Prăbuşirea de la Arad, avem imagini (video)

Cotidianul de Hunedoara, 9 august 2025 12:30

Presa locală a publicat primele imagini de la tragedia din Arad.

Acum 30 minute
12:30
Prăbuşirea de la Arad, avem imagini (video) Cotidianul de Hunedoara
Presa locală a publicat primele imagini de la tragedia din Arad.
12:20
Avion prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad Cotidianul de Hunedoara
"În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa", a transmis...
Acum o oră
11:50
Gluma momentului. Cum ți se pare? Cotidianul de Hunedoara
Circulă pe Facebook. Un dialog la funeraliile lui Ion Iliescu.
Acum 2 ore
11:20
Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU Cotidianul de Hunedoara
Cabinetul de securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de prim-ministrul (...)
10:50
Pădurile României, ”primele pe lista de tăieri” Cotidianul de Hunedoara
"Am preluat aproape 100 hectare împădurite prin PNRR odată cu mandatul de...
Acum 4 ore
10:30
Înainte de a se vedea cu Putin, Trump vorbește despre ”schimburi de teritorii” Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA Donald Trump a afirmat vineri un "schimb de teritorii" între Ucraina și Rusia în...
10:20
MINEIUL pe luna IUNIE (Râmnic, 1780) Cotidianul de Hunedoara
Mineiul este o carte liturgică a Bisericii Ortodoxe care cuprinde slujbele sfinților sărbătoriți în fiecare zi a anului bisericesc
10:00
Înotătorul Avram Iancu: ”Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren” Cotidianul de Hunedoara
Performanţă de zile mari! După 40 de zile de înot, fără costum de neopren (...)
09:20
Pilonul II. Problema este şi ”taxa ascunsă” Cotidianul de Hunedoara
"După ce li s-a impus un CASS de 10% pe sumele ce depășesc 3000 de lei, celor peste 8 milioane de cotizanți la fondurile publice de pensii administrate privat...
08:50
Sufletul vremurilor care a dispărut Cotidianul de Hunedoara
Mama s-a stins la câteva zile după Paști. În urma ei a dispărut și căldura casei părintești.
Acum 6 ore
08:20
Dezvăluire de senzație despre Nicușor Dan și funeraliile lui Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Când Președinția a aflat că din partea lui Ion Iliescu vor vorbi cei menționați mai sus, a schimbat versiunea (...)
08:00
A sunat clopotul la 80 de ani de la atacul nuclear asupra Nagasaki Cotidianul de Hunedoara
Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de la Hiroshima, Nagasaki a suferit...
07:30
Scandalul Pilonului II de pensii. Ce spun un fost ministru al Justiției, un economist și un europarlamentar Cotidianul de Hunedoara
Modificarea pilonului II de pensii care nu va permite românilor să retragă toți banii la pensionare a inflamat internetul.
07:00
Pățania unui ziarist român: A sunat prim-adjunctul SRI. De atunci ”am pierdut tot, toate procesele” Cotidianul de Hunedoara
Din 16 decembrie nu că nu am mai câștigat nimic. Am pierdut tot, toate procesele, în toate fazele", spune jurnalistul acum.
Acum 8 ore
06:20
Marea întâlnire Trump – Putin – s-au stabilit data și locul Cotidianul de Hunedoara
S-au stabilit loc și ziua când se vor întâlni Trump și Putin. Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind
06:10
Revenirea Europei la realitate Cotidianul de Hunedoara
Într-o carte de o rară calitate stilistică și bogăție a ideilor, în prealabil prezentată ca șir de conferințe la invitația College de France (Paris), Peter Sloterdijk
Acum 12 ore
00:00
Salvarea învățământului în limba română. Românii din Cernăuți, apel către Țoiu Cotidianul de Hunedoara
Liderii comunității românești din Cernăuți i-au cerut,
8 august 2025
23:50
Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unui proiect de lege publicat pe
Acum 24 ore
23:30
Țoiu, despre înființarea Bisericii Ortodoxe Române în Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile ucrainene  a invitat Biserica Ortodoxă Română
23:10
Veste proastă pentru fani la UNTOLD: Trupa Vama a făcut anunțul Cotidianul de Hunedoara
Publicul rămâne pentru noi cea
22:10
Tânăr ucrainean recuperat din munte Cotidianul de Hunedoara
Un cetățean ucrainean care a trecut granița în România
21:40
Se retrage PSD de la guvernare? Ce spune președintele USR Cotidianul de Hunedoara
PSD a semnat de curând acordul de
20:50
Intervenție grea. Pompierii români dislocați în Grecia Cotidianul de Hunedoara
Pompierii români aflați în Grecia intervin vineri
20:40
Crin Antonescu. Nicușor Dan nu există ca președinte Cotidianul de Hunedoara
Crin Antonescu  este de părere că Nicușor
20:20
Bolojan le cere miniștrilor să-și facă publice averile Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministrului declaraţiile de
20:10
O nouă pastilă pentru slăbit dă rezultate promițătoare Cotidianul de Hunedoara
Pilula acționează prin suprimarea apetitului și creșterea senzației de sațietate.
20:00
Trump a ordonat atacuri asupra cartelurilor drogurilor Cotidianul de Hunedoara
Președintele Donald Trump ar fi semnat o directivă secretă care permite Departamentului Apărării să folosească forța militară împotriva cartelurilor de droguri
20:00
Cea mai râvnită resursă a omenirii. Ministrul Economiei a semnat hotărârea Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului
19:20
Ethan Nwaneri a semnat un nou contract cu Arsenal Cotidianul de Hunedoara
Mijlocașul ofensiv al echipei engleze de fotbal Arsenal Londra
19:10
Ce a descoperit Corpul de Control la Direcțiile silvice Cotidianul de Hunedoara
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi
19:00
JD Vance: Nu avem intenția de a recunoaște statul palestinian Cotidianul de Hunedoara
Nu știu ce ar însemna să recunoaștem cu adevărat un stat palestinian, având în vedere lipsa unui guvern funcțional acolo.
18:40
Demisia lui Dragoș Anastasiu a ajuns în Monitorul Oficial Cotidianul de Hunedoara
Decretul prin care se ia act de demisia lui Dragoş Anastasiu din funcţia de vicepremier a fost publicat
18:40
Președintele SLPR. Poșta Română este în colaps Cotidianul de Hunedoara
Poșta Română este în colaps prin managementul defectuos
18:30
Pachetul fiscal, în plan secund. PSD și USR se ceartă pe posturi Cotidianul de Hunedoara
Dialogul în coaliția de guvernare a intrat în impas
18:10
Un summit UE-Rusia s-ar impune urgent Cotidianul de Hunedoara
Rusia și Europa ar trebui să țină un summit
18:00
Inflația va „consemna un salt amplu” până la finalul anului Cotidianul de Hunedoara
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia
17:50
Vicepreședinte PSD îl acuză pe Bolojan de influențe private Cotidianul de Hunedoara
A "păsuit" jocurile de noroc,  iar acum Bolojan este sensibilizat
17:40
Cancerul birocratic al Europei Cotidianul de Hunedoara
Indiferent de ce se va întâmpla, este bine ca toate guvernele naționale să aibă un Plan B pentru când la Bruxelles va veni momentul marii socoteli
17:30
”Israel să revină asupra planului său privind Fâșia Gaza„ Cotidianul de Hunedoara
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
17:10
IICCMER cere decorarea post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu Cotidianul de Hunedoara
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) anunță că în cursul zilei de luni, 11 august 2025, va transmite
17:00
Banii din Pilonul II. Retragerea de 25% e ”generoasă’ Cotidianul de Hunedoara
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidențiat
16:40
Ucrainenii simpli, mai realiști decât analiștii vestici Cotidianul de Hunedoara
Sprijinul pentru lupta până la victorie a scăzut mult fata de primele zile ale conflictului, la fel si  speranțele pentru o aderare rapidă la NATO și UE, arată un sondaj Gallup
16:30
Bolojan vrea să discute personal cu Băsescu Cotidianul de Hunedoara
Proiectul prin care Traian Băsescu
16:30
Spitalele vor fi obligate să publice opiniile pacienților Cotidianul de Hunedoara
Managerii de spitale vor trebui să publice pe site-ul instituţiei date clare despre activitatea medicală, economică şi
16:20
Fritz. USR, ”la fel ca 99,9% din populație„ Cotidianul de Hunedoara
Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia
16:10
Decizia luată de BNR cu privire la rata dobânzii de referință Cotidianul de Hunedoara
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, vineri, să mențină rata dobânzii
15:50
Daniel David. ”Mi-aș fi dat demisia de mult„ Cotidianul de Hunedoara
Profesorii cer demisia minitrului Daniel David.
15:40
Țoiu salută introducerea unui tren direct Kiev – București Cotidianul de Hunedoara
Prima cursă de probă are loc în noaptea de vineri
15:30
Controversa numirilor în CA la Romsilva. Replica AMEPIP Cotidianul de Hunedoara
Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) - Romsilva a fost organizat de
15:20
Crin Antonescu îi dă peste nas lui Băsescu: „Turnătorii se țin cu cheltuială” Cotidianul de Hunedoara
Crin Antonescu a reacționat, pe Facebook, după ce Traian Băsescu și-a cerut înapoi privilegiile care i se cuvin ca fost șef de stat.
