Un incendiu de vegetaţie determină închiderea traseului către Muntele Vezuviu de lângă Napoli

G4Media, 9 august 2025 17:10

Un amplu incendiu de vegetaţie a determinat închiderea traseului de drumeţii către Muntele Vezuviu, înalt de peste 1.200 de metri, în apropiere de Napoli, relatează...   G4Media.ro.

Acum 5 minute
17:20
Top-ul celor mai populare deserturi din lume/ Au devenit celebre datorită TikTok-urilor virale, iar top-ul a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale G4Media
Un studiu realizat de Coffeeness dezvăluie cele mai bune deserturi din lume, devenite celebre datorită TikTok-urilor virale. Multe dintre cele mai populare deserturi sunt fie...   G4Media.ro.
17:20
Vârsta, culoarea ochilor, caracterul… Un site rus oferă un „catalog” cu copii ucraineni disponibili pentru adopție / „Este o crimă de război” G4Media
O organizație neguvernamentală ucraineană afirmă că aproape 300 de copii sunt înregistrați, fotografiați și descriși în detaliu pe site-ul Ministerului Educației din Republica Populară Lugansk,...   G4Media.ro.
Acum 10 minute
17:10
Ritualul verii începe cu Arezan: Trei moduri de a transforma o cină într-o experiență memorabilă G4Media
Sunt seri de vară în care nu ai nevoie de mult ca să simți că trăiești frumos. Doar un apus cald, o masă simplă, oameni...   G4Media.ro.
17:10
Un incendiu de vegetaţie determină închiderea traseului către Muntele Vezuviu de lângă Napoli G4Media
Un amplu incendiu de vegetaţie a determinat închiderea traseului de drumeţii către Muntele Vezuviu, înalt de peste 1.200 de metri, în apropiere de Napoli, relatează...   G4Media.ro.
17:10
Noi factori de risc genetic pentru cancerul uterin, identificaţi de cercetători G4Media
Cancerul endometrial (uterin), o formă frecventă de cancer ginecologic, afectează anual sute de mii de femei din întreaga lume, iar cauzele sale genetice rămân parţial...   G4Media.ro.
17:10
Arta pierdută a autostopului: Ce mai putem învăța de la cel mai radical mod de călătorie/ Un trend redescoperit de influencerii Generației Z G4Media
Mult timp considerat periculos, autostopul este redescoperit de o nouă generație de călători care caută legături, aventură și un mod cu emisii reduse de carbon...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:50
Primul studiu din lume despre reacția câinilor la vocea stăpânilor. Ce au descoperit oamenii de știință în creierul animalelor de companie când le vorbești G4Media
Oamenii și câinii trăiesc împreună de mii de ani, iar legătura lor este specială, uneori inexplicabilă. Însă, un studiu realizat de cercetători din Ungaria arată că aceste...   G4Media.ro.
16:50
Zelenski a primit mesaje de susţinere din partea Franţei, Danemarcei şi Estoniei G4Media
Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa, transmite News.ro. Preşedintele Franţei, Macron, „a făcut schimb de opinii” cu...   G4Media.ro.
Acum o oră
16:30
Țări care vând cetățenia, ca sursă de venituri pentru economie (analiză Statista) G4Media
Pentru persoanele nemulțumite de pașaportul lor și care dispun de suma necesară de bani, este posibilă obținerea unei noi cetățenii care, de exemplu, le oferă...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:20
Serviciul de securitate al Ucrainei afirmă că a lovit un depozit de drone rusești G4Media
Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU( afirmă că a lovit un „centru logistic în care sunt depozitate drone Shahed gata de utilizare și componente străine...   G4Media.ro.
16:10
Mexicul respinge planul militar al lui Trump împotriva cartelurilor de droguri G4Media
Mexicul a declarat că armata americană nu va intra pe teritoriul său, în urma unor informații potrivit cărora președintele Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului...   G4Media.ro.
16:10
Gala de teatru HOP: Povești din antichitate reinterpretate de tinerii actori selecționați G4Media
Cea de-a 28-a ediție a Galei HOP, program permanent UNITER, va avea loc în perioada 28-31 august 2025 la Teatrul de Stat din Constanța. Pentru al doilea an consecutiv, direcția artistică...   G4Media.ro.
16:00
Iranul arestează 20 de presupuși spioni Mossad / Execuțiile iranienilor condamnați pentru spionaj în favoarea Israelului au crescut semnificativ după războiul de 12 zile G4Media
Iranul a arestat în ultimele luni 20 de persoane pe care le acuză că sunt agenți ai serviciului secret israelian Mossad, a anunțat sâmbătă justiția,...   G4Media.ro.
16:00
Pompierii continuă să lupte pentru stingerea unui amplu incendiu în apropiere de Atena G4Media
Un amplu incendiu de vegetaţie la sud-est de Atena a continuat să ardă sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, cu vânturi puternice care au alimentat...   G4Media.ro.
15:40
Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE și al taxelor suplimentare pentru bagaje? Nu foarte curând G4Media
După ce UE a dat undă verde pentru noile scanere CT, aeroporturile din UE pot permite acum cantități mai mari de lichide în bagajele de...   G4Media.ro.
15:30
UE ia în considerare interzicerea „substanțelor chimice veșnice” pe măsură ce riscurile față de sănătate se extind / Sunt un grup de peste 10.000 de substanțe chimice sintetice utilizate pe scară largă în produse precum tigăi antiaderente, ambalaje alimentare și îmbrăcăminte impermeabilă G4Media
Preocupările legate de poluarea cu PFAS – prescurtarea de la substanțe per- și polifluoroalchilice – sunt în creștere în întreaga Europă, deoarece studiile arată că...   G4Media.ro.
15:30
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune G4Media
România figurează și anul acesta pe harta mondială „Blue Flag”, însă doar câteva plaje de pe litoralul românesc respectă standardele internaționale, primind steagul albastru, simbol...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:10
O tânără din Suceava a cumpărat cu 2.500 lei un iPhone 15 de pe o platformă online, dar a fost înșelată / Ce (nu) conținea coletul? G4Media
O tânără de 20 de ani din Suceava a reclamat la poliție că a fost înșelată după ce a achiziționat un telefon mobil prin platforma...   G4Media.ro.
15:10
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a-l influența pe Trump în privința tarifelor. Majoritatea nu au obținut nimic. Țările au angajat lobbyiști cu legături în administrația Trump, dar toate se confruntă în continuare cu tarife mai mari G4Media
Țările din întreaga lume au cheltuit zeci de milioane în acest an pe lobby-iști cu legături cu președintele Donald Trump, în încercarea de a evita...   G4Media.ro.
15:10
Președintele CNAS: Am un salariu de peste 9.000 de lei, un medic cu pregătirea mea ajunge și la 20.000 de lei / „Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară” G4Media
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Horațiu-Remus Moldovan, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că în această funcție are un salariu net de...   G4Media.ro.
14:50
VIDEO/FOTO Protest cu jucării de pluș în zona Gării de Nord din Timișoara. Locuitorii cer siguranță și ordine în cartier G4Media
Locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara au organizat, sâmbătă, un protest neobișnuit pentru a atrage atenția asupra insecurității și degradării sociale din cartier,...   G4Media.ro.
14:50
Ministrul Sănătăţii: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, cu prilejul vizitei în judeţul Galaţi, că medicina de familie este baza sistemului de sănătate şi se intenţionează...   G4Media.ro.
14:50
Un ciclist italian, plasat în comă artificială, după o căzătură la Turul Poloniei G4Media
Rutierul italian Filippo Baroncini a căzut în etapa a treia a Turului Poloniei şi are multiple fracturi la faţă. El a fost plasat în comă...   G4Media.ro.
14:30
Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit cu Xi Jinping și alți lideri apropiați de Kremlin G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul din 15 august, programat cu președintele...   G4Media.ro.
14:30
Bărbatul care a înjunghiat de mai multe ori o femeie în Sectorul 3, arestat preventiv / Victima a fost urmărită câteva minute pe stradă / Atacul a avut loc când nu mai erau persoane în preajmă G4Media
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Procurorii afirmnă că nu a...   G4Media.ro.
14:20
Drumurile naţionale cu risc rutier crescut, monitorizate de Poliţie cu elicoptere: Poliţiştii au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 394 de abateri rutiere G4Media
Drumurile naţionale cu risc rutier crescut au fost monitorizate de Poliţie cu elicoptere, ajutând astfel la supravegherea traficului rutier, la un răspuns rapid la situaţii...   G4Media.ro.
14:10
Burduja, despre alegerile pentru Primăria Bucureşti: E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide / Candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă / Un primar general care să ţină direcţia către Vest, nu către Est G4Media
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, ”de minţi limpezi şi...   G4Media.ro.
14:00
Cum explică șeful CNAS faptul că anul trecut nu au fost cheltuiți toți bani alocați pentru analizele decontate: Unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash G4Media
Întrebat despre plafonul pentru analizele decontate de stat, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a afirmat în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, că anul trecut...   G4Media.ro.
14:00
Câmpulung Film Fest 10: O săptămână cu filme din toată lumea și competiție de scurt-metraje, în inima Bucovinei G4Media
Câmpulung Film Fest împlinește 10 ani și marchează această ediție aniversară printr-unProgram extins, plin de proiecții, expoziții, spectacole și întâlniri. Timp de o săptămână (11-17 august), orașul se...   G4Media.ro.
13:40
Exclusiv | Secretele instructorului canin Răzvan Gavrilă: ”Nu există câini care nu pot fi dresați, însă dresajul durează toată viața” (VIDEO) G4Media
În cel mai recent episod EduPet, jurnalista Ioana Cosma a stat de vorbă cu Răzvan Gavrilă, un instructor canin cu experiență, care ne dezvăluie adevărul...   G4Media.ro.
13:40
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie G4Media
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul...   G4Media.ro.
13:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce a vizitat şantierul noului spital de la Tecuci: Prinde contur un spital modern, care va deservi peste 120.000 de locuitori. Sprijinim dotarea cu aparatură şi echipamente medicale G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur un spital nou şi modern, realizat cu finanţarea Consiliului Judeţean Galaţi, ministerul urmând să...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:10
Două fetițe de 9 şi 12 ani, rănite în tren de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau G4Media
Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite în tren, sâmbătă, după ce un geam care a căzut peste ele în vagonul în...   G4Media.ro.
12:50
PSD Iaşi critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la ”coada listei” de priorităţi: Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională G4Media
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern...   G4Media.ro.
12:50
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, episodul 57/ A murit fostul președinte Ion Iliescu, studenții rămân fără burse în vacanță, vara explodează între festivaluri și controverse publicitare G4Media
Nu ai avut timp să citești știrile în această săptămână? Iată o selecție a celor mai importante evenimente pe care trebuie să le știi, selectate...   G4Media.ro.
12:50
VIDEO Mai multe persoane rănite după focuri de armă trase în Time Square din New York G4Media
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre...   G4Media.ro.
12:40
The Telegraph: Trump nu trebuie să abandoneze Ucraina acceptând o pace nedreaptă / Statele Unite să nu se lase convinse să impună un acord favorabil lui Putin G4Media
Publicația The Telegraph arată că dacă întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în 15 august – așa cum s-a anunțat –...   G4Media.ro.
12:30
Cât costă un șezlong și o umbrelă? Prețurile de pe litoralul românesc, în comparație cu cele din vestul Europei G4Media
Prețurile pentru închirierea unui șezlong pe litoralul românesc se compară cu cele de pe plajele din vestul Europei, din țări precum Franța, Olanda și Germania,...   G4Media.ro.
12:30
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” G4Media
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC, transmite News.ro. Comentariile...   G4Media.ro.
12:30
Autoturism în valoare de 90.000 de euro căutat de autorităţile din Polonia, descoperit de poliţiştii de frontieră constănţeni G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux căutat de către autorităţile din Polonia, transmite Agerpres....   G4Media.ro.
12:20
Preşedintele polonez Nawrocki va face o vizită în SUA la invitaţia lui Trump G4Media
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunţat sâmbătă şeful său...   G4Media.ro.
12:20
Caniculă şi disconfort termic ridicat în Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni / Temperaturile urcă până la 37 de grade G4Media
Canicula şi disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni, iar maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, potrivit prognozei...   G4Media.ro.
12:20
Trei tone de tutun şi zeci de milioane de ţigări de contrabandă, descoperite de poliţişti în primele 7 luni ale anului G4Media
Peste 59 de milioane de ţigarete şi peste trei tone de tutun au fost descoperite de poliţişti în primele şapte luni ale anului, fiind aplicate...   G4Media.ro.
12:10
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad G4Media
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Ara, transmite News.ro. ISU Arad anunţă, sâmbătă, un accident aviatic. ”Avion de...   G4Media.ro.
12:00
VIDEO Cum a transformat Ucraina un umil avion agricol într-un fighter aer-aer, vânător de drone Shahed / Această soluție s-ar putea să nu fie rentabilă: racheta sa costă cât 10 UAV-uri / Ce alte aeronave militare improvizate folosește Kievul? G4Media
Confruntată cu o penurie de avioane de luptă specializate, Ucraina a apelat la o serie de aeronave improvizate, cu propulsie cu elice, pentru misiuni militare,...   G4Media.ro.
12:00
VIDEO Accident la Super Rally Timişoara – Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a avariat grav maşina de concurs a tatălui său / Copilotul a fost rănit / Cum s-a produs accidentul G4Media
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se...   G4Media.ro.
12:00
VIDEO Demo pentru viața de student/ Cazare în campus, cursuri, „treasure hunt”, seri de relaxare: tabăra de vară a Universității Tehnice din Cluj G4Media
Vrei să vezi cum va fi în facultate? Participarea la o tabără de vară dintre cele organizate de Universități, pentru elevi, este exact ceea ce...   G4Media.ro.
11:30
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona Palaia Fokaia G4Media
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localităţii Palaia Fokaia, cu intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat...   G4Media.ro.
Acum 8 ore
11:20
Transfer de fișiere: O firmă românească a lansat o alternativă la WeTransfer / Ce beneficii oferă Nivlo Send? G4Media
O firmă din România a lansat platforma Nivlo Send (www.nivlosend.com), cu scopul de a face partajarea fișierelor mai eficientă și mai flexibilă. G4Media.ro.
11:20
Coreea de Nord începe demontarea megafoanelor de la frontiera intercoreeană G4Media
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţa să demonteze megafoane instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major de la Seul, conform agenţiei Yonhap,...   G4Media.ro.
