România află săptămâna viitoare dacă evită falimentul. Criza politică ar putea avea consecințe grave
Digi24.ro, 10 august 2025 20:40
Criza politică ar putea avea consecințe mult mai grave. România află, săptămâna viitoare, dacă evită falimentul. Fitch este prima agenţie internațională care va revizui calificativul României - peste doar cinci zile, pe 15 august.
Acum 10 minute
20:50
„Maximizaţi-vă somnul”: Influencerii le propun oamenilor soluţii „ridicole” şi „periculoase”. Avertismentul specialiștilor # Digi24.ro
Acoperiţi-vă gura cu bandă adezivă pentru a dormi bine, nu înghiţiţi niciun lichid înainte să mergeţi la culcare, dar îndopaţi-vă cu kiwi: influencerii specializaţi în „sleepmaxxing”, sau „optimizarea somnului”, au inundat reţelele sociale cu videoclipurile lor, care nu se bazează însă pe niciun rezultat medical dovedit, spun experţii din domeniul sănătăţii.
Acum 30 minute
20:40
20:30
Inundațiile din Moldova: sute de pompieri sunt în continuare la Broșteni. Peste 1.000 de urgențe doar în Suceava de pe 27 iulie # Digi24.ro
Inundațiile din Moldova: sute de pompieri sunt în continuare la Broșteni. Peste 1.000 de urgențe doar în Suceava de pe 27 iulie
Acum o oră
20:20
„Nimic nu e sigur în lumea lui Donald Trump”. „Russiagate” și eforturile administrației SUA de a băga scandalul sub preș # Digi24.ro
În iunie, Tulsi Gabbard s-a aflat într-o poziție dificilă. În calitate de veterană a războiului din Irak cu o atitudine conciliantă, care s-a nimerit a fi directoarea serviciilor secrete naționale a lui Donald Trump, ea a petrecut săptămâni întregi încercând să împiedice America să lanseze atacuri aeriene împotriva Iranului. Gabbard a citat rapoarte ale serviciilor secrete care contraziceau sugestiile israeliene conform cărora Teheranul era la doar câteva zile distanță de a deține o bombă nucleară. Trump nu a vrut să știe: „Nu-mi pasă ce spune ea”, le-a zis el reporterilor, înainte de a ordona atacurile asupra Iranului. Gabbard fusese umilită.
20:00
Furie în Italia după ce britanicii au „stricat” o celebră rețetă de paste: „Nu sunt patru ingrediente, ci trei” # Digi24.ro
Italienii au reacționat cu furie după ce popularul site britanic Good Food a publicat o rețetă a tradiționalelor paste cacio e pepe care nu includea ingredientele originale corecte și prezenta preparatul drept o masă rapidă, potrivit BBC.
20:00
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită # Digi24.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi, dar SUA caută acum o înţelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere, transmite Reuters.
Acum 2 ore
19:20
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră de supraveghere # Digi24.ro
Momentul când avionul ultra-ușor în care erau doi oameni s-a prăbușit în curtea uzinei de vagoane din Arad a fost filmat de o cameră de supraveghere. Imaginile au intrat în posesia anchetatorilor, care le vor analiza.
Acum 4 ore
18:40
Planul lui Putin, descifrat din culise: „E mai ușor să continue războiul decât să facă pace”. Ce strategie a pus la punct Rusia # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin nu are nicio intenție de a returna Ucrainei teritoriile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson în schimbul retragerii complete a forțelor ucrainene din Donbas.
17:50
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a distribuit, duminică, pe Facebook, imagini de la o drumeţie în natură, în Republica Moldova, în care este alături de partenera sa, cei doi copii ai lor și de președintele Parlamentului de la Chișinău.
17:40
Trei înotători au fost ucişi în apele Mării Negre, la Odesa, în explozii provocate aparent de mine marine # Digi24.ro
Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunţat duminică un oficial ucrainean citat de agenţia DPA.
17:30
Accidentul de pe podul din Timișoara, produs intenționat, în urma unei răfuieli între clanuri. Unul dintre șoferi a fost reținut # Digi24.ro
Un șofer care a fost implicat în accidentul de pe podul istoric din Timișoara a fost reținut. Din cercetările polițiștilor a rezultat că acesta a intrat intenționat cu mașina în automobilul unui rival. Bărbatul de 22 de ani e acuzat de vătămare corporală, distrugere și lovire. Impactul provocat intenționat, care a avariat balustrada podului, a fost punctul culminant al unei răfuieli între două clanuri.
17:30
Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952, transmite EFE, citată de Agerpres.
17:20
Lumea musulmană, „puternică în retorică, slabă în acțiune”. Organizația care ar putea schimba cursul crizei din Fâșia Gaza # Digi24.ro
Când vine vorba de gestionarea a două dintre cele mai mari crize actuale din lumea musulmană – devastarea Fâșiei Gaza și regimul draconian al talibanilor în Afganistan – statele arabe și musulmane au fost extrem de ineficiente, potrivit unei analize publicate de profesorul Amin Saikal pe platforma The Conversation.
17:10
România a câștigat o medalie de aur și una de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj U-19 # Digi24.ro
Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania).
17:00
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia: Toată lumea în țară este obosită # Digi24.ro
Primarul orașul Kiev, Vitali Kliciko, cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în contextul în care temerile referitoare la cedarea forțată de teritorii din Ucraina către Rusia au crescut pe fondul Summitului care va avea loc pe 15 august, în Alaska.
Acum 6 ore
16:40
Astăzi, 10 august 2025, se împlinesc șapte ani de la unul dintre cele mai negre momente din istoria recentă a României. Mitingul împotriva corupției din 10/08/2018 avea să degenereze într-un conflict deschis între protestatari și forțele de ordine, soldat cu victime în rândul manifestanților. Totul s-a întâmplat după ce jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. La șapte ani distanță, cercetările legate de intervenția Jandarmeriei încă nu s-au încheiat.
16:40
O nouă tactică: dronele ucrainene țintesc tot mai des rețeaua feroviară a Rusiei, provocând întârzieri pentru sute de trenuri # Digi24.ro
Un nou tip de atacuri cu drone ucrainene vizează perturbarea rețelei feroviare rusești. În ultimele săptămâni, dronele lansate de soldații lui Volodimir Zelenski au lovit gări, sisteme de alimentare cu energie electrică și trenuri, provocând întârzieri fără precedent, arată Meduza. Din 19 iulie până în prezent, cel puțin șapte atacuri au întârziat peste 220 de trenuri și au rănit lucrători feroviari și pasageri.
16:00
Încă un accident la raliu: un pilot a intrat într-un copac, în timpul pregătirii pentru cursă. Intervenție a elicopterului SMURD # Digi24.ro
Încă un accident de raliu a avut loc astăzi, după cel de ieri, în care a fost implicat fiul campionului Mihai Leu. De această dată, accidentul a avut loc în județul Gorj.
15:20
Băiat de zece ani, prins de poliţişti la volanul unui autoturism, în Afumați. Tatăl copilului era în dreapta # Digi24.ro
Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.
15:20
TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI. Angajații intră în grevă # Digi24.ro
TikTok, una dintre cele mai populare platforme de social media din lume, a anunțat că își va desființa întreaga echipă de moderare din Berlin, Germania, responsabilă cu eliminarea conținutului dăunător, urmând să înlocuiască activitatea acesteia cu sisteme de inteligență artificială și muncă externalizată către contractori. Măsura va duce la concedierea a 150 de angajați, relatează The Guardian.
Acum 8 ore
14:50
Ciocolată împotriva gripei. Cercetătorii au dezvoltat un medicament care conține o substanță din ciocolată # Digi24.ro
Oamenii de știință au dezvoltat un medicament experimental împotriva gripei, care conține o substanță regăsită inclusiv în ciocolată și care s-a dovedit a fi mai eficientă decât tratamenelte antigripale existente, potrivit News.ro, care citează cercetări publocate în revista științifică PNAS.
14:30
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici # Digi24.ro
Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți a înregistrat în 2025 un număr record de peste 22.000 de cereri de înscriere la cursurile de licență, cu peste 40% mai multe decât anul trecut. Prestigiul instituției și siguranța orașului sunt principalele motive pentru care tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina aleg să studieze aici.
14:20
Ucraina a anunţat că a recucerit un sat situat la frontieră în regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, o rară victorie a forţelor ucrainene împotriva trupelor ruseşti care continuă să avanseze în est, relatează duminică AFP.
13:50
Antonio Banderas exclude posibilitatea pensionării la împlinirea vârstei de 65 de ani. Starul spaniol de cinema a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naştere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum, chiar dacă problemele de sănătate nu l-au ocolit.
13:40
Cel mai înalt versus cel mai lung pod din lume. Cum vor Italia și China să redefinească limitele în construcții # Digi24.ro
Viitorul transporturilor prinde contur pe două continente, Europa și Asia, după ce Italia și China au anunțat construcția a două poduri care ar putea redefini limitele ingineriei moderne, relatează ABC News.
13:40
Rafael Nadal este tată pentru a doua oară. Semnificația numelui ales de fostul lider mondial # Digi24.ro
Rafael Nadal a devenit tată pentru a două oară, după ce soția sa a născut un băiețel. Mezinul familiei va purta numele Miquel și s-a născut în spitalul Quirónsalud Palmaplanas din Palm, la fel ca primul copil al cuplului, potrivit News.ro.
13:20
Trump numește o activistă feministă și lesbiană asumată ambasador SUA la ONU. Cine este Tammy Bruce # Digi24.ro
Tammy Bruce, jurnalistă, activistă feministă și lesbiană asumată, a fost desemnată de Donald Trump pentru funcția de ambasador-adjunct al SUA la Organizația Națiunilor Unite. Numirea, care necesită aprobarea Senatului controlat de republicani, a stârnit reacții mixte din cauza lipsei sale de experiență diplomatică.
13:00
Scandalul opririi lucrărilor la autostrada Moldovei ia amploare. Marius Budăi amenință cu moțiune de cenzură împotriva Guvernului # Digi24.ro
Social democratul Marius Budăi amenință cu o posibilă moțiune de cenzură și un vot „pentru”, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzior A7 și A8 vor fi sistate. Deputatul face apel la toți parlamentarii din Moldovă să își arate susținerea pentru cele două proiecte de infrastructură, să solicite continuarea lucrărilor, iar în caz contrat să voteze „pentru” la următoare moțiune de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.
Acum 12 ore
12:50
Incendiu la o rafinărie de petrol din orașul rusesc Saratov, după un atac cu drone lansat de ucraineni. Un om a murit # Digi24.ro
Armata ucraineană a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Rusia. O rafinărie de petrol a fost cuprinsă de flăcări după ce mai multe drone au lovit orașul Saratov, situat la aproape 1.000 de kilometri de linia frontului. Un om a murit în urma exploziei, iar rafinăria a fost avariată, au anunțat duminică autoritățile rusești.
12:10
Focuri de armă folosite pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de 125.000 de lei # Digi24.ro
Polițiștii de frontieră din Botoșani au fost nevoiți să folosească focuri de armă pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de peste 125.000 de lei, potrivit Agerpres, care citează purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani. Oamenii legii au tras șapte focuri de armă în încercarea de-ai prinde pe contrabandiști.
12:00
Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce teritorii va negocia în Alaska: „SUA au acceptat de facto propunerea” # Digi24.ro
Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta la întâlnirea din 15 august, care va avea loc în Alaska, despre un plan de pace care prevede ca Ucraina să cedeze noi teritorii către Rusia. Putin i-a transmis lui Trump planul său prin trimisul special Steve Witkoff, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o la Moscova la începutul acestei săptămâni. Potrivit unei surse citate de Kyiv Independent, SUA ar fi acceptat de „facto” propunerea.
11:50
Religie, familie și pescuit: Cum au legat o prietenie neașteptată JD Vance și ministrul britanic de externe # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, își petrece vacanța în Marea Britanie, invitat de ministrul de externe David Lammy la reședința oficială Chevening House. Cei doi politicieni, veniți din lumi și tabere politice diferite, au legat o prietenie surprinzătoare bazată pe credință, familie și timp petrecut împreună la pescuit, relatează BBC.
11:30
Intervenție dificilă a pompierilor în Delta Dunării, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a pârjolit zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub control flăcările.
11:20
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor. Proprietarii de mașini vechi, cei mai afectați # Digi24.ro
Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor. În cazul acestor vehicule, taxele ar putea fi chiar de două sau trei ori mai mari decât în prezent, potrivit principiului „poluatorul plătește”.
10:30
Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane” # Digi24.ro
Actrița britanică premiată cu Oscar Emma Thompson a povestit la Festivalul de Film de la Locarno cum, în anii ’90, Donald Trump a sunat-o în timp ce filma și a invitat-o la cină, propunându-i să stea într-una dintre proprietățile sale.
10:20
Gelu Duminică, despre inechitatea din sistemul de acordare al pensiilor speciale: Diferențele sunt mult prea mari și trebuie corectate # Digi24.ro
Gelu Duminică a explicat în cadrul emisiunii „În fața ta”de la Digi24 că între pensiile speciale și cele normale nu este vorba despre discriminare, ci despre disproporționare. Sociologul susține că în sistemul de acordare al pensiilor speciale nu există echitate sau echilibru și consideră necesară o corectare a cuatumurilor și condițiilor de acordare. Emisiunea integrală cu sociologul Gelu Duminică poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00, la Digi24.
09:50
Sam Altman, creatorul ChatGPT, a spus că unii utilizatori îi cer să readucă stilul „aprobator” al chatbotului, motivând că nu au avut niciodată pe cineva care să-i susțină în viață, iar interacțiunile cu AI-ul le-au oferit încurajarea de care aveau nevoie, relatează Business Insider.
09:10
LOTO – Duminică, 10 august 2025: Reportul la Joker depășește 5,48 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 3,88 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 10 august 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 7 august, Loteria Română a acordat 19.789 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.
09:00
Proteste uriașe în Israel împotriva planului lui Netanyahu de a ocupa complet orașul Gaza # Digi24.ro
Mii de oameni au protestat în Ierusalim, Haifa și Tel Aviv împotriva planului guvernului Netanyahu de a prelua controlul total asupra orașului Gaza, în cadrul unei ofensive criticate de ONU și mai multe țări, care avertizează asupra „consecințelor catastrofale” pentru civili și ostatici.
08:40
Cupolă fierbinte peste România. Aproape toată țara, sub coduri galben și portocaliu de caniculă. Anunțul ANM # Digi24.ro
Cupola de aer tropical se accentuează și se extinde în România, a anunțat duminică meteorologul Meda Andrei, într-o intervenție la Digi24. Aproape toată țara va fi sub cod portocaliu sau galben de caniculă, iar aerul va deveni sufocant, potrivit ANM.
08:30
Apropiații lui Putin avertizează asupra „dezinformărilor” înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska # Digi24.ro
Moscova susține că anumite state vor încerca, prin „provocări și dezinformare”, să împiedice întâlnirea dintre Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, programată vinerea viitoare în Alaska, unde cei doi lideri vor discuta despre eforturile de pace în războiul din Ucraina.
Acum 24 ore
07:50
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din Alaska. „Toată lumea speră că se va întâmpla” (Surse NBC News) # Digi24.ro
Întâlnirea dintre Putin și Trump care ar putea decide soarta Ucrainei s-ar putea transforma într-o trilaterală. Surse apropiate Casei Albe au transmis jurnaliștilor de la NBC News că președintele SUA ia în calcul să îl invite pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, pentru întâlnirea din 15 august, relatează Sky News. Dezvăluirea vine după ce Zelenski și aliații europeni, în frunte cu Emmanuel Macron, au anunțat că nu se poate decide soarta Ucrainei fără reprezentanți ai Kievului.
07:30
Bunica vânătoare de pedofili care a condus un imperiu al heroinei. Cum a ajuns celebră Big Mags, capul „familiei infernale a Scoției” # Digi24.ro
Cu mult înainte să apară fenomenul modern al „vânătorilor de pedofili” din mediul online, o bunică din Scoția a devenit celebră peste noapte după ce a reușit să alunge un pedofil condamnat pentru infracțiuni sexuale dintr-un cartier din orașul Stirling. Însă, femeia poreclită „Big Mags” avea un secret murdar care în scurt timp a ieșit la iveală: ea era șefa unui întreg clan de traficanți de droguri care vindeau heroină din așa-numitul „Hotel Haney”.
07:10
Pericolul din piscină: experții în boli infecțioase explică ce germeni se ascund în bazinele publice și cum pot fi evitați # Digi24.ro
07:10
O criză monetară mult mai mare decât cea din Asia din anii '90 amenință marile economii. Care sunt „giganții” care s-ar putea prăbuși # Digi24.ro
Lumea a intrat pe un teritoriu necunoscut în ceea ce privește povara datoriilor marilor economii. Șapte țări dezvoltate au datorii care depășesc PIB-ul lor anual, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în combinație cu niște rate ale dobânzilor atât de mari. Monedele lor ar putea suferi o serie de devalorizări care amintesc de crizele financiare din Asia și Rusia de la finalul anilor '90, dar la o scară mult mai mare.
07:10
Un laborator din China a inventat o maşină care poate produce cărămizi pe Lună. Cum vor arăta casele # Digi24.ro
O echipă de cercetare din China a dezvoltat „o maşină de fabricat cărămizi lunare”, aducând astfel mai aproape de realitate viziunea science-fiction de „construire a unor case pe Lună cu materiale locale”. Cărămizile ar urma să fie produse din solul lunar.
07:10
Ce despăgubiri pot primi românii pentru zboruri anulate sau întârziate. Cum este calculată valoarea compensației # Digi24.ro
Pasagerii care se confruntă cu zboruri întârziate sau anulate, care ratează legături de zbor sau sunt refuzați la îmbarcare beneficiază, în multe țări din lume, de protecție legală și dreptul la despăgubiri. Sumele acordate pot ajunge la câteva sute de euro.
07:10
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme” # Digi24.ro
Foarte puțini avocați din Rusia mai au curajul să reprezinte în instanță activiști ai opoziției acuzați de „trădare” și „terorism”. Maria Bontsler este una dintre ei și se află acum ea însăși în închisoare, scrie Der Spiegel. Pentru oamenii din Kaliningrad, e cunoscută drept BMW, de la inițialele numelui său Bontsler, Maria Vladimirovna sau, în transliterarea germană, Wladimirowna.
07:10
Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a reușit să distribuie 7 milioane de dolari în Gaza # Digi24.ro
După aproape doi ani de război, capacitatea militară a Hamas este grav slăbită, iar conducerea sa politică se află sub o presiune intensă. Cu toate acestea, pe tot parcursul războiului, organizația islamistă palestiniană a reușit să utilizeze un sistem secret de plăți în numerar pentru a achita salariile a 30.000 de funcționari publici, în valoare totală de 7 milioane de dolari, conform BBC.
00:10
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de mişcare ar putea agrava „catastrofa umanitară” din enclava palestiniană, transmite Agerpres.
