Drifturi în fața sediului Poliției din Târgu Jiu. Ce sancțiuni va primi tânărul care este căutat acum de oamenii legii
Digi24.ro, 9 august 2025 18:40
Un tânăr care a făcut drifturi în mijlocul orașului Târgu Jiu noaptea trecută, chiar în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție, e căutat de polițiști.
• • •
Acum 5 minute
18:50
Un bărbat care a scăpat cu viață după ce a căzut 100 de metri într-o prăpastie în zona Vârfului Moldoveanu, recuperat cu elicopterul # Digi24.ro
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona Vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş.
Acum 15 minute
18:40
Incendii în Delta Dunării: Sunt afectate aproape 70 de hectare de pădure şi vegetaţie. Un alt foc a izbucnit în apropiere de Plauru # Digi24.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunţat, sâmbătă după-amiază, că până în prezent incendiul de la Chilia Veche a afectat aproximativ 35 de hectare de fond forestier şi alte 35 de hectare de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş. Intervenţia continuă, atât terestru, unde acest lucru este posibil, cât şi cu elicopterele care au aruncat circa 200 de tone de apă. Un alt incendiu a izbucnit în apropierea localităţii Plauru, transmite News.ro.
18:40
Acum 30 minute
18:30
Fiul lui Mihai Leu, accident la o cursă de raliu din Timișoara. Poliția a deschis dosar penal # Digi24.ro
Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident cu mașina tatălui său în cadrul unei curse de raliu din centrul orașului Timișoara. Oamenii legii au dechis un dosar penal pe numele lui Marco Leu subt aspectul săvărșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, după ce copilotul său a fost rănit în timpul incidentului.
18:30
Un senator USR reacţionează după ce PSD Iaşi a acuzat Guvernul că pune A7 şi A8 la coada listei de priorităţi: „Definiţia neobrăzării” # Digi24.ro
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. „Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia”, afirmă el.
18:30
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin # Digi24.ro
Când președintele Donald Trump a anunțat Alaska ca locație pentru summitul de vinerea viitoare cu Vladimir Putin, nimeni nu a fost mai încântat decât guvernatorul republican al vastului stat arctic, scrie The Times.
Acum o oră
18:00
Naomi Osaka prezintă scuze după ce nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal. Ce motive a invocat japoneza # Digi24.ro
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.
18:00
Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, potrivit BBC.
Acum 2 ore
17:50
17:30
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia # Digi24.ro
Speculațiile se înmulțesc în urma acordului privind summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care va avea loc săptămâna viitoare în Alaska. Joi, informațiile arătau că negociatorul lui Trump, Steve Witkoff, a înregistrat progrese în cadrul întâlnirii cu Putin. Însă mai multe surse au declarat pentru Bild că cei doi, de fapt, nu s-au înțeles.
17:30
Incendiu puternic de vegetație la marginea orașului Galați. Focul amenință locuințele din zonă.
17:20
Gest inconștient pe autostrada A1. Un șofer a tras brusc de volan pentru a întoarce și a lovit o altă mașină # Digi24.ro
Gestul inconștient al unui șofer a fost la un pas să producă o tragedie pe autostrada dintre Pitești și Capitală. Bărbatul care se îndrepta spre București a tras brusc de volan și a vrut să întoarcă pe autostradă, moment în care a lovit în plin o altă mașină, care mergea regulamentar pe a doua bandă.
17:10
Un ciclist, în comă indusă după o căzătură în timpul Turului Poloniei: Am fost ușurat să văd că respiră # Digi24.ro
Ciclistul italian Filippo Baroncini a fost plasat în comsă indusă după o căzătură suferită în etapa a III-a a Turului Poloniei, potrivit Agerpres, care citează echipa sportivului. Medicii susțin că acesta a suferit fracturi multiple în urma incidentului.
Acum 4 ore
16:40
Un bulldog francez fără păr a fost declarat „cel mai urât câine din lume”. Petunia a câștigat un premiu de 5.000 de dolari # Digi24.ro
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc vineri în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970.
16:30
Metoda inedită prin care soldații Ucrainei sunt antrenați pentru atacurile cu drone ale Rusiei. Detaliile operațiunii Interflex # Digi24.ro
Partenerii occidentali antrenează soldați ucraineni cu baloane cu apă lansate de pe drone. Alte armate au încercat lucruri precum mingi de tenis, dar în Regatul Unit baloanele cu apă imită grenadele și alți explozibili care cad de pe drone în războiul din Ucraina, potrivit Business Insider.
16:20
Reuniune de securitate cu SUA, Ucraina și partenerii europeni în Regatul Unit, înaintea întâlnirii Trump-Putin # Digi24.ro
Marea Britanie găzduiește sâmbătă o reuniune de securitate cu SUA, Ucraina și partenerii europeni, înaintea întâlnirii programate săptămâna viitoare între Donald Trump și Vladimir Putin, relatează BBC.
16:10
16:10
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA # Digi24.ro
În contextul „dansului diplomatic” dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă a amenințat că va impune tarife mari țărilor care cumpără petrol rusesc și a anunțat că el și omologul său de la Kremlin se vor întâlni în Alaska pentru a discuta un posibil acord de pace cu Ucraina. Înainte de întâlnirea lor din 15 august, Trump trebuie să-și amintească că el deține toate cărțile - în timp ce Putin nu are niciuna, potrivit unei analize publicate de Jeffrey Sonnenfeld și Steven Tian în revista Time.
15:50
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 al Capitalei, arestat preventiv. Agresorul și-a urmărit victima înaintea atacului # Digi24.ro
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, potrivit News.ro. Procurorii susțin că nu ar exista un motiv în spatele atacului și au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă înainte de incident. Agresorul a înjunghiat-o pe victimă de mai multe ori în momentul în care aceasta a rămas singură pe stradă.
15:30
Decontarea serviciilor medicale, doar cu validarea prin SMS de la pacienți. Șeful CNAS: Au fost cazuri de carduri de sănătate clonate # Digi24.ro
Medicii de familie și policlinica vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi validare din partea pacientului, printr-un cod primit prin SMS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătăate a explicat la Digi24, în cadrul emisiunii În fața ta, că măsura vine după ce au existat mai multe cazuri de fraudă în sistemul după clonarea cardurilor de sănătate.
15:30
Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari # Digi24.ro
O fetiţă în vârstă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa este căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Persoanele care au informaţii despre copilă sunt rugate să sune la 112.
15:10
Conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani. Expert: „Avem nevoie de schimbări radicale” # Digi24.ro
Conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu peste 60% din anul 1800 până în prezent, fenomen care reflectă aproape exact dispariția din cărți a unor cuvinte precum „râu”, „mușchi” sau „floare”, arată un studiu publicat în revista Earth. Cercetătorii avertizează că, fără politici și schimbări sociale majore, tendința va continua, iar generațiile viitoare vor suferi o „extincție a experienței” în lumea naturală.
15:00
Adevărul despre relația din tinerețe dintre Ion Iliescu și familia Ceaușescu. Explicațiile cercetătoarei Lavinia Betea # Digi24.ro
Înainte de 23 august 1944, simpatizanții comuniști se cunoșteau unii cu alții. Așa se întâmplă și în cazul lui Ion Iliescu, care a cunoscut încă din adolescență familia Nicolae-Elena Ceaușescu. Digi24.ro a stat de vorbă cu Lavinia Betea, istoric și expertă în comunism, pentru a înțelege relația dintre Ion Iliescu și familia Ceaușescu din perioada tinereții lor.
Acum 6 ore
14:30
Sebastian Burduja vrea un candidat unic la Primăria Capitalei: „Nu ne permitem fragmentarea votului” # Digi24.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este nevoie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. El propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către Est.
14:10
Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit cu Xi Jinping și alți lideri apropiați de Kremlin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, relatează Kyiv Independent.
14:00
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la festival # Digi24.ro
Două dintre trupele anunțate pe scena festivalului UNTOLD au anunțat că nu vor mai participă la cea de-a X-a ediție a festivalului din Cluj Napoca. Potrivit unei reacții venite din partea organizatorilor UNTOLD, confirmă o diferență de viziune cu trupa Vama, iar în ceea ce îi privește pe cei de la Paraziții ar fi vorba despre anularea a mai multor concerte.
13:40
Pericolul inteligenței artificiale pentru generația Z și avertismentul lui Bill Gates: Nu vă așteptați la stabilitatea locului de muncă # Digi24.ro
Miliardarul și cofondatorul Microsoft Bill Gates spune că abilitatea de a folosi instrumentele IA (Inteligență artificială, n.r.) este atât „distractivă, cât și emancipantă” și încurajează Generația Z să o adopte din timp. Însă rămâne neclar dacă această adoptare este suficientă pentru a salva absolvenții de ritmul perturbărilor de pe piața muncii. Ca răspuns, candidații pentru joburi își schimbă deja strategia, scrie Fortune.com.
13:30
Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova # Digi24.ro
Președintele PSD Iași acuză guvernul Bolojan de discriminare regională și de o frână pusă asupra investițiilor din Moldova. Bogdan Cojocaru critică măsuirle din pachetul II de măsuri fiscale și susține că acestea provoacă „haos administrativ” .
13:20
Un băiat de 17 ani a deschis focul în Time Square, din New York. Trei persoane au fost rănite # Digi24.ro
Un schimb de focuri a avut loc, sâmbătă, în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00, relatează News.ro.
13:00
Karol Nawrocki, care a depus jurământul ca președinte al Poloniei miercuri, va efectua la începutul lunii septembrie o vizită oficială la Washington, la invitația președintelui american Donald Trump, a confirmat sâmbătă șeful său de cabinet.
Acum 8 ore
12:30
Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit rutele pe care se deplasează și au minat drumul # Digi24.ro
Soldații ucraineni au reușit să distrugă un lansator multiplu de rachete Grad rusesc după ce au supravegheat mai multe zile rutele pe care se deplasează, pentru ca apoi să planteze mine pe drumul folosit de ruși. Rezultatul a fost distrugerea completă a vehiculului care poate lansa până la 40 de rachete la o salvă.
12:20
12:10
Un planor s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din municipiul Arad. Echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean au confirmat că două persoane au decedat.
12:10
Mesajul ministrului ucrainean de Externe, după anunțul lui Trump: „Rusia nu trebuie recompensată că a început acest război” # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, relatează BBC. Mesajul acestuia vine după ce președintele american Donald Trump a sugerat un schimb de teritorii între Kiev și Moscova.
11:50
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu: „Poveștile de succes se scriu mai greu” # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea examenelor pentru ocuparea a 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative, pe fondul unui deficit major de personal. Ministra Oana Țoiu spune că „poveștile de succes se scriu mai greu” și că instituția caută candidați tineri, bine pregătiți, pentru a reprezenta România în străinătate.
11:40
Salvamontiștii atraga atenția turiștilor asupra riscului de a fi atacați de câinii de la stână în timpul drumețiilor pe munte. Potrivit acestora, înmulțumirea câinilor de la stână a condus la tot mai multe atacuri asupra turiștilor și vin cu o serie de recomandări pentru cei care doresc să meargă pe munte.
11:40
11:30
80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Moment de reculegere pentru victimele catastrofei # Digi24.ro
Japonia comemorează, astăzi, 80 de ani de la lansarea celei de-a doua bombe nucleare din istorie, asupra orașului Nagasaki. Un minut de reculegere a fost ținut la ora locală 11 și două minute, la exact 80 de ani de când bomba atomică botezată "Fat man'' a căzut. Pe durata minutului de reculegere, în oraș s-a auzit doar clopotul restaurat al unei biserici, care a răsunat pentru prima dată după bombardament.
11:20
Cum să razi de pe fața Pământului un oraș de mărimea Londrei. Studiul înfiorător care leagă începutul erei nucleare de Marea Britanie # Digi24.ro
Acum 80 de ani, un bombardier american B-29 a lansat o bombă atomică asupra orașului japonez Hiroshima. Momentul a marcat începutul erei atomice, însă prima descriere a unei bombe atomice destul de mici încât să poată fi folosită ca o armă a apărut înainte de Proiectul Manhattan, într-un document scris în Marea Britanie care a fost atât de secret încât a avut doar o singură copie.
11:10
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia: „O decizie împotriva păcii” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei a respins ideea ca un eventual acord de pace negociat de Donald Trump cu Vladimir Putin să includă cedări de teritorii, subliniind că orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, potrivit CNN.
11:10
Șeful CNAS, despre analizele decontate de stat: „Unii furnizori de servicii medicale preferă banii cash. O să facem controale” # Digi24.ro
Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a afirmat în emisiunea „În fața ta”, întrebat despre plafonul pentru analizele decontate de stat, că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații medicale. El a explicat că unul dintre motive este că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash în detrimentul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, la Digi24, de la ora 14:00.
Acum 12 ore
10:40
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat, în premieră mondială, picături oftalmice pe bază de aceclidină pentru tratarea prezbiopiei, o afecțiune care afectează aproape toți adulții după vârsta de 45 de ani.
10:40
Trei zile de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade în vestul țării # Digi24.ro
Meteorologii au transmis noi atenționări meteorologice de caniculă și disconfort termic ridicat în mai multe județe din sudul și vestul țării. Timp de trei zile vor fi înregistrate peste 30 de grade în majoritatea județelor, iar local în termometre se vor înregistra și 40 de grade Celsius. Potrivit ANM și nopțile vor fi calde, cu temperaturi tropicale.
10:10
Mircea Fechet avertizează asupra opririi programului de împăduriri: „Pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare” # Digi24.ro
Fostul ministru al Mediului susține că România riscă să blocheze un program funcțional de împăduriri, în condițiile în care suprafețe tot mai mari de teren sunt afectate de deșertificare. Mircea Fechet (PNL) atrage atenția că „pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului” și avertizează că România pierde „în fiecare minut 50 mp prin deșertificare”.
10:00
09:40
Planul ambițios al UE: Trenuri de mare viteză care să concureze cu transportul aerian în Europa # Digi24.ro
Comisia Europeană pregătește un plan pentru extinderea rețelei de trenuri de mare viteză, vizând conexiuni rapide și accesibile între capitale și marile orașe, astfel încât transportul feroviar să devină o alternativă competitivă la zborurile pe distanțe lungi în Europa, potrivit The Guardian.
09:10
Ucraina și aliații săi se mobilizează înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin (Surse Axios) # Digi24.ro
Înalți oficiali ucraineni, americani și europeni se vor întâlni în Marea Britanie, înaintea summitului planificat pentru săptămâna viitoare între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, au declarat surse familiarizate cu aceste planuri pentru Axios, relatează sâmbătă Kyiv Independent.
08:30
Două foste republici sovietice îl susțin pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace: „Vom apăra” această candidatură # Digi24.ro
După ce a intermediat un acord istoric în Caucaz, Donald Trump primește sprijinul a două foste republici sovietice pentru Premiul Nobel pentru Pace. Armenia și Azerbaidjan s-au angajat să „apere” candidatura sa, după ce Aliev şi Pashinian au semnat un document pe care Casa Albă l-a numit „declaraţie comună”.
08:00
Preţul aurului a atins un nou record istoric. Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # Digi24.ro
Aurul a atins, vineri, un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC, potrivit News.ro.
07:50
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele # Digi24.ro
Într-o țară unde cei mai mulți oameni preferă banii cash, ambiția premierului Edi Rama de a transforma Albania în prima economie din lume fără bancnote până în 2030 ar produce un șoc în toată societatea. Acest vis pare cu atât mai greu de realizat cu cât mai mult de jumătate dintre albanezi nu au niciun cont bancar, potrivit datelor Băncii Mondiale.
