Azerbaidjan şi Armenia îl vor susţine pe Trump pentru premiul Nobel pentru pace
PSNews.ro, 9 august 2025 15:30
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv", potrivit lui Donald Trump, conflictul care le opune de zeci de ani. Alături de el, la Casa Albă, preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, şi prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, au considerat că medierea preşedintelui american, cunoscut
• • •
Acum 5 minute
16:00
Cât costă și cui îi va aparține, de fapt, terenul pe care se va construi Nibiru, noua stațiune anunțată de Selly # PSNews.ro
O parte a Nibiru, cea mai nouă stațiune de pe litoral pe care Andrei Șelaru (Selly) spune că o va dezvolta în urma unei investiții de 50 de milioane de euro, va fi construită pe un teren agricol pentru care există o promisiune de cumpărare recentă a unei firme din grupul ce operează casa de
16:00
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza # PSNews.ro
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat vineri pentru AFP mai multe surse diplomatice. Cu puţin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase" care „riscă să agraveze
Acum 10 minute
15:50
Protest în Piața Victoriei, la 7 ani de la violențele din 10 august: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu” # PSNews.ro
Organizația „Corupția Ucide" a anunțat că va organiza duminică o manifestație în Piața Victoriei, marcând șapte ani de la intervenția violentă a jandarmilor în timpul protestului diasporei din 10 august 2018. „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026. Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției,
Acum 30 minute
15:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a avertizat sâmbătă, 9 august, că se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an. „Ministerul Afacerilor Externe a comunicat în mod transparent situația complexă de personal inclusiv în ceea ce privește detașările în Centrala ministerului sau în Serviciul Exterior. Ministerul Afacerilor Externe se confruntă cu un deficit
15:30
Acum o oră
15:20
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric. Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # PSNews.ro
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC. Pe piaţa futures, contractele cu livrare în decembrie au atins un vârf de 3.534,10 dolari uncia,
15:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni la 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de președintele american # PSNews.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Trump a anunţat vineri, pe reţeaua sa Truth Social, că „mult aşteptata întâlnire" cu
15:00
Performanţa incredibilă a unui român: Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren # PSNews.ro
Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren. "Am ajuns la destinaţia finală! Astăzi, la ora 18:25, după 40 de
Acum 2 ore
14:50
Furnizorul mexican din industria auto Nemak, printre cei mai mari din lume, specializat în dezvoltarea și producția de componente din aluminiu, cumpără afacerea din România cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF) și intră pe piața locală. Tranzacția, parte a unui acord mai amplu, ce prevede achiziția întregii divizii de componente ușoare
14:50
Românca Irina Hansen candidează la funcția de guvernator în Nevada cu un mesaj clar: "Sunt aici să readuc adevărul, responsabilitatea și bunul-simț în statul nostru!" De origine româncă, Irina Hansen candidează oficial pentru funcția de guvernator al statului Nevada. Este o nouă etapă în drumul politic al timișorencei stabilite în copilărie în Las Vegas, după
14:30
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente de ei nu vor putea participa la eveniment. „După şase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediţia de anul acesta a festivalului
14:30
Liderul PSD Iaşi critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la coada listei de priorităţi: Guvernul frânează Moldova # PSNews.ro
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern privind prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la "coada listei". Bogdan Cojocaru consideră că mesajul transmis de premierul Bolojan privind prioritizarea autostrăzilor este unul periculos şi îl
14:20
Banca austriacă Erste Group previzionează pentru România o inflație generală de 7,5% până la sfârșitul anului, estimând o creștere moderată a prețurilor la energia electrică în iulie, de aproximativ 30%, o transmitere în prețuri de 60% din majorările de TVA și o transmitere de 100% a creșterii accizelor. Banca se așteaptă la o inflație de
14:20
Alegerile pentru Primăria Bucureşti. Burduja: E momentul de judecăţi lucide. Un primar care să ţină direcţia către Vest # PSNews.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, "de minţi limpezi şi judecăţi lucide". Pentru a contracara pericolul reprezentat de blocul izolaţionist, liberalul propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către
14:10
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # PSNews.ro
O „îngheţare" a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile pentru un summit la nivel înalt între Donald Trump şi Vladimir Putin în zilele următoare. Comentariile lui Donald Tusk au venit după ce a vorbit cu liderul ucrainean, Volodymyr Zelenskyy,
14:00
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. În timpul sesiunii de calificări, tânărul a rupt un parapet de beton. La fața locului au intervenit echipajele medicale. Update 9 august 2025, ora 11:50. IPJ Timiș a oferit primele informații legate de incident. „În data de 09 august
14:00
Dr. Alexandru Coman, medic epidemiolog la Institutul Inimii Nicoale Stăncioiu Cluj – Napoca şi vicepreşedintele Asociaţiei pentru prevenirea şi controlul infecţiilor a explicat în cadrul unui interviu acordat News.ro ce este candida auris, unde a fost descoperită prima dată ciuperca periculoasă, care sunt motivele pentru care este greu de tratat. Medicul vorbeşte despre realitatea actuală
Acum 4 ore
13:50
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00. Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect a fost
13:50
Mircea Fechet avertizează asupra opririi programului de împăduriri: „Pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare” # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite, sâmbătă, că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru 14.700 hectare, dintre care peste 7.886 hectare plantate, plus alte 2.300 hectare la o semnătură distanţă. "Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului",
13:40
Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei # PSNews.ro
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de audit publicat pe site-ul instituției. Curtea de Conturi arată în raport că Autoritatea Aeronautică a refuzat să vireze la bugetul statului în 2023 suma de 7,8 milioane de lei, adică
13:40
Petrișor Peiu cere excluderea contribuției CASS pentru indemnizațiile foștilor deținuți politici # PSNews.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu cere eliminarea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor lor. Senatorul AUR Petrișor Peiu Pentru cere excluderea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor acestora într-o scrisoare deschisă adresată președintelor și
13:30
Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute pe importuri # PSNews.ro
În timp ce este preocupat pentru reducerea taxelor și a datoriei naționale a Statelor Unite, care a ajuns la 36 trilioane de dolari, președintele Donald Trump își extinde revoluția mișcării „Make America Great Again" (Să facem America măreață din nou) prin revenirea la rețeta originală a băuturii răcoritoare Coca-Cola și complimentarea unei reclame controversate la
13:20
Doi străini care lipeau în Chişinău afişe cu imaginea Maiei Sandu şi a mitropolitului Basarabiei, reţinuţi # PSNews.ro
Doi bărbaţi originari din Helsinki şi Sevastopol au fost reţinuţi, vineri, la Chişinău, fiind suspectaţi că au lipit afişe cu conţinut de chemare la ură socială, interetnică şi religioasă. Afişele foloseau imaginea Maiei Sandu şi a mitropolitului Basarabiei. Autorităţile suspectează că scopul lor era perturbarea procesului electoral, transmite Ziarul de Gardă. "Cei doi bărbaţi, cu
13:10
Aglomerație pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza unor accidente sau lucrări # PSNews.ro
Sâmbătă, traficul este dificil pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza unor accidente și lucrări, care au dus la formarea de coloane și circulație îngreunată în zonele afectate. Se circulă în condiții de aglomerație, sâmbătă, pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din țară din cauza unor accidente sau lucrări, anunță Centrul Infotrafic.
13:00
Calea Victoriei redevine pietonală. Activități culturale și recreative pentru toate vârstele. Restricții de trafic # PSNews.ro
Calea Victoriei redevine în acest sfârșit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare și întâlniri în aer liber. Vor fi organizate activități culturale și recreative pentru toate vârstele, oferite de artiști stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol și interacțiune directă cu publicul. În intervalul orar 10:00-17:30, vizitatorii sunt invitați și la Casa
12:50
Ciprian Ciucu: PSD nu face gesturi gratuite, sper să nu caute pretexte să iasă de la guvernare # PSNews.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un partid abil şi nu face gesturi simbolice gratuite. Totodată, Ciucu speră ca social-democeraţii să nu caute pretexte pentru a ieşi de la guvernare. Întrebat, vineri, la Digi24, despre reuniunea de
12:40
METEO Cod galben de caniculă în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu # PSNews.ro
Astăzi este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Temperaturile maxime ajung la 38 de grade Celsius. De acest cod galben sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov
12:30
Liderii PSD se vor reuni luni pentru a decide viitorul coaliției de guvernare. Social-democrații vor să rămână la putere, însă încearcă să amâne alegerile pentru Primăria Capitalei până în primăvara anului viitor, susțin surse politice pentru Adevărul. PSD se pregătește de Congres, iar în lupta pentru București, formațiunea n-are nici candidat, nici șanse mari de
12:30
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă,
12:20
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că urmează să înceapă lucrările de execuție în cadrul obiectivului de investiții „Montare panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot”. Montarea se va face în lungul liniilor CF – Linia 800 fir I și II București Nord – Constanța între km 4+300 – km 4+600, Linia 300 […] Articolul CFR începe montarea panourilor fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot apare prima dată în PS News.
12:10
Bolojan cere miniştrilor transparenţă totală. Declarațiile de avere, publice pe site-urile Guvernului și ministerelor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut, vineri, miniştrilor şi altor demnitari să publice declaraţiile de avere şi interese, ca o dovadă de transparenţă, principiu care doreşte să stea la baza funcţionării acestui Guvern. Bolojan consideră că publicarea voluntată a acestor documente este ”o dovadă de respect faţă de valorile democratice”. ”Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat […] Articolul Bolojan cere miniştrilor transparenţă totală. Declarațiile de avere, publice pe site-urile Guvernului și ministerelor apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
România are în continuare printre cele mici salarii minime pe economie din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. În schimb, atunci când vine vorba de puterea de cumpărare, țara noastră reușește să se distanțeze de ultimele locuri. Milioane de angajați din țările Uniunii Europene continuă să câștige salariul minim pe economie. Suma variază însă foarte mult de […] Articolul Salariile minime din UE. Unde se află România raportat la puterea de cumpărare apare prima dată în PS News.
20:00
Sindicatul din Poșta Română îl acuză pe directorul general Valentin Ștefan că sabotează compania din interior # PSNews.ro
Poșta Română a plătit penalități de milioane lei fiind trecute pe pierderi, în loc să îi fie imputate directorului general al companiei, Valentin Ștefan, ca urmare a unui management defectuos, a afirmat vineri Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestuia, printre faptele ‘de o […] Articolul Sindicatul din Poșta Română îl acuză pe directorul general Valentin Ștefan că sabotează compania din interior apare prima dată în PS News.
19:50
Control la Romsilva: Pierderi financiare mari la 6 direcții silvice, 5 ani la rând. Raportul, trimis la Parchet # PSNews.ro
Concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva arată că șase direcţii silvice precum Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024. Documentul a fost trimis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație […] Articolul Control la Romsilva: Pierderi financiare mari la 6 direcții silvice, 5 ani la rând. Raportul, trimis la Parchet apare prima dată în PS News.
19:40
Noi scumpiri la carne și ulei. Care este prețul pe care îl vom plăti în magazine în viitorul apropiat # PSNews.ro
Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii peste doi ani. Această creștere a fost determinată de prețurile record la carne și de majorarea cotațiilor la uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters. FAO publică lunar propriul […] Articolul Noi scumpiri la carne și ulei. Care este prețul pe care îl vom plăti în magazine în viitorul apropiat apare prima dată în PS News.
19:30
Dragoş Anastasiu nu mai este vicepremierul României. Demisia a fost publicată în Monitorul Oficial # PSNews.ro
Decretul prin care se ia act de demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier a fost publicat vineri în Monitorul Oficial. Citește mai mult AICI Articolul Dragoş Anastasiu nu mai este vicepremierul României. Demisia a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în PS News.
19:30
Protocol de colaborare între ASF și Banca Națională a R. Moldova în domeniul asigurărilor # PSNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a Moldovei (BNM) au încheiat, vineri, un acord de colaborare pentru instituirea unui cadru de cooperare bilaterală pentru schimbul de informații și asistență tehnică în domeniul licențierii/autorizării, reglementării și supravegherii activității societăților de asigurare, cu scopul de a proteja drepturile și interesele consumatorilor. ‘De la preluarea mandatului […] Articolul Protocol de colaborare între ASF și Banca Națională a R. Moldova în domeniul asigurărilor apare prima dată în PS News.
19:20
Guvernul a fost aprobat vineri acordul-cadru de împrumut între România şi BDCE, în valoare de 140 de milioane de euro, care va susţine realizarea sau restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană: Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, suma va fi dublată printr-o contribuţie echivalentă din bugetul naţional. Finanţarea va susţine […] Articolul România primește 140 milioane de euro pentru restaurarea a 14 monumente naționale apare prima dată în PS News.
19:10
Bugetarii care încasează sporuri de 40% în ciuda măsurilor de austeritate. Specialii omiși de Bolojan # PSNews.ro
Salarii 2025. Bugetarii care gestionează fonduri europene vor putea primi sporuri de până la 40% conform unei noi măsuri propuse de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Salarii 2025. Prin intermediul legislației destinate micșorării deficitului bugetar s-a luat și decizia reducerii majorărilor salariale destinate angajaților de la stat ce gestionează fonduri europene. Salarii 2025. Bugetarii […] Articolul Bugetarii care încasează sporuri de 40% în ciuda măsurilor de austeritate. Specialii omiși de Bolojan apare prima dată în PS News.
19:10
Italia se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile din mai multe orașe putând atinge și chiar depăși 40 de grade Celsius în următoarele zile, transmite agenția DPA. Meteorologii anticipează temperaturi de 40 de grade Celsius la Florența, sâmbătă, în timp ce în orașul alpin Bolzano ar putea fi înregistrate 38 de grade Celsius. […] Articolul Italia intră sub cupola de foc. Sunt așteptate temperaturi de peste 40 de grade apare prima dată în PS News.
19:00
Se redeschide publicului unul dintre cele mai importante obiective ale patrimoniului național # PSNews.ro
Consiliul Judeţean Hunedoara anunţă, vineri, redeschiderea oficială a unuia dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului naţional – Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după finalizarea lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în valoare. Potrivit unui comunicat de rpesă transmis, vineri, de CJ Hunedoara, lucrările au fost realizate în cadrul proiectului european ”Conservare, restaurare […] Articolul Se redeschide publicului unul dintre cele mai importante obiective ale patrimoniului național apare prima dată în PS News.
18:50
Brânză evacuată cu elicopterul Black Hawk de la stânele izolate de inundații din Broșteni # PSNews.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a preluat sute de kilograme de brânză de la stânele din zona Broșteni, izolate de inundațiile din ultimele zile. Este o misiune umanitară menită să-i ajute pe ciobanii rămași izolați în munți. Salvatori de la ISU Suceava, Salvamont Vatra Dornei și Inspectoratul General de Aviație au derulat o acțiune […] Articolul Brânză evacuată cu elicopterul Black Hawk de la stânele izolate de inundații din Broșteni apare prima dată în PS News.
18:50
Vești bune pentru mineri: România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj. „Am semnat astăzi hotărârea de Guvern prin care România primește licența pentru exploatarea grafitului din Gorj. Nu pleacă în mâini străine. Va aduce locuri de muncă, dezvoltare și mândrie pentru […] Articolul Vești bune pentru mineri: România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj apare prima dată în PS News.
18:40
Nazare: Am deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă # PSNews.ro
Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă a fost deblocat după ce a fost adoptată în Guvern Ordonanţa care reia procedurile de despăgubire, blocate după decizia Curţii Constituţionale din februarie 2025, a anunţat vineri ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Am deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă. Azi am adoptat în […] Articolul Nazare: Am deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă apare prima dată în PS News.
18:30
Vineri a fost a 8-a zi de proteste în fața Ministerului Educației, unde profesorii i-au cerut demisia minitrului Daniel David. Manifestanții încearcă să strângă 100.000 de semnături pentru demararea unui proiect de lege care să anuleze măsurile Guvernului în ceea ce privește Educația. Mai exact, este vorba despre creșterea normei didactice de predare și mărirea […] Articolul Ministrul Educației: Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an apare prima dată în PS News.
18:20
Autoritatea Palestiniană avertizează că planul Israelului pentru Gaza va duce la o catastrofă umanitară fără precedent # PSNews.ro
Autoritatea Palestiniană avertizează că planul Israelului pentru Gaza va duce la o „catastrofă umanitară fără precedent”, potrivit CNN. Decizia „periculoasă” a guvernului israelian de a „reocupa complet Fâșia Gaza” va duce la o „catastrofă umanitară fără precedent”, a declarat președinția Autorității Palestiniene într-un comunicat de vineri, potrivit agenției de știri palestiniene WAFA. „Această mișcare ar […] Articolul Autoritatea Palestiniană avertizează că planul Israelului pentru Gaza va duce la o catastrofă umanitară fără precedent apare prima dată în PS News.
18:20
Puiul românesc dă o nouă lovitură pe piața britanică. Care este prețul mediu cu care se vinde # PSNews.ro
Industria cărnii de pasăre din România dă o nouă lovitură pe piața britanică. Valoarea financiară a vânzărilor, de la 1 ianuarie până în prezent, este mai mare decât valoarea financiară a exporturilor pe aceeași piață efectuate de-a lungul anului 2024, potrivit datelor statistice ale Comisiei Europene consultate de G4Food. Dacă în 2024, integral, valoarea financiară […] Articolul Puiul românesc dă o nouă lovitură pe piața britanică. Care este prețul mediu cu care se vinde apare prima dată în PS News.
18:10
Mirel Palada (SOCIOPOL): Încrederea românilor în Nicușor Dan și Ilie Bolojan a ajuns la 25% # PSNews.ro
Nicușor Dan și Ilie Bolojan stau foarte slab în ceea ce privește încrederea electoratului. Mirel Palada, președintele casei de sondare SOCIOPOL, arată că numai 25% dintre români mai au încredere în Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Sociologul Mirel Palada prezintă modul în care electoratul a pierdut foarte repede încrederea pe care o avea în președintele […] Articolul Mirel Palada (SOCIOPOL): Încrederea românilor în Nicușor Dan și Ilie Bolojan a ajuns la 25% apare prima dată în PS News.
18:10
Ministerul Sănătății a extins vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani # PSNews.ro
Guvernul României a făcut un pas important în prevenția cancerelor asociate infecției cu HPV, aprobând vineri, 8 august, extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieți, cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani. Măsura, propusă de Ministerul Sănătății, are ca scop reducerea pe termen lung a incidenței bolilor provocate de virusul […] Articolul Ministerul Sănătății a extins vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani apare prima dată în PS News.
18:00
Majorarea contribuției pentru Pilonul II de pensii de stat administrate privat la 6% ar fi utilă, atât ca rentabilitate, cât și ca masă investițională, a declarat președintele ASF, Alexandru Petrescu, care a subliniat însă că este vorba de o decizie politică. De ce este important: În 2008, când s-a introdus Pilonul II de pensii de stat […] Articolul Șeful ASF: Ar fi utilă creșterea contribuției pentru Pilonul II la 6% apare prima dată în PS News.
