolică. Într-o zi, pe când el avea doar cinci ani, au mers deci la principala biserică catolică din București, Sfântul Iosif. La intrare era parcată o mașină care […] Articolul Memoria șchioapă și viitorul luminos apare prima dată în Contributors.
23 iulie 2025
14:00
Germania pe Flancul Estic, o soluție pentru securitatea Europei. Putem să o aducem și în zona Mării Negre? # Contributors.ro
Când Mark Rutte, secretarul general al NATO, a afirmat, grandios și eroic, aproape „churchillian”, pe 9 iunie, că „acum suntem toți pe flancul estic”[1], lumea a luat declarația ca pe un gest diplomatic elegant, o formă de altruism contextual și de solidaritate simbolică cu țările de pe Flancul Estic al Alianței, cele mai expuse scenariului […] Articolul Germania pe Flancul Estic, o soluție pentru securitatea Europei. Putem să o aducem și în zona Mării Negre? apare prima dată în Contributors.
08:20
Selma Van den Pierre, autoarea bestsellerului internațional Mă chemă Selma, apărut în anul 2025 la editura ieșeană Polirom, în traducerea românească a Alexei Stoicescu, nu este nicidecum ceea ce se cheamă o scriitoare profesionistă. Are acum venerabila vârstă de 102 ani, iar volumul purtând subtitlul Povestea extraordinară a unei supraviețuitoare a lagărului de concentrare de […] Articolul Povestea pierderii și regăsirii unui nume apare prima dată în Contributors.
07:50
Orele care se vor adăuga normei didactice de predare[1] vor fi considerate de către profesori ore-pedeaspsă, introduse ca urmare a unei decizii aleatorie, fără niciun fel de analiză de impact și cu consecințe pe măsură. Profesorii se vor considera, pe bună dreptate, nedreptățiți, pedepsiți. Iar aceasta se va reverbera în calitatea actului educațional. […] Articolul Timp-cantitate, în dauna timpului-calitate: cele două ore-pedeapsă apare prima dată în Contributors.
22 iulie 2025
09:20
În spatele sau, de la caz la caz, în fața fiecărui CEO de succes, se află un director talentat de resurse umane # Contributors.ro
Este vară, este vacanță, uitați de reforma bugetară, de criminalitatea fiscală, de festivalul de risipă de la bugetari, de concedierile care vor urma poate și la voi în organizație, de inflația care va depăși 15% în 2025, de pachetul 2 și 3 de masuri de austeritate – și așa mai departe. Uite un subiect estival, […] Articolul În spatele sau, de la caz la caz, în fața fiecărui CEO de succes, se află un director talentat de resurse umane apare prima dată în Contributors.
08:50
“Que voulez-vous,nous sommes ici aux portes de l’Orient,où tout est pris à la légère” – Raymond Poincaré Trebuie să încep cu un disclaimer: nu sunt specialist în drept financiar (public) și nici în finanțe. Prin forța împrejurărilor, însă, în ultimii 30 de ani am fost implicat într-un fel sau altul în diferite proiecte de finanțare […] Articolul Banii (ieftini) au un cost (mare). Despre regulile de folosire a banilor publici apare prima dată în Contributors.
08:30
Contestația de neconstituționalitate a Președintelui privește legea, istoria și tacerile convenabile # Contributors.ro
Presedintele Nicușor Dan trece printr-o încercare care lasă în urmă dihotomiile momentului: europenism-suveranism, corupție-integritate, aroganță-modestie. Respingerea contestației sale de constituționalitate la Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 31/2002 (o voi numi in continuare ”Legea”) era inerentă. Deja în 10 iulie 2025, Curtea Constituțională descalificase obiecția de neconstituționalitate depusă de AUR, S.O.S și […] Articolul Contestația de neconstituționalitate a Președintelui privește legea, istoria și tacerile convenabile apare prima dată în Contributors.
21 iulie 2025
08:30
În plin război ruso-ucrainean, conflictul religios dintre Patriarhia Moscovei și Biserica Ortodoxă autocefală ucraineană are ecouri directe la București. BOR refuză să recunoască autocefalia Bisericii Ucrainene, iar acest refuz alimentează o relație ambiguă a BOR cu Moscova și mai degrabă complică protejarea intereselor comunității românești din nordul Bucovinei decât să găsescă o rezolvare a situației. […] Articolul Se teme România de o Ucraină puternică? Interviu cu istoricul Armand Goșu apare prima dată în Contributors.
08:00
O vizită a președintelui la Washington nu poate aștepta până în 2026. Ce alte noi dosare ar putea adăuga Nicușor Dan parteneriatului strategic româno-american # Contributors.ro
Una dintre primele declarații de politică externă pe care președintele Nicușor Dan a făcut-o de la momentul alegerii sale în funcția supremă în stat a fost, cu referire la parteneriatul strategic cu Statele Unite, “nu se pune problema de o vizită în 2025 dintr-o parte sau alta la nivel de președinte”. În completarea acestei declarații, […] Articolul O vizită a președintelui la Washington nu poate aștepta până în 2026. Ce alte noi dosare ar putea adăuga Nicușor Dan parteneriatului strategic româno-american apare prima dată în Contributors.
07:20
Știu foarte puține lucruri despre Christian O’Reilly, dramaturgul irlandez căruia i se datorează piesa Nici o pastilă magică a cărei premieră absolută a avut loc în anul 2022. Îndeobște atât de generosul domn Google păstrează o relativă discreție în privința biografiei scriitorului, situație complicată de faptul că informațiile se amestecă cu cele despre un omonim […] Articolul Oameni din Dublin apare prima dată în Contributors.
