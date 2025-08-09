METEO Cod galben de caniculă în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu
PSNews.ro, 9 august 2025 12:40
Astăzi este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Temperaturile maxime ajung la 38 de grade Celsius. De acest cod galben sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov […] Articolul METEO Cod galben de caniculă în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
12:40
METEO Cod galben de caniculă în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu # PSNews.ro
Astăzi este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Temperaturile maxime ajung la 38 de grade Celsius. De acest cod galben sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov […] Articolul METEO Cod galben de caniculă în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
12:50
Ciprian Ciucu: PSD nu face gesturi gratuite, sper să nu caute pretexte să iasă de la guvernare # PSNews.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un partid abil şi nu face gesturi simbolice gratuite. Totodată, Ciucu speră ca social-democeraţii să nu caute pretexte pentru a ieşi de la guvernare. Întrebat, vineri, la Digi24, despre reuniunea de […] Articolul Ciprian Ciucu: PSD nu face gesturi gratuite, sper să nu caute pretexte să iasă de la guvernare apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
12:30
Liderii PSD se vor reuni luni pentru a decide viitorul coaliției de guvernare. Social-democrații vor să rămână la putere, însă încearcă să amâne alegerile pentru Primăria Capitalei până în primăvara anului viitor, susțin surse politice pentru Adevărul. PSD se pregătește de Congres, iar în lupta pentru București, formațiunea n-are nici candidat, nici șanse mari de […] Articolul Liderii PSD se vor reuni luni. Miza şedinţei. Ce îi deranjează pe liderii din ţară apare prima dată în PS News.
12:30
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au murit. UPDATE: ”În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis ISU Arad. ŞTIRE INIŢIALĂ: ISU Arad anunţă, sâmbătă, un accident aviatic. ”Avion de mici dimensiuni prăbuşit în […] Articolul Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit la Arad. Două persoane au murit apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
12:20
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că urmează să înceapă lucrările de execuție în cadrul obiectivului de investiții „Montare panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot”. Montarea se va face în lungul liniilor CF – Linia 800 fir I și II București Nord – Constanța între km 4+300 – km 4+600, Linia 300 […] Articolul CFR începe montarea panourilor fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:10
Bolojan cere miniştrilor transparenţă totală. Declarațiile de avere, publice pe site-urile Guvernului și ministerelor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut, vineri, miniştrilor şi altor demnitari să publice declaraţiile de avere şi interese, ca o dovadă de transparenţă, principiu care doreşte să stea la baza funcţionării acestui Guvern. Bolojan consideră că publicarea voluntată a acestor documente este ”o dovadă de respect faţă de valorile democratice”. ”Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat […] Articolul Bolojan cere miniştrilor transparenţă totală. Declarațiile de avere, publice pe site-urile Guvernului și ministerelor apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
România are în continuare printre cele mici salarii minime pe economie din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. În schimb, atunci când vine vorba de puterea de cumpărare, țara noastră reușește să se distanțeze de ultimele locuri. Milioane de angajați din țările Uniunii Europene continuă să câștige salariul minim pe economie. Suma variază însă foarte mult de […] Articolul Salariile minime din UE. Unde se află România raportat la puterea de cumpărare apare prima dată în PS News.
20:00
Sindicatul din Poșta Română îl acuză pe directorul general Valentin Ștefan că sabotează compania din interior # PSNews.ro
Poșta Română a plătit penalități de milioane lei fiind trecute pe pierderi, în loc să îi fie imputate directorului general al companiei, Valentin Ștefan, ca urmare a unui management defectuos, a afirmat vineri Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestuia, printre faptele ‘de o […] Articolul Sindicatul din Poșta Română îl acuză pe directorul general Valentin Ștefan că sabotează compania din interior apare prima dată în PS News.
19:50
Control la Romsilva: Pierderi financiare mari la 6 direcții silvice, 5 ani la rând. Raportul, trimis la Parchet # PSNews.ro
Concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva arată că șase direcţii silvice precum Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024. Documentul a fost trimis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație […] Articolul Control la Romsilva: Pierderi financiare mari la 6 direcții silvice, 5 ani la rând. Raportul, trimis la Parchet apare prima dată în PS News.
19:40
Noi scumpiri la carne și ulei. Care este prețul pe care îl vom plăti în magazine în viitorul apropiat # PSNews.ro
Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii peste doi ani. Această creștere a fost determinată de prețurile record la carne și de majorarea cotațiilor la uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters. FAO publică lunar propriul […] Articolul Noi scumpiri la carne și ulei. Care este prețul pe care îl vom plăti în magazine în viitorul apropiat apare prima dată în PS News.
19:30
Dragoş Anastasiu nu mai este vicepremierul României. Demisia a fost publicată în Monitorul Oficial # PSNews.ro
Decretul prin care se ia act de demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier a fost publicat vineri în Monitorul Oficial. Citește mai mult AICI Articolul Dragoş Anastasiu nu mai este vicepremierul României. Demisia a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în PS News.
19:30
Protocol de colaborare între ASF și Banca Națională a R. Moldova în domeniul asigurărilor # PSNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a Moldovei (BNM) au încheiat, vineri, un acord de colaborare pentru instituirea unui cadru de cooperare bilaterală pentru schimbul de informații și asistență tehnică în domeniul licențierii/autorizării, reglementării și supravegherii activității societăților de asigurare, cu scopul de a proteja drepturile și interesele consumatorilor. ‘De la preluarea mandatului […] Articolul Protocol de colaborare între ASF și Banca Națională a R. Moldova în domeniul asigurărilor apare prima dată în PS News.
19:20
Guvernul a fost aprobat vineri acordul-cadru de împrumut între România şi BDCE, în valoare de 140 de milioane de euro, care va susţine realizarea sau restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană: Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, suma va fi dublată printr-o contribuţie echivalentă din bugetul naţional. Finanţarea va susţine […] Articolul România primește 140 milioane de euro pentru restaurarea a 14 monumente naționale apare prima dată în PS News.
19:10
Bugetarii care încasează sporuri de 40% în ciuda măsurilor de austeritate. Specialii omiși de Bolojan # PSNews.ro
Salarii 2025. Bugetarii care gestionează fonduri europene vor putea primi sporuri de până la 40% conform unei noi măsuri propuse de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Salarii 2025. Prin intermediul legislației destinate micșorării deficitului bugetar s-a luat și decizia reducerii majorărilor salariale destinate angajaților de la stat ce gestionează fonduri europene. Salarii 2025. Bugetarii […] Articolul Bugetarii care încasează sporuri de 40% în ciuda măsurilor de austeritate. Specialii omiși de Bolojan apare prima dată în PS News.
19:10
Italia se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile din mai multe orașe putând atinge și chiar depăși 40 de grade Celsius în următoarele zile, transmite agenția DPA. Meteorologii anticipează temperaturi de 40 de grade Celsius la Florența, sâmbătă, în timp ce în orașul alpin Bolzano ar putea fi înregistrate 38 de grade Celsius. […] Articolul Italia intră sub cupola de foc. Sunt așteptate temperaturi de peste 40 de grade apare prima dată în PS News.
19:00
Se redeschide publicului unul dintre cele mai importante obiective ale patrimoniului național # PSNews.ro
Consiliul Judeţean Hunedoara anunţă, vineri, redeschiderea oficială a unuia dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului naţional – Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după finalizarea lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în valoare. Potrivit unui comunicat de rpesă transmis, vineri, de CJ Hunedoara, lucrările au fost realizate în cadrul proiectului european ”Conservare, restaurare […] Articolul Se redeschide publicului unul dintre cele mai importante obiective ale patrimoniului național apare prima dată în PS News.
18:50
Brânză evacuată cu elicopterul Black Hawk de la stânele izolate de inundații din Broșteni # PSNews.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a preluat sute de kilograme de brânză de la stânele din zona Broșteni, izolate de inundațiile din ultimele zile. Este o misiune umanitară menită să-i ajute pe ciobanii rămași izolați în munți. Salvatori de la ISU Suceava, Salvamont Vatra Dornei și Inspectoratul General de Aviație au derulat o acțiune […] Articolul Brânză evacuată cu elicopterul Black Hawk de la stânele izolate de inundații din Broșteni apare prima dată în PS News.
18:50
Vești bune pentru mineri: România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj. „Am semnat astăzi hotărârea de Guvern prin care România primește licența pentru exploatarea grafitului din Gorj. Nu pleacă în mâini străine. Va aduce locuri de muncă, dezvoltare și mândrie pentru […] Articolul Vești bune pentru mineri: România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj apare prima dată în PS News.
18:40
Nazare: Am deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă # PSNews.ro
Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă a fost deblocat după ce a fost adoptată în Guvern Ordonanţa care reia procedurile de despăgubire, blocate după decizia Curţii Constituţionale din februarie 2025, a anunţat vineri ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Am deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă. Azi am adoptat în […] Articolul Nazare: Am deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă apare prima dată în PS News.
18:30
Vineri a fost a 8-a zi de proteste în fața Ministerului Educației, unde profesorii i-au cerut demisia minitrului Daniel David. Manifestanții încearcă să strângă 100.000 de semnături pentru demararea unui proiect de lege care să anuleze măsurile Guvernului în ceea ce privește Educația. Mai exact, este vorba despre creșterea normei didactice de predare și mărirea […] Articolul Ministrul Educației: Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an apare prima dată în PS News.
18:20
Autoritatea Palestiniană avertizează că planul Israelului pentru Gaza va duce la o catastrofă umanitară fără precedent # PSNews.ro
Autoritatea Palestiniană avertizează că planul Israelului pentru Gaza va duce la o „catastrofă umanitară fără precedent”, potrivit CNN. Decizia „periculoasă” a guvernului israelian de a „reocupa complet Fâșia Gaza” va duce la o „catastrofă umanitară fără precedent”, a declarat președinția Autorității Palestiniene într-un comunicat de vineri, potrivit agenției de știri palestiniene WAFA. „Această mișcare ar […] Articolul Autoritatea Palestiniană avertizează că planul Israelului pentru Gaza va duce la o catastrofă umanitară fără precedent apare prima dată în PS News.
18:20
Puiul românesc dă o nouă lovitură pe piața britanică. Care este prețul mediu cu care se vinde # PSNews.ro
Industria cărnii de pasăre din România dă o nouă lovitură pe piața britanică. Valoarea financiară a vânzărilor, de la 1 ianuarie până în prezent, este mai mare decât valoarea financiară a exporturilor pe aceeași piață efectuate de-a lungul anului 2024, potrivit datelor statistice ale Comisiei Europene consultate de G4Food. Dacă în 2024, integral, valoarea financiară […] Articolul Puiul românesc dă o nouă lovitură pe piața britanică. Care este prețul mediu cu care se vinde apare prima dată în PS News.
18:10
Mirel Palada (SOCIOPOL): Încrederea românilor în Nicușor Dan și Ilie Bolojan a ajuns la 25% # PSNews.ro
Nicușor Dan și Ilie Bolojan stau foarte slab în ceea ce privește încrederea electoratului. Mirel Palada, președintele casei de sondare SOCIOPOL, arată că numai 25% dintre români mai au încredere în Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Sociologul Mirel Palada prezintă modul în care electoratul a pierdut foarte repede încrederea pe care o avea în președintele […] Articolul Mirel Palada (SOCIOPOL): Încrederea românilor în Nicușor Dan și Ilie Bolojan a ajuns la 25% apare prima dată în PS News.
18:10
Ministerul Sănătății a extins vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani # PSNews.ro
Guvernul României a făcut un pas important în prevenția cancerelor asociate infecției cu HPV, aprobând vineri, 8 august, extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieți, cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani. Măsura, propusă de Ministerul Sănătății, are ca scop reducerea pe termen lung a incidenței bolilor provocate de virusul […] Articolul Ministerul Sănătății a extins vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani apare prima dată în PS News.
18:00
Majorarea contribuției pentru Pilonul II de pensii de stat administrate privat la 6% ar fi utilă, atât ca rentabilitate, cât și ca masă investițională, a declarat președintele ASF, Alexandru Petrescu, care a subliniat însă că este vorba de o decizie politică. De ce este important: În 2008, când s-a introdus Pilonul II de pensii de stat […] Articolul Șeful ASF: Ar fi utilă creșterea contribuției pentru Pilonul II la 6% apare prima dată în PS News.
18:00
Povestea Ilincăi, mica balerină care face România mândră: Dublă campioană mondială la doar 10 ani # PSNews.ro
Are 10 ani, dar CV-ul ei bate multe biografii de adulți: dublă campioană mondială, premiul pentru cea mai bună dansatoare la World Dance Masters, top 12 la Youth America Grand Prix, aur la Dance World Cup și o invitație specială pentru a dansa în „Spărgătorul de nuci” la Jakarta. Nu, nu e un scenariu de […] Articolul Povestea Ilincăi, mica balerină care face România mândră: Dublă campioană mondială la doar 10 ani apare prima dată în PS News.
17:50
Șeful Senatului intervine în disputa despre Pilonul II de pensii: Nu se naţionalizează nimic! # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opţiunea de retragere iniţială de 25% este ‘mai generoasă’ decât în multe sisteme similare din UE. ‘În spaţiul public au apărut reacţii critice cu privire la proiectul de lege privind plata pensiilor din Pilonul II. Este firesc să existe […] Articolul Șeful Senatului intervine în disputa despre Pilonul II de pensii: Nu se naţionalizează nimic! apare prima dată în PS News.
17:40
Justiția franceză va trebui să pronunțe o nouă decizie în privința extrădării lui Paul Philip al României # PSNews.ro
Curtea de Casație franceză: „Curtea de Apel nu a specificat ce drept fundamental încalcă executarea mandatului” Justiția franceză va trebui să pronunțe o nouă decizie în privința extrădării lui Paul Philip al României. Decizia vine după ce Curtea de Casație franceză a anulat decizia care bloca extrădarea Prințului Paul în România, potrivit AFP. Pe 9 […] Articolul Justiția franceză va trebui să pronunțe o nouă decizie în privința extrădării lui Paul Philip al României apare prima dată în PS News.
17:40
Inspectoratele școlare obligate să trimită până luni la minister lista școlilor care vor fi comasate după noile reguli # PSNews.ro
OFICIAL În acest weekend, până luni, 11 august, inspectoratele școlare sunt obligate să facă și să trimită la ARACIP și Ministerul Educației și Cercetării lista școlilor care vor fi comasate, după ce regulile de reorganizare au intrat în vigoare vineri, 8 august, la ora 15:30 / Calendar Până luni, 11 august 2025, inspectoratele școlare sunt […] Articolul Inspectoratele școlare obligate să trimită până luni la minister lista școlilor care vor fi comasate după noile reguli apare prima dată în PS News.
17:30
Statul român suspectează că Rusia ar fi contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene, spun surse oficiale pentru G4Media. Ministerul Energiei însă susține că nu are informații despre acest subiect. Vă amintesc, analizele făcute de OMV Petrom au arătat că țițeiul era contaminat cu clorină, o substanță corozivă care […] Articolul Acuzații grave: Rusia ar fi otrăvit petrolul azer destinat României și altor state UE apare prima dată în PS News.
17:20
Ceartă pe funcții între PSD și USR în timp ce al doilea pachet fiscal întârzie. Ce posturi de conducere se negociază # PSNews.ro
Coaliția de guvernare a pus pe pauză discuțiile despre pachetul fiscal promis pentru luna iulie, și care trebuia să vină cu o reformă amplă a administrației, din cauza neînțelegerilor privind împărțirea funcțiilor în stat. PSD a anunțat că nu mai participă la ședințele Coaliției, acuzând atitudinea pe care USR a avut-o față de moartea lui […] Articolul Ceartă pe funcții între PSD și USR în timp ce al doilea pachet fiscal întârzie. Ce posturi de conducere se negociază apare prima dată în PS News.
17:20
Liderul AUR, George Simion, a participat la ceremonia de învestire a noului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki. George Simion a fost prezent miercuri la ceremonia de învestire a lui Karol Nawrocki. Liderul AUR a luat parte și la mașul de susținere al președintelui Poloniei. La învestirea noului lider polonez a participat o delegație formată din […] Articolul George Simion, singurul lider român prezent la învestirea noului președinte al Poloniei apare prima dată în PS News.
17:10
Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Cine riscă o amendă de 3.000 lei # PSNews.ro
Sunt reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. O nouă lege reglementează deci modul în care pot fi ținuți câinii pe proprietăți private. Astfel, stăpânii patrupedelor au restricții chiar în propria locuință, iar în unele cazuri pot fi verificați la domiciliu de către autorități. Iată detaliul pentru care proprietarii pot primi […] Articolul Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Cine riscă o amendă de 3.000 lei apare prima dată în PS News.
17:10
Ciucu: ASF trebuia să realizeze dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern # PSNews.ro
Prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, vineri, într-o postare pe Facebook, că proiectul privind Pilonul II de pensii a fost inițiat de ASF, care trebuia să realizeze dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern. Ciucu mai spus că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuia să explice pe ce se bazează procentul maxim […] Articolul Ciucu: ASF trebuia să realizeze dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern apare prima dată în PS News.
17:00
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025 pe fondul expirării schemei de plafonare a prețului la energie și al majorării cotelor TVA și a accizelor, arată vineri BNR. Rata anuală a inflației a înregistrat o creștere și în luna iunie 2025, urcând la 5,66 la sută, de la 5,45 […] Articolul Avertisment de la BNR: Inflația va consemna un „amplu salt” apare prima dată în PS News.
16:50
Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva # PSNews.ro
Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva a fost organizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanței de urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, fiind evaluați candidații înscriși pe trei posturi din totalul de cinci, precizează Agenția pentru Monitorizarea și […] Articolul Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva apare prima dată în PS News.
16:50
Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu # PSNews.ro
Pe 5 august 2025, România a pierdut o figură emblematică a istoriei sale recente — Ion Iliescu. Fostul președinte al țării a murit la 95 de ani, după o lungă suferință. Pe lângă ecourile dispariției sale, mulți s-au întrebat cui îi va reveni averea impresionantă pe care o lăsa în urmă, în special vila somptuoasă […] Articolul Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu apare prima dată în PS News.
16:40
PNL, desființat din interior! Acuzații dure de trădare: „Au confiscat un partid istoric și îl sufocă în tăcere” # PSNews.ro
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și membru PNL, a lansat un atac dur la adresa conducerii partidului, într-o postare pe pagina sa de Facebook, acuzând că formațiunea a devenit „prizoniera cooperativei politice”, iar performanțele organizațiilor locale sunt anulate de deciziile luate la centru. El avertizează că „România s-a schimbat, iar alegătorii au ieșit din […] Articolul PNL, desființat din interior! Acuzații dure de trădare: „Au confiscat un partid istoric și îl sufocă în tăcere” apare prima dată în PS News.
16:40
”Îi apreciez foarte mult pe oamenii din combinat care sunt solidari”, este declaraţia directorului adjunct al combinatului siderurgic Liberty Galaţi, Cornel Moisescu, care a stat astăzi de vorbă cu siderurgiştii adunaţi în faţa turnului administrativ pentru a îşi exprima din nou nemulţumirile faţă de întârzierile tot mai mari la plata salariilor.Moisescu le-a transmis oamenilor că se […] Articolul Salariile nu au fost plătite, furia crește la Liberty Galați. Se anunță proteste apare prima dată în PS News.
16:40
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut cu 70% în primele 6 luni ale anului. Care este explicația # PSNews.ro
Statisticile Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Timiș arată o scădere puternică a numărului de concedii medicale eliberate în primele șase luni din 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Ministrul sănătății susține că aceasta este o dovadă a faptului că „nu se mai dau concedii fictive”. Problema concediilor medicale din România, care […] Articolul Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut cu 70% în primele 6 luni ale anului. Care este explicația apare prima dată în PS News.
16:30
Incendiu de amploare în California: Românii din zonă, sfătuiți să respecte ordinele de evacuare # PSNews.ro
Un incendiu puternic, numit Canyon Fire, a izbucnit lângă lacul Piru și s-a extins rapid spre Los Angeles, afectând 2.000 de hectare. Un incendiu masiv a izbucnit joi în zona lacului Piru din Ventura County, la vest de Santa Clarita, și s-a extins rapid în Los Angeles County. Focul, cunoscut sub numele de Canyon Fire, […] Articolul Incendiu de amploare în California: Românii din zonă, sfătuiți să respecte ordinele de evacuare apare prima dată în PS News.
16:30
A fost descoperit „Orașul Hobbiților”. Are circa 8.000 de ani și se află la 400 km de București # PSNews.ro
Arheologii au descoperit în cel mai mare complex megalitic din Balcani, aflat la 400 km de București, o așezare medievală cu case extrem de mici pe care au botezat-o „Orașul Hobbiților”. O echipă de arheologi bulgari care lucrează la Perperikon, cel mai mare complex megalitic cunoscut din Balcani, a făcut noi descoperiri, care aduc noi […] Articolul A fost descoperit „Orașul Hobbiților”. Are circa 8.000 de ani și se află la 400 km de București apare prima dată în PS News.
16:20
Adrian Veștea pleacă de la conducerea PNL Brașov. Pe cine vrea să impună gruparea Râșnov – Predeal # PSNews.ro
Marți, 12 august, liberalii din județul Brașov se vor întruni într-o ședință extraordinară a Colegiului Director Județean pentru a-și lua adio, cel puțin temporar, de la președintele organizației județene, Adrian Veștea, care își va da demisia, după ce a intrat în vigoare noul statul al PNL, care nu îi permite să ocupe simultan funcția de […] Articolul Adrian Veștea pleacă de la conducerea PNL Brașov. Pe cine vrea să impună gruparea Râșnov – Predeal apare prima dată în PS News.
16:10
Cine se află în Top 10 firme cu cele mai mari datorii la stat, cu miliarde de lei neplătite # PSNews.ro
În timp ce Guvernul Bolojan se află în plin proces de implementare a primului pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare şi ”corectarea unor dezechilibre”, precum deficitul, în România există firme cu datorii de miliarde de lei la stat. Potrivit unor datelor analizate de RisCo.ro pentru ȘtirileProTV.ro, pe primul loc loc în topul firmelor cu datorii totale la […] Articolul Cine se află în Top 10 firme cu cele mai mari datorii la stat, cu miliarde de lei neplătite apare prima dată în PS News.
16:10
Educația a devenit un lux în România, iar măsurile de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan afectează și mai mult dreptul la educație al tinerilor. În țara cu cel mai mare abandon universitar, Guvernul lovește fix în categoriile cu venituri mici, afectându-le accesul la educație. Fără burse sociale pentru studenții la taxă Guvernul a luat […] Articolul Educația, un lux cu austeritatea lui Bolojan. Ce putem învăța de la Italia și Franța apare prima dată în PS News.
16:00
O întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare, scrie Fox News, citând două surse informate despre subiect. Două surse familiare cu negocierile au declarat pentru Fox News că summitul ar fi în lucru chiar de lunea viitoare, Roma fiind una dintre destinațiile discutate. În cazul […] Articolul Fox News: Întâlnirea Putin – Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
15:50
Ciucu: Aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui # PSNews.ro
Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu un sondaj comun PNL-USR, care să decidă cine rămâne în cursă, propune Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele liberalilor şi primarul Sectorului 6. Într-un interviu acordat News.ro, Ciucu nu-şi ascunde intenţia de a […] Articolul Ciucu: Aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui apare prima dată în PS News.
15:50
Concursul și numirea recentă a noilor membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au readus în atenția publică probleme grave ale cadrului legal actual, care permit accesul în funcții de conducere al unor persoane cu trecut controversat sau fără o competiție reală pentru posturile respective. „Avem o lege care, practic, […] Articolul Ministrul Mediului: Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar apare prima dată în PS News.
15:40
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis vineri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. ”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa […] Articolul BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an apare prima dată în PS News.
15:30
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Germania nu va autoriza exporturile de echipament militar care ar putea fi utilizat în Gaza „până la noi ordine”. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa nu va autoriza niciun export de echipament militar care ar putea fi utilizat în Gaza „până la noi ordine”. Măsura […] Articolul Germania oprește exporturile de arme către Israel „până la noi ordine” apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.