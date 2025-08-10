„Pacea din Alaska”. Ajută sau nu la securitatea Europei?

09:20

Este vară, este vacanță, uitați de reforma bugetară, de criminalitatea fiscală, de festivalul de risipă de la bugetari, de concedierile care vor urma poate și la voi în organizație, de inflația care va depăși 15% în 2025, de pachetul 2 și 3 de masuri de austeritate – și așa mai departe. Uite un subiect estival, […] Articolul În spatele sau, de la caz la caz, în fața fiecărui CEO de succes, se află un director talentat de resurse umane apare prima dată în Contributors.