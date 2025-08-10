Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească „imediat” Washingtonul
Digi24.ro, 11 august 2025 00:50
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă”, ordonând mutarea imediată a mii de persoane, relatează AFP.
• • •
Acum o oră
00:50
Acum 2 ore
00:00
Ilie Bolojan îi răspunde lui Marius Budăi privind lucrările la A7 și A8: „Am semnat contracte de investiţii mult prea mari” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a precizat că orice guvern rămâne în funcţie, dacă are susţinere în Parlament, el referindu-se la declaraţiile fostului ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) care a avertizat că la următoarea moţiune de cenzură ar putea vota împotriva Guvernului, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate. Premierul a explicat că au fost semnate contracte de investiţii pe sume care nu pot fi acoperite, iar de aceea este nevoie de luarea unor măsuri. „Dacă s-ar fi lucrat serios de la început, aşa cum se dovedeşte că în multe autorităţi din România lucrurile se finalizează la timp, s-ar fi putut finaliza peste tot”, a mai spus liderul PNL.
00:00
Premierul Ilie Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă, nu foloseşte niciun ban # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetăţeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea ţărilor europene.
Acum 4 ore
23:10
Medicament nou pentru obezitate, rezultate vizibile în câteva săptămâni (studiu)
23:00
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, anunță înființarea unui nou partid: „APT - Altceva pentru Țară” # Digi24.ro
Alin Tișe, președintele CJ Cluj, anunță pe Facebook că dorește să înființeze un nou partid liberal - „al oamenilor de afaceri cinstiți și asumați în societăți comerciale pe acțiuni, acționari, asociați, administratori și așa mai departe. Un partid al întreprinzătorilor, al PFA-urilor, al profesiilor liberale. Al celor care muncesc cu mintea și cu mâinile. Al celor care produc plus-valoare. Al celor care plătesc taxe și impozite! Un partid de dreapta care trebuie să fie partidul dreptei productive!”. „Un partid de dreapta nu trebuie să fie partidul „celor care n-au, dar cer tot”, concluzionează acesta.
22:20
Dezvoltatorii sud-coreeni au creat drone cu inteligență artificială care permit unui singur pilot să comande simultan 100 de FPV-uri # Digi24.ro
Compania sud-coreeană Nearthlab a lansat o nouă dronă FPV denumită Xaiden. Principala sa caracteristică este integrarea cu inteligența artificială, care permite dronei să se formeze în 10 roiuri de până la 10 drone fiecare, toate controlate de un singur operator
22:20
Ilie Bolojan a spus duminică seara, în contextul în care PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, că toți cei care fac parte din coaliție și conduc țara trebuie să fie conștienți că „un indicator important după care este judecată o țară este și cel legat de stabilitatea politică”. „Aici nu mai e vorba de poziționări într-o problemă sau alta, este pur și simplu de responsabilitatea de a duce țara înainte”, a subliniat premierul.
22:10
Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul”. Chinezii se fac că lucrează, statul român că plătește # Digi24.ro
Asociaţia Pro Infrastructură afirmă, duminică seară pe Facebook, că firma Sinohydro „se chinuie” pe mini-varianta de ocolire a Zalăului, de aproape patru ani şi jumătate, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani. „Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor”, au transmis reprezentanţii organizaţiei, precizând că stadiul fizic este de 90%, dar plata s-a realizat pentru 60%.
22:10
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor beneficia de sprijin, dar sunt multe anormalități # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca aceste primării să nu încaseze impozite şi în acelaşi timp să stabilească salarii mari pentru angajaţi doar pentru ca primarul să fie popular.
21:40
„Întoarce-te în India”. Mai mulți imigranți au fost bătuți și umiliți în Irlanda, considerată o țară primitoare # Digi24.ro
În suburbia Tallaght din vestul Dublinului, un grup de adolescenți a agresat, bătut și dezbrăcat parțial un bărbat indian, care a fost apoi filmat în timp ce se clătina și sângera. Câteva zile mai târziu, o bandă a atacat un alt bărbat indian în suburbia vecină Clondalkin, lovindu-l în față, piept, spate și picioare, provocându-i o fractură, tăieturi și multiple vânătăi, potrivit The Guardian.
Acum 6 ore
21:10
Titus Corlăţean a decis să candideze la preşedinţia PSD: „În actuala coaliție, partidul este ținut undeva pe margine” # Digi24.ro
Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.
21:10
Digi Talks la UNTOLD X cu Ioana Ciurlea, Raluca Anton și Ioana Chereji. "După ce s-a terminat spectacolul, am plâns de bucurie" # Digi24.ro
Descurajările și ura gratuită "omoară" orice inițiativă, a mărturisit Ioana Chereji, directorul de comunicare Untold Universe. Ea a povestit cum și-a dorit să celebreze, la ediția aniversară a festivalului, memoria DJ-ului Avici, printr-un concert Sandro Cavazza. "Toți oamenii din industrie mi-au spus că n-o să reușim să îl aducem, că nici nu are sens să încercăm, nu va accepta să vină la Untold". M-am simțit descurajată, dar am încercat, iar Sandro a spus DA din prima. Aseară, la finalul show-ului, am plâns de bucurie că nu am renunțat, în ciuda descurajărilor, spune Ioana Chereji, în discuția cu Ioana Ciurlea.
21:10
DIGI TALKS la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru și Bogdan Buta, fondatorul UNTOLD, despre secretele din spatele festivalului # Digi24.ro
Bogdan Buta, fondatorul Untold a povestit la Digi Talks lui Claudiu Pândaru, călătoria pe care festivalul Untold o are de 10 ani. Artiști de talie internațională s-au îndrăgostit iremediabil de România, ajungând chiar să cânte pe scenă, impresionați de energia publicului. Buta vorbește despre următoarea etapa Untold. Urmăriți discuția integral chiar aici.
20:50
„Maximizaţi-vă somnul”: Influencerii le propun oamenilor soluţii „ridicole” şi „periculoase”. Avertismentul specialiștilor # Digi24.ro
Acoperiţi-vă gura cu bandă adezivă pentru a dormi bine, nu înghiţiţi niciun lichid înainte să mergeţi la culcare, dar îndopaţi-vă cu kiwi: influencerii specializaţi în „sleepmaxxing”, sau „optimizarea somnului”, au inundat reţelele sociale cu videoclipurile lor, care nu se bazează însă pe niciun rezultat medical dovedit, spun experţii din domeniul sănătăţii.
20:40
România află săptămâna viitoare dacă evită falimentul. Criza politică ar putea avea consecințe grave # Digi24.ro
Criza politică ar putea avea consecințe mult mai grave. România află, săptămâna viitoare, dacă evită falimentul. Fitch este prima agenţie internațională care va revizui calificativul României - peste doar cinci zile, pe 15 august.
20:30
Inundațiile din Moldova: sute de pompieri sunt în continuare la Broșteni. Peste 1.000 de urgențe doar în Suceava de pe 27 iulie # Digi24.ro
Inundațiile din Moldova: sute de pompieri sunt în continuare la Broșteni. Peste 1.000 de urgențe doar în Suceava de pe 27 iulie
20:20
„Nimic nu e sigur în lumea lui Donald Trump”. „Russiagate” și eforturile administrației SUA de a băga scandalul sub preș # Digi24.ro
În iunie, Tulsi Gabbard s-a aflat într-o poziție dificilă. În calitate de veterană a războiului din Irak cu o atitudine conciliantă, care s-a nimerit a fi directoarea serviciilor secrete naționale a lui Donald Trump, ea a petrecut săptămâni întregi încercând să împiedice America să lanseze atacuri aeriene împotriva Iranului. Gabbard a citat rapoarte ale serviciilor secrete care contraziceau sugestiile israeliene conform cărora Teheranul era la doar câteva zile distanță de a deține o bombă nucleară. Trump nu a vrut să știe: „Nu-mi pasă ce spune ea”, le-a zis el reporterilor, înainte de a ordona atacurile asupra Iranului. Gabbard fusese umilită.
20:00
Furie în Italia după ce britanicii au „stricat” o celebră rețetă de paste: „Nu sunt patru ingrediente, ci trei” # Digi24.ro
Italienii au reacționat cu furie după ce popularul site britanic Good Food a publicat o rețetă a tradiționalelor paste cacio e pepe care nu includea ingredientele originale corecte și prezenta preparatul drept o masă rapidă, potrivit BBC.
20:00
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită # Digi24.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi, dar SUA caută acum o înţelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere, transmite Reuters.
Acum 8 ore
19:20
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră de supraveghere # Digi24.ro
Momentul când avionul ultra-ușor în care erau doi oameni s-a prăbușit în curtea uzinei de vagoane din Arad a fost filmat de o cameră de supraveghere. Imaginile au intrat în posesia anchetatorilor, care le vor analiza.
18:40
Planul lui Putin, descifrat din culise: „E mai ușor să continue războiul decât să facă pace”. Ce strategie a pus la punct Rusia # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin nu are nicio intenție de a returna Ucrainei teritoriile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson în schimbul retragerii complete a forțelor ucrainene din Donbas.
17:50
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a distribuit, duminică, pe Facebook, imagini de la o drumeţie în natură, în Republica Moldova, în care este alături de partenera sa, cei doi copii ai lor și de președintele Parlamentului de la Chișinău.
17:40
Trei înotători au fost ucişi în apele Mării Negre, la Odesa, în explozii provocate aparent de mine marine # Digi24.ro
Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunţat duminică un oficial ucrainean citat de agenţia DPA.
17:30
Accidentul de pe podul din Timișoara, produs intenționat, în urma unei răfuieli între clanuri. Unul dintre șoferi a fost reținut # Digi24.ro
Un șofer care a fost implicat în accidentul de pe podul istoric din Timișoara a fost reținut. Din cercetările polițiștilor a rezultat că acesta a intrat intenționat cu mașina în automobilul unui rival. Bărbatul de 22 de ani e acuzat de vătămare corporală, distrugere și lovire. Impactul provocat intenționat, care a avariat balustrada podului, a fost punctul culminant al unei răfuieli între două clanuri.
17:30
Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952, transmite EFE, citată de Agerpres.
Acum 12 ore
17:20
Lumea musulmană, „puternică în retorică, slabă în acțiune”. Organizația care ar putea schimba cursul crizei din Fâșia Gaza # Digi24.ro
Când vine vorba de gestionarea a două dintre cele mai mari crize actuale din lumea musulmană – devastarea Fâșiei Gaza și regimul draconian al talibanilor în Afganistan – statele arabe și musulmane au fost extrem de ineficiente, potrivit unei analize publicate de profesorul Amin Saikal pe platforma The Conversation.
17:10
România a câștigat o medalie de aur și una de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj U-19 # Digi24.ro
Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania).
17:00
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia: Toată lumea în țară este obosită # Digi24.ro
Primarul orașul Kiev, Vitali Kliciko, cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în contextul în care temerile referitoare la cedarea forțată de teritorii din Ucraina către Rusia au crescut pe fondul Summitului care va avea loc pe 15 august, în Alaska.
16:40
Astăzi, 10 august 2025, se împlinesc șapte ani de la unul dintre cele mai negre momente din istoria recentă a României. Mitingul împotriva corupției din 10/08/2018 avea să degenereze într-un conflict deschis între protestatari și forțele de ordine, soldat cu victime în rândul manifestanților. Totul s-a întâmplat după ce jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. La șapte ani distanță, cercetările legate de intervenția Jandarmeriei încă nu s-au încheiat.
16:40
O nouă tactică: dronele ucrainene țintesc tot mai des rețeaua feroviară a Rusiei, provocând întârzieri pentru sute de trenuri # Digi24.ro
Un nou tip de atacuri cu drone ucrainene vizează perturbarea rețelei feroviare rusești. În ultimele săptămâni, dronele lansate de soldații lui Volodimir Zelenski au lovit gări, sisteme de alimentare cu energie electrică și trenuri, provocând întârzieri fără precedent, arată Meduza. Din 19 iulie până în prezent, cel puțin șapte atacuri au întârziat peste 220 de trenuri și au rănit lucrători feroviari și pasageri.
16:00
Încă un accident la raliu: un pilot a intrat într-un copac, în timpul pregătirii pentru cursă. Intervenție a elicopterului SMURD # Digi24.ro
Încă un accident de raliu a avut loc astăzi, după cel de ieri, în care a fost implicat fiul campionului Mihai Leu. De această dată, accidentul a avut loc în județul Gorj.
15:20
Băiat de zece ani, prins de poliţişti la volanul unui autoturism, în Afumați. Tatăl copilului era în dreapta # Digi24.ro
Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.
15:20
TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI. Angajații intră în grevă # Digi24.ro
TikTok, una dintre cele mai populare platforme de social media din lume, a anunțat că își va desființa întreaga echipă de moderare din Berlin, Germania, responsabilă cu eliminarea conținutului dăunător, urmând să înlocuiască activitatea acesteia cu sisteme de inteligență artificială și muncă externalizată către contractori. Măsura va duce la concedierea a 150 de angajați, relatează The Guardian.
14:50
Ciocolată împotriva gripei. Cercetătorii au dezvoltat un medicament care conține o substanță din ciocolată # Digi24.ro
Oamenii de știință au dezvoltat un medicament experimental împotriva gripei, care conține o substanță regăsită inclusiv în ciocolată și care s-a dovedit a fi mai eficientă decât tratamenelte antigripale existente, potrivit News.ro, care citează cercetări publocate în revista științifică PNAS.
14:30
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici # Digi24.ro
Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți a înregistrat în 2025 un număr record de peste 22.000 de cereri de înscriere la cursurile de licență, cu peste 40% mai multe decât anul trecut. Prestigiul instituției și siguranța orașului sunt principalele motive pentru care tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina aleg să studieze aici.
14:20
Ucraina a anunţat că a recucerit un sat situat la frontieră în regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, o rară victorie a forţelor ucrainene împotriva trupelor ruseşti care continuă să avanseze în est, relatează duminică AFP.
13:50
Antonio Banderas exclude posibilitatea pensionării la împlinirea vârstei de 65 de ani. Starul spaniol de cinema a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naştere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum, chiar dacă problemele de sănătate nu l-au ocolit.
13:40
Cel mai înalt versus cel mai lung pod din lume. Cum vor Italia și China să redefinească limitele în construcții # Digi24.ro
Viitorul transporturilor prinde contur pe două continente, Europa și Asia, după ce Italia și China au anunțat construcția a două poduri care ar putea redefini limitele ingineriei moderne, relatează ABC News.
13:40
Rafael Nadal este tată pentru a doua oară. Semnificația numelui ales de fostul lider mondial # Digi24.ro
Rafael Nadal a devenit tată pentru a două oară, după ce soția sa a născut un băiețel. Mezinul familiei va purta numele Miquel și s-a născut în spitalul Quirónsalud Palmaplanas din Palm, la fel ca primul copil al cuplului, potrivit News.ro.
13:20
Trump numește o activistă feministă și lesbiană asumată ambasador SUA la ONU. Cine este Tammy Bruce # Digi24.ro
Tammy Bruce, jurnalistă, activistă feministă și lesbiană asumată, a fost desemnată de Donald Trump pentru funcția de ambasador-adjunct al SUA la Organizația Națiunilor Unite. Numirea, care necesită aprobarea Senatului controlat de republicani, a stârnit reacții mixte din cauza lipsei sale de experiență diplomatică.
13:00
Scandalul opririi lucrărilor la autostrada Moldovei ia amploare. Marius Budăi amenință cu moțiune de cenzură împotriva Guvernului # Digi24.ro
Social democratul Marius Budăi amenință cu o posibilă moțiune de cenzură și un vot „pentru”, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzior A7 și A8 vor fi sistate. Deputatul face apel la toți parlamentarii din Moldovă să își arate susținerea pentru cele două proiecte de infrastructură, să solicite continuarea lucrărilor, iar în caz contrat să voteze „pentru” la următoare moțiune de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.
12:50
Incendiu la o rafinărie de petrol din orașul rusesc Saratov, după un atac cu drone lansat de ucraineni. Un om a murit # Digi24.ro
Armata ucraineană a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Rusia. O rafinărie de petrol a fost cuprinsă de flăcări după ce mai multe drone au lovit orașul Saratov, situat la aproape 1.000 de kilometri de linia frontului. Un om a murit în urma exploziei, iar rafinăria a fost avariată, au anunțat duminică autoritățile rusești.
Acum 24 ore
12:10
Focuri de armă folosite pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de 125.000 de lei # Digi24.ro
Polițiștii de frontieră din Botoșani au fost nevoiți să folosească focuri de armă pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de peste 125.000 de lei, potrivit Agerpres, care citează purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani. Oamenii legii au tras șapte focuri de armă în încercarea de-ai prinde pe contrabandiști.
12:00
Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce teritorii va negocia în Alaska: „SUA au acceptat de facto propunerea” # Digi24.ro
Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta la întâlnirea din 15 august, care va avea loc în Alaska, despre un plan de pace care prevede ca Ucraina să cedeze noi teritorii către Rusia. Putin i-a transmis lui Trump planul său prin trimisul special Steve Witkoff, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o la Moscova la începutul acestei săptămâni. Potrivit unei surse citate de Kyiv Independent, SUA ar fi acceptat de „facto” propunerea.
11:50
Religie, familie și pescuit: Cum au legat o prietenie neașteptată JD Vance și ministrul britanic de externe # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, își petrece vacanța în Marea Britanie, invitat de ministrul de externe David Lammy la reședința oficială Chevening House. Cei doi politicieni, veniți din lumi și tabere politice diferite, au legat o prietenie surprinzătoare bazată pe credință, familie și timp petrecut împreună la pescuit, relatează BBC.
11:30
Intervenție dificilă a pompierilor în Delta Dunării, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a pârjolit zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub control flăcările.
11:20
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor. Proprietarii de mașini vechi, cei mai afectați # Digi24.ro
Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor. În cazul acestor vehicule, taxele ar putea fi chiar de două sau trei ori mai mari decât în prezent, potrivit principiului „poluatorul plătește”.
10:30
Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane” # Digi24.ro
Actrița britanică premiată cu Oscar Emma Thompson a povestit la Festivalul de Film de la Locarno cum, în anii ’90, Donald Trump a sunat-o în timp ce filma și a invitat-o la cină, propunându-i să stea într-una dintre proprietățile sale.
10:20
Gelu Duminică, despre inechitatea din sistemul de acordare al pensiilor speciale: Diferențele sunt mult prea mari și trebuie corectate # Digi24.ro
Gelu Duminică a explicat în cadrul emisiunii „În fața ta”de la Digi24 că între pensiile speciale și cele normale nu este vorba despre discriminare, ci despre disproporționare. Sociologul susține că în sistemul de acordare al pensiilor speciale nu există echitate sau echilibru și consideră necesară o corectare a cuatumurilor și condițiilor de acordare. Emisiunea integrală cu sociologul Gelu Duminică poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00, la Digi24.
09:50
Sam Altman, creatorul ChatGPT, a spus că unii utilizatori îi cer să readucă stilul „aprobator” al chatbotului, motivând că nu au avut niciodată pe cineva care să-i susțină în viață, iar interacțiunile cu AI-ul le-au oferit încurajarea de care aveau nevoie, relatează Business Insider.
