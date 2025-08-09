Gazetta dello Sport: Adrian Rus, ”în fruntea listei” de achiziții la fosta finalistă din Champions League!

9 august 2025

Fundașul central de la Pisa va continua probabil în Italia.

FCSB, fără 4 sau chiar 5 jucători importanți la meciul cu Unirea Slobozia. Anunțul lui Elias Charalambous Sport.ro
FCSB înfruntă Unirea Slobozia, duminică, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua, în runda a cincea din Superliga.
Răsturnare de situație la Real Madrid! Cine va fi numărul 9 în acest sezon Sport.ro
Atacanți unul și unul pe ”Santiago Bernabeu”, acum știm și cine va fi nouarul echipei lui Xabi Alonso.
Veste proastă pentru un oraș mare din România: "Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani" Sport.ro
Situația economică actuală amână reconstrucția mai multor stadioane din România. 
Cu fundaș central de 15 ani integralist, CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga 2! Ayan Anghel este din Tulcea, orașul unde fotbalul a murit Sport.ro
Echipa antrenată de Florin Bratu s-a impus în deplasare, 3-2 cu AFC Câmpulung Muscel în a doua etapă a diviziei secunde.
Gâlcă avertizează cei doi petrecăreți de la Rapid: "În zilele libere te odihnești, nu mergi la discoteci!" Sport.ro
Costel Gălcă, antrenorul celor de la Rapid, a comentat episodul în care au fost implicați Andrei Borza (19 ani) și Constantin Grameni (22 de ani).
Reacția lui Costel Gâlcă după ce Cristi Manea a anunțat că vrea să plece de la Rapid Sport.ro
Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta de la Rapid, a anunțat după ultimul meci al giuleștenilor că ar vrea să schimbe echipa.
Ovidiu Perianu, prezentat astăzi în Superligă! ”Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș” Sport.ro
Fostul fotbalist al lui FCSB, gata de o nouă aventură.
Manchester United și-a prezentat atacantul de 85 de milioane de euro! Sport.ro
Manchester United a anunțat cel mai scump transfer realizat în fereastra de mercato in această vară.
Plecare de la Dinamo! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă Sport.ro
Mutările estivale continuă la echipa lui Zeljko Kopic.
Gigi Becali s-a decis: încă un jucător pe lista lui FCSB: "Gata, s-a terminat!" Sport.ro
FCSB a stabilit lista finală din această vară pentru Superliga. Campioana s-a despărțit în ultimele zile de mai mulți jucători și a actualizat lotul de campionat.
Dinamo, repetiție reușită pentru Champions League! ”Un meci cu iz european” Sport.ro
”Dulăii” s-au impus în fața lui Sporting Lisabona, primul adversar din viitoarea ediție a Ligii Campionilor.
Here we go! Fabrizio Romano anunță suma cu care Dennis Man a fost vândut la PSV Eindhoven Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) va fi noul jucător al lui PSV Eindhoven, campioana din Eredivisie.
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident la Super Rally Timişoara cu mașina tatălui său Sport.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Timişoara. Copilotul a fost rănit.
Când începe noua ediție NBA și care este primul meci al sezonului. LeBron James, la datorie! Sport.ro
Spectacolul baschetbalistic este gata de un nou start.
Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) s-a despărțit de FCSB, iar acum este pe cale să semneze cu un club din străinătate.
A murit singurul om care a fost și directorul FBI, și directorul CIA! William H. Webster avea 101 ani Sport.ro
Personalitate de prim rang în administrația SUA, juristul american era și un veteran al celui de-al doilea război mondial.
Jucătorii de la FCSB, deturnați! Ce se întâmplă cu Alex Băluță, Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță Sport.ro
FCSB s-a despărțit în ultimele zile de mai mulți jucători.
Abia transferat de CFR Cluj din Italia, a plecat deja la altă echipă! Sport.ro
Mutare interesantă realizată în fotbalul românesc.
Daniel Oprița a răbufnit la conferință și a venit cu o idee pentru ca Steaua să poată promova: "Dacă nu ne descurcăm așa, retrogradăm și asta e!" Sport.ro
Steaua a început un nou sezon în care nu are drept de promovare în Superliga. Daniel Oprița a venit cu o nouă propunere după primele etape din Liga 2.
Duminica aceasta, VOYO transmite în exclusivitate meciul Liverpool – Crystal Palace din Community Shield Sport.ro
Start în noul sezon fotbalistic din Anglia.
Nicolae Dică, înjurat în Ghencea de fanii Stelei: "Sunt tot acei suporteri care erau pe garduri de bucurie când am făcut performanță" Sport.ro
Nicolae Dică, antrenorul Concordiei Chiajna, a fost adversarul Stelei în runda a doua din liga secundă. Ilfovenii au cedat în Ghencea, scor 1-4.
U Cluj - Petrolul Ploiești, de la 21:30! Meci de tradiție în fotbalul nostru, cu o istorie începută tocmai în 1952 Sport.ro
Partida din etapa a cincea a Superligii este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Reacția antrenorului de la Aberdeen după ce a văzut FCSB - Drita 3-2 Sport.ro
În play-off-ul Europa League, Aberdeen va fi adversara câștigătoarei din duelul FCSB - Drita. În prima manșă, campioana României s-a impus la București cu 3-2.
UTA Arad - Farul Constanța, de la 18:30, duel în premieră între foștii dinamoviști Adrian Mihalcea și Ianis Zicu! Sport.ro
Partida din etapa a cincea a Superligii României este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Etapa a doua din Liga 2 se joacă azi! Sepsi OSK și CS Dinamo caută prima victorie Sport.ro
Partidele din runda secundă a celui de-al doilea eșalon fotbalistic sunt LIVE TEXT pe Sport.ro.
De asta sunt unde sunt: Alcaraz i-a dezvăluit lui Sinner ce a ajuns să facă în vacanța de trei săptămâni de după Wimbledon Sport.ro
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, două simboluri diferite ale disciplinei sportive duse la maximum.
"Florinel Coman, gata să revină!" Singurul obstacol rămas la negocieri Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) s-a întors în această vară la Al Gharafa, în Qatar, după jumătate de sezon în care a evoluat în Serie A, la Cagliari, sub formă de împrumut.
Meciurile din turul 3 al Cupei! Încă un Dinamo la Clinceni, adversar dificil pentru Poli Timișoara + derby-ul orașului la Câmpulung Muscel Sport.ro
Cupa României a ajuns în turul al treilea al fazei naționale.
Olandezii au găsit "defectul evident" al lui Dennis Man după ce românul a bătut palma cu PSV Eindhoven Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) va semna cu PSV Eindhoven în următoarele zile, conform tot mai multor informații apărute în Italia și Olanda.
Medalie de argint la Campionatul European pentru atleta de 17 ani Daria Vrînceanu! Sport.ro
Rezultat excelent obținut de sportiva româncă în proba de triplusalt.
Fotbalistul de la Rapid care a jucat la Campionatul Mondial s-a transferat la o finalistă de Champions League! Sport.ro
Jucătorul trecut și prin România se îndreaptă spre finalul carierei.
Reacția lui Cristi Chivu după revenirea spectaculoasă a lui Inter contra lui AS Monaco Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a învins AS Monaco, scor 2-1, într-o partidă amicală disputată pe Stade Louis II.
Un antrenor spaniol a afirmat ce lumea doar bănuia despre Djokovic: cum e sârbul ca persoană, în afara tenisului Sport.ro
Novak Djokovic, descris amănunțit de spaniolul Pepe Imaz.
Zeljko Kopic s-a convins, după 1-0 cu Metaloglobus: „Va avea un sezon de excepție!” Sport.ro
„Câinii” au câștigat cu 1-0 la Clinceni, dar au tremurat în fața Metaloglobusului.
Cătălin Cîrjan a spart gheața în noul sezon din Superligă și a anunțat obiectivul lui Dinamo Sport.ro
Dinamo a câștigat chinuit meciul cu Metaloglobus de la Clinceni, scor 1-0, în etapa a cincea din Superliga României.
După Băluță, FCSB se pregătește de încă o reziliere: "Trebuie să vorbim cu Gigi" Sport.ro
FCSB continuă să facă modificări pe lista LPF, iar în zilele următoare și-ar putea rezilia contractul încă un jucător al campioanei României.
Mihai Teja, scurt și la obiect după eșecul cu Dinamo: „Asta ne dorim” Sport.ro
Metaloglobus a pierdut la limită, dar a pus probleme „câinilor” la Clinceni.
S-a lămurit după ce a văzut-o pe Dinamo în meciul cu Metaloglobus: ”Nu e OK de continuat așa” Sport.ro
Dinamo a câștigat chinuit meciul cu Metaloglobus de la Clinceni, scor 1-0, în etapa a cincea din Superliga României.
Parma i-a găsit înlocuitor lui Dennis Man! Vine chiar de la Interul lui Chivu Sport.ro
Dennis Man pleacă la PSV Eindhoven, iar Parma i-a găsit dej înlocuitor.
Djokovici, în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad la Atena Sport.ro
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovici se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovici din 2009.
Gol anulat în Metaloglobus - Dinamo! ”Câinii” au scăpat ca prin urechile acului Sport.ro
Metaloglobus – Dinamo, primul duel din etapa cu numărul cinci din Superliga.
Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă în 10 oameni și condusă cu 1-0 în minutul 60, Inter a marcat gol după gol Sport.ro
Deși a jucat mai bine de o repriză în 10 oameni, Inter a întors scorul și a câștigat amicalul cu Monaco.
Au bătut palma! Ce salariu va avea Dennis Man la PSV Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) va schimba echipa după patru ani la Parma, alături de care a evoluat în Serie B și Serie A.
Gicu Grozav a semnat: "Poate va juca la noi până la finalul carierei!" Sport.ro
Gheorghe Grozav (34 de ani), fotbalistul care a început al patrulea sezon consecutiv la Petrolul, a semnat un nou contract cu ploieștenii.
Gata, Real Madrid are atacant! Contract până în 2030 și clauză de un MILIARD de euro Sport.ro
Revelația de la Mondialul Cluburilor intră oficial în planurile lui Xabi Alonso.
Cum a reacționat Victoria Mboko, după ce „a spart banca” la optsprezece ani, în Montreal. Ce sumă a câștigat Sport.ro
Campioana inedită de la Montreal a trăit cele mai intense clipe ale vieții sale.
Hansi Flick a fost suspendat! Sport.ro
Hansi Flick, antrenorul german al clubului spaniol FC Barcelona, a fost suspendat un meci de către UEFA, pentru contestarea unor decizii de arbitraj în sezonul trecut, a anunţat vineri forul european.
Stadionul plin la Clinceni! Fanii lui Dinamo au luat cu asalt micuța arenă de lângă București Sport.ro
Meciul dintre Metaloglobus și Dinamo poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
