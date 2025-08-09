S-au încăierat iar. USR acuză PSD de ”neobrăzare”
Cotidianul de Hunedoara, 9 august 2025 18:30
”Unde eraţi, domnule, când activiştii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru...? [...] The post S-au încăierat iar. USR acuză PSD de ”neobrăzare” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
18:30
”Unde eraţi, domnule, când activiştii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru...? [...] The post S-au încăierat iar. USR acuză PSD de ”neobrăzare” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
18:00
Fericire mare pentru fostul tenisman spaniol Rafael Nadal. [...] The post Nadal a devenit tată pentru a doua oară appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Suporterii CSA Steaua despre Becali: „Păcatele iertate/ Dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!” # Cotidianul de Hunedoara
Cu acest prilej suporterii de pe Ghencea și-au adus aminte și de marele dușman de la FCSB, Gigi Becali. [...] The post Suporterii CSA Steaua despre Becali: „Păcatele iertate/ Dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
17:00
”Duminică (10 august), canicula se va intensifica în judeţele... [...] The post Anunţul meteorologilor. Cum începem săptămâna viitoare appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Fotografie făcută cu 10 minute înainte de tragedia aviatică din Arad. „De ce, Doamne?” # Cotidianul de Hunedoara
Tatăl victimei de 18 ani din avionul prăbușit la Arad, a postat o fotografie realizată cu 10 minute înainte de accident. [...] The post Fotografie făcută cu 10 minute înainte de tragedia aviatică din Arad. „De ce, Doamne?” appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Preşedintele PNL Bucureşti afirmă că ”e momentul, acum mai mult ca oricând, de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. [...] The post Frica de AUR. Se propune candidat unic la Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Trenul IRN 12942, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din Mangalia vineri... [...] The post Incident neobişnuit. Au fost rănite în tren appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:30
Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea fabricii din Arad, accident... [...] The post Cine sunt de fapt victimele din avion appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Totodată, critică măsurile din pachetul al doilea de măsuri fiscale anunţat de guvern. [...] The post Lider local PSD: Guvernul Bolojan frânează Moldova appeared first on Cotidianul RO.
13:20
În chiar prima ieşire pe circuit, fiul regretatului Mihai Leu, aflat la volanul bolidului fostului... [...] The post Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident (video) appeared first on Cotidianul RO.
13:10
”Dedicatie” pentru președintele Nicușor Dan postata de un cititor pe forumul Cotidianul.ro [...] The post Dedicație pentru preşedinte: Nicuşor ieşi de sub pat/ Ionel a decedat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
12:30
Presa locală a publicat primele imagini de la tragedia din Arad. [...] The post Prăbuşirea de la Arad, avem imagini (video) appeared first on Cotidianul RO.
12:20
”În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis... [...] The post Avion prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Circulă pe Facebook. Un dialog la funeraliile lui Ion Iliescu. [...] The post Gluma momentului. Cum ți se pare? appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Cabinetul de securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de prim-ministrul (...) [...] The post Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:50
”Am preluat aproape 100 hectare împădurite prin PNRR odată cu mandatul de... [...] The post Pădurile României, ”primele pe lista de tăieri” appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Înainte de a se vedea cu Putin, Trump vorbește despre ”schimburi de teritorii” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA Donald Trump a afirmat vineri un ”schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia în... [...] The post Înainte de a se vedea cu Putin, Trump vorbește despre ”schimburi de teritorii” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Mineiul este o carte liturgică a Bisericii Ortodoxe care cuprinde slujbele sfinților sărbătoriți în fiecare zi a anului bisericesc [...] The post MINEIUL pe luna IUNIE (Râmnic, 1780) appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Înotătorul Avram Iancu: ”Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren” # Cotidianul de Hunedoara
Performanţă de zile mari! După 40 de zile de înot, fără costum de neopren (...) [...] The post Înotătorul Avram Iancu: ”Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren” appeared first on Cotidianul RO.
09:20
”După ce li s-a impus un CASS de 10% pe sumele ce depășesc 3000 de lei, celor peste 8 milioane de cotizanți la fondurile publice de pensii administrate privat... [...] The post Pilonul II. Problema este şi ”taxa ascunsă” appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Mama s-a stins la câteva zile după Paști. În urma ei a dispărut și căldura casei părintești. [...] The post Sufletul vremurilor care a dispărut appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Când Președinția a aflat că din partea lui Ion Iliescu vor vorbi cei menționați mai sus, a schimbat versiunea (...) [...] The post Dezvăluire de senzație despre Nicușor Dan și funeraliile lui Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de la Hiroshima, Nagasaki a suferit... [...] The post A sunat clopotul la 80 de ani de la atacul nuclear asupra Nagasaki appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Scandalul Pilonului II de pensii. Ce spun un fost ministru al Justiției, un economist și un europarlamentar # Cotidianul de Hunedoara
Modificarea pilonului II de pensii care nu va permite românilor să retragă toți banii la pensionare a inflamat internetul. [...] The post Scandalul Pilonului II de pensii. Ce spun un fost ministru al Justiției, un economist și un europarlamentar appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Pățania unui ziarist român: A sunat prim-adjunctul SRI. De atunci ”am pierdut tot, toate procesele” # Cotidianul de Hunedoara
Din 16 decembrie nu că nu am mai câștigat nimic. Am pierdut tot, toate procesele, în toate fazele”, spune jurnalistul acum. [...] The post Pățania unui ziarist român: A sunat prim-adjunctul SRI. De atunci ”am pierdut tot, toate procesele” appeared first on Cotidianul RO.
06:20
S-au stabilit loc și ziua când se vor întâlni Trump și Putin. Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind [...] The post Marea întâlnire Trump – Putin – s-au stabilit data și locul appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Într-o carte de o rară calitate stilistică și bogăție a ideilor, în prealabil prezentată ca șir de conferințe la invitația College de France (Paris), Peter Sloterdijk [...] The post Revenirea Europei la realitate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:00
Salvarea învățământului în limba română. Românii din Cernăuți, apel către Țoiu # Cotidianul de Hunedoara
Liderii comunității românești din Cernăuți i-au cerut, [...] The post Salvarea învățământului în limba română. Românii din Cernăuți, apel către Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
8 august 2025
23:50
Potrivit unui proiect de lege publicat pe [...] The post Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor appeared first on Cotidianul RO.
23:30
Autoritățile ucrainene a invitat Biserica Ortodoxă Română [...] The post Țoiu, despre înființarea Bisericii Ortodoxe Române în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
23:10
Publicul rămâne pentru noi cea [...] The post Veste proastă pentru fani la UNTOLD: Trupa Vama a făcut anunțul appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Un cetățean ucrainean care a trecut granița în România [...] The post Tânăr ucrainean recuperat din munte appeared first on Cotidianul RO.
21:40
PSD a semnat de curând acordul de [...] The post Se retrage PSD de la guvernare? Ce spune președintele USR appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Pompierii români aflați în Grecia intervin vineri [...] The post Intervenție grea. Pompierii români dislocați în Grecia appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Crin Antonescu este de părere că Nicușor [...] The post Crin Antonescu. Nicușor Dan nu există ca președinte appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministrului declaraţiile de [...] The post Bolojan le cere miniștrilor să-și facă publice averile appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Pilula acționează prin suprimarea apetitului și creșterea senzației de sațietate. [...] The post O nouă pastilă pentru slăbit dă rezultate promițătoare appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Președintele Donald Trump ar fi semnat o directivă secretă care permite Departamentului Apărării să folosească forța militară împotriva cartelurilor de droguri [...] The post Trump a ordonat atacuri asupra cartelurilor drogurilor appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Cea mai râvnită resursă a omenirii. Ministrul Economiei a semnat hotărârea # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului [...] The post Cea mai râvnită resursă a omenirii. Ministrul Economiei a semnat hotărârea appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Mijlocașul ofensiv al echipei engleze de fotbal Arsenal Londra [...] The post Ethan Nwaneri a semnat un nou contract cu Arsenal appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi [...] The post Ce a descoperit Corpul de Control la Direcțiile silvice appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
19:00
Nu știu ce ar însemna să recunoaștem cu adevărat un stat palestinian, având în vedere lipsa unui guvern funcțional acolo. [...] The post JD Vance: Nu avem intenția de a recunoaște statul palestinian appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Decretul prin care se ia act de demisia lui Dragoş Anastasiu din funcţia de vicepremier a fost publicat [...] The post Demisia lui Dragoș Anastasiu a ajuns în Monitorul Oficial appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Poșta Română este în colaps prin managementul defectuos [...] The post Președintele SLPR. Poșta Română este în colaps appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Dialogul în coaliția de guvernare a intrat în impas [...] The post Pachetul fiscal, în plan secund. PSD și USR se ceartă pe posturi appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Rusia și Europa ar trebui să țină un summit [...] The post Un summit UE-Rusia s-ar impune urgent appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia [...] The post Inflația va „consemna un salt amplu” până la finalul anului appeared first on Cotidianul RO.
17:50
A ”păsuit” jocurile de noroc, iar acum Bolojan este sensibilizat [...] The post Vicepreședinte PSD îl acuză pe Bolojan de influențe private appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Indiferent de ce se va întâmpla, este bine ca toate guvernele naționale să aibă un Plan B pentru când la Bruxelles va veni momentul marii socoteli [...] The post Cancerul birocratic al Europei appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen [...] The post ”Israel să revină asupra planului său privind Fâșia Gaza„ appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.