Incendii în Delta Dunării: Sunt afectate aproape 70 de hectare de pădure şi vegetaţie. Un alt foc a izbucnit în apropiere de Plauru

În contextul „dansului diplomatic” dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă a amenințat că va impune tarife mari țărilor care cumpără petrol rusesc și a anunțat că el și omologul său de la Kremlin se vor întâlni în Alaska pentru a discuta un posibil acord de pace cu Ucraina. Înainte de întâlnirea lor din 15 august, Trump trebuie să-și amintească că el deține toate cărțile - în timp ce Putin nu are niciuna, potrivit unei analize publicate de Jeffrey Sonnenfeld și Steven Tian în revista Time.