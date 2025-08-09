Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari

07:10

Iubitorii aștrilor cerești au parte de un spectacol inedit weekendul acesta. Luna plină din august, numită „Luna Sturion” va răsări weekendul acesta, fiind vizibilă atât în noaptea de 9, cât și în cea de 10 august. Cel mai bun moment pentru a vedea răsăritul lunii pline este imediat după apusul soarelui. Nu numai că este iluminată 100% în acel moment, dar apare și pe cerul estic, atunci când este suficient de întuneric pentru ca satelitul Pământului să fie ușor vizibil, în timp ce peisajul din fața sa este încă scăldat în lumina amurgului, explică astronomii citați de Live Science.