Anunțul făcut de Mihai Stoica înainte de returul cu Drita: ”Am fost atenționați că e mai bine așa!”

Sport.ro, 9 august 2025 21:50

FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Drita în prima manșă din turul trei preliminar Europa League.

Acum 5 minute
22:00
Ilie Dumitrescu, uimit de Dinamo după victoria la limită cu Metaloglobus: "A fost o mare surpriză!" Sport.ro
Deși Dinamo a legat a doua victorie consecutivă în Superliga, 1-0 cu nou-promovata Metaloglobus, evoluția "câinilor" nu l-a convins pe Ilie Dumitrescu.
22:00
Marian Iancu, verdict sumbru pentru Genoa lui Dan Șucu: ”Treziți-vă și investiți serios la Rapid” Sport.ro
Dan Șucu este acționar majoritar la Rapid și la Genoa.
21:50
Anunțul făcut de Mihai Stoica înainte de returul cu Drita: ”Am fost atenționați că e mai bine așa!” Sport.ro
FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Drita în prima manșă din turul trei preliminar Europa League.
Acum 15 minute
21:40
Rareș Burnete, de neoprit în Italia! Atacantul român a adus victoria noii sale echipe și e gata să o "lovească" pe Lecce Sport.ro
Rareș Burnete a confirmat imediat încrederea primită la Juve Stabia, noua sa echipă.
21:40
Cristi Borcea o felicită pe Dinamo pentru schimbul Musi-Politic, apoi aruncă bomba: ”Nu o duce mult!” Sport.ro
În vară, FCSB și Dinamo au făcut schimb de jucători.
Acum o oră
21:10
Reacția lui Adi Mihalcea după ce UTA a ajuns pe primul loc în SuperLiga Sport.ro
UTA a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța.
21:00
Discursul lui Ianis Zicu după primul meci pierdut pe banca Farului! Ce l-a nemulțumim Sport.ro
Ianis Zicu, antrenorul Farului, a avut o primă reacție directă după eșecul de la Arad, prima sa înfrângere pe banca "marinarilor".
21:00
Următoarea ”țintă” a lui FCSB?! Mihai Stoica: ”Elias mi-a spus că e foarte talentat!” Sport.ro
UTA Arad a câștigat partida cu Farul Constanța, scor 2-1, în etapa a cincea din Superliga României.
Acum 2 ore
20:40
Opriți clasamentul! UTA, pe primul loc în SuperLiga după victoria cu Farul Sport.ro
UTA a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța.
20:30
Surpriză! Unde a fost surprins Dennis Man după ce a bătut palma cu PSV Sport.ro
Dennis Man o va părăsi în această vară pe Parma și va semna cu PSV Eindhoven, alături de care va evolua în faza principală Champions League.
20:30
Chivu a cerut un transfer la Inter! Fotbalistul de peste 40 de milioane de euro pentru care insistă Sport.ro
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, insistă pe lângă conducerea clubului pentru un transfer de marcă.
20:20
Universitatea Craiova a dat lovitura! ”Fotbalist în adevăratul sens al cuvântului” Sport.ro
Oltenii au 10 puncte înregistrate în primele patru etape din noua stagiune a SuperLigii României.
20:00
Clubul care visează la transferul lui Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor: ”Îi poate aduce o bucurie!” Sport.ro
Andrei Rațiu vrea să plece de la Rayo Vallecano în această vară. 
20:00
Blocaj total pentru Moldovan și Radu în Spania! Nu pot fi legitimați și riscă să rateze startul sezonului în La Liga Sport.ro
Cu doar o săptămână înainte de prima etapă din campionatul Spaniei, Horațiu Moldovan și Ionuț Radu se confruntă cu o situație incredibilă.
Acum 4 ore
19:40
Cristi Chivu îl "resoftează" pe starul lui Inter! Ce rol i-a pregătit românul lui Calhanoglu Sport.ro
Telenovela verii de la Inter s-a încheiat, iar Hakan Calhanoglu rămâne pe "Giuseppe Meazza", însă nu oricum.
19:30
Ștefania Uță, AUR pentru România la 400 metri garduri la Campionatul European U20 Sport.ro
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.
19:20
Gigi Becali, apariție de șeic în Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit din nou o imagine memorabilă, de data aceasta departe de fotbal.
19:20
Pasă superbă în UTA - Farul marca Eduard ”Iniesta” Radaslavescu și ratare monumentală Ișfan: ce fază au irosit ”marinarii” Sport.ro
UTA - Farul, LIVE TEXT - AICI.
19:10
Soția fotbalistului de la FCSB a rupt tăcerea după ce Gigi Becali i-a reziliat contractul jucătorului: ”Când o ușă se închide...” Sport.ro
FCSB a renunțat la nu mai puțin de trei jucători în ultimele zile. 
18:50
Marea frică a lui Mirel Rădoi înainte de returul cu Trnava, chiar dacă Univ. Craiova a câștigat cu 3-0 în Bănie: ”Mi-e teamă!” Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 în prima manșă din al treilea tur preliminar UEFA Europa Conference League pe Spartak Trnava.
18:40
Gestul făcut de Băluță după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB și i-a achitat o sumă uriașă Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a plecat de la FCSB, după ce a fost îndepărtat de Gigi Becali, dar a ținut să transmită un mesaj elegant la despărțirea de campioana României.
18:10
Avertisment direct din Kosovo pentru FCSB înaintea returului cu Drita: ”Sunt convins!” Sport.ro
FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Drita în prima manșă din turul trei preliminar Europa League.
18:10
Pep Guardiola încă nu a trecut peste despărțirea de Kevin De Bruyne: ”Țin foarte mult la el”. Ce a spus despre Conte Sport.ro
Kevin De Bruyne (34 de ani) a plecat în această vară de la Manchester City și a semnat în Serie A cu Napoli.
18:00
Reghecampf și-a aflat traseul din Liga Campionilor! Ce adversară îl așteaptă pe antrenorul român în drumul spre trofeu Sport.ro
Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Al-Hilal Omdurman, cunoaște acum posibila adversară din turul al doilea al Ligii Campionilor Africii.
18:00
Naomi Osaka își prezintă scuzele după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal: ”Eram distrasă” Sport.ro
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.
Acum 6 ore
17:40
Donnarumma, mesaj cu subînțeles pentru șefii lui PSG! Ce a postat italianul după ce clubul a adus un nou portar Sport.ro
PSG a oficializat recent venirea portarului Lucas Chevalier de la Lille, mutare care pare să fi agitat apele în vestiarul parizienilor.
17:40
Veste bună pentru fanii lui Liverpool înainte de Supercupa Angliei! Meciul cu Crystal Palace e în direct pe VOYO duminică, de la ora 17:00 Sport.ro
Crystal Palace - Liverpool e duminică, de a ora 17:00, în direct pe VOYO, în Supercupa Angliei.
17:20
E OUT! Internaționalul român nu a fost înscris pe lista echipei pentru a evolua în acest sezon Sport.ro
Un jucător al echipei naționale traversează o perioadă delicată la echipa de club.
17:00
La două zile după meciul de coșmar cu Braga, CFR Cluj a prezentat un nou jucător: ”Format în SUA! Bun venit!” Sport.ro
CFR Cluj a pierdut joi seară în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, cu 2-1 în fața lui Braga, în turul trei preliminar UEFA Europa League.
17:00
Un titular de la FCSB, declarație fără ocolișuri: "Steaua e cel mai mare club din România!" Cum l-a descris pe Gigi Becali Sport.ro
Sosit de puțin timp în curtea campioanei, Daniel Graovac nu s-a ferit să vorbească deschis despre statutul pe care îl are FCSB în fotbalul românesc.
16:40
Fundașul care a salvat-o pe FCSB de la dezastru în Europa League recunoaște: "Panica începuse să ne cuprindă!" Sport.ro
Daniel Graovac și-a făcut cel mai frumos cadou cu o zi înainte de a împlini 32 de ani! Joi seară, pe 7 august, fundașul transferat în această primăvară la FCSB a fost omul providențial pentru campioana României în meciul tur cu Drita, scor 3-2.
16:40
Durata contractului lui Dennis Man cu PSV! Suma de transfer, o enigmă Sport.ro
După o perioadă îndelungată de incertitudine, Dennis Man și-a găsit echipă. 
16:40
Costel Gâlcă a văzut rezultatele excelente din Europa ale Universității Craiova și a reacționat ferm Sport.ro
Actualul tehnician de la Rapid a antrenat în Bănie în perioada aprilie 2024 - ianuarie 2025.
16:30
Reacția lui Marius Șumudică după ce Rapid a avut un start perfect de campionat: ”Asta e concluzia mea” Sport.ro
Giuleștenii sunt în fruntea clasamentului cu 10 puncte după patru etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României.
Acum 8 ore
15:40
Gazetta dello Sport: Adrian Rus, ”în fruntea listei” de achiziții la fosta finalistă din Champions League! Sport.ro
Fundașul central de la Pisa va continua probabil în Italia.
15:10
FCSB, fără 4 sau chiar 5 jucători importanți la meciul cu Unirea Slobozia. Anunțul lui Elias Charalambous Sport.ro
FCSB înfruntă Unirea Slobozia, duminică, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua, în runda a cincea din Superliga.
14:50
Răsturnare de situație la Real Madrid! Cine va fi numărul 9 în acest sezon Sport.ro
Atacanți unul și unul pe ”Santiago Bernabeu”, acum știm și cine va fi nouarul echipei lui Xabi Alonso.
14:20
Veste proastă pentru un oraș mare din România: "Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani" Sport.ro
Situația economică actuală amână reconstrucția mai multor stadioane din România. 
14:20
Cu fundaș central de 15 ani integralist, CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga 2! Ayan Anghel este din Tulcea, orașul unde fotbalul a murit Sport.ro
Echipa antrenată de Florin Bratu s-a impus în deplasare, 3-2 cu AFC Câmpulung Muscel în a doua etapă a diviziei secunde.
14:20
Gâlcă avertizează cei doi petrecăreți de la Rapid: "În zilele libere te odihnești, nu mergi la discoteci!" Sport.ro
Costel Gălcă, antrenorul celor de la Rapid, a comentat episodul în care au fost implicați Andrei Borza (19 ani) și Constantin Grameni (22 de ani).
Acum 12 ore
13:50
Reacția lui Costel Gâlcă după ce Cristi Manea a anunțat că vrea să plece de la Rapid Sport.ro
Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta de la Rapid, a anunțat după ultimul meci al giuleștenilor că ar vrea să schimbe echipa.
13:30
Ovidiu Perianu, prezentat astăzi în Superligă! ”Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș” Sport.ro
Fostul fotbalist al lui FCSB, gata de o nouă aventură.
13:10
Manchester United și-a prezentat atacantul de 85 de milioane de euro! Sport.ro
Manchester United a anunțat cel mai scump transfer realizat în fereastra de mercato in această vară.
12:50
Plecare de la Dinamo! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă Sport.ro
Mutările estivale continuă la echipa lui Zeljko Kopic.
12:40
Gigi Becali s-a decis: încă un jucător pe lista lui FCSB: "Gata, s-a terminat!" Sport.ro
FCSB a stabilit lista finală din această vară pentru Superliga. Campioana s-a despărțit în ultimele zile de mai mulți jucători și a actualizat lotul de campionat.
12:20
Dinamo, repetiție reușită pentru Champions League! ”Un meci cu iz european” Sport.ro
”Dulăii” s-au impus în fața lui Sporting Lisabona, primul adversar din viitoarea ediție a Ligii Campionilor.
12:10
Here we go! Fabrizio Romano anunță suma cu care Dennis Man a fost vândut la PSV Eindhoven Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) va fi noul jucător al lui PSV Eindhoven, campioana din Eredivisie.
11:50
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident la Super Rally Timişoara cu mașina tatălui său Sport.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Timişoara. Copilotul a fost rănit.
11:40
Când începe noua ediție NBA și care este primul meci al sezonului. LeBron James, la datorie! Sport.ro
Spectacolul baschetbalistic este gata de un nou start.
11:30
Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) s-a despărțit de FCSB, iar acum este pe cale să semneze cu un club din străinătate.
