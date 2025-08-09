Universitatea Craiova a dat lovitura! ”Fotbalist în adevăratul sens al cuvântului”
Sport.ro, 9 august 2025 20:20
Oltenii au 10 puncte înregistrate în primele patru etape din noua stagiune a SuperLigii României.
Acum 5 minute
20:20
Acum 30 minute
20:00
Clubul care visează la transferul lui Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor: ”Îi poate aduce o bucurie!” # Sport.ro
Andrei Rațiu vrea să plece de la Rayo Vallecano în această vară.
20:00
Blocaj total pentru Moldovan și Radu în Spania! Nu pot fi legitimați și riscă să rateze startul sezonului în La Liga # Sport.ro
Cu doar o săptămână înainte de prima etapă din campionatul Spaniei, Horațiu Moldovan și Ionuț Radu se confruntă cu o situație incredibilă.
Acum o oră
19:40
Cristi Chivu îl "resoftează" pe starul lui Inter! Ce rol i-a pregătit românul lui Calhanoglu # Sport.ro
Telenovela verii de la Inter s-a încheiat, iar Hakan Calhanoglu rămâne pe "Giuseppe Meazza", însă nu oricum.
19:30
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.
Acum 2 ore
19:20
Gigi Becali, apariție de șeic în Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit din nou o imagine memorabilă, de data aceasta departe de fotbal.
19:20
Pasă superbă în UTA - Farul marca Eduard ”Iniesta” Radaslavescu și ratare monumentală Ișfan: ce fază au irosit ”marinarii” # Sport.ro
UTA - Farul, LIVE TEXT - AICI.
19:10
Soția fotbalistului de la FCSB a rupt tăcerea după ce Gigi Becali i-a reziliat contractul jucătorului: ”Când o ușă se închide...” # Sport.ro
FCSB a renunțat la nu mai puțin de trei jucători în ultimele zile.
18:50
Marea frică a lui Mirel Rădoi înainte de returul cu Trnava, chiar dacă Univ. Craiova a câștigat cu 3-0 în Bănie: ”Mi-e teamă!” # Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 în prima manșă din al treilea tur preliminar UEFA Europa Conference League pe Spartak Trnava.
18:40
Gestul făcut de Băluță după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB și i-a achitat o sumă uriașă # Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a plecat de la FCSB, după ce a fost îndepărtat de Gigi Becali, dar a ținut să transmită un mesaj elegant la despărțirea de campioana României.
Acum 4 ore
18:10
FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Drita în prima manșă din turul trei preliminar Europa League.
18:10
Pep Guardiola încă nu a trecut peste despărțirea de Kevin De Bruyne: ”Țin foarte mult la el”. Ce a spus despre Conte # Sport.ro
Kevin De Bruyne (34 de ani) a plecat în această vară de la Manchester City și a semnat în Serie A cu Napoli.
18:00
Reghecampf și-a aflat traseul din Liga Campionilor! Ce adversară îl așteaptă pe antrenorul român în drumul spre trofeu # Sport.ro
Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Al-Hilal Omdurman, cunoaște acum posibila adversară din turul al doilea al Ligii Campionilor Africii.
18:00
Naomi Osaka își prezintă scuzele după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal: ”Eram distrasă” # Sport.ro
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.
17:40
Donnarumma, mesaj cu subînțeles pentru șefii lui PSG! Ce a postat italianul după ce clubul a adus un nou portar # Sport.ro
PSG a oficializat recent venirea portarului Lucas Chevalier de la Lille, mutare care pare să fi agitat apele în vestiarul parizienilor.
17:40
Veste bună pentru fanii lui Liverpool înainte de Supercupa Angliei! Meciul cu Crystal Palace e în direct pe VOYO duminică, de la ora 17:00 # Sport.ro
Crystal Palace - Liverpool e duminică, de a ora 17:00, în direct pe VOYO, în Supercupa Angliei.
17:20
E OUT! Internaționalul român nu a fost înscris pe lista echipei pentru a evolua în acest sezon # Sport.ro
Un jucător al echipei naționale traversează o perioadă delicată la echipa de club.
17:00
La două zile după meciul de coșmar cu Braga, CFR Cluj a prezentat un nou jucător: ”Format în SUA! Bun venit!” # Sport.ro
CFR Cluj a pierdut joi seară în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, cu 2-1 în fața lui Braga, în turul trei preliminar UEFA Europa League.
17:00
Un titular de la FCSB, declarație fără ocolișuri: "Steaua e cel mai mare club din România!" Cum l-a descris pe Gigi Becali # Sport.ro
Sosit de puțin timp în curtea campioanei, Daniel Graovac nu s-a ferit să vorbească deschis despre statutul pe care îl are FCSB în fotbalul românesc.
16:40
Fundașul care a salvat-o pe FCSB de la dezastru în Europa League recunoaște: "Panica începuse să ne cuprindă!" # Sport.ro
Daniel Graovac și-a făcut cel mai frumos cadou cu o zi înainte de a împlini 32 de ani! Joi seară, pe 7 august, fundașul transferat în această primăvară la FCSB a fost omul providențial pentru campioana României în meciul tur cu Drita, scor 3-2.
16:40
După o perioadă îndelungată de incertitudine, Dennis Man și-a găsit echipă.
16:40
Costel Gâlcă a văzut rezultatele excelente din Europa ale Universității Craiova și a reacționat ferm # Sport.ro
Actualul tehnician de la Rapid a antrenat în Bănie în perioada aprilie 2024 - ianuarie 2025.
16:30
Reacția lui Marius Șumudică după ce Rapid a avut un start perfect de campionat: ”Asta e concluzia mea” # Sport.ro
Giuleștenii sunt în fruntea clasamentului cu 10 puncte după patru etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României.
Acum 6 ore
15:40
Gazetta dello Sport: Adrian Rus, ”în fruntea listei” de achiziții la fosta finalistă din Champions League! # Sport.ro
Fundașul central de la Pisa va continua probabil în Italia.
15:10
FCSB, fără 4 sau chiar 5 jucători importanți la meciul cu Unirea Slobozia. Anunțul lui Elias Charalambous # Sport.ro
FCSB înfruntă Unirea Slobozia, duminică, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua, în runda a cincea din Superliga.
14:50
Atacanți unul și unul pe ”Santiago Bernabeu”, acum știm și cine va fi nouarul echipei lui Xabi Alonso.
Acum 8 ore
14:20
Veste proastă pentru un oraș mare din România: "Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani" # Sport.ro
Situația economică actuală amână reconstrucția mai multor stadioane din România.
14:20
Cu fundaș central de 15 ani integralist, CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga 2! Ayan Anghel este din Tulcea, orașul unde fotbalul a murit # Sport.ro
Echipa antrenată de Florin Bratu s-a impus în deplasare, 3-2 cu AFC Câmpulung Muscel în a doua etapă a diviziei secunde.
14:20
Gâlcă avertizează cei doi petrecăreți de la Rapid: "În zilele libere te odihnești, nu mergi la discoteci!" # Sport.ro
Costel Gălcă, antrenorul celor de la Rapid, a comentat episodul în care au fost implicați Andrei Borza (19 ani) și Constantin Grameni (22 de ani).
13:50
Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta de la Rapid, a anunțat după ultimul meci al giuleștenilor că ar vrea să schimbe echipa.
13:30
Ovidiu Perianu, prezentat astăzi în Superligă! ”Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș” # Sport.ro
Fostul fotbalist al lui FCSB, gata de o nouă aventură.
13:10
Manchester United a anunțat cel mai scump transfer realizat în fereastra de mercato in această vară.
12:50
Mutările estivale continuă la echipa lui Zeljko Kopic.
12:40
FCSB a stabilit lista finală din această vară pentru Superliga. Campioana s-a despărțit în ultimele zile de mai mulți jucători și a actualizat lotul de campionat.
Acum 12 ore
12:20
”Dulăii” s-au impus în fața lui Sporting Lisabona, primul adversar din viitoarea ediție a Ligii Campionilor.
12:10
Here we go! Fabrizio Romano anunță suma cu care Dennis Man a fost vândut la PSV Eindhoven # Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) va fi noul jucător al lui PSV Eindhoven, campioana din Eredivisie.
11:50
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident la Super Rally Timişoara cu mașina tatălui său # Sport.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Timişoara. Copilotul a fost rănit.
11:40
Când începe noua ediție NBA și care este primul meci al sezonului. LeBron James, la datorie! # Sport.ro
Spectacolul baschetbalistic este gata de un nou start.
11:30
Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului # Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) s-a despărțit de FCSB, iar acum este pe cale să semneze cu un club din străinătate.
11:10
A murit singurul om care a fost și directorul FBI, și directorul CIA! William H. Webster avea 101 ani # Sport.ro
Personalitate de prim rang în administrația SUA, juristul american era și un veteran al celui de-al doilea război mondial.
11:10
Jucătorii de la FCSB, deturnați! Ce se întâmplă cu Alex Băluță, Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță # Sport.ro
FCSB s-a despărțit în ultimele zile de mai mulți jucători.
10:50
Mutare interesantă realizată în fotbalul românesc.
10:40
Daniel Oprița a răbufnit la conferință și a venit cu o idee pentru ca Steaua să poată promova: "Dacă nu ne descurcăm așa, retrogradăm și asta e!" # Sport.ro
Steaua a început un nou sezon în care nu are drept de promovare în Superliga. Daniel Oprița a venit cu o nouă propunere după primele etape din Liga 2.
10:30
Duminica aceasta, VOYO transmite în exclusivitate meciul Liverpool – Crystal Palace din Community Shield # Sport.ro
Start în noul sezon fotbalistic din Anglia.
10:10
Nicolae Dică, înjurat în Ghencea de fanii Stelei: "Sunt tot acei suporteri care erau pe garduri de bucurie când am făcut performanță" # Sport.ro
Nicolae Dică, antrenorul Concordiei Chiajna, a fost adversarul Stelei în runda a doua din liga secundă. Ilfovenii au cedat în Ghencea, scor 1-4.
10:00
U Cluj - Petrolul Ploiești, de la 21:30! Meci de tradiție în fotbalul nostru, cu o istorie începută tocmai în 1952 # Sport.ro
Partida din etapa a cincea a Superligii este LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:50
În play-off-ul Europa League, Aberdeen va fi adversara câștigătoarei din duelul FCSB - Drita. În prima manșă, campioana României s-a impus la București cu 3-2.
09:50
UTA Arad - Farul Constanța, de la 18:30, duel în premieră între foștii dinamoviști Adrian Mihalcea și Ianis Zicu! # Sport.ro
Partida din etapa a cincea a Superligii României este LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Partidele din runda secundă a celui de-al doilea eșalon fotbalistic sunt LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:30
De asta sunt unde sunt: Alcaraz i-a dezvăluit lui Sinner ce a ajuns să facă în vacanța de trei săptămâni de după Wimbledon # Sport.ro
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, două simboluri diferite ale disciplinei sportive duse la maximum.
