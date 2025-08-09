Întâlnirea Ucrainei cu aliaţii în Marea Britanie a fost constructivă, afirmă preşedintele Zelenski
G4Media, 9 august 2025 23:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională din Ucraina şi ţările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă,... G4Media.ro.
Acum 15 minute
23:20
VIDEO Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: participă împreună cu președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor # G4Media
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă seara la Festivalul Lupilor.... G4Media.ro.
23:20
23:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati... G4Media.ro.
Acum 30 minute
23:10
Publicația germană Tagesschau publică un amplu reportaj despre Laura Codruța Kovesi / „Nu există nicio țară curată” # G4Media
În calitate de procuror general european, Laura Kövesi cunoaște foarte bine amploarea corupției din statele membre și din cadrul UE însăși. Acest lucru nu este... G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:10
Ții dietă și vrei o slăbire spectaculoasă? / Un nou studiu arată că excluderea din meniu a alimentelor ultraprocesate ți-ar putea dubla pierderea în greutate # G4Media
Adoptarea unei diete sărace în alimente ultraprocesate ar putea accelera considerabil pierderea în greutate, sugerează cercetări promițătoare prezentate recent, potrivit dailymail.co.uk. Alimentele pline de aditivi,... G4Media.ro.
22:10
FOTO&VIDEO Faleza Cazinoului Constanța, arhiplină la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice # G4Media
Faleza Cazinoului Constanța a fost arhiplină, sâmbătă seara târziu, la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice. Începând cu... G4Media.ro.
22:10
Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc, transmite... G4Media.ro.
21:40
Ministrul Mediului: Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri / Deşeurile pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar... G4Media.ro.
21:40
Grupul israelian NewMed Energy a anunțat că a semnat un contract în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze către Egipt... G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:30
VIDEO | De la sarmale la tapas | Ensalada Aragonesa, o salată tipică din Aragon, din nordul Spaniei, perfectă pentru zilele fierbinți de vară # G4Media
Când vorbim despre gastronomia spaniolă, mintea ne duce adesea la paella, jamón ibérico sau faimoasele tapas. Însă fiecare regiune are propriile sale comori culinare, iar... G4Media.ro.
21:20
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost... G4Media.ro.
21:10
De-a lungul timpului au existat numeroase mașini care s-au remarcat, fie că vorbim de aspectul interior și exterior, calitatea materialelor folosite, funcționalitate, manevrabilitate și fiabilitate,... G4Media.ro.
21:00
De la microcip la vaccin: Ce acte îți trebuie pentru a călători cu animalul de companie în Uniunea Europeană # G4Media
Nu doar cetățenii Uniunii Europene se bucură de libertatea de mișcare în interiorul UE. Datorită regulilor armonizate privind călătoriile cu animalele de companie, și câinii,... G4Media.ro.
21:00
Puteri europene și Kievul au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după ce Putin a cerut concesii teritoriale și Trump a... G4Media.ro.
20:40
„Morții vii”: Iranul mută în ascunzători oamenii de știință din domeniul nuclear care sunt în viață, potrivit unui raport / Israelul a ucis peste 30 de cercetători iranieni, în iunie # G4Media
Iranul și-a mutat în locuri sigure oamenii de știință din domeniul nuclear rămași în viață, după asasinarea a peste 30 de cercetători de către Israel... G4Media.ro.
20:20
Ultimele imagini cu avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Ce s-a auzit în momentul decolării # G4Media
Este o vară rea pe cerul României. După o lungă serie de accidente dramatice, o aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei... G4Media.ro.
20:10
Un echipaj format din doi astronauţi americani, un cosmonaut rus şi un astronaut japonez a revenit pe Pământ sâmbătă, după amerizarea reuşită a capsulei Dragon... G4Media.ro.
20:10
M-am gândit să scriu un articol despre Ion Iliescu așa cum l-am cunoscut din interviuri realizate cu el sau conferințe de presă la care am... G4Media.ro.
20:10
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul.... G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:30
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir... G4Media.ro.
19:30
Cinci persoane, transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina / Traficul este restricţionat # G4Media
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost... G4Media.ro.
18:50
Comandamentul Litoral al ANPC: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi închise temporar, în această săptămână # G4Media
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenţionale în sumă... G4Media.ro.
18:40
Peste 150 de arestări la Londra, în timpul unei manifestații a susținătorilor grupului clasificat drept terorist Palestine Action # G4Media
Peste 150 de susținători ai organizației Palestine Action au fost arestați sâmbătă, 9 august, în timpul unei manifestații de susținere a acestei rețele pro-palestiniene, interzisă... G4Media.ro.
18:30
Oficialii americani au informat omologii europeni cu privire la cererile Rusiei pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN, potrivit Sky News. Postul american de televiziune... G4Media.ro.
18:30
Senatorul USR Marius Bodea: Unii din PSD sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii # G4Media
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. ”Unii social-democraţi sunt precum un... G4Media.ro.
17:50
Supraviețuitorii bombei atomice vor să facă din Nagasaki ultimul loc al unei astfel de tragedii, la 80 de ani de la dezastru # G4Media
Supraviețuitorii bombei atomice vor să facă din Nagasaki ultimul loc de pe Pământ care să aibă această soartă, la 80 de ani de la dezastru,... G4Media.ro.
17:50
„Oceanul ne aruncă înapoi gunoiul”: Muzeul poluării cu plastic din Italia. Pe plajele italiene au fost găsite obiecte decolorate care datează din anii 1950,... G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:30
Noul sezon NBA (liga profesionistă nord-americană de baschet) va începe la 21 octombrie, cu o etapă în care campioana en titre Oklahoma City va primi... G4Media.ro.
17:30
Mersul intermitent japonez: tendința virală în materie de exerciții fizice care conferă un plus de energie # G4Media
Alternarea între mersul rapid și cel lent este potrivită în special pentru persoanele care nu fac multă mișcare în mod regulat Dacă ideea de a... G4Media.ro.
17:30
Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri nelimitate ale numărului maxim de elevi dintr-o clasă / Dispare pragul de „cel mult 2 elevi” din ROFUIP – proiect # G4Media
Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri sau diminuări nelimitate ale numărului maxim de elevi dintr-o clasă, fără avizul ministerului Educației. Dispare pragul de „cel mult... G4Media.ro.
17:30
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere, transmite News.ro.... G4Media.ro.
17:20
Top-ul celor mai populare deserturi din lume/ Au devenit celebre datorită TikTok-urilor virale, iar top-ul a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale # G4Media
Un studiu realizat de Coffeeness dezvăluie cele mai bune deserturi din lume, devenite celebre datorită TikTok-urilor virale. Multe dintre cele mai populare deserturi sunt fie... G4Media.ro.
17:20
Vârsta, culoarea ochilor, caracterul… Un site rus oferă un „catalog” cu copii ucraineni disponibili pentru adopție / „Este o crimă de război” # G4Media
O organizație neguvernamentală ucraineană afirmă că aproape 300 de copii sunt înregistrați, fotografiați și descriși în detaliu pe site-ul Ministerului Educației din Republica Populară Lugansk,... G4Media.ro.
17:10
Ritualul verii începe cu Arezan: Trei moduri de a transforma o cină într-o experiență memorabilă # G4Media
Sunt seri de vară în care nu ai nevoie de mult ca să simți că trăiești frumos. Doar un apus cald, o masă simplă, oameni... G4Media.ro.
17:10
Un incendiu de vegetaţie determină închiderea traseului către Muntele Vezuviu de lângă Napoli # G4Media
Un amplu incendiu de vegetaţie a determinat închiderea traseului de drumeţii către Muntele Vezuviu, înalt de peste 1.200 de metri, în apropiere de Napoli, relatează... G4Media.ro.
17:10
Cancerul endometrial (uterin), o formă frecventă de cancer ginecologic, afectează anual sute de mii de femei din întreaga lume, iar cauzele sale genetice rămân parţial... G4Media.ro.
17:10
Arta pierdută a autostopului: Ce mai putem învăța de la cel mai radical mod de călătorie/ Un trend redescoperit de influencerii Generației Z # G4Media
Mult timp considerat periculos, autostopul este redescoperit de o nouă generație de călători care caută legături, aventură și un mod cu emisii reduse de carbon... G4Media.ro.
16:50
Primul studiu din lume despre reacția câinilor la vocea stăpânilor. Ce au descoperit oamenii de știință în creierul animalelor de companie când le vorbești # G4Media
Oamenii și câinii trăiesc împreună de mii de ani, iar legătura lor este specială, uneori inexplicabilă. Însă, un studiu realizat de cercetători din Ungaria arată că aceste... G4Media.ro.
16:50
Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa, transmite News.ro. Preşedintele Franţei, Macron, „a făcut schimb de opinii” cu... G4Media.ro.
16:30
Pentru persoanele nemulțumite de pașaportul lor și care dispun de suma necesară de bani, este posibilă obținerea unei noi cetățenii care, de exemplu, le oferă... G4Media.ro.
16:20
Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU( afirmă că a lovit un „centru logistic în care sunt depozitate drone Shahed gata de utilizare și componente străine... G4Media.ro.
16:10
Mexicul a declarat că armata americană nu va intra pe teritoriul său, în urma unor informații potrivit cărora președintele Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului... G4Media.ro.
16:10
Cea de-a 28-a ediție a Galei HOP, program permanent UNITER, va avea loc în perioada 28-31 august 2025 la Teatrul de Stat din Constanța. Pentru al doilea an consecutiv, direcția artistică... G4Media.ro.
16:00
Iranul arestează 20 de presupuși spioni Mossad / Execuțiile iranienilor condamnați pentru spionaj în favoarea Israelului au crescut semnificativ după războiul de 12 zile # G4Media
Iranul a arestat în ultimele luni 20 de persoane pe care le acuză că sunt agenți ai serviciului secret israelian Mossad, a anunțat sâmbătă justiția,... G4Media.ro.
16:00
Un amplu incendiu de vegetaţie la sud-est de Atena a continuat să ardă sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, cu vânturi puternice care au alimentat... G4Media.ro.
15:40
Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE și al taxelor suplimentare pentru bagaje? Nu foarte curând # G4Media
După ce UE a dat undă verde pentru noile scanere CT, aeroporturile din UE pot permite acum cantități mai mari de lichide în bagajele de... G4Media.ro.
Acum 12 ore
15:30
UE ia în considerare interzicerea „substanțelor chimice veșnice” pe măsură ce riscurile față de sănătate se extind / Sunt un grup de peste 10.000 de substanțe chimice sintetice utilizate pe scară largă în produse precum tigăi antiaderente, ambalaje alimentare și îmbrăcăminte impermeabilă # G4Media
Preocupările legate de poluarea cu PFAS – prescurtarea de la substanțe per- și polifluoroalchilice – sunt în creștere în întreaga Europă, deoarece studiile arată că... G4Media.ro.
15:30
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune # G4Media
România figurează și anul acesta pe harta mondială „Blue Flag”, însă doar câteva plaje de pe litoralul românesc respectă standardele internaționale, primind steagul albastru, simbol... G4Media.ro.
15:10
O tânără din Suceava a cumpărat cu 2.500 lei un iPhone 15 de pe o platformă online, dar a fost înșelată / Ce (nu) conținea coletul? # G4Media
O tânără de 20 de ani din Suceava a reclamat la poliție că a fost înșelată după ce a achiziționat un telefon mobil prin platforma... G4Media.ro.
15:10
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a-l influența pe Trump în privința tarifelor. Majoritatea nu au obținut nimic. Țările au angajat lobbyiști cu legături în administrația Trump, dar toate se confruntă în continuare cu tarife mai mari # G4Media
Țările din întreaga lume au cheltuit zeci de milioane în acest an pe lobby-iști cu legături cu președintele Donald Trump, în încercarea de a evita... G4Media.ro.
