Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit rutele pe care se deplasează și au minat drumul

Vestea deciziei guvernului israelian de a prelua controlul asupra orașului Gaza este întâmpinată cu disperare de către palestinieni. Guvernul israelian va încerca din nou să forțeze întreaga populație a orașului să se mute în sud, un proces care, potrivit rapoartelor, ar putea fi finalizat în două luni. O populație civilă de două milioane de oameni ar urma să fie astfel relocată, să primească ordine și să fie ținută în viață, mai mult sau mai puțin, prin furnizarea haotică - și, în cazul punctelor de distribuție, adesea letală - a unor cantități minime de ajutor, în timp ce locurile pe care le numesc „acasă” ar fi distruse sistematic, scriu jurnaliștii BBC.