Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari
Digi24.ro, 9 august 2025 15:30
O fetiţă în vârstă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa este căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Persoanele care au informaţii despre copilă sunt rugate să sune la 112.
Acum 10 minute
15:50
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 al Capitalei, arestat preventiv. Agresorul și-a urmărit victima înaintea atacului # Digi24.ro
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, potrivit News.ro. Procurorii susțin că nu ar exista un motiv în spatele atacului și au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă înainte de incident. Agresorul a înjunghiat-o pe victimă de mai multe ori în momentul în care aceasta a rămas singură pe stradă.
Acum 30 minute
15:30
Decontarea serviciilor medicale, doar cu validarea prin SMS de la pacienți. Șeful CNAS: Au fost cazuri de carduri de sănătate clonate # Digi24.ro
Medicii de familie și policlinica vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi validare din partea pacientului, printr-un cod primit prin SMS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătăate a explicat la Digi24, în cadrul emisiunii În fața ta, că măsura vine după ce au existat mai multe cazuri de fraudă în sistemul după clonarea cardurilor de sănătate.
15:30
Acum o oră
15:10
Conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani. Expert: „Avem nevoie de schimbări radicale” # Digi24.ro
Conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu peste 60% din anul 1800 până în prezent, fenomen care reflectă aproape exact dispariția din cărți a unor cuvinte precum „râu”, „mușchi” sau „floare”, arată un studiu publicat în revista Earth. Cercetătorii avertizează că, fără politici și schimbări sociale majore, tendința va continua, iar generațiile viitoare vor suferi o „extincție a experienței” în lumea naturală.
Acum 2 ore
15:00
Adevărul despre relația din tinerețe dintre Ion Iliescu și familia Ceaușescu. Explicațiile cercetătoarei Lavinia Betea # Digi24.ro
Înainte de 23 august 1944, simpatizanții comuniști se cunoșteau unii cu alții. Așa se întâmplă și în cazul lui Ion Iliescu, care a cunoscut încă din adolescență familia Nicolae-Elena Ceaușescu. Digi24.ro a stat de vorbă cu Lavinia Betea, istoric și expertă în comunism, pentru a înțelege relația dintre Ion Iliescu și familia Ceaușescu din perioada tinereții lor.
14:30
Sebastian Burduja vrea un candidat unic la Primăria Capitalei: „Nu ne permitem fragmentarea votului” # Digi24.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este nevoie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. El propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către Est.
14:10
Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit cu Xi Jinping și alți lideri apropiați de Kremlin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, relatează Kyiv Independent.
Acum 4 ore
14:00
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la festival # Digi24.ro
Două dintre trupele anunțate pe scena festivalului UNTOLD au anunțat că nu vor mai participă la cea de-a X-a ediție a festivalului din Cluj Napoca. Potrivit unei reacții venite din partea organizatorilor UNTOLD, confirmă o diferență de viziune cu trupa Vama, iar în ceea ce îi privește pe cei de la Paraziții ar fi vorba despre anularea a mai multor concerte.
13:40
Pericolul inteligenței artificiale pentru generația Z și avertismentul lui Bill Gates: Nu vă așteptați la stabilitatea locului de muncă # Digi24.ro
Miliardarul și cofondatorul Microsoft Bill Gates spune că abilitatea de a folosi instrumentele IA (Inteligență artificială, n.r.) este atât „distractivă, cât și emancipantă” și încurajează Generația Z să o adopte din timp. Însă rămâne neclar dacă această adoptare este suficientă pentru a salva absolvenții de ritmul perturbărilor de pe piața muncii. Ca răspuns, candidații pentru joburi își schimbă deja strategia, scrie Fortune.com.
13:30
Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova # Digi24.ro
Președintele PSD Iași acuză guvernul Bolojan de discriminare regională și de o frână pusă asupra investițiilor din Moldova. Bogdan Cojocaru critică măsuirle din pachetul II de măsuri fiscale și susține că acestea provoacă „haos administrativ” .
13:20
Un băiat de 17 ani a deschis focul în Time Square, din New York. Trei persoane au fost rănite # Digi24.ro
Un schimb de focuri a avut loc, sâmbătă, în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00, relatează News.ro.
13:00
Karol Nawrocki, care a depus jurământul ca președinte al Poloniei miercuri, va efectua la începutul lunii septembrie o vizită oficială la Washington, la invitația președintelui american Donald Trump, a confirmat sâmbătă șeful său de cabinet.
12:30
Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit rutele pe care se deplasează și au minat drumul # Digi24.ro
Soldații ucraineni au reușit să distrugă un lansator multiplu de rachete Grad rusesc după ce au supravegheat mai multe zile rutele pe care se deplasează, pentru ca apoi să planteze mine pe drumul folosit de ruși. Rezultatul a fost distrugerea completă a vehiculului care poate lansa până la 40 de rachete la o salvă.
12:20
Fiul lui Mihai Leu, accident la o cursă de raliu din Timișoara. Poliția a deschis dosar penal # Digi24.ro
Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident cu mașina tatălui său în cadrul unei curse de raliu din centrul orașului Timișoara. Oamenii legii au dechis un dosar penal pe numele lui Marco Leu subt aspectul săvărșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, după ce copilotul său a fost rănit în timpul incidentului.
12:10
Un planor s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din municipiul Arad. Echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean au confirmat că două persoane au decedat.
12:10
Mesajul ministrului ucrainean de Externe, după anunțul lui Trump: „Rusia nu trebuie recompensată că a început acest război” # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, relatează BBC. Mesajul acestuia vine după ce președintele american Donald Trump a sugerat un schimb de teritorii între Kiev și Moscova.
Acum 6 ore
11:50
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu: „Poveștile de succes se scriu mai greu” # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea examenelor pentru ocuparea a 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative, pe fondul unui deficit major de personal. Ministra Oana Țoiu spune că „poveștile de succes se scriu mai greu” și că instituția caută candidați tineri, bine pregătiți, pentru a reprezenta România în străinătate.
11:40
Salvamontiștii atraga atenția turiștilor asupra riscului de a fi atacați de câinii de la stână în timpul drumețiilor pe munte. Potrivit acestora, înmulțumirea câinilor de la stână a condus la tot mai multe atacuri asupra turiștilor și vin cu o serie de recomandări pentru cei care doresc să meargă pe munte.
11:40
11:30
80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Moment de reculegere pentru victimele catastrofei # Digi24.ro
Japonia comemorează, astăzi, 80 de ani de la lansarea celei de-a doua bombe nucleare din istorie, asupra orașului Nagasaki. Un minut de reculegere a fost ținut la ora locală 11 și două minute, la exact 80 de ani de când bomba atomică botezată "Fat man'' a căzut. Pe durata minutului de reculegere, în oraș s-a auzit doar clopotul restaurat al unei biserici, care a răsunat pentru prima dată după bombardament.
11:20
Cum să razi de pe fața Pământului un oraș de mărimea Londrei. Studiul înfiorător care leagă începutul erei nucleare de Marea Britanie # Digi24.ro
Acum 80 de ani, un bombardier american B-29 a lansat o bombă atomică asupra orașului japonez Hiroshima. Momentul a marcat începutul erei atomice, însă prima descriere a unei bombe atomice destul de mici încât să poată fi folosită ca o armă a apărut înainte de Proiectul Manhattan, într-un document scris în Marea Britanie care a fost atât de secret încât a avut doar o singură copie.
11:10
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia: „O decizie împotriva păcii” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei a respins ideea ca un eventual acord de pace negociat de Donald Trump cu Vladimir Putin să includă cedări de teritorii, subliniind că orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, potrivit CNN.
11:10
Șeful CNAS, despre analizele decontate de stat: „Unii furnizori de servicii medicale preferă banii cash. O să facem controale” # Digi24.ro
Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a afirmat în emisiunea „În fața ta”, întrebat despre plafonul pentru analizele decontate de stat, că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații medicale. El a explicat că unul dintre motive este că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash în detrimentul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, la Digi24, de la ora 14:00.
10:40
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat, în premieră mondială, picături oftalmice pe bază de aceclidină pentru tratarea prezbiopiei, o afecțiune care afectează aproape toți adulții după vârsta de 45 de ani.
10:40
Trei zile de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade în vestul țării # Digi24.ro
Meteorologii au transmis noi atenționări meteorologice de caniculă și disconfort termic ridicat în mai multe județe din sudul și vestul țării. Timp de trei zile vor fi înregistrate peste 30 de grade în majoritatea județelor, iar local în termometre se vor înregistra și 40 de grade Celsius. Potrivit ANM și nopțile vor fi calde, cu temperaturi tropicale.
10:10
Mircea Fechet avertizează asupra opririi programului de împăduriri: „Pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare” # Digi24.ro
Fostul ministru al Mediului susține că România riscă să blocheze un program funcțional de împăduriri, în condițiile în care suprafețe tot mai mari de teren sunt afectate de deșertificare. Mircea Fechet (PNL) atrage atenția că „pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului” și avertizează că România pierde „în fiecare minut 50 mp prin deșertificare”.
10:00
Carambol în drum spre mare. Șase mașini, implicate într-un accident pe autostrada Soarelui # Digi24.ro
Un accident în lanț s-a produs pe Autostrada Soareului, pe sensul de mers către Constanța. Șase mașini s-au tamponat, însă este vorba doar despre pagube materiale, potrivit unor imagini surprinse de un telespectator Digi24.
Acum 8 ore
09:40
Planul ambițios al UE: Trenuri de mare viteză care să concureze cu transportul aerian în Europa # Digi24.ro
Comisia Europeană pregătește un plan pentru extinderea rețelei de trenuri de mare viteză, vizând conexiuni rapide și accesibile între capitale și marile orașe, astfel încât transportul feroviar să devină o alternativă competitivă la zborurile pe distanțe lungi în Europa, potrivit The Guardian.
09:10
Ucraina și aliații săi se mobilizează înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin (Surse Axios) # Digi24.ro
Înalți oficiali ucraineni, americani și europeni se vor întâlni în Marea Britanie, înaintea summitului planificat pentru săptămâna viitoare între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, au declarat surse familiarizate cu aceste planuri pentru Axios, relatează sâmbătă Kyiv Independent.
08:30
Două foste republici sovietice îl susțin pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace: „Vom apăra” această candidatură # Digi24.ro
După ce a intermediat un acord istoric în Caucaz, Donald Trump primește sprijinul a două foste republici sovietice pentru Premiul Nobel pentru Pace. Armenia și Azerbaidjan s-au angajat să „apere” candidatura sa, după ce Aliev şi Pashinian au semnat un document pe care Casa Albă l-a numit „declaraţie comună”.
08:00
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # Digi24.ro
Aurul a atins, vineri, un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC, potrivit News.ro.
Acum 12 ore
07:50
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele # Digi24.ro
Într-o țară unde cei mai mulți oameni preferă banii cash, ambiția premierului Edi Rama de a transforma Albania în prima economie din lume fără bancnote până în 2030 ar produce un șoc în toată societatea. Acest vis pare cu atât mai greu de realizat cu cât mai mult de jumătate dintre albanezi nu au niciun cont bancar, potrivit datelor Băncii Mondiale.
07:50
Aglomeraţie la ieşirea din ţară, la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral. Anunțul autorităților # Digi24.ro
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN 5, la ieşirea din ţară la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral.
07:40
Alternativa Techirghiol, autostrada care ar urma să facă legătura spre sudul litoralului, se află în impas. În ce stadiu este proiectul # Digi24.ro
Alternativa Techirghiol, proiectul conceput pentru ca șoferii să evite aglomerația de pe DN39 pare să se blocheze. Autostrada este planificată din 2019, dar proiectul a tot fost amânat. Noul termen este 16 septembrie. Dacă nici atunci nu se va concretiza nimic, planul riscă să fie amânat la nesfârșit, iar tot procesul ar putea fi reluat.
07:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de președintele american # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.
07:10
Eugène Ionesco: „Am avut profesori din București care, în acel moment, se nazificaseră, erau teoreticieni ai rasismului” # Digi24.ro
07:10
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți consecutive. Când va putea fi admirată # Digi24.ro
Iubitorii aștrilor cerești au parte de un spectacol inedit weekendul acesta. Luna plină din august, numită „Luna Sturion” va răsări weekendul acesta, fiind vizibilă atât în noaptea de 9, cât și în cea de 10 august. Cel mai bun moment pentru a vedea răsăritul lunii pline este imediat după apusul soarelui. Nu numai că este iluminată 100% în acel moment, dar apare și pe cerul estic, atunci când este suficient de întuneric pentru ca satelitul Pământului să fie ușor vizibil, în timp ce peisajul din fața sa este încă scăldat în lumina amurgului, explică astronomii citați de Live Science.
07:10
Cum au nimicit trupele de comando ucrainene un întreg batalion rusesc. Unitatea Timur, bătălii sângeroase cu rușii în Europa și Africa # Digi24.ro
Soarele abia ce răsărise deasupra regiunii Sumî când o mult temută unitate a forțelor speciale ucrainene a lansat una dintre cele mai curajoase asalturi din războiul contra Rusiei. Trupele de comando ale Kievului s-au infiltrat adânc în spatele liniilor rusești și au reușit să distrugă mai multe centre de comandă într-un atac surpriză care, potrivit serviciului ucrainean de informații militare (GUR), a eliminat un întreg batalion rusesc și a oprit ofensiva armatei ruse în nord-estul Ucrainei.
07:10
Dezvăluiri din culisele celor 6 convorbiri telefonice Putin-Trump de anul acesta. Care dintre cei doi lideri a fost mai vocal # Digi24.ro
Convorbirile telefonice dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, din acest an, au durat uneori chiar și câteva ore, din cauza monologurilor lungi ale liderului de la Kremlin, a raportat The Wall Street Journal, citând actuali și foști oficiali americani. Asistenții au spus că Trump, în loc să-și arate nerăbdarea obișnuită sau să întrerupă, a ascultat, de fiecare dată, cu atenție ceea ce a avut Putin de spus.
07:10
Sunt în pericol mașinile electrice pe timp de caniculă? Specialiștii auto: „Pot apărea limitări temporare de performanță” # Digi24.ro
Deși niciun tip de autovehicul nu este complet imun la riscul de incendiu, mai ales în cazul unui accident grav, percepția conform căreia modelele electrice ar fi mai predispuse la explozii, în special în condiții de temperaturi ridicate, nu este susținută de date concrete
07:10
Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, la care au dreptul părinții. Cuantumul brut al indemnizației este de 100% # Digi24.ro
Asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Acum 24 ore
02:40
Digi Talks la UNTOLD X cu Teodora Tompea, Sore şi Ioana Ciurlea. "Cea mai mare dovadă de curaj - să îți ceri scuze" # Digi24.ro
“Cea mai mare dovadă de curaj e să îți ceri scuze” spune Sore, celebra cântăreață. Este și felul în care își crește fetița de 9 ani, pe care speră să o păstreze cât mai aproape de valorile și principiile sănătoase de viață. Sore s-a confruntat cu "hate-ul" din online încă din adolescență, atunci când activa în celebra trupă Lala Band.
02:40
Președintele Consiliului Concurenței, despre creșterile de prețuri: Situația nu arată rău, dar va exista o majorare a inflației # Digi24.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat, vineri, în cadrul emisiunii LIVE difuzată la Digi24, că, per ansamblu, situația creșterilor de prețuri „nu arată rău”, dar că estimările arată o majorare a inflației de la 6% la 7-8%.
00:00
Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, iar salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD, dar când au ajuns la victimă echipaje de salvare au constatat că este decedată.
00:00
Fată mușcată de câini în zona montană din Brașov. Au intervenit salvamontiștii. Avertisment Salvamont: Atenţie la câinii de stână # Digi24.ro
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere şi cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii.
8 august 2025
23:50
O tânără din Craiova a fost salvată de la înec, în Creta, de un polițist din Sebeș aflat în concediu # Digi24.ro
Un poliţist de la Serviciul Rutier din Sebeş, aflat în concediu în Creta, a salvat de la înec o tânără româncă luată de valuri şi dusă în larg, pe care nu o cunoştea, care şi-a exprimat mulţumirea într-un mesaj transmis vineri Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.
23:40
Peste un milion de migranți fără acte au plecat voluntar din SUA de la începutul mandatului lui Donald Trump # Digi24.ro
Peste un milion de migranţi fără documente au părăsit SUA din proprie iniţiativă, de când preşedintele Donald Trump a preluat mandatul, a anunțat secretarul pentru Securitate internă Kristi Noem, care a adăugat că „niciun străin ilegal” nu a intrat în țară în ultimele trei luni.
23:40
Incendii puternice de vegetație în Turcia. Traficul maritim prin Strâmtoarea Dardanele a fost închis # Digi24.ro
Incendiile forestiere, care fac prăpăd în nord-vestul Turciei, au forțat autoritățile locale să închidă temporar traficul maritim pe o rută comercială extrem de importantă: Strâmtoarea Dardanele, a anunțat Ministerul turc al Transporturilor, citat de BBC.
23:00
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, anunţă The Associated Press.
23:00
Ce este „narcisismul colectiv” rusesc și cum ar putea întâlnirea Trump - Putin să escaladeze această narațiune propagandistică # Digi24.ro
Dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, reușește să se întâlnească personal cu președintele SUA, Donald Trump, acest lucru ar putea întări narațiunea propagandei rusești potrivit căreia Putin a ridicat Rusia căzută până acum„în genunchi”.
