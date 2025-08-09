Președintele polonez, invitat la Casa Albă, imediat după învestire. Nicușor Dan nu știe încă data la care se va întâlni cu Trump
Adevarul.ro, 9 august 2025 17:00
Noul președinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunțat sâmbătă șeful său de cabinet, Pawel Szefernaker, într-un text preluat de Reuters de pe platforma X.
