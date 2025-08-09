Rusia condamnă planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza
Digi24.ro, 10 august 2025 00:10
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de mişcare ar putea agrava „catastrofa umanitară” din enclava palestiniană, transmite Agerpres.
• • •
Acum o oră
00:10
Acum 2 ore
23:10
Nicușor Dan a participat alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, sâmbătă, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” din Republica Moldova.
Acum 4 ore
22:40
Record al poliției din Londra: cel puțin 365 de arestări la un singur protest. Manifestație de susținere a grupului „Palestine Action"
Poliția din Londra a arestat sute de protestatari adunați în centrul capitalei britanice pentru a susține Palestine Action, un grup activist interzis, desemnat organizație teroristă, potrivit The Times.
22:30
Când s-au format planetele din sistemul nostru solar. Descoperirea unui mic meteorit oferă noi indicii cercetătorilor
Un mic meteorit schimbă ceea ce oamenii de știință credeau că știu despre originile sistemului nostru solar. Analiza obiectului celest, foarte vechi, sugerează că planetele stâncoase, atât cele apropiate, cât și cele îndepărtate de Soare, s-ar fi format în același timp, punând sub semnul întrebării modelele actuale privind evoluția sistemului nostru solar, arată Live Science.
21:40
Ce ar însemna retragerea trupelor ucrainene din Donețk pentru planurile Rusiei. „Centura de fortărețe" a Kievului, în pericol
Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) subliniază că, dacă trupele ucrainene se vor retrage din întreaga regiune Donețk în cadrul unui acord cu Moscova, rușii vor prelua controlul asupra „centurii de fortărețe” - principala linie defensivă fortificată din regiunea Donețk din 2014 - și vor avea poziții mai avantajoase pentru o ofensivă asupra regiunilor Harkov și Dnipropetrovsk în cazul unei reluări a ostilităților.
21:20
Digi Talks la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru şi Edy Chereji despre următorul capitol al UNTOLD: Vrem să ducem acest festival pe mai multe
Edy Chereji a dezvaluit felul în care UNTOLD a construit o comunitate şi a dus-o dincolo de granițele României transformand-o într-un veritabil ambasdor al țării. Sunt artiști, povestește Edy Chereji, care vin și descoperă România și Europa prin ochii UNTOLD și în aplauzele a sute de mii de români.
21:20
Orașul în care prețul parcării pe timp de zi se triplează. Primar: „Proiectele noastre promovate de Guvern nu își mai găsesc finanțare"
Tarifele pentru un loc de parcare se vor dubla sau chiat tripla de anul viitor, la Târgu Jiu. Prețurile se vor majora pentru parcările de noapte de la 120 de lei la 260 de lei pe an. Șoferii vor plăti mai mult pentru parcările permanente - peste 700 de lei pe an. Autoritățile spun că, în acest fel, vor colecta astfel bani pentru finalizarea investițiilor a căror finanțare a fost oprită de Guvern.
21:10
Cu o sută de ani înainte de Evgheni Prigojin. Cum au fost bolșevicii aproape de colaps din cauza unei revolte neașteptate de la Moscova
La sfârșitul lunii iunie 2023, Rusia a fost martora primei sale rebeliuni armate a secolului XXI. Forțele Grupului Wagner, sub comanda lui Evgheni Prigojin, au înaintat constant spre Moscova, doar pentru a se întoarce brusc la doar câteva sute de kilometri de capitală. Un episod remarcabil de similar a avut loc în vara anului 1918, când socialiștii revoluționari de stânga, indignați de semnarea unui tratat de pace cu Germania, au lansat o revoltă armată care a fost aproape de a răsturna stăpânirea bolșevică - oprindu-se la doar câteva sute de metri de Kremlin, care la acea vreme era apărat doar de o mică garnizoană de pușcași letoni. Cu toate acestea, socialiștilor-revoluționari de stânga le-a lipsit un lider capabil să orchestreze o operațiune decisivă, iar bolșevicii au învins în cele din urmă forțele rebele slab coordonate, scrie The Insider.
21:10
Amenzile care îți pot strica vacanța. Locuri unde se aplică sancțiuni grele și ce consideră autoritățile străine abateri de la lege
Turismul excesiv este o problemă pentru mai multe state europene, mai ales din cauza unor comportamente deplasate ale unor vizitatori. Așa că în cele mai căutate destinații, amenzile crescute, chiar și de ordinul miilor de euro, sunt soluția autorităților locale, care nu mai fac față plângerilor făcute de localnici. Aceștia sunt exasperați de petrecăreții care beau pe stradă, intră în supermarketuri în costum de baie ori fac zgomot.
21:10
Digi Talks la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru şi Jean Valvis: "Antreprenoriatul român e o forță uriașă"
Omul de afaceri Jean Valvis invitat la Digi Talks vorbește despre începuturile antreprenoriatului în Romania, “când am venit în Romania PIB-ul era la 35 de miliarde de dolari, în Grecia era la 150 de miliarde. Acum Romania este cu o treime mai puternica față de Grecia. Toata aceasta bogăție a facut-o generația dumneavoastră”.
21:00
Accident pe Centura Bucureștiului. Cinci persoane, printre care 3 copii, au fost duse la spital
Cinci persoane, între care trei copii, au fost transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri de mers.
Acum 6 ore
20:50
O localitate din județul Buzău are doar patru zile pe săptămână apă, din cauza secetei. „Cărăm până la etajul 4"
Seceta închide robinetele într-o comună cu 4.000 de locuitori din Buzău. La Beceni, apa curge doar patru zile pe săptămână, după ce furnizorul local a decis să raționalizeze distribuția. Oamenii sunt revoltați.
20:40
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie stabilită pentru orice negocieri cu Rusia
Țările europene și Ucraina au răspuns „planului rus de încetare a focului” cu o contrapropunere, care, în opinia lor, ar trebui să stea la baza viitoarelor negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, informează Wall Street Journal, care citează doi oficiali europeni informați pe această temă.
20:00
Diana Buzoianu, despre deșeurile din alte state care sunt marcate ca second-hand în România: „Nu putem să avem acest standard dublu"
Ministerul Mediului pregăteşte, împreună cu Ministerul Economiei, o iniţiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor second-hand şi al deşeurilor, astfel încât cele două categorii să fie definite şi separate foarte clar, a declarat sâmbătă, la Petroşani, ministra Mediului, Diana Buzoianu.
20:00
O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega de pe un pod din centrul Timișoarei
Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi.
19:50
Adrian Năstase este supărat pe românii care n-au ținut doliu pentru Ion Iliescu și îi numește „progresiști"
Adrian Năstase este supărat că românii nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu și compară pe blogul său aducerea în țară a osemintelor lui Carol al II-lea când el era premier și Ion Iliescu președinte, cu funeraliile organizate pentru fostul președinte. El scrie că „așa au procedat «neo-comuniștii»”, pe când „«progresiștii» au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării”.
19:40
Ce au în comun vârstnicii de peste 80 de ani cu memoria ascuțită: surprinzător, nu este stilul de viață sănătos (studiu)
Odată ce oamenii ajung la 80 de ani, o urmă de uitare nu este neobișnuită. Totuși, un mic grup de octogenari par să sfideze trecerea timpului, obținând performanțe la testele de memorie la fel de bune ca persoanele cu 30 de ani mai tinere decât ei, potrivit The Times.
19:30
Miniștrii de Externe din UE, discuții înainte de întâlnirea Trump – Putin. Oana Țoiu: O conversație care are implicații asupra Europei
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că a discutat în grupul miniștrilor UE despre poziționarea Uniunii privind viitoarea discuție pentru pacea în Ucraina dar și despre procesul ulterior de reconstrucție a statului. „Este în primul rând o conversație despre Ucraina și despre pacea dintre Ucraina și Rusia”, a afirmat aceasta.
19:10
Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir. Radu Miruță, nemulțumit de ritmul anchetei: „E inacceptabil"
Ministrul Economiei a declarat că așteaptă rapoartele serviciilor secrete în cazul exploziei de la fabrica de armament din Cugir, dar și ale procurorilor, care verifică situația. Sunt luate în calcul toate ipotezele, inclusiv cea a unui sabotaj. Radu Miruță este nemulțumit de faptul că după o săptămână încă nu sunt clare cauzele incidentului.
Acum 8 ore
18:50
Un bărbat care a scăpat cu viață după ce a căzut 100 de metri într-o prăpastie în zona Vârfului Moldoveanu, recuperat cu elicopterul
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona Vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş.
18:40
Incendii în Delta Dunării: Sunt afectate aproape 70 de hectare de pădure şi vegetaţie. Un alt foc a izbucnit în apropiere de Plauru
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunţat, sâmbătă după-amiază, că până în prezent incendiul de la Chilia Veche a afectat aproximativ 35 de hectare de fond forestier şi alte 35 de hectare de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş. Intervenţia continuă, atât terestru, unde acest lucru este posibil, cât şi cu elicopterele care au aruncat circa 200 de tone de apă. Un alt incendiu a izbucnit în apropierea localităţii Plauru, transmite News.ro.
18:40
Drifturi în fața sediului Poliției din Târgu Jiu. Ce sancțiuni va primi tânărul care este căutat acum de oamenii legii
Un tânăr care a făcut drifturi în mijlocul orașului Târgu Jiu noaptea trecută, chiar în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție, e căutat de polițiști.
18:30
Fiul lui Mihai Leu, accident la o cursă de raliu din Timișoara. Poliția a deschis dosar penal
Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident cu mașina tatălui său în cadrul unei curse de raliu din centrul orașului Timișoara. Oamenii legii au dechis un dosar penal pe numele lui Marco Leu subt aspectul săvărșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, după ce copilotul său a fost rănit în timpul incidentului.
18:30
Un senator USR reacţionează după ce PSD Iaşi a acuzat Guvernul că pune A7 şi A8 la coada listei de priorităţi: „Definiţia neobrăzării"
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. „Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia”, afirmă el.
18:30
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa". De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin
Când președintele Donald Trump a anunțat Alaska ca locație pentru summitul de vinerea viitoare cu Vladimir Putin, nimeni nu a fost mai încântat decât guvernatorul republican al vastului stat arctic, scrie The Times.
18:00
Naomi Osaka prezintă scuze după ce nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal. Ce motive a invocat japoneza
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.
18:00
Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, potrivit BBC.
17:50
17:30
„Habar n-are despre ce vorbește". Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
Speculațiile se înmulțesc în urma acordului privind summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care va avea loc săptămâna viitoare în Alaska. Joi, informațiile arătau că negociatorul lui Trump, Steve Witkoff, a înregistrat progrese în cadrul întâlnirii cu Putin. Însă mai multe surse au declarat pentru Bild că cei doi, de fapt, nu s-au înțeles.
17:30
Incendiu puternic de vegetație la marginea orașului Galați. Focul amenință locuințele din zonă.
17:20
Gest inconștient pe autostrada A1. Un șofer a tras brusc de volan pentru a întoarce și a lovit o altă mașină
Gestul inconștient al unui șofer a fost la un pas să producă o tragedie pe autostrada dintre Pitești și Capitală. Bărbatul care se îndrepta spre București a tras brusc de volan și a vrut să întoarcă pe autostradă, moment în care a lovit în plin o altă mașină, care mergea regulamentar pe a doua bandă.
17:10
Un ciclist, în comă indusă după o căzătură în timpul Turului Poloniei: Am fost ușurat să văd că respiră
Ciclistul italian Filippo Baroncini a fost plasat în comsă indusă după o căzătură suferită în etapa a III-a a Turului Poloniei, potrivit Agerpres, care citează echipa sportivului. Medicii susțin că acesta a suferit fracturi multiple în urma incidentului.
Acum 12 ore
16:40
Un bulldog francez fără păr a fost declarat „cel mai urât câine din lume". Petunia a câștigat un premiu de 5.000 de dolari
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc vineri în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970.
16:30
Metoda inedită prin care soldații Ucrainei sunt antrenați pentru atacurile cu drone ale Rusiei. Detaliile operațiunii Interflex
Partenerii occidentali antrenează soldați ucraineni cu baloane cu apă lansate de pe drone. Alte armate au încercat lucruri precum mingi de tenis, dar în Regatul Unit baloanele cu apă imită grenadele și alți explozibili care cad de pe drone în războiul din Ucraina, potrivit Business Insider.
16:20
Reuniune de securitate cu SUA, Ucraina și partenerii europeni în Regatul Unit, înaintea întâlnirii Trump-Putin
Marea Britanie găzduiește sâmbătă o reuniune de securitate cu SUA, Ucraina și partenerii europeni, înaintea întâlnirii programate săptămâna viitoare între Donald Trump și Vladimir Putin, relatează BBC.
16:10
Carambol în drum spre mare. Șase mașini, implicate într-un accident pe autostrada Soarelui
Un accident în lanț s-a produs pe Autostrada Soareului, pe sensul de mers către Constanța. Șase mașini s-au tamponat, însă este vorba doar despre pagube materiale, potrivit unor imagini surprinse de un telespectator Digi24.
16:10
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA
În contextul „dansului diplomatic” dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă a amenințat că va impune tarife mari țărilor care cumpără petrol rusesc și a anunțat că el și omologul său de la Kremlin se vor întâlni în Alaska pentru a discuta un posibil acord de pace cu Ucraina. Înainte de întâlnirea lor din 15 august, Trump trebuie să-și amintească că el deține toate cărțile - în timp ce Putin nu are niciuna, potrivit unei analize publicate de Jeffrey Sonnenfeld și Steven Tian în revista Time.
15:50
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 al Capitalei, arestat preventiv. Agresorul și-a urmărit victima înaintea atacului
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, potrivit News.ro. Procurorii susțin că nu ar exista un motiv în spatele atacului și au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă înainte de incident. Agresorul a înjunghiat-o pe victimă de mai multe ori în momentul în care aceasta a rămas singură pe stradă.
15:30
Decontarea serviciilor medicale, doar cu validarea prin SMS de la pacienți. Șeful CNAS: Au fost cazuri de carduri de sănătate clonate
Medicii de familie și policlinica vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi validare din partea pacientului, printr-un cod primit prin SMS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătăate a explicat la Digi24, în cadrul emisiunii În fața ta, că măsura vine după ce au existat mai multe cazuri de fraudă în sistemul după clonarea cardurilor de sănătate.
15:30
Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari
O fetiţă în vârstă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa este căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Persoanele care au informaţii despre copilă sunt rugate să sune la 112.
15:10
Conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani. Expert: „Avem nevoie de schimbări radicale"
Conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu peste 60% din anul 1800 până în prezent, fenomen care reflectă aproape exact dispariția din cărți a unor cuvinte precum „râu”, „mușchi” sau „floare”, arată un studiu publicat în revista Earth. Cercetătorii avertizează că, fără politici și schimbări sociale majore, tendința va continua, iar generațiile viitoare vor suferi o „extincție a experienței” în lumea naturală.
15:00
Adevărul despre relația din tinerețe dintre Ion Iliescu și familia Ceaușescu. Explicațiile cercetătoarei Lavinia Betea
Înainte de 23 august 1944, simpatizanții comuniști se cunoșteau unii cu alții. Așa se întâmplă și în cazul lui Ion Iliescu, care a cunoscut încă din adolescență familia Nicolae-Elena Ceaușescu. Digi24.ro a stat de vorbă cu Lavinia Betea, istoric și expertă în comunism, pentru a înțelege relația dintre Ion Iliescu și familia Ceaușescu din perioada tinereții lor.
14:30
Sebastian Burduja vrea un candidat unic la Primăria Capitalei: „Nu ne permitem fragmentarea votului"
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este nevoie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. El propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către Est.
14:10
Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit cu Xi Jinping și alți lideri apropiați de Kremlin
Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, relatează Kyiv Independent.
14:00
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la festival
Două dintre trupele anunțate pe scena festivalului UNTOLD au anunțat că nu vor mai participă la cea de-a X-a ediție a festivalului din Cluj Napoca. Potrivit unei reacții venite din partea organizatorilor UNTOLD, confirmă o diferență de viziune cu trupa Vama, iar în ceea ce îi privește pe cei de la Paraziții ar fi vorba despre anularea a mai multor concerte.
13:40
Pericolul inteligenței artificiale pentru generația Z și avertismentul lui Bill Gates: Nu vă așteptați la stabilitatea locului de muncă
Miliardarul și cofondatorul Microsoft Bill Gates spune că abilitatea de a folosi instrumentele IA (Inteligență artificială, n.r.) este atât „distractivă, cât și emancipantă” și încurajează Generația Z să o adopte din timp. Însă rămâne neclar dacă această adoptare este suficientă pentru a salva absolvenții de ritmul perturbărilor de pe piața muncii. Ca răspuns, candidații pentru joburi își schimbă deja strategia, scrie Fortune.com.
13:30
Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova
Președintele PSD Iași acuză guvernul Bolojan de discriminare regională și de o frână pusă asupra investițiilor din Moldova. Bogdan Cojocaru critică măsuirle din pachetul II de măsuri fiscale și susține că acestea provoacă „haos administrativ” .
13:20
Un băiat de 17 ani a deschis focul în Time Square, din New York. Trei persoane au fost rănite
Un schimb de focuri a avut loc, sâmbătă, în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00, relatează News.ro.
13:00
Karol Nawrocki, care a depus jurământul ca președinte al Poloniei miercuri, va efectua la începutul lunii septembrie o vizită oficială la Washington, la invitația președintelui american Donald Trump, a confirmat sâmbătă șeful său de cabinet.
12:30
Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit rutele pe care se deplasează și au minat drumul
Soldații ucraineni au reușit să distrugă un lansator multiplu de rachete Grad rusesc după ce au supravegheat mai multe zile rutele pe care se deplasează, pentru ca apoi să planteze mine pe drumul folosit de ruși. Rezultatul a fost distrugerea completă a vehiculului care poate lansa până la 40 de rachete la o salvă.
