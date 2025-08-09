Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la festival

22:50

Primarul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri seară, la Digi24, că a fost „nevoit să ia în calcul” o candidatură la Primăria Capitalei, dar că nu a luat o decizie. „Vom cântări foarte bine”, a spus liderul din PNL, care a precizat că va fi făcut un sondaj cu privire la candidații care ar putea fi promovați de liberali pentru cursa electorală. Totodată, Ciucu spune despre Cătălin Drulă (USR), care și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, că are o „părere bună despre el”, dar că „trebuie să gândim foarte bine care sunt pașii, pentru că nu vrem să ajungă un extremist” în această funcție.