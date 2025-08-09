Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
G4Media, 9 august 2025 15:30
România figurează și anul acesta pe harta mondială „Blue Flag”, însă doar câteva plaje de pe litoralul românesc respectă standardele internaționale, primind steagul albastru, simbol... G4Media.ro.
Acum 10 minute
16:00
Iranul arestează 20 de presupuși spioni Mossad / Execuțiile iranienilor condamnați pentru spionaj în favoarea Israelului au crescut semnificativ după războiul de 12 zile # G4Media
Iranul a arestat în ultimele luni 20 de persoane pe care le acuză că sunt agenți ai serviciului secret israelian Mossad, a anunțat sâmbătă justiția,... G4Media.ro.
16:00
Un amplu incendiu de vegetaţie la sud-est de Atena a continuat să ardă sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, cu vânturi puternice care au alimentat... G4Media.ro.
Acum 15 minute
15:40
Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE și al taxelor suplimentare pentru bagaje? Nu foarte curând # G4Media
După ce UE a dat undă verde pentru noile scanere CT, aeroporturile din UE pot permite acum cantități mai mari de lichide în bagajele de... G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:30
UE ia în considerare interzicerea „substanțelor chimice veșnice” pe măsură ce riscurile față de sănătate se extind / Sunt un grup de peste 10.000 de substanțe chimice sintetice utilizate pe scară largă în produse precum tigăi antiaderente, ambalaje alimentare și îmbrăcăminte impermeabilă # G4Media
Preocupările legate de poluarea cu PFAS – prescurtarea de la substanțe per- și polifluoroalchilice – sunt în creștere în întreaga Europă, deoarece studiile arată că... G4Media.ro.
15:30
Acum o oră
15:10
O tânără din Suceava a cumpărat cu 2.500 lei un iPhone 15 de pe o platformă online, dar a fost înșelată / Ce (nu) conținea coletul? # G4Media
O tânără de 20 de ani din Suceava a reclamat la poliție că a fost înșelată după ce a achiziționat un telefon mobil prin platforma... G4Media.ro.
15:10
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a-l influența pe Trump în privința tarifelor. Majoritatea nu au obținut nimic. Țările au angajat lobbyiști cu legături în administrația Trump, dar toate se confruntă în continuare cu tarife mai mari # G4Media
Țările din întreaga lume au cheltuit zeci de milioane în acest an pe lobby-iști cu legături cu președintele Donald Trump, în încercarea de a evita... G4Media.ro.
15:10
Președintele CNAS: Am un salariu de peste 9.000 de lei, un medic cu pregătirea mea ajunge și la 20.000 de lei / „Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară” # G4Media
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Horațiu-Remus Moldovan, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că în această funcție are un salariu net de... G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:50
VIDEO/FOTO Protest cu jucării de pluș în zona Gării de Nord din Timișoara. Locuitorii cer siguranță și ordine în cartier # G4Media
Locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara au organizat, sâmbătă, un protest neobișnuit pentru a atrage atenția asupra insecurității și degradării sociale din cartier,... G4Media.ro.
14:50
Ministrul Sănătăţii: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, cu prilejul vizitei în judeţul Galaţi, că medicina de familie este baza sistemului de sănătate şi se intenţionează... G4Media.ro.
14:50
Rutierul italian Filippo Baroncini a căzut în etapa a treia a Turului Poloniei şi are multiple fracturi la faţă. El a fost plasat în comă... G4Media.ro.
14:30
Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit cu Xi Jinping și alți lideri apropiați de Kremlin # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul din 15 august, programat cu președintele... G4Media.ro.
14:30
Bărbatul care a înjunghiat de mai multe ori o femeie în Sectorul 3, arestat preventiv / Victima a fost urmărită câteva minute pe stradă / Atacul a avut loc când nu mai erau persoane în preajmă # G4Media
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Procurorii afirmnă că nu a... G4Media.ro.
14:20
Drumurile naţionale cu risc rutier crescut, monitorizate de Poliţie cu elicoptere: Poliţiştii au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 394 de abateri rutiere # G4Media
Drumurile naţionale cu risc rutier crescut au fost monitorizate de Poliţie cu elicoptere, ajutând astfel la supravegherea traficului rutier, la un răspuns rapid la situaţii... G4Media.ro.
14:10
Burduja, despre alegerile pentru Primăria Bucureşti: E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide / Candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă / Un primar general care să ţină direcţia către Vest, nu către Est # G4Media
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, ”de minţi limpezi şi... G4Media.ro.
14:00
Cum explică șeful CNAS faptul că anul trecut nu au fost cheltuiți toți bani alocați pentru analizele decontate: Unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash # G4Media
Întrebat despre plafonul pentru analizele decontate de stat, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a afirmat în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, că anul trecut... G4Media.ro.
14:00
Câmpulung Film Fest 10: O săptămână cu filme din toată lumea și competiție de scurt-metraje, în inima Bucovinei # G4Media
Câmpulung Film Fest împlinește 10 ani și marchează această ediție aniversară printr-unProgram extins, plin de proiecții, expoziții, spectacole și întâlniri. Timp de o săptămână (11-17 august), orașul se... G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:40
Exclusiv | Secretele instructorului canin Răzvan Gavrilă: ”Nu există câini care nu pot fi dresați, însă dresajul durează toată viața” (VIDEO) # G4Media
În cel mai recent episod EduPet, jurnalista Ioana Cosma a stat de vorbă cu Răzvan Gavrilă, un instructor canin cu experiență, care ne dezvăluie adevărul... G4Media.ro.
13:40
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul... G4Media.ro.
13:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce a vizitat şantierul noului spital de la Tecuci: Prinde contur un spital modern, care va deservi peste 120.000 de locuitori. Sprijinim dotarea cu aparatură şi echipamente medicale # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur un spital nou şi modern, realizat cu finanţarea Consiliului Judeţean Galaţi, ministerul urmând să... G4Media.ro.
13:10
Două fetițe de 9 şi 12 ani, rănite în tren de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau # G4Media
Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite în tren, sâmbătă, după ce un geam care a căzut peste ele în vagonul în... G4Media.ro.
12:50
PSD Iaşi critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la ”coada listei” de priorităţi: Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională # G4Media
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern... G4Media.ro.
12:50
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, episodul 57/ A murit fostul președinte Ion Iliescu, studenții rămân fără burse în vacanță, vara explodează între festivaluri și controverse publicitare # G4Media
Nu ai avut timp să citești știrile în această săptămână? Iată o selecție a celor mai importante evenimente pe care trebuie să le știi, selectate... G4Media.ro.
12:50
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre... G4Media.ro.
12:40
The Telegraph: Trump nu trebuie să abandoneze Ucraina acceptând o pace nedreaptă / Statele Unite să nu se lase convinse să impună un acord favorabil lui Putin # G4Media
Publicația The Telegraph arată că dacă întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în 15 august – așa cum s-a anunțat –... G4Media.ro.
12:30
Cât costă un șezlong și o umbrelă? Prețurile de pe litoralul românesc, în comparație cu cele din vestul Europei # G4Media
Prețurile pentru închirierea unui șezlong pe litoralul românesc se compară cu cele de pe plajele din vestul Europei, din țări precum Franța, Olanda și Germania,... G4Media.ro.
12:30
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # G4Media
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC, transmite News.ro. Comentariile... G4Media.ro.
12:30
Autoturism în valoare de 90.000 de euro căutat de autorităţile din Polonia, descoperit de poliţiştii de frontieră constănţeni # G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux căutat de către autorităţile din Polonia, transmite Agerpres.... G4Media.ro.
12:20
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunţat sâmbătă şeful său... G4Media.ro.
12:20
Caniculă şi disconfort termic ridicat în Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni / Temperaturile urcă până la 37 de grade # G4Media
Canicula şi disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni, iar maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, potrivit prognozei... G4Media.ro.
12:20
Trei tone de tutun şi zeci de milioane de ţigări de contrabandă, descoperite de poliţişti în primele 7 luni ale anului # G4Media
Peste 59 de milioane de ţigarete şi peste trei tone de tutun au fost descoperite de poliţişti în primele şapte luni ale anului, fiind aplicate... G4Media.ro.
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Ara, transmite News.ro. ISU Arad anunţă, sâmbătă, un accident aviatic. ”Avion de... G4Media.ro.
12:00
VIDEO Cum a transformat Ucraina un umil avion agricol într-un fighter aer-aer, vânător de drone Shahed / Această soluție s-ar putea să nu fie rentabilă: racheta sa costă cât 10 UAV-uri / Ce alte aeronave militare improvizate folosește Kievul? # G4Media
Confruntată cu o penurie de avioane de luptă specializate, Ucraina a apelat la o serie de aeronave improvizate, cu propulsie cu elice, pentru misiuni militare,... G4Media.ro.
12:00
VIDEO Accident la Super Rally Timişoara – Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a avariat grav maşina de concurs a tatălui său / Copilotul a fost rănit / Cum s-a produs accidentul # G4Media
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se... G4Media.ro.
12:00
VIDEO Demo pentru viața de student/ Cazare în campus, cursuri, „treasure hunt”, seri de relaxare: tabăra de vară a Universității Tehnice din Cluj # G4Media
Vrei să vezi cum va fi în facultate? Participarea la o tabără de vară dintre cele organizate de Universități, pentru elevi, este exact ceea ce... G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:30
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona Palaia Fokaia # G4Media
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localităţii Palaia Fokaia, cu intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat... G4Media.ro.
11:20
Transfer de fișiere: O firmă românească a lansat o alternativă la WeTransfer / Ce beneficii oferă Nivlo Send? # G4Media
O firmă din România a lansat platforma Nivlo Send (www.nivlosend.com), cu scopul de a face partajarea fișierelor mai eficientă și mai flexibilă. G4Media.ro.
11:20
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţa să demonteze megafoane instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major de la Seul, conform agenţiei Yonhap,... G4Media.ro.
11:10
INTERVIU Cum a ajuns Irina Schrotter să o îmbrace pe Mihaela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și cât costă creațiile designerului român # G4Media
Când Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a ales să poarte o creație Irina Schrotter în cadrul vizitei oficiale în Austria, alegerea nu a fost... G4Media.ro.
11:10
Atacurile câinilor de la stâne se înmulțesc: Sfaturile salvamontiștilor pentru turiști și recomandări pentru ciobani # G4Media
Salvamontiștii avertizează asupra creșterii numărului de câini de stână și a riscurilor pe care aceștia le reprezintă pentru turiștii care merg pe munte. În ultima... G4Media.ro.
11:10
Inteligența artificială a lui Elon Musk, acuzată că face videoclipuri explicite cu Taylor Swift # G4Media
Generatorul video AI al lui Elon Musk’ fost acuzat că a făcut „o alegere deliberată” pentru a crea clipuri sexuale explicite ale lui Taylor Swift,... G4Media.ro.
11:00
A revenit trendul modelelor super slabe? Marea Britanie înregistrează o creștere a plângerilor legate de aceste tendințe # G4Media
Interzicerea reclamelor de modă de pe stradă care prezentau modele care arătau „nesănătos de slabe” a determinat experții din industrie să avertizeze cu privire la... G4Media.ro.
11:00
Caniculă şi temperaturi extrem de ridicate, până luni seară – Meteorologii anunţă că nopţile sunt tropicale / Au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu # G4Media
Meteorologii anunţă caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, până luni seară, fiind emise mai multe avertizări cod galben şio cod portocaliu. Pe timpul zilei temperaturile... G4Media.ro.
10:50
MAE invocă un deficit de personal care se acutizează an de an: 15% din personalul diplomatic şi consular şi peste 40% din personalul tehnic este detaşat. Peste 180 de posturi scoase la concurs # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări... G4Media.ro.
10:50
Casele de cultură studenţeşti şi Complexul Tei ar putea trece în administrarea autorităţilor locale # G4Media
Cele 14 case de cultură ale studenţilor din România şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” ar putea trece din subordinea Ministerului Muncii în cea a... G4Media.ro.
10:40
VIDEO Cum a decurs semnarea acordului de pace, mediat de Trump, între Azerbaidjan și Armenia # G4Media
Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de... G4Media.ro.
10:30
După ce Trump a anunțat că urmează un „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, Zelenski promite că ucrainenii „nu îşi vor abandona pământul” # G4Media
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele... G4Media.ro.
10:10
Unde merg antreprenorii români în vacanță? Georgiana Ciceo, fondatoarea brandului de bijuterii Monom: de la satele săsești din România la peisajele italiene, cu mare, vin și construcții în piatră. Recomandări din Cincșor și Puglia # G4Media
În sezon estival, Economedia îi invită pe antreprenorii români să împărtășească idei și destinații de vacanță: unde pleacă, ce locuri inedite au descoperit și ar... G4Media.ro.
10:10
Aflate la un exercițiu, Forțele Aeriene Române au identificat o tânără rănită într-o zonă greu accesibilă din Masivul Ceahlău # G4Media
O tânără, în vârstă de 18 ani, aflată în stare medicală critică, a fost identificată în zona greu accesibilă a Vârfului Toaca de către un... G4Media.ro.
10:10
Calea Victoriei redevine pietonală sâmbătă şi duminică, în cadrul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” # G4Media
Calea Victoriei redevine în acest sfârşit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare şi întâlniri în aer liber, cu activităţi culturale şi recreative pentru toate... G4Media.ro.
