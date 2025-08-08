Salariile minime din UE. Unde se află România raportat la puterea de cumpărare

15:10

Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti ale căror feriboturi nu au putut părăsi porturile din Atena, sporind, de asemenea, riscurile de incendii. Ministerul pentru protecţie civilă a precizat, după o reuniune de urgenţă, că rafalele de vânt au atins viteze de 88 de kilometri […] Articolul Vacanțe date peste cap! Vânturile puternice blochează feriboturile spre insulele Greciei apare prima dată în PS News.