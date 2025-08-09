Gazetta dello Sport: Adrian Rus, ”în fruntea listei” de achiziții la fosta finalistă din Champions League!
Sport.ro, 9 august 2025 15:40
Fundașul central de la Pisa va continua probabil în Italia.
• • •
Acum 10 minute
15:40
Acum o oră
15:10
FCSB, fără 4 sau chiar 5 jucători importanți la meciul cu Unirea Slobozia. Anunțul lui Elias Charalambous # Sport.ro
FCSB înfruntă Unirea Slobozia, duminică, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua, în runda a cincea din Superliga.
14:50
Atacanți unul și unul pe ”Santiago Bernabeu”, acum știm și cine va fi nouarul echipei lui Xabi Alonso.
Acum 2 ore
14:20
Veste proastă pentru un oraș mare din România: "Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani" # Sport.ro
Situația economică actuală amână reconstrucția mai multor stadioane din România.
14:20
Cu fundaș central de 15 ani integralist, CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga 2! Ayan Anghel este din Tulcea, orașul unde fotbalul a murit # Sport.ro
Echipa antrenată de Florin Bratu s-a impus în deplasare, 3-2 cu AFC Câmpulung Muscel în a doua etapă a diviziei secunde.
14:20
Gâlcă avertizează cei doi petrecăreți de la Rapid: "În zilele libere te odihnești, nu mergi la discoteci!" # Sport.ro
Costel Gălcă, antrenorul celor de la Rapid, a comentat episodul în care au fost implicați Andrei Borza (19 ani) și Constantin Grameni (22 de ani).
13:50
Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta de la Rapid, a anunțat după ultimul meci al giuleștenilor că ar vrea să schimbe echipa.
Acum 4 ore
13:30
Ovidiu Perianu, prezentat astăzi în Superligă! ”Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș” # Sport.ro
Fostul fotbalist al lui FCSB, gata de o nouă aventură.
13:10
Manchester United a anunțat cel mai scump transfer realizat în fereastra de mercato in această vară.
12:50
Mutările estivale continuă la echipa lui Zeljko Kopic.
12:40
FCSB a stabilit lista finală din această vară pentru Superliga. Campioana s-a despărțit în ultimele zile de mai mulți jucători și a actualizat lotul de campionat.
12:20
”Dulăii” s-au impus în fața lui Sporting Lisabona, primul adversar din viitoarea ediție a Ligii Campionilor.
12:10
Here we go! Fabrizio Romano anunță suma cu care Dennis Man a fost vândut la PSV Eindhoven # Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) va fi noul jucător al lui PSV Eindhoven, campioana din Eredivisie.
11:50
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident la Super Rally Timişoara cu mașina tatălui său # Sport.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Timişoara. Copilotul a fost rănit.
Acum 6 ore
11:40
Când începe noua ediție NBA și care este primul meci al sezonului. LeBron James, la datorie! # Sport.ro
Spectacolul baschetbalistic este gata de un nou start.
11:30
Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului # Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) s-a despărțit de FCSB, iar acum este pe cale să semneze cu un club din străinătate.
11:10
A murit singurul om care a fost și directorul FBI, și directorul CIA! William H. Webster avea 101 ani # Sport.ro
Personalitate de prim rang în administrația SUA, juristul american era și un veteran al celui de-al doilea război mondial.
11:10
Jucătorii de la FCSB, deturnați! Ce se întâmplă cu Alex Băluță, Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță # Sport.ro
FCSB s-a despărțit în ultimele zile de mai mulți jucători.
10:50
Mutare interesantă realizată în fotbalul românesc.
10:40
Daniel Oprița a răbufnit la conferință și a venit cu o idee pentru ca Steaua să poată promova: "Dacă nu ne descurcăm așa, retrogradăm și asta e!" # Sport.ro
Steaua a început un nou sezon în care nu are drept de promovare în Superliga. Daniel Oprița a venit cu o nouă propunere după primele etape din Liga 2.
10:30
Duminica aceasta, VOYO transmite în exclusivitate meciul Liverpool – Crystal Palace din Community Shield # Sport.ro
Start în noul sezon fotbalistic din Anglia.
10:10
Nicolae Dică, înjurat în Ghencea de fanii Stelei: "Sunt tot acei suporteri care erau pe garduri de bucurie când am făcut performanță" # Sport.ro
Nicolae Dică, antrenorul Concordiei Chiajna, a fost adversarul Stelei în runda a doua din liga secundă. Ilfovenii au cedat în Ghencea, scor 1-4.
10:00
U Cluj - Petrolul Ploiești, de la 21:30! Meci de tradiție în fotbalul nostru, cu o istorie începută tocmai în 1952 # Sport.ro
Partida din etapa a cincea a Superligii este LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:50
În play-off-ul Europa League, Aberdeen va fi adversara câștigătoarei din duelul FCSB - Drita. În prima manșă, campioana României s-a impus la București cu 3-2.
09:50
UTA Arad - Farul Constanța, de la 18:30, duel în premieră între foștii dinamoviști Adrian Mihalcea și Ianis Zicu! # Sport.ro
Partida din etapa a cincea a Superligii României este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 8 ore
09:40
Partidele din runda secundă a celui de-al doilea eșalon fotbalistic sunt LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:30
De asta sunt unde sunt: Alcaraz i-a dezvăluit lui Sinner ce a ajuns să facă în vacanța de trei săptămâni de după Wimbledon # Sport.ro
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, două simboluri diferite ale disciplinei sportive duse la maximum.
09:20
Florinel Coman (27 de ani) s-a întors în această vară la Al Gharafa, în Qatar, după jumătate de sezon în care a evoluat în Serie A, la Cagliari, sub formă de împrumut.
09:00
Meciurile din turul 3 al Cupei! Încă un Dinamo la Clinceni, adversar dificil pentru Poli Timișoara + derby-ul orașului la Câmpulung Muscel # Sport.ro
Cupa României a ajuns în turul al treilea al fazei naționale.
09:00
Olandezii au găsit "defectul evident" al lui Dennis Man după ce românul a bătut palma cu PSV Eindhoven # Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) va semna cu PSV Eindhoven în următoarele zile, conform tot mai multor informații apărute în Italia și Olanda.
08:50
Rezultat excelent obținut de sportiva româncă în proba de triplusalt.
08:30
Fotbalistul de la Rapid care a jucat la Campionatul Mondial s-a transferat la o finalistă de Champions League! # Sport.ro
Jucătorul trecut și prin România se îndreaptă spre finalul carierei.
08:20
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a învins AS Monaco, scor 2-1, într-o partidă amicală disputată pe Stade Louis II.
08:20
08:10
Un antrenor spaniol a afirmat ce lumea doar bănuia despre Djokovic: cum e sârbul ca persoană, în afara tenisului # Sport.ro
Novak Djokovic, descris amănunțit de spaniolul Pepe Imaz.
Acum 24 ore
00:20
„Câinii” au câștigat cu 1-0 la Clinceni, dar au tremurat în fața Metaloglobusului.
00:20
Cătălin Cîrjan a spart gheața în noul sezon din Superligă și a anunțat obiectivul lui Dinamo # Sport.ro
Dinamo a câștigat chinuit meciul cu Metaloglobus de la Clinceni, scor 1-0, în etapa a cincea din Superliga României.
00:20
FCSB continuă să facă modificări pe lista LPF, iar în zilele următoare și-ar putea rezilia contractul încă un jucător al campioanei României.
00:20
Metaloglobus a pierdut la limită, dar a pus probleme „câinilor” la Clinceni.
00:00
S-a lămurit după ce a văzut-o pe Dinamo în meciul cu Metaloglobus: ”Nu e OK de continuat așa” # Sport.ro
Dinamo a câștigat chinuit meciul cu Metaloglobus de la Clinceni, scor 1-0, în etapa a cincea din Superliga României.
00:00
Dennis Man pleacă la PSV Eindhoven, iar Parma i-a găsit dej înlocuitor.
8 august 2025
23:30
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovici se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovici din 2009.
23:20
Metaloglobus – Dinamo, primul duel din etapa cu numărul cinci din Superliga.
23:20
Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă în 10 oameni și condusă cu 1-0 în minutul 60, Inter a marcat gol după gol # Sport.ro
Deși a jucat mai bine de o repriză în 10 oameni, Inter a întors scorul și a câștigat amicalul cu Monaco.
23:00
Dennis Man (26 de ani) va schimba echipa după patru ani la Parma, alături de care a evoluat în Serie B și Serie A.
23:00
Gheorghe Grozav (34 de ani), fotbalistul care a început al patrulea sezon consecutiv la Petrolul, a semnat un nou contract cu ploieștenii.
23:00
Revelația de la Mondialul Cluburilor intră oficial în planurile lui Xabi Alonso.
22:50
Cum a reacționat Victoria Mboko, după ce „a spart banca” la optsprezece ani, în Montreal. Ce sumă a câștigat # Sport.ro
Campioana inedită de la Montreal a trăit cele mai intense clipe ale vieții sale.
22:20
Hansi Flick, antrenorul german al clubului spaniol FC Barcelona, a fost suspendat un meci de către UEFA, pentru contestarea unor decizii de arbitraj în sezonul trecut, a anunţat vineri forul european.
22:10
Stadionul plin la Clinceni! Fanii lui Dinamo au luat cu asalt micuța arenă de lângă București # Sport.ro
Meciul dintre Metaloglobus și Dinamo poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
